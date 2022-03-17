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Захарова назвала хамством угрозы Салливана о последствиях для Китая
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Высказывания помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о последствиях для Китая в случае поддержки действий России на Украине являются хамскими и делают невозможным продолжение диалога с США в прежних форматах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Не родился еще тот Салливан, который может угрожать великим странам, таким как Россия и Китай. Это классическое хамство американской политической элиты, которое они себе позволяют в последние годы, я по-другому не могу это назвать. Менторский тон, теперь он уже сменился просто угрозами со стороны высокопоставленных американских чиновников. Они уже не удивляют никого, они возмущают. И самое главное, они просто делают невозможным продолжение диалога с ними в прежних форматах», – цитирует ее ТАСС.
Захарова считает, что эти высказывания стоит рассматривать как «очередное проявление империализма, гегемонских амбиций Вашингтона, попытку вмешательства во внутренние дела суверенных стран и произвольного применения незаконных рестрикций, которые противоречат основам системы международных отношений».
По ее словам, санкции бьют и по тем странам, которые их вводят, «и вы теперь это видите на примере огромного количества государств, которые сначала ввели санкции против России, а теперь столкнулись с их последствиями для собственных граждан».
Захарова подчеркнула, что российско-китайские отношения по своей природе самоценны, имеют сильную внутреннюю мотивацию и не подвержены сиюминутной международной конъюнктуре.
Напомним, на встрече в Риме глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил помощнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану, что странам необходимо создать эффективный механизм обеспечения безопасности в Европе. «Следует активно содействовать продвижению общих, универсальных и устойчивых взглядов в сфере безопасности», – указал представитель КНР.
При этом США призвали не считать переговоры с Китаем реакцией на ситуацию вокруг Украины. США заверили, что переговоры «давно планировались», а не были экстренно организованы из-за «конкретных событий, относящихся к России, Украине». Власти США заявили, что Китай ожидают последствия в случае оказания им военной помощи Москве в связи с ситуацией вокруг Украины.
Кроме того, неназванный высокопоставленный представитель Белого дома сообщила, что Салливан предупредил Пекин о «потенциальных последствиях определенных действий». Как заявила чиновница, у США «есть глубокая озабоченность по поводу того, что Китай в настоящее время сходится с Россией».
Захарова оценила вероятность исключения России из G20
Официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря о возможности исключения России из G20, заявила, что бессмысленно комментировать гипотетические заявления.
Захарова заявила журналисту Владимиру Соловьеву в эфире «Соловьев Live», что не хочет «все эти гипотетические заявления комментировать», так как «это бессмысленно и нецелесообразно – их потуги, была бы их воля, на Земле остались бы только они», передает РИА «Новости».
Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что республика может заменить Россию в G20.
Она также заявила, что никакого активного переговорного процесса России с США в данный момент нет, контакты точечные. По ее словам, Россия до самого последнего момента, до самых последних часов ждала США в Европе для переговоров, но американская сторона не приехала.
Официальный представитель МИД также заявила, что сайт министерства круглосуточно подвергается DDoS-атакам, его атакуют в большом масштабе как профессиональные хакеры, так и хакеры-любители.
Ранее в ПАСЕ призвали исключить Россию из Совета Европы. При этом еще в прошлый четверг Министерство иностранных дел России распространило заявление, в котором говорится, что Россия больше не собирается участвовать в Совете Европы, поскольку недружественные России страны ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение Совета и общего гуманитарно-правового пространства в Европе.
В среду комитет министров Совета Европы принял решение о прекращении членства России.
Также организаторы Берлинского кинофестиваля («Берлинале») решили исключить из фестиваля российские институты, делегации и лиц, поддерживающих власти России.
СМИ: Санкции против российской нефти могут поставить на колени экономику ЕС
Гипотетические санкции против российской нефти, отправляемой в Евросоюз, могут нанести серьезный ущерб экономике европейских стран, заявила обозреватель чешского портала Сasopis argument Илона Швигликова.
По ее мнению, Европе вряд ли удастся безболезненно заменить поставки из России. «Я бы не хотела спекулировать насчет санкций против российской нефти, поскольку не вижу никаких способов компенсировать ее. В таком случае осталось бы только спорить о том, поставят ли астрономические цены на нефть экономику на колени или экономический кризис будет настолько глубок, что значительно снизит спрос на нефть», – передает РИА «Новости» ее слова.
По словам Швигликовой, возможен такой сценарий, если при вводе ограничений против Москвы ЕС не сможет обеспечить поставки нефти из других стран, а также из-за дефицита стратегических запасов у стран-членов Евросоюза.
«Тем не менее некоторые политики уверены, что больше всего мы навредим российскому режиму, когда уничтожим собственную экономику. Но я считаю подобные измышления безосновательными и антисоциальными», – подчеркнула она.
По словам обозревателя, возможное увеличение экспорта из Ливии, Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ и Венесуэлы могло бы компенсировать импорт российский нефти в страны ЕС в процентном соотношении.
«Вот только не всегда мы имеем дело с тем типом нефти или нефтепродуктов, которые соответствуют запросам заказчиков, и я уже не говорю о мощностях НПЗ, изменении трасс танкеров и так далее», – заключила Швигликова.
Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции, принятые в Европе и в США, бьют по американцам и европейцам и призвал «не перекладывать с больной головы на здоровую» и во всем винить Россию.
В прошлый вторник президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.
Госдеп пообещал Украине советские или российские системы ПВО
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Соединенные Штаты работают с союзниками и партнерами над предоставлением Украине систем ПВО российского или советского производства, заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
«Мы продолжаем воплощать в жизнь решения, чтобы помочь украинским партнерам получить противовоздушные системы дальнего действия и боеприпасы, необходимые для этих систем. Я не могу полностью вдаваться в детали, но мы продолжаем работать с союзниками и партнерами, чтобы предоставить новую помощь Украине, включающую советские или российские системы ПВО и необходимые боеприпасы [к ним]», – приводит слова главы пресс-службы Госдепартамента США ТАСС.
По словам Прайса, эти системы украинцы уже использовали. «Мы приветствуем помощь от стран в мире. Более 30 стран предоставили Украине оборонительную помощь. Госдепартамент США одобрил предоставление американской техники из 14 стран», – отметил представитель ведомства.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что власти Соединенных Штатов планируют передать Украине дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы. Он отметил, что по запросу президента Украины Владимира Зеленского США нашли дополнительные системы ПВО большей дальности и боеприпасы к ним, сейчас идет поиск вариантов передачи систем Украине. Байден сообщил, что «в данный пакет помощи также входят 9 тыс. противотанковых систем, 7 тыс. единиц стрелкового оружия, а также 20 млн единиц боеприпасов». В среду Зеленский попросил Конгресс США предоставить Киеву С-300 и другие системы ПВО.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников.
Москва предупреждала об ответственности за поставки оружия ВСУ. Кремль предупреждал, что поставка оружия на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка, а в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия.
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СМИ: США изучают возможность поставки Украине высокоточных управляемых ракет
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Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность поставки Украине американских высокоточных управляемых ракет в рамках нового пакета военной помощи, обсуждение которого ожидается в среду, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в конгрессе США.
Отмечается, что США изучают предоставление Киеву Switchblade 300 и Switchblade 600, которые могут применяться для точечных обстрелов как личного состава, так и танков и другой бронированной техники, передает РИА «Новости».
Телеканал CNN во вторник со ссылкой на источники сообщил, что госдепартамент США пытается определить, у каких стран есть советские C-300, изучает способы доставки комплексов на Украину.
Напомним, Украина попросила Запад предоставить зенитно-ракетные комплексы С-300. В тот же день президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал меморандум, который наделил госсекретаря США Энтони Блинкена полномочиями по предоставлению Украине военной помощи на сумму до 200 млн долларов.
13 марта сообщалось, что новый пакет военной помощи Соединенных Штатов предполагает поставку Украине противотанковых и зенитных систем, а также стрелкового оружия.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Песков объяснил, почему Путин не отвечает на оскорбления Байдена
Президент России Владимир Путин не отвечает на высказывания главы США Джо Байдена, потому что является мудрым и культурным международным деятелем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Наш президент очень мудрый, и дальновидный, и культурный международный деятель. И глава Российской Федерации, глава государства. Такие заявления господина Байдена – я уже вчера сказал – они абсолютно непозволительны, недопустимы, непростительны, а главное, наверное, не может иметь право их делать глава государства, которое по всему миру на протяжении многих лет бомбило людей», – передает его слова РИА «Новости».
Песков напомнил, что США сбросили атомные бомбы на «страну, которая уже была повержена», и в этом не было никакого смысла.
«Президент такой страны не имеет права вообще на подобные слова. Это наше глубокое убеждение», – отметил он.
Напомним, Байден заявил, что считает Путина «военным преступником».
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ на обвинения Байдена в адрес Путина припомнил Байдену похвальбу бомбежкой Белграда.
Володин возложил вину за милитаризацию Украины на Байдена и Конгресс США
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Мировое сообщество должно осознать, что ответственность за милитаризацию и нацификацию Украины несут президент США Джо Байден, американские сенаторы и конгрессмены, их надо привлечь к суду, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Мировому сообществу пора осознать, кто действительно виноват в милитаризации и нацификации Украины. Байден, сенаторы и конгрессмены США были инициаторами этих решений. Именно они совершили преступления против человечества и должны быть привлечены к суду», – написал Володин в своем Telegram-канале.
Как подчеркнул Володин, «силового решения на Украине можно было избежать». «Но именно по вине США Украина была накачана оружием, которое попало в руки националистов. Сегодня они используют гражданское население как живой щит, не дают ему покинуть зону боевых действий, взяв в заложники, обрекают людей на страдания и гибель», – отметил спикер Госдумы.
При этом, указал Володин, лидерам европейских стран «давно надо было проявить самостоятельность и силу воли» и призвать США и НАТО прекратить милитаризировать Украину, «если они не хотят, чтобы на территории Европы случилась катастрофа».
Как заявил спикер Госдумы, «в Вашингтоне [началась] истерика», причем у всех политиков «от сенаторов до президента», причины которой, как отметил Володин, очевидны. Так, подчеркнул он, «санкции против России не сработали», общество сплотилось вокруг президента РФ, Украина «вышла из-под контроля», а рост цен на энергоносители и горючее бьет рекорды не только в США, но и в Европе. «Всем стало очевидно: атаки на Путина идут с одной целью – разрушить Россию. Как оказалось, вы совсем не знаете народ нашей страны», – отметил Володин, обращаясь к политикам Запада.
«Байдену начинает приходить понимание, что за происходящее на Украине придется отвечать ему. Весь мир был свидетелем, как [президент России Владимир] Путин убеждал его в необходимости поиска решения по вопросам безопасности, но Байден не посчитал возможным пойти на диалог», – отметил Володин.
Ранее администрация США обнародовала полный список поставленного Украине оружия. Накануне президент США Джо Байден заявил, что власти Соединенных Штатов планируют передать Украине дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы. Он отметил, что по запросу президента Украины Владимира Зеленского США нашли дополнительные системы ПВО большей дальности и боеприпасы к ним, сейчас идет поиск вариантов передачи систем Украине. Байден сообщил, что «в данный пакет помощи также входят 9 тыс. противотанковых систем, 7 тыс. единиц стрелкового оружия, а также 20 млн единиц боеприпасов». Кроме того, Госдеп пообещал предоставить Украине советские или российские системы ПВО. В среду Зеленский попросил Конгресс США предоставить Киеву С-300 и другие системы ПВО.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников.
Москва предупреждала об ответственности за поставки оружия ВСУ. Кремль предупреждал, что поставка оружия на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка, а в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
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США продолжили импорт нефти из России
Импорт нефти в США из России за неделю упал по сравнению с предыдущей в четыре раза – до 38 тыс. баррелей в сутки, следует из данных минэнерго США.
Данные предоставлены за неделю, завершившуюся 11 марта. За неделю по 25 февраля импорт нефти в США из России упал до нуля впервые с конца января, а затем по 4 марта возобновился и составил 148 тыс. баррелей в сутки, передает РИА «Новости».
Напомним, США объявили 8 марта о введении запрета на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Далее Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.
Сейчас нефть в США больше всего поставляет Канада – 3,398 млн баррелей в сутки против 3,73 млн баррелей неделей ранее. Второе место занимает Мексика, а затем Саудовская Аравия – 562 тыс. баррелей нефти в сутки.
Посольство России в США призвало американские СМИ прекратить вранье
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Посольство России в Соединенных Штатах обратило внимание на продолжающуюся дезинформационную кампанию в американских СМИ, в связи с этим призывает прессу в США прекратить вранье и заняться объективным освещением событий на Украине, говорится в комментарии российской дипмиссии.
«Обращаем внимание на продолжающуюся дезинформационную кампанию в американских СМИ о происходящем на Украине. Очередным примером стала тиражируемая в местной прессе фальшивка о якобы причастности ВС РФ к удару по мариупольскому драматическому театру», – отметили дипломаты в Telegram-канале дипмиссии.
Сотрудники посольства подчеркнули, что российская сторона категорически отвергает эти обвинения. «Как заявило Минобороны России, днем 16 марта никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в черте Мариуполя, российская авиация не выполняла», – указали в посольстве.
«Имеются достоверные сведения беженцев, выбравшихся из города, что боевики нацбатальона «Азов» удерживали в здании театра мирных жителей в качестве заложников. Уверены, что радикалы совершили кровавую провокацию, взорвав заминированный культурный объект», – заявили российские дипломаты.
«Призываем прекратить вранье и заняться объективным освещением событий на Украине», – добавили в дипмиссии. Дипломаты посоветовали «тем, кто действительно заинтересован в правдивой информации, <…> обращаться к российским ресурсам», таким как Telegram-каналы МИД России, Минобороны и самого посольства.
Накануне в Минобороны опровергли обвинения Киева в нанесении авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе. Как подчеркнули в Минобороны, днем 16 марта российская авиация не выполняла никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в городской черте Мариуполя. В ведомстве информировали, что боевики националистического батальона «Азов» взорвали заминированное ими здание театра.
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Минфин США: Начала работать спецгруппа по охоте за активами «российских элит»
США и их союзники дали формальный старт работе многосторонней межведомственной группы, которая будет заниматься поисками и арестом активов, юридическим преследованием «российских элит», сообщило американское Министерство финансов.
В работе новой структуры, созданной в рамках санкционного давления на Россию из-за событий на Украине, принимают участие США, Австралия, Канада, Еврокомиссия, Германия, Италия, Франция, Япония и Великобритания, делегирующие представителей министерств финансов, юстиции или внутренних дел, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что формальный старт работы группы, получившей название REPO по англоязычной аббревиатуре словосочетания «российские элиты, подставные лица и олигархи», был дан на виртуальной встрече стран-участниц, включая министра финансов США Джанет Йеллен и министра юстиции Меррика Гарланда.
«Наши санкции, торговые ограничения и иные меры уже создали значительные издержки для России, ее руководства и тех, кто способствует неспровоцированному вторжению Путина на Украину. Многосторонняя группа повысит эти издержки еще больше, активизировав скоординированные усилия, направленные на заморозку и захват активов этих лиц в юрисдикциях по всему миру, закрывая «безопасные гавани» для их доходов, нажитых неправедным путем», – заявила Йеллен.
Ранее американское правительство в рамках ужесточения санкционного режима в отношении России блокировало пассажирский самолет и яхту владельца компании «Ренова» Виктора Вексельберга.
Байден заявил, что США продолжат добиваться изоляции экономики России
США и их союзники продолжат добиваться давления на Россию с целью изоляции ее экономики, сообщил президент США Джо Байден, выступая в среду в Белом доме.
«Вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем сохранять давление на рушащуюся экономику [президента РФ Владимира] Путина, изолируя его на глобальной арене. Это наша цель – чтобы Путин заплатил цену, чтобы его позиция ослабла», – приводит его слова ТАСС.
Байден также заявил, что США продолжат оказывать помощь Украине. Так, за последние несколько недель страна предоставила Киеву 300 млн долларов гуманитарной помощи, 10 тыс. тонн еды, воды, лекарств и других предметов первой необходимости.
Президент США при этом отметил, что Вашингтон в своих действиях в ситуации вокруг Украины пользуется полной поддержкой союзников.
Канада запретила вещание RT и RT France
Власти Канады запретили вещание в стране российских телеканалов RT и RT France, говорится в заявлении Канадской комиссии по радио и телевидению.
«Комиссия официально исключила RT и RT France из Списка неканадских программных служб и станций, разрешенных к распространению», – приводит текст сообщения комиссии ТАСС.
В документе утверждается, что программы этих каналов якобы «не соответствуют канадским стандартам вещания». «После консультаций с общественностью комиссия пришла к выводу, что сохранение разрешения на распространение RT и RT France не отвечает общественным интересам», – отмечается в заявлении.
Напомним, 4 марта Минфин США ввел санкции в отношении ряда сетевых ресурсов и связанных с ними лиц за освещение событий на Украине. В тот же день телеканал RT America объявил о решении прекратить производство контента после более чем десяти лет в эфире.
Днем ранее сенаторы-республиканцы в США под предлогом событий на Украине предложили ввести санкции против всех госпредприятий России, включая телеканал RT. За день до этого Google объявил о блокировке связанных с RT и Sputnik приложений в Play Store в Европе.
Блинкен заявил о постоянной возможности властей США общаться с руководством России
Американские власти обладают возможностями общения с руководством России по ситуации на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью, которое дал Национальному общественному радио США.
Госсекретаря спросили, есть ли у США какой-либо канал связи, открытый сейчас для переговоров с российским президентом Владимиром Путиным по ситуации на Украине.
«Всегда есть пути общения... Различные лидеры, страны стремились общаться с ним (Путиным), возможно, даже продолжают общаться с ним. Конечно, Украина разговаривает с Россией», – сказал Блинкен, добавив, что «в конечном счете, дипломатия должна стать частью решения этой проблемы, но это зависит» от России, сообщает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение санкций России против президента США Джо Байдена не означает отказа от контактов на высшем уровне. При этом с начала спецоперации на Украине президенты России и США не общались, уточнил Песков.
Министерство иностранных дел России 15 марта опубликовало в ответ на санкции США против российских должностных лиц «стоп-лист» из 13 американских граждан, куда в том числе вошли президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин.
Китай выступил против антироссийских санкций
Пекин будет защищать интересы своих национальных предприятий, Китай выступает против антироссийских санкций, которые дестабилизируют мировой рынок, заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.
Фэн заявил на пресс-конференции в четверг, что Китай «против каких бы то ни было односторонних санкций, не учитывающих нормы международного права», так как «они дестабилизируют глобальный рынок», передает ТАСС.
«Китай обязательно примет необходимые меры и защитит законные права, а также интересы своих компаний, занимающихся обычной торговой деятельностью», – добавил он.
Так Фэн ответил на вопрос о том, как поведет себя Китай на фоне усиливающегося давления Вашингтона на Москву и если под ограничения США попадут китайские компании.
Ранее США предупредили Китай о «последствиях» за помощь России.
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Захарова опровергла информацию о прибытии Лаврова в Пекин
Официальный представитель МИД Мария Захарова опровергла сообщение немецкой газеты Bild о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров ночью якобы вылетал в Пекин.
«Сергей Лавров вчера допоздна работал на Смоленке, а рано утром приступил к подготовке к переговорам с ближневосточными коллегами в Москве», – написала она в своем Telegram-канале.
Захарова поинтересовалась, выпишут ли немецкому журналисту, такое придумавшему, премию». Она добавила, что подобный текст «не переплюнуть».
Как утверждалось в материале издания, самолет с Лавровым не долетел до места назначения, а развернулся над Новосибирском и сел в московском аэропорту Внуково.
Ранее Лавров заявил о «грязном давлении» США на поддерживающие Россию страны.
ФСБ рассекретила документ о фейковых фильмах США о «жестокости» советских солдат
США еще в 1945 году снимали фейковое кино о якобы жестокости советских военных: американцы в освобожденном от гитлеровцев Будапеште сняли фильм о якобы «русских зверствах» к местным жителям, свидетельствует рассекреченный документ ФСБ.
«В Центральном архиве ФСБ обнаружен документ, свидетельствующий о поразительном факте: в 1945 году, в то время, когда в освобожденном мире еще не остыл восторг от побед над фашистской Германией и милитаристской Японией, а премьер-министр Великобритании Черчилль еще не произнес в Фултоне свою речь, ставшую детонатором холодной войны, США – союзник СССР по антигитлеровской коалиции – уже занимались целенаправленным созданием антисоветских информационных фейков», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.
Речь идет о датированной 19 декабря 1945 года докладной записке начальника Главного управления контрразведки Смерш Наркомата обороны СССР генерал-полковника Виктора Абакумова на имя первого заместителя председателя Совета народных комиссаров, наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова. В записке говорится о том, как американская военная миссия в Будапеште занялась дискредитацией советских войск при помощи одной из самых известных и влиятельных голливудских киностудий Metro-Goldwyn-Mayer.
Абакумов приводил телеграмму начальника оперативной группы Смерш в Будапеште генерал-лейтенанта Михаила Белкина.
«По полученным нами через агентуру данным, американская военная миссия в Будапеште получила секретное указание – собирать и документировать факты, касающиеся так называемых "русских жестокостей" в Венгрии", –приводит Абакумов телеграмму начальника оперативной группы Смерш в Будапеште генерал-лейтенанта Михаила Белкина. По его сведениям, этим занимались начальник военного отдела американской военной миссии полковник Хайд и глава разведывательного отдела подполковник Ковач.
«В конце ноября сего года военная миссия через руководителя Будапештского представительства американского кинотреста «Метро» Сапари Антала произвела киносъемку в одной из деревень близ Будапешта, в которой якобы русские подожгли один дом и жестоко обращались с женщинами. Кинооператор выезжал в эту деревню на автомашине в сопровождении американских солдат», – докладывал Белкин, добавив, что американцы получили секретный приказ, который запрещает выдавать разрешения венгерским гражданам на переход демаркационной линии, охраняемой США.
По его словам, на следующий день кинопленку самолетом отправили в вышестоящую американскую инстанцию.
О всем этом был проинформирован председатель Союзной контрольной комиссии в Венгрии маршал Советского Союза Климент Ворошилов.
«Очевидно, что уже тогда по заданиям американских спецслужб профессионалы киноиндустрии придумывали и распространяли фейковые истории о сожженных солдатами-освободителями домах и пострадавшем мирном населении – привычное содержание современных телерепортажей западных средств массовой информации», – подчеркнули в ЦОС.
Красная армия завершила освобождение Венгрии от гитлеровцев 4 апреля 1945 года. Общие потери советских войск при этом составили около 484 тыс. человек, в том числе 140 тыс. погибшими. По оценке историков, деятельность советской военной администрации в лице Союзной контрольной комиссии сыграла важную роль в освободительной миссии Красной армии. Ей, в частности, удалось перезапустить работу местных органов власти, навести законность и порядок в освобожденных областях, предпринять экстренные меры по предотвращению гуманитарной катастрофы (голода и эпидемий), восстановить инфраструктуру и тому подобное, не вмешиваясь при этом во внутренний уклад жизни венгерского народа.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что против России сейчас развязана беспрецедентная информационная кампания. Он отметил, что Россия осознает, каким ресурсом обладает «империя лжи» Запада, но эта империя бессильна против правды и справедливости, Москва будет доводить свою позицию до всего мира.
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