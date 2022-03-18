Чеснаков: Путин выступает лидером-знаменосцем

Президент России Владимир Путин может комбинировать типы политического лидерства и в нужный момент выступить в роли лидера-знаменосца, который способен объединить вокруг себя народ, заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Он отметил, что прошедший в «Лужниках» концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, – не только наглядное свидетельство реальной работы эффекта «сплочения вокруг флага», но и эффективной массовой коммуникации, выстраиваемой вокруг конкретной фигуры национального лидера.

«Социологи и политологи давно исследуют этот феномен в том числе и на российском материале, фиксируя особые черты стиля Путина в условиях чрезвычайных ситуаций», – написал Чеснаков в своем Telegram-канале.

«Путин умеет удачно комбинировать типы политического лидерства. В нужный момент он выступает лидером-знаменосцем, который способен мобилизовать, объединить вокруг себя народ. Эта способность уже не раз позволяла ему добиваться нужного результата. В его выступлениях в таком формате все больше морали и ценностных аспектов. И ссылка на Священное Писание в данном контексте очень кстати», – заключил эксперт.

В пятницу на Большой спортивной арене «Лужников» в Москве состоялся концерт-митинг в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией, в котором приняли участие свыше 203 тыс. человек. «На прилегающей к стадиону территории находятся свыше 100 тыс. человек, непосредственно на самом стадионе – более 95 тыс. граждан», – сказали в пресс-службе столичного главка полиции.

Выступивший на митинге президент Владимир Путин заявил, что крымчане 8 лет назад поступили правильно, поставив жесткий барьер на пути неонацистов. Говоря о российской военной операции на Украине, Путин назвал ее цель – избавить жителей Донбасса от угрозы геноцида.

«Избавить людей от страданий и геноцида является основной причиной, побудительным мотивом и целью операции, которую мы начали в Донбассе и на Украине, – цитирует Путина ТАСС. – Мне приходят в голове слова из Священного Писания: «Нет большей любви, как если бы кто отдал душу свою за друзей своих». «Мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе операции на Украине, – добавил президент. – Плечо к плечу, поддерживают друг друга. А если надо, то прикрывают своим телом от пули на поле боя, такого единения у нас давно не было».