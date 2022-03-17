Путин назвал воссоединение Крыма и России правильным решением Путин предложил крупным компаниям и банкам начать работать в Крыму 17 марта 2022, 15:02 Крупные компании и банки теперь могут не бояться санкций и начать работать в Крыму, заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. «Сейчас есть все условия для того, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер – теперь им нечего бояться. Теперь они могут спокойно приходить, включая, кстати, и банки, на полуостров и активно работать в регионе», – передает его слова ТАСС. Путин добавил, что, например, Промсвязьбанк уже присутствует в регионе, но теперь «учреждение должно начать работу в Крыму как можно быстрее и шире». Ранее представитель Госсовета Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков сказал газете ВЗГЛЯД, что санкции Запада против России, которые были введены после начала спецоперации на Украине, не должны создать россиянам больших проблем, поскольку есть соседние страны, через которые возможно будет осуществлять поставки, а также начнется импортозамещение.

Путин обратился к гражданам западных государств 16 марта 2022, 17:29

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что жителей западных стран пытаются убедить в якобы враждебности действий России, глава государства призвал не верить таким заявлениям. «Хочу, чтобы меня услышали и простые жители западных государств. Вас сейчас настойчиво пытаются убедить в том, что все ваши трудности – это результат каких-то враждебных действий России, что из вашего собственного кошелька надо оплатить борьбу с мифической русской угрозой. Все это ложь», – сказал он на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов. «А правда в том, что текущие проблемы, с которыми сталкиваются миллионы людей на Западе, стали результатом многолетних действий правящих элит в их государствах, их ошибок, близорукости и амбиций», – передает слова Путина ТАСС. Ранее Путин заявил, что российская спецоперация на Украине развивается успешно, в строгом соответствии с планами. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Путин рассказал об успешном ходе спецоперации на Украине 16 марта 2022, 16:48

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Российская спецоперация на Украине развивается успешно, в строгом соответствии с планами, заявил президент России Владимир Путин. «Что касается тактики боевых действий, которая была выработана Министерством обороны России и нашим Генеральным штабом, то она полностью себя оправдала. Наши парни, солдаты и офицеры проявляют мужество и героизм, делают все, что от них зависит, чтобы избежать потерь среди мирного населения украинских городов», – передает его слова ТАСС. Президент отметил, что в самом начале операции в Донбассе Киеву по разным каналам с целью избежать бессмысленного кровопролития «было предложено не вступать в боевые действия, а просто вывести свои войска из Донбасса». «Не захотели! Ну что же, это их решение. Осознание того, что происходит в реальной обстановке на земле, придет неизбежно», – сказал президент. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Путин: Нанесен удар по доверию к американскому доллару как резервной валюте 16 марта 2022, 19:42

Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press

Многие страны конвертируют свои резервы в различные товары, золото, сырье, что усилит дефицит на рынках, считает президент России Владимир Путин. «Серьезный удар нанесен по всей глобальной экономике и торговле, по доверию к американскому доллару как к основной резервной валюте», – заявил он на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов России, передает ТАСС. По его словам, «нелегитимные действия по заморозке части валютных резервов Банка России подводят черту под надежностью так называемых первоклассных активов». «По факту и США, и ЕС объявили самый настоящий дефолт своим обязательствам перед Россией. Теперь каждый знает, что финансовые резервы могут быть попросту украдены, и, видя это, многие страны уже в ближайшее время могут начать, уверен, так и будет происходить, конвертировать свои бумажные и цифровые накопления в настоящие резервы в виде сырьевых товаров, земли, продовольствия, золота, других реальных активов, что только усилит дефицит на этих рынках», – подчеркнул Путин. По его оценке, «введение санкций – это логическое продолжение, концентрированное выражение безответственной, недальновидной политики правительств, центральных банков США и стран ЕС». «Именно они за последние годы собственными руками разогнали спираль мировой инфляции, своими действиями привели к росту глобальной бедности и усилению неравенства, к новым потокам беженцев во всем мире. Возникает вопрос, кто теперь ответит за миллионы голодных смертей в беднейших странах мира из-за растущего дефицита продовольствия», – подчеркнул Путин. Нынешние события подводят черту под глобальным доминированием западных стран в политике и экономике, заявил Путин. Глава российского государства также подчеркнул, что санкционную одержимость США и их сторонников не разделяют страны, где живет более половины населения земного шара. Президент отметил, что российские финансовые компании, крупные предприятия, малый и средний бизнес столкнулись с беспрецедентным давлением. Так, первой под удар санкций попала банковская система, но российские банки справились с этим вызовом. Глава государства продолжил, что вторая волна санкций была призвана спровоцировать панику в торговой сфере. Президент выразил благодарность предпринимательскому сообществу России, трудовым коллективам компаний, банков и организаций, которые не только эффективно отвечают на санкционный вызов, но и закладывают основу для дальнейшего устойчивого развития экономики страны. В прошлый вторник президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России. Путин: Российский народ выплюнет предателей, как случайно залетевшую в рот мушку 16 марта 2022, 20:07

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярёв

Россияне способны отличить патриотов от предателей, подобное очищение общества укрепит страну, заявил президент Владимир Путин на совещании по социально-экономической поддержке регионов. «Любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подобных предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мушку <...> Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплоченность и готовность ответить на любые вызовы», – цитирует Путина ТАСС. Глава государства отметил, что Россия понимает масштабы «империи лжи» Запада, но она бессильна против правды и справедливости. Он указал, что российская сторона продолжит последовательно доводить собственную позицию всему миру. «А позиция у нас честная и открытая, и все больше людей ее слышат, понимают и разделяют», – сказал он. В отношении России развернута массированная атака в Сети, развязана «беспрецедентная информационная кампания», в ней участвуют глобальные соцсети и все западные СМИ, а их объективность и независимость «оказалась просто мифом», добавил Путин. «Ограничивается доступ к информации, людей пичкают огромным количеством фейков, пропагандистских подделок, проще говоря, липы. Дошло до того, что одна из американских социальных сетей напрямую заявила о возможности публикаций с призывами к убийствам граждан России», – напомнил глава государства. Также он выразил мнение, что украинскому руководству безразлична судьба собственного народа, ему была поставлена задача создать «анти-Россию». Киевский режим также равнодушен к гибели мирных жителей и к тому, что сотни тысяч или миллионы стали беженцами, а в городах, удерживаемых неонацистами, «происходит настоящая гуманитарная катастрофа». «Западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников», – подчеркнул Путин. Он напомнил, что Москва никогда не позволит, чтобы Украина стала плацдармом для угроз России. «Принципиальные для России, для нашего будущего вопросы по нейтральному статусу Украины, по [ее] демилитаризации и денацификации, мы были готовы и готовы сейчас обсуждать в ходе переговоров», – сказал глава государства. Ранее Путин заявил, что российская спецоперация на Украине развивается успешно, в строгом соответствии с планами. Напомним, в среду Путин обратился к жителям западных стран, он заявил, что их пытаются убедить в якобы враждебности действий России. «Правда в том, что текущие проблемы, с которыми сталкиваются миллионы людей на Западе, стали результатом многолетних действий правящих элит в их государствах, их ошибок, близорукости и амбиций», – подчеркивал российский лидер. Путин объяснил, почему спецоперация не ограничилась территорией Донбасса 16 марта 2022, 19:59 Текст: Алексей Дегтярёв

Ограничение операции на Украине лишь введением войск на границах ЛНР и ДНР не стало бы окончательным решением, позволяющим обезопасить Россию, заявил президент Владимир Путин. «Что хочу подчеркнуть и прошу обратить на это внимание: если бы наши войска действовали только на территории народных республик, помогли им освободить свои земли, это не стало бы окончательным решением, не привело бы к миру и не ликвидировало бы в корне угрозы для нашей страны, уже для России», – цитирует Путина РИА «Новости». Он добавил, что вокруг Донбасса сложилась бы «новая линия фронта», а обстрелы и провокации также продолжались бы, и вооруженный конфликт тянулся бы бесконечно. «То есть вооруженный конфликт тянулся бы бесконечно, подпитывался бы реваншистской истерией киевского режима, а военная инфраструктура НАТО на Украине развертывалась бы еще быстрее и агрессивнее», – указал глава государства. Он напомнил, что Россию поставили перед фактом, что ударные наступательные вооружения НАТО уже у границ страны. Ранее Путин заявил, что российская спецоперация на Украине развивается успешно, в строгом соответствии с планами. Напомним, в среду Путин обратился к жителям западных стран, он заявил, что их пытаются убедить в якобы враждебности действий России. «Правда в том, что текущие проблемы, с которыми сталкиваются миллионы людей на Западе, стали результатом многолетних действий правящих элит в их государствах, их ошибок, близорукости и амбиций», – подчеркивал российский лидер. Рогозин припомнил Байдену похвальбу бомбежкой Белграда 17 марта 2022, 10:10

Фото: Oliver Contreras/Global Look Press

Текст: Александра Юдина

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ на обвинения президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, напомнил, кто на самом деле является военным преступником. «Может Байдену напомнить, кто военный преступник? На этом видео он, Байден, признается, что именно он предложил бомбить мирный город Белград и отправить американских летчиков на уничтожение всех мостов на Дунае», – написал он в своем Telegram-канале. Рогозин добавил, что «на краю своей могилы этот кровавый старик должен вспомнить о своих злодеяниях, о тысячах мирных людей, которых он убил». Как ранее сообщило РИА «Новости», Байден заявил, что считает Путина «военным преступником». Напомним, американская администрация попросила блогеров из TikTok обвинить Путина в росте цен на топливо в Соединенных Штатах При этом американцев такой призыв только разозлил. Как отметили читатели The Hill, «причина роста инфляции совсем не в этом». «Нет, сэр, вторая причина заключается в том, что вы настаивали на неминуемом вступлении Украины в НАТО и ЕС», – написал один из пользователей. Путин объявил об увеличении МРОТ, пенсий и соцвыплат 16 марта 2022, 18:32

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

В ближайшее время власти России увеличат минимальный размер оплаты труда, величину прожиточного минимума, зарплаты бюджетников, пенсии и другие социальные выплаты, заявил президент Владимир Путин на совещании по социально-экономической поддержке субъектов РФ. «Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен. Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Повысим минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере», – передает его слова ТАСС. Президент поручил правительству рассчитать точные параметры такого повышения. «И подчеркну: даже в текущей непростой ситуации по итогам года нам необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства. Это вполне реализуемая задача даже сегодня», – сказал он. Путин распорядился, чтобы правительство и регионы сконцентрировались на выполнении этой задачи, которая «носит не только экономический характер, но и является вопросом социальной справедливости». Также Путин поручил правительству в сжатые сроки проанализировать эффективность мер поддержки людей, потерявших работу. По словам президента, очевидно, что такие меры надо расширять, в том числе за счет механизма социального контракта. Ранее Путин подписал закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Песков объяснил, почему Путин не отвечает на оскорбления Байдена 17 марта 2022, 13:46 Президент России Владимир Путин не отвечает на высказывания главы США Джо Байдена, потому что является мудрым и культурным международным деятелем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Наш президент очень мудрый, и дальновидный, и культурный международный деятель. И глава Российской Федерации, глава государства. Такие заявления господина Байдена – я уже вчера сказал – они абсолютно непозволительны, недопустимы, непростительны, а главное, наверное, не может иметь право их делать глава государства, которое по всему миру на протяжении многих лет бомбило людей», – передает его слова РИА «Новости». Песков напомнил, что США сбросили атомные бомбы на «страну, которая уже была повержена», и в этом не было никакого смысла. «Президент такой страны не имеет права вообще на подобные слова. Это наше глубокое убеждение», – отметил он. Напомним, Байден заявил, что считает Путина «военным преступником». Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ на обвинения Байдена в адрес Путина припомнил Байдену похвальбу бомбежкой Белграда. Путин заявил о реальной угрозе создания Киевом ядерного оружия 16 марта 2022, 16:59

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Кристина Цыцура

Создать ядерное оружие Киев смог бы при поддержке извне, а целью стала бы Россия, заявил на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов Владимир Путин. «Прозвучали заявления киевских властей о намерении создать и собственное ядерное оружие, и средства его доставки. Это была реальная угроза», – передает слова главы страны ТАСС. Создать ядерное оружие Киев смог бы при поддержке извне, а целью стала бы Россия, сказал Путин. «Уже в обозримом будущем при зарубежном техническом содействии нацистский режим в Киеве мог получить в свои руки оружие массового уничтожения, и целью для него, конечно, была бы Россия», – заявил российский лидер 16 марта. Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Путин: Кто не может обойтись без фуа-гра и гендерных свобод, ментально находятся не в России 16 марта 2022, 19:32

Фото: kremlin.ru

Текст: Алексей Дегтярёв

Многие из тех, кто любит западные блага, готовы предать ради принадлежности к «высшей касте», но саму приверженность к этим благам не стоит осуждать, заявил президент России Владимир Путин. «Я совсем не осуждаю тех, у кого виллы в Майами или на французской Ривьере. Кто не может обойтись без фуа-гра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но проблема не в этом. А в том, что многие из таких людей по своей сути, ментально находятся там, а не здесь. Не с нашим народом. Не с Россией», – указал глава государства. Он заявил, что сами по себе такие блага для таких людей определяют «принадлежность к высшей касте» и даже «высшей расе». «Подобные люди готовы и мать родную продать, только бы им разрешили сидеть в прихожей у этой самой «высшей касты». Они хотят быть похожими на нее, но забывают или не понимают, что этой так называемой «высшей касте» они если и нужны, то как расходный материал, чтобы использовать для нанесения максимального ущерба нашему народу», – заключил президент. Ранее партия «Единая Россия» выступила «за немедленное увольнение с позором» Аркадия Дворковича с поста председателя фонда Сколково из-за его осуждения в западных СМИ действий Вооруженных сил России на Украине. Путин: Миф о так называемом золотом миллиарде рушится 16 марта 2022, 17:54

Фото: kremlin.ru

Россия будет уважать право собственности иностранных компаний, в отличие от Запада, заявил президент Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов. «Мы ценим позицию тех иностранных компаний, которые, несмотря на беспардонное давление со стороны США и их вассалов, продолжают работу в нашей стране. В дальнейшем они обязательно получат дополнительные возможности для развития», – передает его слова ТАСС. «Мы также знаем и тех, кто трусливо предал своих партнеров, забыл об ответственности перед сотрудниками и клиентами в России, поспешил заработать призрачные дивиденды на участии в антироссийской кампании», – сказал Путин. Он подчеркнул, что Россия, в отличие от западных стран, будет уважать право собственности. По словам Путина, аресты зарубежных активов России и бизнеса послужат уроком для российских предпринимателей о том, что нет ничего надежней инвестиций на родине. «Во многих западных странах людей только за то, что они родом из России, подвергают настоящей травле сегодня, отказывают в медицинской помощи, изгоняют детей из школ, лишают работы их родителей. Запрещают русскую музыку, культуру, литературу, пытаясь отменить Россию, Запад сорвал с себя все маски приличия, он действует по-хамски, продемонстрировал свою истинную натуру», – цитирует президента РИА «Новости». Также Путин отметил, что «миф о западном обществе всеобщего благоденствия, о так называемом золотом миллиарде рушится». «Сегодня всей планете приходится расплачиваться именно за амбиции Запада, за его попытки любыми способами сохранить свое ускользающее доминирование», – сказал он. Ранее Путин заявил, что российская спецоперация на Украине развивается успешно, в строгом соответствии с планами. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Путин: Киеву предлагали вывести войска из Донбасса 16 марта 2022, 16:52 Текст: Алексей Дегтярёв

Киевский режим по различным каналам получал предложения в начале спецоперации РФ не вступать в боевые действия, а также вывести войска из Донбасса, заявил президент России Владимир Путин. «В самом начале операции в Донбассе киевским властям по разным каналам с целью избежать бессмысленного кровопролития было предложено не вступать в боевые действия, а просто вывести свои войска из Донбасса. Не захотели, но что же, это их решение», – сказал президент на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов России, передает РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что киевское руководство отказалось принимать это предложение. «Отмечу, что Украина, поощряемая Соединенными Штатами и рядом западных стран, целенаправленно готовилась к силовому сценарию», – указал Путин. Также президент напомнил, что появление российских войск под Киевом и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту страну. «У нас нет такой цели, и об этом мною тоже было прямо сказано в обращении 24 февраля», – подчеркнул российский лидер. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР. Путин: На территории Украины создавались компоненты биологического оружия 16 марта 2022, 17:04

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

На Украине действовала и сеть из десятков лабораторий, где под руководством Пентагона проводились военно-биологические программы, в том числе эксперименты с образцами коронавируса, заявил президент России Владимир Путин на совещании по мерам поддержки регионов. «На Украине действовала и сеть из десятков лабораторий, где под руководством и при финансовой поддержке Пентагона проводились военно-биологические программы, в том числе эксперименты с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний. Следы этих секретных программ сейчас усиленно пытаются замести. Но у нас есть все основания полагать, что в непосредственной близости от России, на территории Украины, по сути создавались компоненты биологического оружия», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля. Он добавил, что «наши неоднократные предупреждения о том, что подобное развитие событий несет прямую угрозу безопасности России, были отвергнуты Украиной их покровителями из США и НАТО, причем с показным и циничным пренебрежением». «Таким образом, все дипломатические возможности были полностью исчерпаны. Нам просто не оставили никаких вариантов мирным путем решить проблемы, возникающие не по нашей вине. И в этой связи мы были просто вынуждены начать специальную военную операцию», – заключил Путин. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Путин сравнил травлю русских на Западе с антисемитскими погромами в фашистской Германии 16 марта 2022, 17:59 Борьба со всем русским за рубежом сравнима с антисемитскими погромами в фашистской Германии, считает президент России Владимир Путин. «Вся словесная мишура о политкорректности, неприкосновенности частной собственности, свободе слова – все это слетело в одночасье, даже олимпийские принципы растоптали, не постеснялись свести счеты и с паралимпийцами, вот такой вот спорт вне политики», – сказал глава государства на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов России, сообщает РИА «Новости». По его словам, «во многих западных странах людей только за то, что они родом из России, подвергают настоящей травле, отказывают в медицинской помощи, изгоняют детей из школ, лишают работы их родителей, запрещают русскую музыку, культуру, литературу». «Просто напрашиваются прямые аналогии с антисемитскими погромами, которые устраивали нацисты в Германии в 30-х годах прошлого века, а затем их приспешники из многих европейских стран, которые присоединились к гитлеровской агрессии против нашей страны во время Великой Отечественной войны», – считает российский лидер. Ранее Путин заявил, что Россия никогда не откажется от суверенитета, продолжив бороться за право оставаться собой. Путин заявил об отсутствии планов оккупировать территорию Украины 16 марта 2022, 19:48 Текст: Кристина Цыцура

Появление российских войск под Киевом и у других городов Украины связано не с целью оккупировать страну, заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономической поддержке субъектов России. Говоря о решении начать спецоперацию на Украине, Путин подчеркнул, что другой возможности урегулировать ситуацию не было. «Нам просто не оставили никаких вариантов мирным путем решить проблемы, возникающие не по нашей вине. В этой связи мы были просто вынуждены начать специальную военную операцию», – передает ТАСС со ссылкой на слова президента. Путин добавил, что тактика ВС России при проведении специальной военной операции полностью себя оправдала. «Наши парни, солдаты и офицеры проявляют мужество и героизм, делают все, что от них зависит, чтобы избежать потерь среди мирного населения украинских городов», – добавил он. Он также рассказал, что украинскую сторону уведомили о возможности просто вывести свои войска из Донбасса, чтобы избежать кровопролития. «Не захотели! Ну что же, это их решение. Осознание того, что происходит в реальной обстановке на земле, придет неизбежно», – заключил Путин. Глава страны добавил, что остановка российских войск на границах ДНР и ЛНР не решила бы проблемы и не остановила бы угрозу. «Повторю, у нас не оставалось другого варианта для самозащиты, для обеспечения безопасности России, кроме проведения специальной военной операции. И все поставленные задачи безусловно будут решены», – заявил он. Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.