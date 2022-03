Россия уведомила СБ и ГА ООН об обстреле Донецка ракетой ВСУ «Точка-У» Национальный авиаперевозчик Марокко отменил все рейсы в Россию 17 марта 2022, 02:31 Текст: Антон Никитин

Марокканский национальный авиаперевозчик Royal Air Maroc отменяет все рейсы в Россию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). «Только что страховая компания поставила запрет на полеты в Россию. Все рейсы аннулируются», – цитирует ассоциация представителя авиакомпании в своем Telegram-канале. Сроки, на которые отменяются рейсы, не уточняются. Royal Air Maroc 12 февраля 2016 года открыла прямые рейсы из Москвы в город Агадир на берегу Атлантического океана в Марокко. Кроме того, в среду вечером в Ассоциации туроператоров России сообщили, что авиакомпания Air Serbia уведомила о временной приостановке продаж в системе BSP (Billing and Settlement Plan) для всех агентов в России. «Российские авиапассажиры по-прежнему смогут покупать билеты на рейсы авиакомпании в Белград: только через крупных агентов и на 15% дороже», – говорится в Telegram-канале АТОР. Напомним, 11 марта казахстанская авиакомпания Air Astana решила приостановить полеты в Россию из-за прекращения страхового покрытия коммерческих рейсов в РФ. С 8 марта «Аэрофлот» приостановил все полеты за рубеж, кроме рейсов в Минск, а с 6 марта перестал пускать на международные рейсы пассажиров с обратными билетами в Россию с вылетом после 8 марта. 5 марта Росавиация рекомендовала авиакомпаниям ограничить рейсы за границу. 5 марта авиаперевозчик «Победа» объявил о приостановке международных рейсов в соответствии с рекомендацией Росавиации. Днем ранее российская авиакомпания S7 Airlines с 5 марта отменила все авиарейсы по международным направлениям. 27 февраля министры иностранных дел 27 стран Евросоюза одобрили полное закрытие воздушного пространства входящих в сообщество государств для российских самолетов. В ночь на 25 февраля воздушное пространство для российских самолетов закрыла Британия. После этого Росавиация, Ростуризм и МИД решили организовать вывоз граждан РФ из стран Европы домой. В совместном заявлении Росавиации и Ростуризма отмечается, что необходимо держать связь с туроператором или перевозчиком и в обязательном порядке зарегистрироваться в мобильном приложении «Зарубежный помощник» МИД России. Также списки граждан, которым необходимо попасть домой, формируются по телефонам горячей круглосуточной линии МИД (+7 (495) 695-45-45), горячей линии Ростуризма (8 (800) 200-34-11), она работает с 08:00 до 20:00 мск, а также по адресу электронной почты dskc@mid.ru.

Власти США озадачило начало торговли нефтью в юанях 16 марта 2022, 07:46

Текст: Антон Никитин

Администрация Соединенных Штатов оставила без комментариев появившиеся в американских СМИ сведения о том, что Саудовская Аравия рассматривает возможность использования юаня вместо доллара при расчетах за часть поставок нефти в Китай. «Позвольте мне проконсультироваться по этому поводу с Министерством финансов США. Хороший вопрос. Не видела сообщение на этот счет. Проконсультируюсь [с экспертами американского финансового ведомства]», – приводит ТАСС слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Ранее стало известно, что Саудовская Аравия начала переговоры с Китаем о продаже нефти за юани. Как отмечают источники The Wall Street Journal, подобный шаг может ослабить доминирование американской валюты на мировом рынке энергоресурсов, а также продемонстрировать сближение Саудовской Аравии, крупнейшего в мире экспортера нефти, с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По данным источников издания, переговоры Эр-Рияда с Пекином о переводе по крайней мере части нефтяных контрактов на юани активизировались после длительного перерыва, поскольку саудовские чиновники и представители крупного бизнеса «все больше недовольны» внешней политикой нынешней американской администрации во главе с президентом Джо Байденом. Китай покупает более 25% нефти, которую экспортирует Саудовская Аравия. Если поставки будут устанавливаться в юанях, Китай сможет существенно увеличить долю своей национальной валюты в международных расчетах и, следовательно, повысить ее значимость для мировой экономики, подчеркнуло издание. Обсуждение использования юаня в расчетах между Пекином и Эр-Риядом происходит на фоне охлаждения отношений королевства с США. «Динамика резко изменилась. Отношения США с Саудовской Аравией изменились, [тогда как] Китай является крупнейшим в мире импортером нефти и предлагает королевству множество выгодных стимулов», – сказал саудовский чиновник, знакомый с ходом переговоров. В то же время источник издания в американской администрации назвал идею принимать юани в нефтяных расчетах с Китаем «агрессивной» и «маловероятной». По его мнению, подобная возможность обсуждалась в прошлом, когда в отношениях между Вашингтоном и Эр-Риядом существовала более явная напряженность, обусловленная убийством саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году. Кроме того, оплата крупных поставок нефти в юанях якобы может пошатнуть экономику королевства, валюта которой – риал – привязана к доллару. По свидетельству издания, советники наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда предостерегают его от поспешного принятия решения, которое может иметь непредсказуемый экономический эффект. Кроме того, в понедельник появились сведения, что Индия и Россия рассматривают создание механизма торговых расчетов в национальных валютах (рупиях и рублях). На этом фоне в Германии увидели признаки утраты долларом статуса главной мировой валюты. В прошлый четверг президент США Джо Байден объяснил рекордную инфляцию в Соединенных Штатах «издержками» санкций против России. Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти Соединенных Штатов обманывают свое население, прикрываясь Россией. Днем ранее ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой. В МИД заявили, что Россия в условиях усиления санкций сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключаясь на незападные рынки капитала, также прилагаются усилия к тому, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Отметим, в ноябре прошлого года глава ФРС США предсказал рост долларовой инфляции. В июле 2021 года президент России Владимир Путин обратил внимание, что инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, и американские законодатели уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%. Он также отметил, что эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается на всей мировой экономике. ПАСЕ проигнорировала заявление России о решении выйти из Совета Европы 16 марта 2022, 06:40

Текст: Антон Никитин

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проигнорировала официальное заявление России о решении выйти из СЕ и в ходе внеочередной сессии приняла резолюцию под названием «мнение», в котором призвала Комитет министров организации рассмотреть дату, с которой Россия перестанет быть членом СЕ. «Мнение» принято», – объявил в финале заседания спикер ПАСЕ Тини Кокс. Утвержденная резолюция ПАСЕ, носит рекомендательный характер и не имеет обязательной силы для Комитета министров Совета Европы, передает ТАСС. Мотивируя свое решение, авторы резолюции выступили с утверждением, что РФ «совершила действия, несовместимые со статусом страны – участницы организации». Ассамблея по рекомендации политического комитета призвала также Бюро ПАСЕ «приостановить отношения с белорусскими властями во всех сферах деятельности». При этом парламентарии никак не отреагировали на то, что Россия официально заявила о своем решении выйти из Совета Европы. Как подчеркнули в МИД России, «государства НАТО и Евросоюза, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, последовательно превращают эту организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога и от всех принципов, на которых создавалась эта общеевропейская структура». Накануне генсек Совета Европы получила уведомление о выходе России из организации и намерении денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека. Во вторник глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что Россия выходит из Совета Европы по собственной воле, это обдуманное и взвешенное решение. Он возложил ответственность за разрыв диалога с Советом Европы на страны НАТО, которые использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок на Россию. В ночь на вторник в ПАСЕ призвали исключить Россию из Совета Европы. Между тем еще в прошлый четверг Министерство иностранных дел России распространило заявление, в котором говорится, что Россия больше не собирается участвовать в Совете Европы, поскольку недружественные России страны ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение совета и общего гуманитарно-правового пространства в Европе. Путин обратился к гражданам западных государств 16 марта 2022, 17:29

Президент России Владимир Путин заявил, что жителей западных стран пытаются убедить в якобы враждебности действий России, глава государства призвал не верить таким заявлениям. «Хочу, чтобы меня услышали и простые жители западных государств. Вас сейчас настойчиво пытаются убедить в том, что все ваши трудности – это результат каких-то враждебных действий России, что из вашего собственного кошелька надо оплатить борьбу с мифической русской угрозой. Все это ложь», – сказал он на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов. «А правда в том, что текущие проблемы, с которыми сталкиваются миллионы людей на Западе, стали результатом многолетних действий правящих элит в их государствах, их ошибок, близорукости и амбиций», – передает слова Путина ТАСС. Ранее Путин заявил, что российская спецоперация на Украине развивается успешно, в строгом соответствии с планами. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Эксперт: Польша приготовилась к разделу Украины на сферы влияния 16 марта 2022, 12:00

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Мы вернулись в XVIII век. Встреча выглядела так, будто бы еврей-арендатор пришел к польскому магнату отдавать платежи за пользование чужой собственностью. Думаю, Зеленский произвел крайне негативное впечатление на Качиньского», – сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. Ранее Ярослав Качиньский на встрече с Владимиром Зеленским предложил отправить на Украину вооруженную миссию НАТО. «Давайте в начале зададимся вопросом, почему Качиньский оказался в составе делегации из трех премьер-министров Польши, Чехии и Словакии. Он ведь не премьер, а вице-премьер и глава правящей партии. И это тот самый Качиньский, который из Польши почти никуда не выезжает. На Украине он был в последний раз в декабре 2013 года, когда провел встречу с Яценюком, Кличко и Тягнибоком, составив представление о будущем Украины», – рассказал полонист Станислав Стремидловский. «Спустя несколько лет он лично пообщался с Порошенко. После встречи с ним он сказал знаменитую фразу о том, что «с Бандерой они в Европу не войдут». Так оно и получилось. А сейчас Качиньский приехал в Киев, чтобы составить мнение о том, на что способна команда Зеленского», – полагает собеседник. «После трансляции встречи у меня создалось впечатление, что мы вернулись в XVIII век. Все выглядело так, будто бы где-то на Западной Украине еврей-арендатор пришел к польскому магнату отдавать платежи за пользование собственностью. Думаю, Зеленский и его команда произвели крайне негативное впечатление на Качиньского», – допускает эксперт. «Кроме того, когда Качиньский призывает ввести на Украину контингент НАТО, но при этом лидеры альянса опровергают такие планы, становится очевидным, что Качиньский в своем заявлении подразумевает нечто другое. Скорее речь идет о неком контингенте во главе с Польшей и ее соседями, который примет участие в разделе Украины на сферы влияния», – предполагает Стремидловский. «Понятно, что такой контингент не сможет войти в Киев, Одессу и Харьков. Зато он может войти в области Западной Украины. Таким образом, мы получим раздел Украины на несколько сфер влияния. И Польша в этом направлении уже сделала свой шаг», – говорит политолог. «Отдельный вопрос, как будет называться та часть Западной Украины, которую хочет контролировать Польша. На мой взгляд, слово «Украина» здесь не может фигурировать по историческим причинам. Скорее всего, несколько областей будут объединены в «Галицкую республику». И сейчас поляки в лице Качиньского думают над тем, как выстраивать свою работу на этой территории, учитывая проблему местного национализма», – добавил эксперт. «При этом новая республика вряд ли войдет в состав Польши, потому что для Варшавы это лишние расходы. Конечно, Варшава постарается привлечь средства ЕС для работы с этим регионом, но не более того», – заключил Стремидловский. Накануне лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость», вице-премьер республики по вопросам безопасности Ярослав Качиньский после переговоров на высоком уровне в Киеве Накануне лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость», вице-премьер республики по вопросам безопасности Ярослав Качиньский после переговоров на высоком уровне в Киеве предложил отправить на Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО. «Считаю, что нужна миротворческая миссия НАТО или, возможно, какого-то более широкого состава, которая будет в состоянии себя защитить, которая с согласия президента и правительства этой страны будет действовать на территории Украины», – приводит ТАСС слова политика, выступление которого транслировало Польское телевидение. «Это не будет безоружная миссия. Она будет служить миру, несению гуманитарной помощи, но также будет защищена соответствующими силами, вооруженными силами», – уточнил вице-премьер Польши. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц от лица президентов США Джо Байдена и Франции Эммануэля Макрона исключил попытки Североатлантического альянса установить бесполетную зону над Украиной, так как это означало бы прямую конфронтацию с Россией. В прошлую среду генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не может обеспечить бесполетную зону над Украиной в условиях действующей ПВО России, так как это будет означать прямое столкновение НАТО и России, что приведет не только к значительной эскалации ситуации на Украине, но и создаст риск полномасштабной войны в Европе. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отверг идею установления бесполетной зоны над Украиной из-за угрозы распространения военных действий на территорию стран НАТО. 5 марта украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал НАТО из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной. Днем ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат альянса. Он также добавил, что НАТО якобы не стремится к войне с Россией и несет ответственность за то, чтобы конфликт не распространился за пределы Украины, поскольку такое развитие событий будет более разрушительным и опасным. Напомним также, 19 февраля генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась допустил возможность размещения миротворцев ОДКБ в зоне конфликта с санкции Совета Безопасности ООН и при согласии Киева. Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Германии увидели признаки заката доллара 16 марта 2022, 06:59

Текст: Антон Никитин

Экономист Хенрик Мюллер в колонке для Spiegel заявил, что доллар может утратить статус главной мировой валюты. По мнению эксперта, в будущем американской валюты заставляют усомниться сразу три фактора. Как объясняет Мюллер, инфляция доллара может серьезно поколебать уверенность мира в ценности американской валюты. Он напомнил, что рост цен в США составил 8%, и теперь дальнейшее развитие ситуации зависит от действий ФРС, передает РИА «Новости». Негативно на доллар могут повлиять и антироссийские санкции. «Самое грозное оружие в арсенале антироссийских санкций –замораживание московских валютных резервов в других центральных банках. К подобному шагу пока не прибегли во всеобъемлющем масштабе. Если же в результате такого обращения с деньгами суверенной России возникнут опасения, что Вашингтон в любой момент может конфисковать валютные активы и других стран, такой подрыв доверия серьезно навредит доллару», – заявил Мюллер. Ситуация на Украине также быстро меняет расклад сил в финансовом рынке, приводя к образованию и усилению новых блоков из суверенных стран с фрагментированными финансовыми рынками взамен продвигаемых США глобальных фининститутов, подчеркнул экономист. И эти изменения также могут оказать влияние на валютный рынок, указал Мюллер. Накануне стало известно, что Саудовская Аравия начала переговоры с Китаем о продаже нефти за юани. В понедельник появились сведения, что Индия и Россия рассматривают создание механизма торговых расчетов в национальных валютах (рупия и рубль). В прошлый четверг президент США Джо Байден объяснил рекордную инфляцию в Соединенных Штатах «издержками» санкций против России. Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти Соединенных Штатов обманывают свое население, прикрываясь Россией. Днем ранее ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой. В МИД заявили, что Россия в условиях усиления санкций сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключаясь на незападные рынки капитала, также прилагаются усилия к тому, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Отметим, в ноябре прошлого года глава ФРС США предсказал рост долларовой инфляции. В июле 2021 года президент России Владимир Путин обратил внимание, что инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, и американские законодатели уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%. Он также отметил, что эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается на всей мировой экономике. Лавров: Почти все страны Евросоюза уже легли под США 16 марта 2022, 13:21 Под США «легли» уже почти все страны Евросоюза, кроме Франции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РБК. «Остался только, по сути дела, Эммануэль Макрон, который продолжает напоминать о необходимости стратегической автономии Евросоюза. Никто не позволит это сделать, и все остальные члены Евросоюза уже «легли» под американцев, как говорится», – передает слова Лаврова РИА «Новости». Лавров заявил о «грязном давлении» США на поддерживающие Россию страны. Ранее Лавров заявил, что большинство стран мира поддерживают Россию, но они находятся под массивным и «грязным» давлением Вашингтона. Митрополит Запорожский Лука призвал украинцев к покаянию 16 марта 2022, 11:11 Текст: Наталья Ануфриева

Епископ Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука призвал украинцев к покаянию на фоне действий Киева, которые привели к нынешней ситуации в республике. В сообщении митрополита на сайте Храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке говорится, что «и до Содома и Гоморры жили на земле люди, имевшие противоестественные устроения, но когда в этих городах грех стал возводиться в норму и находиться под защитой закона, дождь из огня и серы пролился на их жителей», и «когда Израиль отступал от Бога, то Господь посылал на их племена варваров, которые опустошали их города и сжигали селения». «Может кто-то надеялся на то, что Киево-Печерские святые будут спокойно смотреть с неба, как по Киеву – колыбели православия Святой Руси – будут расхаживать содомиты? Или Матери Божией будет безразлично, что в Ее святом уделе вместо пап и мам появятся родители номер один и номер два? Я уже не говорю о других мерзостях, которые творились на нашей святой земле. Кто-то скажет: «Так в чем же виноваты те люди, которые к этому всему не имели никакого отношения?». Я отвечу – в своем безразличии. Мы все принимали, мы «смирялись», мы думали – пускай делают, что хотят, лишь бы нам хоть как-то давали жить. Но так не бывает! Кто не с Богом, тот против Него! Не только солнце всходит над добрыми и злыми, но и дождь гнева Божьего также проливается и на тех, и на других. Кого-то он очищает через страдания и скорби, и кого-то карает за грехи», – подчеркнул митрополит Лука. Он также считает, что закончится все «не скоро», потому что «нет покаяния», и «потому что в то время, когда дети наших священников погибают на фронтах, храмы, где служат их отцы, продолжают захватываться нелюдями, распинающими нашу Церковь». «Потому что в наших городах вместо того, чтобы взывать в молитве к Богу, расклеиваются плакаты с матами. Поэтому не надо удивляться, когда они будут разрушаться бомбами. А как может быть иначе? Там, где труп, собираются и орлы. Есть только одна возможность остановить войну – обратиться к Богу. Но похоже, что люди об этом даже не думают. «Суд гневен прииде на ны, и разсыпася радость людей твоих, вси бо плачем и рыдаем и тако глаголем: О мечу Божий, доколе не успокоишся, престани убо, пощади ны...» (из канона Божией Матери «Державная»)», – заключил митрополит. Напомним, представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав представителей нетрадиционной ориентации часто возникали конфликты с их оппонентами. В июле ЛГБТ-рейв состояля у офиса президента Украины Владимира Зеленского. В ноябре РПЦ дала оценку господдержки на Украине фильма об ЛГБТ, отметив, что это может быть «частью каких-то внешних обязательств» Киева. Избивший ветерана ФСБ за букву Z на машине задержан в Севастополе 16 марта 2022, 10:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Сотрудники полиции задержали в Севастополе местного жителя, который избил пожилого мужчину, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. «Оперативниками УМВД России по городу Севастополю во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ задержан 36-летний местный житель, ударивший пожилого мужчину. Установлено, что правонарушитель зашел в один из продуктовых магазинов и нанес потерпевшему удар по лицу, после чего скрылся», – сказала Волк. Она добавила, что по месту жительства задержанного проведен обыск. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента. «На основании собранных материалов будет принято решение в соответствии с законодательством», – передает ТАСС слова Волк. Как уточнил источник в правоохранительных органах, речь идет об избиении 70-летнего ветерана ФСБ, который наклеил на машину букву Z, используемую российскими военными в ходе спецоперации на Украине. Ранее сообщалось, что Международная федерация гимнастики (FIG) откроет дисциплинарное дело против российского гимнаста Ивана Куляка, который вышел на награждение на этапе Кубка мира в Дохе с буквой Z на форме. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что означает загадочный символ на российской военной технике. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Киев потребовал «абсолютных» гарантий безопасности 16 марта 2022, 14:46

Текст: Наталья Ануфриева

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, член делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк заявил, что Киев хочет иметь мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности. Подоляк написал в Telegram, что «Украина хочет иметь действительно мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности». По его словам, Украине нужны абсолютные гарантии безопасности, действенные, а не протокольные или «будапештские». «Это означает, что подписанты гарантий (...) принимают активное участие на стороне Украины в конфликте и официально обеспечивают нам немедленные поставки необходимого объема оружия. И, во-вторых, Украина больше не хочет зависеть от бюрократических процедур, которые позволяют или не позволяют закрывать небо от тех же крылатых ракет. Нам нужны прямые и жесткие гарантии того, что небо обязательно будет закрыто», – добавил он. Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что требования России, которые касаются «территориальных претензий», являются неприемлемыми, но по другим пунктам стороны могут договориться. Эксперт перечислил ожидаемые в России проблемы с бумажной продукцией 16 марта 2022, 12:18

Текст: Татьяна Косолапова

В ближайшее время Россию ожидают «золотые» бумажные стаканчики для кофе, неотбеленная бумага, полный отказ от чеков в магазинах, а также отсутствие термоэтикеток, рассказал газете ВЗГЛЯД сооснователь и генеральный директор компании «ОптиКом» Максим Рогожко. «Скоро с рынка пропадут бумажные одноразовые стаканы, потому что мы эту ламинированную бумагу, из которой они изготавливаются, не делаем. Причина этому то, что в Финляндии и Швеции несколько просто огроменных заводов по изготовлению бумаги, у нас подобного производства нет. Мы только получали эту бумагу, скручивали, делали многослойной, клеили логотипы и так далее», – рассказывает Рогожко. Сейчас, в связи с санкциями Запада, поставок бумаги в Россию нет, продолжает собеседник. Тем не менее есть еще один производитель данного продукта – Китай, но само качество бумаги у него плохое, в связи с чем придется использовать в два раза больше продукта для производства тех же бумажных стаканчиков для кофе. Кроме того, бумага из Китая подорожала за время пандемии в 10 раз из-за сложностей с логистикой и волатильности рубля, из-за чего стаканчики оттуда будут «золотыми». Соответственно, кофейням станет дешевле использовать полипропиленовые стаканы, нежели бумажные. «Чтобы решить эту проблему, мы думаем запустить проект: создать хороший пластиковый стакан и замотивировать кофейни предлагать его клиентам как некую возвратную тару. То есть покупатель купит в нем кофе, выпьет, в другую кофейню сдаст, его помоют и выдадут новому клиенту. Эта идея не только для стаканов, но и для ланч-боксов и так далее. Тем более, что экологии и кошельку потребителя будет от этого полезно», – говорит эксперт. Второй продукт, который из-за введенных Западом санкций оказался на грани исчезновения – чековая лента, говорит специалист. Ее производства в России нет. С учетом нынешнего валютного курса и сложности завоза продукта в Россию, она подорожает как минимум в два раза. В среднем чек в гипермаркете для одного покупателя обойдется магазину в два-три рубля. Однако даже здесь есть выход – повсеместно внедрять электронные чеки, законодательная база для этого уже имеется. «Следующий продукт – термоэтикетка (клейкая лента, на которой печатается срок годности, дата выпуска, цена продукта). Из Китая тоже можно ее везти, но она плохого качества, будут забиваться термоголовки, а из Европы везти дорого – она будет стоить просто космос. Дороже двух–трех рублей за этикетку. То есть нужно привыкать к тому, чтобы производители сразу же печатали всю эту информацию на упаковке продукта. А в магазинах с розничным товаром как поступать я пока не знаю, от руки, может, на бумажке писать», – рассуждает Рогожко. Значительно подорожать может и пищевая пленка, делится собеседник, хотя данный продукт изготавливается в России. Это объясняется тем, что ряд российских компаний уже заявили об удорожании своей продукции с апреля на 20%, а позже еще на 20%, что неоправданно, по мнению эксперта. Компании объясняют такие изменения в цене повышением цен на полипропилен и полистирол. «А из чего он изготавливается, из газа? Газ подорожал? Ну есть изменения для Европы, не для нас, поэтому мне непонятно, почему для страны в столь нелегкое время внутренний продукт тоже подтягивают к валютным ценам за рубежом. Плюс ингредиенты, из которых эта пленка варится, тоже приходят из-за границы и это тоже все дорожает», – объясняет эксперт. Также, по его словам, Россия рискует остаться без дешевой чисто белой бумаги. Еще недавно пачка листов А4 для принтера стоила в среднем 220 рублей, а сейчас эта цена выросла до 890. А все потому, что на российских заводах заканчивается отбеливающая химия. Поставщик в ближайшее время не готов продолжать поставки из Европы, а значит придется либо вернуться к вредному способу «отбеливания бумаги хлоркой», от которого вся страна ушла более 10 лет назад, либо вся бумага для документов просто станет крафтового цвета. «Те же пакеты от молока стоит ждать такого коричневого цвета в ближайшее время, и бумага будет у нас серой. Это я перечислил основные проблемы на рынке упаковки. Все, бесспорно, будет дорожать, потому что изготавливаемых продуктов из полностью российского сырья у нас нет», – резюмировал Рогожко. Ранее ряд стран ввели против России санкции в ответ на военную операцию по демилитаризации Украины, в связи с чем появились проблемы с поставкой иностранных товаров. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская экономика действительно переживает трудности из-за введенных Западом санкций, однако Москва рассматривает эти ограничения как возможность для развития. В начале марта в Минсельхозе рассказали, что прорабатывают вопрос о реализации в торговых сетях продуктов без упаковки. Украинские националисты признали гибель идеолога полка «Азов» в Мариуполе 16 марта 2022, 12:54 Текст: Алексей Дегтярёв

Друзья и командир украинского националистического формирования «Азов» Андрей Билецкий подтвердили гибель одного из главных идеологов полка Николая Кравченко. «Националист с позывным «Крук» (укр. Ворон) погиб в окруженном силами Донецкой народной республики Мариуполе. Официально украинские власти пока не подтверждали эту информацию. Министерство обороны России также не давало комментарии на этот счет», – сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Baza. Напомним, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявлял, что украинские неонацисты удерживают в заложниках несколько тысяч иностранцев из 21 страны. По его данным, так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан. В Каракасе прошла акция в поддержку спецоперации на Украине 16 марта 2022, 10:41 Текст: Наталья Ануфриева

В столице Венесуэлы – Каракасе – прошла акция в поддержку российской спецоперации на Украине, сообщили в посольстве России. Акция состоялась во вторник «в связи с проводимой специальной военной операцией на Украине и борьбе против нацизма в этой стране», пишут «Известия». Отмечается, что участники акции выстроились в виде буквы Z, которая стала символом российской операции. Поддержать Россию пришли около 50 человек, среди них члены Ассоциации выпускников советских и российских вузов «РедВенРус», венесуэльские студенты, активисты и некоторые соотечественники. «Мы хотим выразить нашу поддержку ребятам, которые сейчас борются с фашизмом и нацизмом на Украине», – поделился один из участников акции. Ранее в Сирии прошли митинги в поддержку российской спецоперации на Украине. Путин рассказал об успешном ходе спецоперации на Украине 16 марта 2022, 16:48

Российская спецоперация на Украине развивается успешно, в строгом соответствии с планами, заявил президент России Владимир Путин. «Что касается тактики боевых действий, которая была выработана Министерством обороны России и нашим Генеральным штабом, то она полностью себя оправдала. Наши парни, солдаты и офицеры проявляют мужество и героизм, делают все, что от них зависит, чтобы избежать потерь среди мирного населения украинских городов», – передает его слова ТАСС. Президент отметил, что в самом начале операции в Донбассе Киеву по разным каналам с целью избежать бессмысленного кровопролития «было предложено не вступать в боевые действия, а просто вывести свои войска из Донбасса». «Не захотели! Ну что же, это их решение. Осознание того, что происходит в реальной обстановке на земле, придет неизбежно», – сказал президент. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. В Кремле предупредили руководство недружественных России стран 16 марта 2022, 14:23

Руководителям недружественных России стран следует ожидать персональных санкций, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «И можно, и нужно ожидать, конечно», – сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать главам стран, внесенных в список недружественных, санкций со стороны России. По словам Пескова, персональный список представителей США, против которых Москва ввела санкции, был согласован с президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС. Правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. В него вошли США и Канада, государства Евросоюза, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар), Украина, Черногория, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, а также Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань (считается территорией Китая, но с 1949 года управляется собственной администрацией), Швейцария. Ранее сообщалось, что Россия 15 марта ввела ответные санкции в отношении США, опубликовав «стоп-лист» из 13 американских граждан, куда в том числе вошли президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин. Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что представители американского руководства, попавшие в ответные санкционные списки России, не планировали визиты и не имеют в стране счетов. При этом Россия не отказывается от контактов с президентом США, несмотря на введенные в отношении него санкции. Байден заявил о предоставлении Украине 800 систем ПВО 16 марта 2022, 20:56

Текст: Кристина Цыцура

Власти США планируют передать Украине дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы, заявил президент США Джо Байден. «Данный пакет предполагает выделение беспрецедентной помощи Украине. Он включает в себя 800 систем ПВО, чтобы украинские военные могли останавливать самолеты и вертолеты <...>», – сказал американский лидер, передает ТАСС. Он отметил, что по запросу президента Украины Владимира Зеленского Штаты нашли дополнительные системы ПВО большей дальности и боеприпасы к ним. Сейчас идет поиск вариантов передачи их Украине. Байден сообщил, что «в данный пакет помощи также входят 9 тыс. противотанковых систем, 7 тыс. единиц стрелкового оружия, а также 20 млн единиц боеприпасов».