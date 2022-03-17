Войска ЛНР вошли в Северодонецк

Подразделения ДНР ведут наступательные действия за овладение населенными пунктами Марьинка, Славное и Сладкое, а войска ЛНР в течение ночи вели успешные бои против украинских националистов с нескольких направлений внутри Северодонецка и Рубежного, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Подразделения Донецкой Народной Республики ведут наступательные действия за овладение населенными пунктами Марьинка, Славное и Сладкое. Продвижение за сутки составило четыре километра», – передает ТАСС слова Конашенкова.

По его словам, группировка войск Луганской Народной Республики в течение ночи вела успешные бои против украинских националистов с нескольких направлений внутри Северодонецка и Рубежного.

Конашенков рассказал также, что группировка войск ЛНР провела ночью успешные бои против украинских националистов внутри Северодонецка и Рубежного, передает РИА «Новости».

Ранее в четверг украинские войска обстреляли Донецк минами калибром 120 мм.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.