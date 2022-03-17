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Войска ЛНР вошли в Северодонецк
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Подразделения ДНР ведут наступательные действия за овладение населенными пунктами Марьинка, Славное и Сладкое, а войска ЛНР в течение ночи вели успешные бои против украинских националистов с нескольких направлений внутри Северодонецка и Рубежного, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Подразделения Донецкой Народной Республики ведут наступательные действия за овладение населенными пунктами Марьинка, Славное и Сладкое. Продвижение за сутки составило четыре километра», – передает ТАСС слова Конашенкова.
По его словам, группировка войск Луганской Народной Республики в течение ночи вела успешные бои против украинских националистов с нескольких направлений внутри Северодонецка и Рубежного.
Конашенков рассказал также, что группировка войск ЛНР провела ночью успешные бои против украинских националистов внутри Северодонецка и Рубежного, передает РИА «Новости».
Ранее в четверг украинские войска обстреляли Донецк минами калибром 120 мм.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
Народная милиция ДНР сообщила о «денацификации» 53-й бригады ВСУ
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Народная милиция Донецкой народной республики сообщила о «денацификации» 53-й бригады украинских войск на Мариупольском направлении, которая понесла масштабные потери.
«По данным разведки, Генеральным штабом ВСУ рассматривается вопрос о ее расформировании в связи с масштабными потерями», – говорится в сообщении ведомства в Telegram -канале.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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В ДНР установили фамилии виновных в обстреле Донецка «Точкой-У»
Все фамилии виновных в обстреле Донецка «Точкой-У» украинских военных уже установлены, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Вчера были выяснены данные, исходя из того, что у нас был серийный номер ракеты, что за подразделение, кто командиры, кто отдавал приказ на месте, было ли соответствующее согласование, соответственно команда... то есть все фамилии виновных установлены», – передает РИА «Новости» слова Пушилина в эфире «России 24».
В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего, пенсионеры, погибли 20 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска. В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Патрушев сообщил о получении документов о подготовке вторжения Киева в Крым
Документальные подтверждения того, что Киев готовил в марте вторжение на территорию ДНР и ЛНР, а также в Крым, были получены в ходе российской спецоперации на Украине, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
«В ходе проведения специальной военной операции получены документальные подтверждения подготовки Киевом вторжения в марте этого года на территорию ДНР, ЛНР и российского Крыма», – сказал Патрушев в Грозном на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе, передает его слова РИА «Новости».
Ранее Минобороны сообщало, что имеет документ, подтверждающий готовившуюся Киевом на март наступательную операцию в Донбассе. Речь шла об оригинале приказа командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года.
Документы были найдены в штабе украинских радикалов, нападение на Крым и Донбасс было запланировано на 8 марта 2022 года.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
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Минобороны показало видео ударов Ка-52 по военной технике Украины
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Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой видно, что вертолеты Ка-52 армейской авиации ВКС России наносят удары по военной технике и живой силе украинских войск.
На видео демонстрируется запись с экрана оператора оружия вертолета – на кадрах видно, как Ка-52 точными попаданиями из своей 30-миллиметровой авиационной пушки уничтожает военный грузовик и 122-миллиметровую гаубицу «Акация», передает РИА «Новости».
В Минобороны также сообщили, что вертолеты армейской авиации ВКС России нанесли авиационный удар, уничтожив военную технику и живую силу ВСУ. «Также авиационным ударом была уничтожена огневая позиция 122 мм самоходных артиллерийских установок ВСУ», – отметили в ведомстве.
Кроме того, по информации Минобороны, экипажи вертолетов Ка-52, действуя парами, выполнили пуски авиационных ракет по наземным целям.
Ранее появилось видео, на котором видно, как ВС передали трофейную украинскую военную технику ДНР и ЛНР. В ролике, опубликованном МО РФ, военным ДНР и ЛНР были переданы один исправный танк Т-64БВ (второй однотипный танк украинских ВС в кадре стоит с оторванным стволом), бронемашина «Казак», бронетранспортеры БТР-80 и БТР-4, буксируемая 152-мм гаубица «Мста-Б», а также противотанковые ракетные комплексы Nlaw и Javelin. В видео показано, как танкисты народной милиции садятся в трофейный танк и уезжают на нем.
Стало известно о похищении украинскими военными детей в Славянске
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Украинские военные взяли в заложники 17 несовершеннолетних в Славянске, заявил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
В штаб обратились жители населенных пунктов Мирное, Гранитное, Староигнатьевка, они сообщили, что 20 февраля на оздоровительный отдых в Святогорск были отправлены в общей сложности 17 детей, передает РИА «Новости».
«В настоящее время ребята находятся в Славянске, о чем они сообщили своим родителям во время сегодняшнего телефонного разговора. Также добавили, что планируется их насильственная эвакуация в неизвестном направлении сегодня в 14.00 по киевскому времени (15.00 мск)», – добавили в штабе.
Напомним, Минобороны России информировало, что так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, а украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров; в Мариуполе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация, сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами в городе.
В Каракасе прошла акция в поддержку спецоперации на Украине
В столице Венесуэлы – Каракасе – прошла акция в поддержку российской спецоперации на Украине, сообщили в посольстве России.
Акция состоялась во вторник «в связи с проводимой специальной военной операцией на Украине и борьбе против нацизма в этой стране», пишут «Известия».
Отмечается, что участники акции выстроились в виде буквы Z, которая стала символом российской операции.
Поддержать Россию пришли около 50 человек, среди них члены Ассоциации выпускников советских и российских вузов «РедВенРус», венесуэльские студенты, активисты и некоторые соотечественники.
«Мы хотим выразить нашу поддержку ребятам, которые сейчас борются с фашизмом и нацизмом на Украине», – поделился один из участников акции.
Ранее в Сирии прошли митинги в поддержку российской спецоперации на Украине.
Войска ЛНР начали бой в Северодонецке
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Группировка войск ЛНР ведет наступательные действия в Северодонецке, бой идет в городской черте на северо-западе, северо-востоке и востоке города, заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Группировка войск Луганской народной республики, продолжая наступательные действия, ведет бой в городской черте на северо-западе, северо-востоке и востоке города Северодонецк», – передает РИА «Новости» слова Конашенкова.
Он добавил, что подразделения ДНР взяли под контроль населенные пункты Михайловка, Ставка, Ботманка, Васильевка и ведут бой за Верхнеторецкое.
Ранее подразделения народной милиции ЛНР обеспечили жителям города Рубежное безопасный выход из-под обстрелов.
Президент Украины Владимир Зеленский 15 марта заявил, что новым командующим силовой операцией Киева в Донбассе назначен Эдуард Москалев.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Стало известно о кассетном заряде в выпущенной по Донецку украинской «Точки-У»
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В использованной при ударе по Донецку ракете «Точка-У» был кассетный заряд, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Мэр города Алексей Кулемзин ранее сообщил, что у Дома правительства в центре Донецка сбита украинская ракета «Точка-У», есть пострадавшие. Позднее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о 20 погибших и девяти раненых.
«Небольшое уточнение: «Точка-У» несла кассетный заряд, запрещенный, как мы знаем. Если бы она не была сбита, несоизмеримо больше было бы жертв», – передает РИА «Новости» слова Пушилина в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает как теракт, совершенный в целях геноцида, обстрел украинскими войсками Донецка ракетой «Точка-У», в результате которого погибли и были ранены мирные граждане.
«Украинские вооруженные формирования в очередной раз применили тактический ракетный комплекс «Точка-У» по жилым кварталам Донецка, в целях геноцида мирных граждан и поражения важных объектов гражданской инфраструктуры», – говорится заявлении народной милиции.
По данным Народной милиции ДНР, террористическая атака украинских войск произошла в районе улицы Университетская и бульвара Шевченко.
По словам Пушилина, среди погибших из-за атаки украинских войск по Донецку с использованием ракеты «Точка-У» есть дети.
«Люди просто стояли в очереди, на остановке. Двадцать человек, по предварительным данным, погибших, девять еще раненых. Среди погибших есть дети», – сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, если бы «Точка-У» долетела до места назначения, то радиус поражения составил бы 500 метров.
«Вообще ничего живого не осталось. Чудовищно, но это нынешняя Украина, и то, с чем бы обязаны справиться, и чем быстрее это произойдет, тем, конечно, меньше принесет это жертв и разрушений», – добавил глава ДНР.
Минздрав ДНР заявил, что после обстрела Донецка 18 пострадавших доставлены в больницы.
«По состоянию на 12.22 пострадавшие в количестве 18 человек доставлены в учреждения здравоохранения службой скорой медицинской помощи. Всем пострадавшим предоставляется необходимая медицинская помощь в полном объеме. Информация о погибших уточняется», – говорится в сообщении ведомства.
Вместе с тем Донецкое агентство новостей (ДАН) сообщает, что среди госпитализированных в Республиканский травматологический центр пострадавших есть пациенты в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, «у всех минно-взрывные травмы».
Агентство сообщает со ссылкой на Минздрав, что в больницы доставлено 23 пострадавших, в том числе один ребенок.
Ранее в понедельник в ДНР сообщили о гибели 20 человек из-за атаки ВСУ ракетой «Точка-У».
Эксперт описал технику создания мини-котлов в Донбассе
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«Россия намеренно не создает большой котел для донбасской группировки ВСУ, чтобы украинские военные имели шанс покинуть города. Но против тех, кто прикрывается «живым щитом», создаются мини-котлы, как происходит сейчас в Северодонецке Луганской области», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. В среду группировка войск ЛНР вела бои по освобождению Северодонецка – третьего по величине города Луганщины.
«Если бы мы создали котел в Донбассе, то фактически лишили бы вооруженные силы Украины (ВСУ) возможности и шансов вырваться из него. Поэтому мы оставили им всего один проход, куда они могут уйти», – пояснил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
России было бы очень выгодно, чтобы украинские военные покинули города, в которых они используют мирных жителей в качестве «живого щита», добавил эксперт. «Но в то же время мы не оставляем без внимания окопавшиеся там формирования и фортификационные сооружения. Сейчас бригады ВСУ, которые занимают позиции, дробятся, замыкаются в мини-котлы, как это происходит в Северодонецке. Мы будем их бить по частям, принуждая их принимать решение, чья жизнь дороже. Чтобы они, оценив ситуацию, попытались бы все-таки вырваться и уйти. Но если не вырвутся, то найдут там свой конец», – предупредил собеседник.
В среду группировка войск Луганской народной республики (ЛНР) продолжила наступательные действия в Северодонецке, третьем по величине городе региона после Луганска и Красного Луча, контролируемых ЛНР. Бой идет в городской черте на северо-западе, северо-востоке и востоке Северодонецка.
Как сообщил каналу «360»представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко, к настоящему моменту силы ЛНР освободили не менее 80% территории республики. При этом под контролем донбасской группировки ВСУ до последнего момента оставалась агломерация Северодонецк – Лисичанск – Рубежное и город Попасная на западе Луганщины близ границы с ДНР. «Это единственные места, где противник задержался и сейчас ведет оборону», – пояснил Филипоненко. Во всех остающихся занятыми городах ВСУ оборудуют огневые точки в жилых домах.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
Как сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, подразделения Донецкой народной республики (ДНР) взяли под контроль населенные пункты Михайловка, Ставка, Ботманка, Васильевка и ведут бой за Верхнеторецкое. Армия ДНР при поддержке российских войск добилась заметных успехов, в первую очередь, на южном направлении – в частности, была взята Волноваха и блокирован Мариуполь. Но при этом значительная часть территории республики, включая такие крупные центры, как Славянск, Краматорск, Константиновка и Бахмут (Артемовск), пока остается под оккупацией ВСУ и нацбатов. С украинской стороны продолжаются обстрелы Донецка, Горловки, Макеевки, Докучаевска и Ясиноватой.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, части ВСУ под Донецком, в районах Горловки и Авдеевки сбиты с позиций минимум в двух местах и продолжают медленно, но организованно отступать. Котел постепенно закрывается, а его площадь уменьшается, хотя говорить о каком-то принципиальном прорыве пока еще рано. Второй котел – это Мариуполь. Чтобы окружить город, пришлось преодолеть укрепленную эшелонированную оборону, причем значительная часть этой задачи была выполнена подразделениями ДНР.
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Аксенов пригрозил призвавшему к убийству российских детей украинскому журналисту
Призвавшего к убийству российских детей украинского журналиста Фахрудина Шарафмала найдут, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Эту собаку найдем. Передаю просто – мы тебя найдем... Мужчины воюют с мужчинами. Тем, кто так говорит, передаем: найдем вас всех», – цитирует Аксенова РИА «Новости».
Между тем украинский депутат Илья Кива, лишенный мандата Радой во вторник, осудил слова Шарафмала.
«У них это в крови: ненависть и желание уничтожения! И не верьте, когда говорят, что в Украине не было фашизма, им было пропитано все. Такая Украина не имеет права на будущее», – заявил он.
Напомним, Шарафмал в эфире украинского канала «24» процитировал слова нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и призвал к геноциду русских.
Ранее в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики заявляли, что украинские военные взяли в заложники 17 несовершеннолетних в Славянске.
В штаб обратились жители населенных пунктов Мирное, Гранитное, Староигнатьевка, они сообщили, что 20 февраля на оздоровительный отдых в Святогорск были отправлены в общей сложности 17 детей.
ВСУ обстреляли Макеевку из ракетного комплекса «Точка-У»
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Вооруженные силы Украины вновь применили тактический ракетный комплекс «Точка-У» при обстреле Донецкой народной республики, в результате пострадал микрорайон «Солнечный» в Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«По оперативной информации, противник снова применил тактический ракетный комплекс «Точка-У». Пострадал микрорайон «Солнечный» в Макеевке, повреждено остекление близлежащих домов, зафиксировано возгорание двух магазинов», – приводит слова источника в представительстве ДНР в СЦКК ТАСС.
Во вторник президент России Владимир Путин указал председателю европейского совета Шарлю Мишелю на игнорирование Евросоюзом ракетного удара по жилому кварталу в центре Донецка с использованием кассетного боеприпаса, приведшего к многочисленным жертвам среди гражданского населения.
Напомним, ракетный удар со стороны ВСУ был нанесен 14 марта, в результате 18 человек погибли на месте, еще трое позже умерли в больнице от тяжелых ранений. Всего в лечебные учреждения доставили 35 пострадавших. 15 марта в ДНР объявлен днем траура. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ракета была снаряжена кассетными боеприпасами.
Добровольцы из США захотели воевать на стороне Донбасса
Более 20 тыс. добровольцев, в том числе из США, готовы участвовать в операции в Донбассе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Сейчас на месте справляемся своими силами при огневой поддержке России. Добровольцев сейчас более 20 тысяч – это те, кто попали в центральный аппарат наш, непосредственно для того, чтобы можно было обратиться, когда понадобится, за их поддержкой», – передает РИА «Новости» слова Пушилина в эфире «Соловьев Live».
По его словам, список стран, откуда добровольцы предлагают поддержку, весьма обширный.
Глава ДНР подчеркнул, что освободительная операция в Донбассе завершится «в очень обозримом будущем» и начнется восстановление.
Пушилин добавил, что территория ДНР не самая маленькая по меркам европейских государств, кроме того, республика имеет выход к морю.
Ранее стало известно, что свыше 350 добровольцев обратились в военкоматы Луганской народной республики (ЛНР), также прибывают добровольцы из стран СНГ, Ближнего Востока и даже ряда европейских стран.
Ранее президент Владимир Путин согласился с идеей привлечения добровольцев с Ближнего Востока на Украину. Президент поручил главе Минобороны Сергею Шойгу помочь добровольцам добраться в зону боевых действий. Глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что небольшая группа сирийских добровольцев планирует приехать на Украину для участия в российской спецоперации.
Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что привлечение российских добровольцев к участию в специальной военной операции на Украине не рассматривается.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Швейцарский военный эксперт: «Азов» в Донбассе занимался немыслимым зверством
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Известный швейцарский военный эксперт, бывший разведчик Жак Бо в интервью бельгийскому журналисту Мишелю Коллону заявил, что боевики нацбатальона «Азов» годами творили в Донбассе «немыслимые зверства».
Перевод отрывка из интервью опубликовал телеведущий, актер Андрей Бочаров в Telegram.
Коллон в эфире продемонстрировал карту, на которой изображена актуальная ситуация на Украине: красным выделены зоны, занятые российской армией, серым – зоны, подконтрольные Киеву, а заштрихованы красным зоны боевых действий.
Бо обратил внимание также на область, заштрихованную синим. По его словам, это украинская армия в Донбассе, которую окружают, это «фаза демилитаризации, устранение угрозы военного вторжения, которое нависло над республиками Донбасса».
Он также указал, что ВС России берут в кольцо Харьков и Мариуполь, где есть военизированные формирования, не относящиеся к армии Украины: «Это идеологические ополченцы, люди, которых можно назвать дикими, потому что они отморозки и беспредельщики. Это батальоны «Азов» в Мариуполе, они ответственны за массовые убийства в 2014 году, они зверствовали по всему Донбассу (...) Там было много массовых убийств в 2014 и 2015 годах, но об этом никто не говорит (...) Нацбаты, такие, как «Азов», занимаются немыслимыми зверствами, такими, что вы даже себе представить не сможете. Есть свидетельства этих зверств, они настолько графичные, что здесь я бы их не показывал. Это настоящие звери».
Эксперт также указал, что ВС России двигаются очень быстро, он «в истории не видел такого быстрого продвижения – за четыре дня они заняли территорию, равную Великобритании». Он отметил, что российские войска избегают больших городов, городских улиц, но «не потому, что боятся, а потому, что это бессмысленно (...) они идут там, где можно пройти».
По данным электронной энциклопедии «Википедия», Жак Бо является бывшим полковником швейцарской армии, стратегическим аналитиком, специалистом по разведке и терроризму.
Ранее житель Мариуполя рассказал о действиях «Азова» внутри города. По его словам, люди вырываются из города отдельными редкими группами, а боевики используют их в качестве заложников и «живого щита». Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что роддом № 1 в Мариуполе использовался в качестве базы батальона «Азов», оттуда выгнали рожениц и персонал. Газета ВЗГЛЯД писала, как власти Украины изобрели очередной фейк и приписали Вооруженным силам России авиаудар по роддому в Мариуполе.
Вместе с тем украинские националисты признали гибель идеолога «Азова» Николая Кравченко в Мариуполе.
Украинские войска провели массированный артобстрел Петровского района Донецка
Украинские войска ведут массированный артобстрел Петровского района Донецка, сообщил во вторник утром мэр города Алексей Кулемзин.
«Украинские боевики ведут массированный артобстрел Петровского района Донецка. Просьба к жителям, по возможности, спуститься в подвалы или укрытия!», – передает РИА «Новости» сообщение Кулемзина.
Между тем представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские войска в 08.10 обстреляли поселок Пантелеймоновка в ДНР.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Верхнеторецкое – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 6 мин калибром 120 миллиметров», – сообщили в представительстве.
В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего, пенсионеры, погибли 20 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска.
В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины. В МИД заявили, что Россия решительно осуждает обстрел Донецка украинской стороной: это преступление против человечности не окажется безнаказанным.
Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Израиля Нафтали Беннетом обратил его внимание «на варварскую акцию» с обстрелом Донецка.
Подсчитаны потери украинских войск за последние сутки
Украинские войска в ходе боестолкновений с подразделениями Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) за прошедшие сутки потеряли 137 человек личного состава, а также технику, сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес существенные потери в живой силе и военной технике: 137 человек личного состава, пять танков, четыре боевых машины пехоты, одна единица БРДМ (бронированная разведывательно-дозорная машина.), шесть единиц автомобильной техники, три единицы ПТРК (противотанковый ракетный комплекс), три долговременные огневые точки», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
В Минобороны России сообщили, что ВС передали трофейную украинскую военную технику ДНР и ЛНР.
В ролике, опубликованном МО РФ, военным ДНР и ЛНР были переданы один исправный танк Т-64БВ (второй однотипный танк украинских ВС в кадре стоит с оторванным стволом), бронемашина «Казак», бронетранспортеры БТР-80 и БТР-4, буксируемая 152-мм гаубица «Мста-Б», а также противотанковые ракетные комплексы Nlaw и Javelin. В видео показано, как танкисты народной милиции садятся в трофейный танк и уезжают на нем.
«Техника и вооружение как советского производства, так и поставляемая западными странами, после проверки ее технического состояния и восстановления передается подразделениям народных республик», – сообщили в МО РФ.
Как отмечают в ведомстве, трофейная техника и вооружение «была брошена, хранилась на складах и была выведена из строя в ходе специальной военной операции».
Там добавили, что в ходе проведения специальной военной операции подразделениями ВС РФ «было захвачено большое количество трофейной военной техники вооруженных сил Украины».
Переданные вооружения будут использованы для освобождения территории ДНР и ЛНР, заключили в Минобороны.
Ранее в понедельник в ДНР сообщили о гибели 20 человек из-за атаки ВСУ ракетой «Точка-У». Кроме того, украинские войска выпустили шесть мин по Петровскому району Донецка.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.