В TikTok запустили флешмоб в поддержку российской армии

Российские тиктокеры стали массово выкладывать ролики в поддержку Вооруженных Сил России и президента.

«Многие известные блогеры призывают к протестам. Без проблем», – пишет пользователь с ником shet233. На видео он стоит на Красной площади с плакатом: «Мне не стыдно быть русским».

Ролики в популярной среди молодежи соцсети стали массово появляться несколько дней назад, передает RuPosters.

«Раньше мы обсуждали парней, а теперь, кто взял Берлин», – пишет тиктокераша под ником a_rimchuk. Ее ролик с голосом Путина набрал больше двух миллионов просмотров.

Пятимиллионный рубеж перешагнул ролик пользователя katewqqxs с моделями, которые идут по подиуму, взявшись за руки. «Это мы всей Россией идем ловить бомбы с ракетами», – написала девушка.

Также в сети появилась видеоинструкция «Как испытать отвращение к любимому блогеру». Автор ролика под ником ilkhnvarvara пишет, что для этого достаточно только посмотреть его сторис о русских, которые «молчат» и не выходят на митинги.

Многие пользователи Сети отмечают, что это «достойный ответ всем, кто ноет о «потерянном поколении».

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.