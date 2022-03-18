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Чеснаков: Путин выступает лидером-знаменосцем
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Президент России Владимир Путин может комбинировать типы политического лидерства и в нужный момент выступить в роли лидера-знаменосца, который способен объединить вокруг себя народ, заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Он отметил, что прошедший в «Лужниках» концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, – не только наглядное свидетельство реальной работы эффекта «сплочения вокруг флага», но и эффективной массовой коммуникации, выстраиваемой вокруг конкретной фигуры национального лидера.
«Социологи и политологи давно исследуют этот феномен в том числе и на российском материале, фиксируя особые черты стиля Путина в условиях чрезвычайных ситуаций», – написал Чеснаков в своем Telegram-канале.
«Путин умеет удачно комбинировать типы политического лидерства. В нужный момент он выступает лидером-знаменосцем, который способен мобилизовать, объединить вокруг себя народ. Эта способность уже не раз позволяла ему добиваться нужного результата. В его выступлениях в таком формате все больше морали и ценностных аспектов. И ссылка на Священное Писание в данном контексте очень кстати», – заключил эксперт.
В пятницу на Большой спортивной арене «Лужников» в Москве состоялся концерт-митинг в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией, в котором приняли участие свыше 203 тыс. человек. «На прилегающей к стадиону территории находятся свыше 100 тыс. человек, непосредственно на самом стадионе – более 95 тыс. граждан», – сказали в пресс-службе столичного главка полиции.
Выступивший на митинге президент Владимир Путин заявил, что крымчане 8 лет назад поступили правильно, поставив жесткий барьер на пути неонацистов. Говоря о российской военной операции на Украине, Путин назвал ее цель – избавить жителей Донбасса от угрозы геноцида.
«Избавить людей от страданий и геноцида является основной причиной, побудительным мотивом и целью операции, которую мы начали в Донбассе и на Украине, – цитирует Путина ТАСС. – Мне приходят в голове слова из Священного Писания: «Нет большей любви, как если бы кто отдал душу свою за друзей своих». «Мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе операции на Украине, – добавил президент. – Плечо к плечу, поддерживают друг друга. А если надо, то прикрывают своим телом от пули на поле боя, такого единения у нас давно не было».
Путин предложил переназначить Набиуллину главой Банка России
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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения ее на должность председателя Банка России.
В Telegram-канале Госдумы указывается, что Путин «в соответствии с пунктом «г» статьи 83 Конституции России внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального банка».
Председатель Госдумы Вячеслав Володин «поручил профильному комитету по финансовому рынку в соответствии с установленной процедурой внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта».
Ранее Кремлю задавали вопрос о кандидатурах на пост главы ЦБ, однако пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал анонсировать кандидатуры.
Набиуллина, до этого занимавшая посты министра экономического развития и помощника президента России, возглавила ЦБ в июне 2013 года, сменив на этом посту Сергея Игнатьева, который руководил регулятором с 2002 года.
В сентябре того же года ЦБ получил полномочия мегарегулятора финансового рынка и интегрировал в свою структуру Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР).
В июне 2017 года Госдума проголосовала за продление полномочий главы Банка России Эльвиры Набиуллиной еще на пять лет.
Рейтинг доверия Путину превысил 77%
Деятельность президента России Владимира Путина одобряют 77,2% россиян, следует из данных опроса ВЦИОМ.
«Показатель одобрения деятельности президента с 7 по 13 марта 2022 года составил 77,2% (+2,6 п. п. за неделю). Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 50,7% (+2,7 п. п. за неделю) и 52,0% (+2,3 п. п. за неделю) соответственно», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.
На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 79,6% респондентов (+2,2 п. п. за неделю), премьер-министру Михаилу Мишустину – 62,0% (+2,7 п. п. за неделю), лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому – 39,5% (+5,1 п. п. за неделю), лидеру КПРФ Геннадию Зюганову – 28,5% (+2,7 п. п. за неделю), главе партии «Справедливая Россия – За правду» Сергею Миронову – 28,6% (+0,3 п. п. за неделю), лидеру партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 7,3% (+1,3 п. п. за неделю).
Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 40,0% (+0,6 п. п. за неделю), КПРФ – 11,8% (+0,1 п. п. за неделю), ЛДПР – 7,2% (-0,2 п. п. за неделю), «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 6,3% (+1,1 п. п. за неделю) и «Новые люди» – 5,2% (+0,1 п. п. за неделю).
Опрос проводился с 7 по 13 марта методом телефонного интервью, в опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
Путин в выступлении в «Лужниках» процитировал Священное Писание
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Президент России Владимир Путин на праздничном концерте-митинге по случаю Дня воссоединения Крыма с Россией, говоря о Донбассе, процитировал священное писание.
«Избавить людей от страданий и геноцида – является основной прициной, побудительным мотивом и целью операции, которую мы начали на Донбассе и на Украине, – цитирует Путина ТАСС. – Мне приходят в голове слова из Священного Писания: «Нет большей любви, как если бы кто отдал душу свою за друзей своих».
По словам главы государства, мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе этой операции:«Плечо к плечу, поддерживают друг друга. А если надо, то прикрывают своим телом от пули на поле боя, такого единения у нас давно не было».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами
Путин: Крымчане поступили правильно, поставив жесткий барьер на пути неонацистов
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Президент Владимир Путин в пятницу прибыл в «Лужники» на праздничный концерт-митинг в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Он отметил, что жители полуострова хотели жить на своей земле, со своей исторической родиной, с Россией.
«На своей земле, объединенные общей судьбой – так наверняка думали и этим руководствовали люди, когда шли на референдум в Крыму и Севастополе 18 марта 2014 года. Они жили и живут на своей земле. И хотели жить общей судьбой со своей исторической родиной, с Россией, они имели на это полное право и достигли своей цели», – передает его слова РИА «Новости».
Президент отметил, что Россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь, их надо было вытащить из унизительного состояния в составе Украины.
Большая арена спорткомплекса разделена на несколько сцен, с которых также выступают политические и общественные деятели. Ведущие концерта-митинга – журналисты Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель, передает РИА «Новости».
На концерте выступают Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа «Руки вверх», Тимати, Николай Расторгуев и группа «Любэ», а также запланированы выступления других артистов из России, Украины и Донецкой Народной Республики.
Кремль списал оскорбления в адрес Путина на утомляемость Байдена
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Заявления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «мы действительно слышим и видим заявления, которые фактически уже являются личными оскорблениями, в адрес президента Путина», передает ТАСС.
Он отметил, что Байден фактически ежедневно позволяет себе подобные высказывания.
«Учитывая подобную раздражительность господина Байдена, его утомляемость, иногда забывчивость, утомляемость, которая приводит в итоге к агрессивным высказываниям, мы, наверное, не будем давать каки-то резких оценок, чтобы не вызвать большей агрессивности», – добавил Песков, комментируя в том числе слова Байдена про «кровожадного диктатора и чистого головореза».
Ранее президент США назвал российского лидера «военным преступником».
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео, где Байден хвастается, что именно он предложил бомбить мирный Белград.
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Путин сообщил Шольцу о попытках Киева затянуть переговоры с Москвой
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Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили ситуацию на Украине. Глава государства обвинил Киев в затягивании переговоров с Москвой, сообщила пресс-служба Кремля.
«Путин изложил также оценки хода ведущихся в видеоформате переговоров российских и украинских представителей. Отмечено, что киевский режим стремится всячески затянуть переговорный процесс, выдвигая все новые нереалистичные предложения. Тем не менее российская сторона готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин также обратил внимание на ракетные обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов Донецка и Макеевки, приведшие к большим человеческим жертвам. Эти военные преступления были проигнорированы на Западе.
«Отмечено, что российские Вооруженные силы делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан, в том числе путем организации безопасных коридоров для выхода населения из городов в зоне боевых действий. Так, 17 марта в результате проводимой в Мариуполе гуманитарной операции обеспечена эвакуация около 43 тыс. человек», – отметили в Кремле.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Путин отметил героизм российских военных в ходе спецоперации на Украине
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Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в «Лужниках» на праздничном концерте-митинге в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией отметил героизм российских военнослужащих, участвующих в специальной операции на Украине.
Мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе этой операции. Плечо к плечу, поддерживают друг друга», –передает РИА «Новости». «А если надо, то прикрывают своим телом от пули на поле боя, такого единения у нас давно не было», – добавил президент.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Песков объяснил прерывание трансляции выступления Путина в «Лужниках»
Трансляция выступления президента России Владимира Путина на митинге-концерте в «Лужниках» прервалась из-за технического сбоя, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это было вызвано техническим сбоем на сервере», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Он заверил, что полное выступление президента будет повторено «буквально через минуту». Телеканал «Россия 24» к этому моменту уже вновь показывал выступление главы государства.
Концерт начался в 15.00 на большой спортивной арене «Лужники» в Москве. Он посвящен Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
В ходе выступления Путин заявил, что жители Крыма поступили правильно, поставив барьер на пути неонацистов в 2014 году. Говоря о Донбассе, президент процитировал Священное Писание.
Он подчеркнул, что цель специальной операции России на Украине – избавить Донбасс от геноцида, и отметил героизм российских военных.
Путин: Цель военной операции России – избавить Донбасс от геноцида
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Президент России Владимир Путин в ходе выступления на концерте-митинге в «Лужниках» по случаю годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией заявил, что цель российской военной операции на Украине – избавиться от совершенного против Донбасса геноцида.
«Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида и является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали в Донбассе и на Украине. Именно в этом цель», – приводит его слова РИА «Новости».
Глава государства добавил, что против Донбасса Киевом были организованы карательный военные операции.
Ранее Путин на праздничном концерте-митинге заявил, что жители полуострова хотели жить на своей земле, со своей исторической родиной, с Россией.
Напомним, что на большой спортивной арене «Лужники» начался концерт-митинг, посвященный дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. На концерте выступят Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа «Любэ» и другие звезды.
Эксперт: Преодолеть последствия санкций властям поможет опыт пандемии
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«Система российской власти недавно уже доказала свою эффективность, когда мы все оказались в состоянии фактически чрезвычайной ситуации при пандемии. Сейчас из-за санкций Запада ситуация в какой-то мере даже более сложная», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя итоги совещания по преодолению последствий санкций, которое ранее провел Владимир Путин.
Как считает директор Центра политического анализа Павел Данилин, по итогам совещания президента с правительством приняты меры, которые помогут предотвратить всплеск безработицы, в том числе в мегаполисах и крупных промышленных центрах, включая Москву и Петербург. Эксперт полагает, что государству необходимо поддержать тех россиян, что могут пострадать от исхода иностранных работодателей.
«В предстоящие несколько месяцев сохранение оплаты труда будет крайне важным для той части населения, которая уже осталось без работы или теоретически может остаться без нее в связи с уходом иностранцев. Задача губернаторов – найти за это время замену, предложить альтернативу, например, как вариант с «русским Макдоналдсом» в Москве. Как говорилось на совещании, для этого в Москве как раз и создана рабочая группа во главе с мэром Сергеем Собяниным. Она будет изыскивать возможности», – пояснил собеседник.
Правительство уже принимает меры для создания новых рабочих мест и для этого проводит либерализацию условий работы отечественного среднего и малого бизнеса, отмечает эксперт. «Сейчас появится много рыночных ниш, которые нам придется заполнять самим. При условии правильного и ответственного поведения региональных властей вполне возможно минимизировать риски безработицы», – уверен Данилин. Он отметил, что за два года работы в условиях пандемии губернаторы получили громадный опыт – и этот опыт они смогут теперь эффективно применить для реализации задач, поставленных перед ними президентом.
«Главное, что идет четкое распределение зоны ответственности. Президент определяет стратегию, правительство задает курс, а регионы на местах занимаются вопросами, которые для них наиболее близки: занятость, сдерживание роста цен, открытие новых рабочих мест и новых производств, удержание на плаву старых производств», – перечислил эксперт.
По мнению Данилина, «субъектность» губернаторов, их авторитет сейчас достаточно высок, – за время пандемии они получили широкий спектр полномочий и вместе с тем ответственности. «В этом контексте мы видим сейчас организацию похожей практики. Создаются штабы, которые будут заниматься социально-экономическим развитием, отслеживать уровень занятости, смотреть, какова ситуация с инфляцией, с товарами первой необходимости на полках магазинов и так далее. Все это очень похоже на то, что было в 2020 году».
Теперь у губернаторов появились дополнительные полномочия и дополнительная ответственность, им сейчас будет намного тяжелее, чем во время пандемии коронавируса, полагает Данилин. «Но у них есть хорошая практика работы в такой авральной команде, очень многие прошедшие эту практику стали управленцами высочайшего класса. И уж точно большинство глав обладают навыками работы в стрессовой ситуации», – сказал эксперт «Региональным комментариям».
Как уже сообщалось, накануне президент Владимир Путин провел совещание по социально-экономической поддержке регионов. Глава государства сообщил о том, что подписал указ о дополнительных функциях глав регионов. Губернаторы смогут принимать гибкие решения по поддержке граждан и наиболее важных сфер экономики, исходя из положения дел в своем регионе.
Указ также гарантирует сохранение доступности социальных услуг для россиян, он также обеспечивает бесперебойное функционирование объектов жизнеобеспечения, транспортной, логистической, социальной инфраструктуры, объектов образования, здравоохранения, социального обслуживания, энергетики, промышленности и связи. Местным властям также поручено принять дополнительные меры поддержки социально ориентированных НКО.
На совещании Путин также анонсировал скорое увеличение минимального размера оплаты труда, величины прожиточного минимума, зарплат бюджетников, пенсий и других социальных выплат. Кроме того, президент поручил правительству в сжатые сроки проанализировать эффективность мер помощи людям, потерявшим работу. По мнению главы государства, такие меры надо расширять, в том числе за счет механизма социального контракта.
Путин: Нужно было вытащить Крым из унизительного состояния
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Россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь, их надо было вытащить из унизительного состояния, в котором они находились, не будучи в составе России, заявил президент России Владимир Путин во время выступления в «Лужниках» на праздничном концерте в честь Дня воссоединения Крыма с Россией.
«Есть вещи, которые не видны сразу невооруженным взглядом. Они носят фундаментальный характер: газоснабжение, энергоснабжение, коммуналка, восстановление дорожной сети, строительство новых дорог, магистралей и новых мостовых переходов. Нужно было вытащить Крым из той унизительной позиции, из того унизительного состояния, в которое Крым и Севастополь были погружены, когда находились в составе другого государства, которое финансировало эти территории по так называемому остаточному принципу», – цитирует его ТАСС.
Ранее Путин на праздничном концерте-митинге заявил, что жители полуострова хотели жить на своей земле, со своей исторической родиной, с Россией. Кроме того, глава государства отметил, что цель российской военной операции на Украине – избавиться от совершенного против Донбасса геноцида.
Напомним, что на большой спортивной арене «Лужники» начался концерт-митинг, посвященный Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. На концерте выступят Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа «Любэ» и другие звезды.
Политолог: Митинг в «Лужниках» показал степень поддержки президента и спецоперации на Украине
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Митинг-концерт в «Лужниках» стал символом единения россиян вокруг флага, армии и главы государства. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян, комментируя митинг-концерт, посвященный 8-летию воссоединения Крыма с Россией.
«И данные социологов, и сегодняшняя явка на митинг-концерт в «Лужниках» говорят о большой доле граждан, которые поддерживают президента. Это своего рода знак народного единения, – заметное число россиян сплотились вокруг флага, армии и главы государства. Этот концерт – открытая политическая манифестация, на которую люди пришли сами», – отмечает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.
«Сейчас – в разгар событий на Украине – от сограждан требуется гражданская сознательность, ответственность, нужно открыто выражать свое отношение к операции, в том числе и своим участием на митинге. Когда в одном месте собираются десятки тысяч и даже сотни тысяч людей – это демонстрация. Всем становится ясно, что таких людей немало и они готовы открыто защищать свою гражданскую позицию. А уж оппоненты могут соглашаться или не соглашаться, принимать ее или не принимать. В любом случае, сама готовность открыто высказать свое мнение – это важный гражданский жест», – уверен собеседник.
«В своей речи на митинге президент Владимир Путин не только рассказал о ситуации в Донбассе, но и процитировал строки из Библии: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Я полагаю, что он сделал это по двум причинам. Президент придерживается тезиса о единстве славянских народов, а христианская религия, как известно, – это одна из скреп. Соответственно, Библия – это то, что чтят все наши народы. Вот почему это можно воспринимать как четкий отсыл к идее нашего единства. А второе: в данной ситуации, вероятно, выбирались те смыслы, которые привязаны не к государственным или к международным понятиям, а к тому, что принято называть общечеловеческими ценностями», – подытожил Кирьян.
В пятницу на Большой спортивной арене «Лужников» в Москве состоялся концерт-митинг в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией, в котором приняли участие свыше 203 тыс. человек. «На прилегающей к стадиону территории находятся свыше 100 тыс. человек, непосредственно на самом стадионе – более 95 тыс. граждан», – сказали в пресс-службе столичного главка полиции.
Выступивший на митинге президент Владимир Путин заявил, что крымчане 8 лет назад поступили правильно, поставив жесткий барьер на пути неонацистов. Говоря о российской военной операции на Украине, Путин назвал ее цель – избавить жителей Донбасса от угрозы геноцида.
«Избавить людей от страданий и геноцида является основной причиной, побудительным мотивом и целью операции, которую мы начали в Донбассе и на Украине, – цитирует Путина ТАСС. – Мне приходят в голову слова из Священного Писания: «Нет большей любви, как если бы кто отдал душу свою за друзей своих». «Мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе операции на Украине, – добавил президент. – Плечо к плечу, поддерживают друг друга. А если надо, то прикрывают своим телом от пули на поле боя, такого единения у нас давно не было».
Песков оценил вероятность встречи Путина и Зеленского
Вероятность встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского для подписания договора об урегулировании будет зависеть от модальности документа, однако она еще должна быть согласована, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
У представителя Кремля уточнили, действительно ли предусматривается такой личный контакт, или же документ может быть подписан без непосредственного присутствия глав государств.
«Это будет зависеть от модальности документа, которую предстоит еще согласовать», – передает ответ Пескова ТАСС.
Он добавил, что российская делегация проявляет готовность работать гораздо быстрее, чем это делается сейчас. «К сожалению, украинская делегация к ускорению темпов переговоров готовность не проявляет», – сказал Песков. При этом процесс продолжается.
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев рассчитывает на встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина в обозримом будущем.
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Путин напомнил о словах адмирала Ушакова про славу России
«Грозы сии пойдут во славу России», процитировал адмирала Федора Ушакова президент России Владимир Путин в ходе выступления на концерте-митинге в «Лужниках», говоря о специальной военной операции на Украине.
Глава государства отметил, что начало операции случайно совпало с днем рождения одного из выдающихся российских военачальников, Федора Ушакова, «который за всю свою блестящую военную карьеру не проиграл ни одного сражения», передает ТАСС.
«Он как-то сказал, что «грозы сии пойдут во славу России». Так было тогда, так – сегодня, и так будет всегда», – добавил Путин.
Президент поблагодарил участников концерта-митинга и под аплодисменты и гул скандирующих «Россия! Россия!» покинул Большую спортивную арену «Лужников».
Ранее Путин на праздничном концерте-митинге, говоря о Донбассе, процитировал Священное Писание. Кроме того, глава государства отметил, что цель российской военной операции на Украине – избавиться от совершенного против Донбасса геноцида. Он добавил, что Россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь, их надо было вытащить из унизительного состояния, в котором они находились, не будучи в составе России.
Напомним, что на большой спортивной арене «Лужники» начался концерт-митинг, посвященный Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. На концерте выступят Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа «Любэ» и другие звезды.
Песков рассказал, что дает Путину сил идти дальше
Президент России Владимир Путин очень дорожит поддержкой граждан, которая дает ему силы двигаться дальше, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он не согласился с мнением одного из журналистов, что на живых выступлениях перед людьми во время митингов, концертов и так далее у президента совершенно по-другому горят глаза, чем во время совещаний по видео-конференц-связи (ВКС). «Мы все [за время пандемии] стали вэкаэсными, но это не меняет нашей сути. То же самое и с президентом, глаза у него как горели, так и горят», – передает ТАСС слова Пескова.
Он при этом подчеркнул, что «каждое выступление перед людьми для президента чрезвычайно важно». «Это те люди, которые его поддерживают, которые с ним и в радости, и в трудные моменты. Это люди, на которых он рассчитывает, это люди, поддержка которых дает ему силы идти дальше», – сказал представитель Кремля.
Он добавил, что не хотел бы обсуждать тему внутренних переживаний президента во время выступлений перед гражданами. «Все-таки это его личное пространство. Но, безусловно, президент очень дорожит той поддержкой, которую он получает от людей», – подчеркнул Песков.
Ранее Песков заявил, что эмоциональное состояние президента Владимира Путина в норме, несмотря на крайне ненормированный рабочий день.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.