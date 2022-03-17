Захарова назвала хамством угрозы Салливана о последствиях для Китая

Высказывания помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о последствиях для Китая в случае поддержки действий России на Украине являются хамскими и делают невозможным продолжение диалога с США в прежних форматах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Не родился еще тот Салливан, который может угрожать великим странам, таким как Россия и Китай. Это классическое хамство американской политической элиты, которое они себе позволяют в последние годы, я по-другому не могу это назвать. Менторский тон, теперь он уже сменился просто угрозами со стороны высокопоставленных американских чиновников. Они уже не удивляют никого, они возмущают. И самое главное, они просто делают невозможным продолжение диалога с ними в прежних форматах», – цитирует ее ТАСС.

Захарова считает, что эти высказывания стоит рассматривать как «очередное проявление империализма, гегемонских амбиций Вашингтона, попытку вмешательства во внутренние дела суверенных стран и произвольного применения незаконных рестрикций, которые противоречат основам системы международных отношений».

По ее словам, санкции бьют и по тем странам, которые их вводят, «и вы теперь это видите на примере огромного количества государств, которые сначала ввели санкции против России, а теперь столкнулись с их последствиями для собственных граждан».

Захарова подчеркнула, что российско-китайские отношения по своей природе самоценны, имеют сильную внутреннюю мотивацию и не подвержены сиюминутной международной конъюнктуре.

Напомним, на встрече в Риме глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил помощнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану, что странам необходимо создать эффективный механизм обеспечения безопасности в Европе. «Следует активно содействовать продвижению общих, универсальных и устойчивых взглядов в сфере безопасности», – указал представитель КНР.

При этом США призвали не считать переговоры с Китаем реакцией на ситуацию вокруг Украины. США заверили, что переговоры «давно планировались», а не были экстренно организованы из-за «конкретных событий, относящихся к России, Украине». Власти США заявили, что Китай ожидают последствия в случае оказания им военной помощи Москве в связи с ситуацией вокруг Украины.

Кроме того, неназванный высокопоставленный представитель Белого дома сообщила, что Салливан предупредил Пекин о «потенциальных последствиях определенных действий». Как заявила чиновница, у США «есть глубокая озабоченность по поводу того, что Китай в настоящее время сходится с Россией».