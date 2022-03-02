В Крыму дали советы россиянам, как жить под санкциями

Санкции Запада против России, которые были введены после начала спецоперации на Украине, не должны создать россиянам больших проблем, поскольку есть соседние страны, через которые возможно будет осуществлять поставки, а также начнется импортозамещение, сказал газете ВЗГЛЯД представитель Госсовета Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков.

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг предупредил, что Евросоюз начал разработку четвертого пакета санкций в отношении России из-за военной спецоперации на Украине. Крым же подвергается санкциям Запада еще с 2014 года и уже научился с этим жить.

«Мы по большому счету под санкциями жили еще в составе Украины, потому что не было самого главного – единства с той страной, в которой проживали. В ситуации после 2014 года комфортно себя чувствовали. Но надо понимать, что Крым был в ряде первых регионов, которым федеральное правительство оказывало всестороннюю помощь», – говорит Цеков.

Он уверяет, что крымчане абсолютно не страдают из-за отсутствия иностранной банковской системы, поскольку существуют местные банки, работающие в основном в Крыму. С ними граждане не испытывают никаких сложностей, спокойно держат там счета, проводят различные операции.

«Никаких особых сложностей мы не испытываем. Все, что касается продукции, которая поставляется в Крым, а сюда все запрещено поставлять, она поставляется другими путями, не напрямую. Но, опять же, мы не испытываем никакого дефицита продукции. Поэтому санкции вообще никакого серьезного влияния на Крым не оказывают, мы активно развиваемся все эти годы», – рассказывает сенатор.

При этом он подчеркивает, что с Россией дела обстоят немного сложнее, однако и здесь есть выход. По его словам, российские банки до сих пор продолжают работать в обычном режие, только ориентироваться они теперь будут на внутренний рынок, поэтому здесь беспокоиться нечего. Что касается импортной продукции, техники, то есть соседние страны, например Китай, через которые также можно будет все покупать.

«Вижу, что есть проблема с техобслуживанием самолетов, могут быть проблемы с поставками запасных частей. Но я и не исключаю, что в связи с данной ситуацией наши сделали серьезные запасы этих частей, поэтому на какое-то время этого хватит. Кроме того, санкции стимулируют собственное производство, поэтому это даже плюс, переживать вообще не стоит», – считает Цеков.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов Центрального банка России. Также было объявлено о намерении Евросоюза расширить санкции против российских бизнесменов и представителей элиты.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие страны после начала спецоперации на Украине не присоединились к санкционной кампании, которую Запад объявил против России.

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