Германия решила закупить самолеты F-35 для переоснащения ВВС

Захарова заявила, что отказавшиеся от разговора с Лавровым «говорят с Шойгу»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Украине «сбылось» предупреждение, в соответствии с которым тот, «кто не хочет разговаривать с Лавровым, будет разговаривать с Шойгу».

Захарова прокомментировала заявление главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы о главе российского государства Владимире Путине. «А до он что заявлял? Что-то хорошее? Может быть что-то правильное он заявлял?» – сказала она в эфире канала «Россия 1», комментируя призыв Кулебы к устранению Путина.

Захарова заявила: «Вы считаете, что с этими людьми российская сторона поддерживает отношения из очарования ими?». По ее словам, общение с Киевом все эти годы ведется в рамках поиска путей урегулирования, а Москва проявляла настрой к переговорам даже на фоне самых недружественных заявлений Киева, передает РИА «Новости».

Как подчеркнула Захарова, «до 22–23 февраля МИД России был нацелен на переговоры», это была «позиция страны». «Отказались – США и Франция. США, как главный, так сказать «по тарелочкам», что касается Украины и вопросов глобальной безопасности в диалоге с Россией, а Франция – как посредник», – заявила она, отметив, что «они это сделали сами».

Сейчас на Западе не могут «кричать», что не все опции были исчерпаны или что это «агрессия на пустом месте», добавила Захарова. «Мы много раз говорили и все смеялись: кто не хочет разговаривать с Лавровым, будет разговаривать с Шойгу. Что-то не сбылось что ли?… До последнего момента предлагали переговоры, до последнего момента сидели, часами разговаривали, взывали к разуму, совести», – заявила она.

Закрытие Западом российского бизнеса за рубежом силой ненормально, западные страны превратили в мусор свои обязательства, считает Захарова.

Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.