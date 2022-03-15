Глава МИД Ирана сообщил о просьбе Кулебы передать послание Лаврову

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил его передать главе МИД России Сергею Лаврову послание о необходимости политического урегулирования вокруг Украины.

Абдоллахиан заявил по итогам переговоров с Лавровым, что накануне он «провел очень продолжительный разговор с министром иностранных дел Украины, и он меня попросил передать господину Лаврову такое послание, что Украина выступает за прекращение войны и концентрации на политическом урегулировании», передает РИА «Новости».

«Понимая важные корни этих событий, считаем, что это нужно урегулировать политическим путем. Мы против войны в Афганистане, Йемене и других странах. Мы не считаем, что война является решением на Украине (...) корни этих событий мы понимаем и те переговоры, которые прошли между моим коллегой Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины (...) они продолжаются по видеоконференции, мы поддерживаем», – сказал глава МИД Ирана.

Он также заявил, что события на Украине не влияют на переговоры в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке, «Россия не создает никаких препон для достижения этой договоренности».

В свою очередь, Лавров заявил, что принял приглашение министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана посетить Тегеран: «Приглашение принято. Сроки мы согласуем в ближайшее время».

Напомним, что глава МИД Ирана находится с визитом в Москве.

Москва запросила у Вашингтона письменные гарантии как минимум на уровне госсекретаря, что ситуация с санкциями не отразится на ее сотрудничестве с Тегераном.