В Минобороны заявили о 43 тысячах эвакуированных из Мариуполя за сутки

Безопасная эвакуация почти 43 тыс. человек была обеспечена в пятницу из Мариуполя, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

«В результате проводимой в Мариуполе гуманитарной операции сегодня обеспечена безопасная эвакуация из города еще 42 992 человек», – сказал Мизинцев, добавив, что в город было передано 134 тонны медикаментов, предметов первой необходимости, продовольствия, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя ведомства.

На киевском и харьковском направлениях эвакуировали 3144 человека на автобусах и личных автомобилях. Всего за сутки с просьбой об эвакуации обратились более 7,5 тыс. мирных граждан Украины и иностранцев, а всего, по его словам, в Россию хотело бы уехать более двух с половиной миллионов украинцев.

«На сегодняшний день в базе данных учтено уже 2 696 239 человек, желающих эвакуироваться, почти из двух тысяч населенных пунктов Украины», – сказал Мизинцев.

Российская сторона открыла на 17 марта восемь гуманитарных коридоров, Украина согласовала три и предложила еще девять дополнительных маршрутов.

«Сегодня с 10 часов утра мы в очередной раз открыли и обеспечили безопасность гуманитарных коридоров на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях: по одному коридору в восточном направлении на территорию России и еще по одному – через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины», – сказал он.