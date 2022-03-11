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Минобороны опубликовало карту районов Украины, перешедших под контроль ВС России
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Министерство обороны России впервые показало точную карту южных территорий Украины в районе Мариуполя, где под контроль ВС России и народной милиции ДНР перешел город Волноваха.
ВС России вышли на рубеж населенных пунктов Новодонецкое - Новомайское - Егоровка. В районе Благодатного показаны попавшие в окружение части войск Украины. Также из карты следует, что украинские войска организуют укрепрайоны в населенных пунктах, передает РИА «Новости».
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
По данным на 11 марта, уничтожены более 3,3 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также 98 самолетов, 1041 танк и другие боевые бронированные машины, 113 реактивных систем залпового огня и 118 беспилотников, в том числе турецких Bayraktar TB2.
Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Украинская полиция застрелила экс-замначальника главка СБУ по Киеву
Бывший заместитель начальника главного управления СБУ по Киеву и Киевской области Дмитрий Демьяненко убит украинской полицией, сообщают в соцсетях.
Его машина была расстреляна сотрудниками полка полиции особого назначения «Миротворец» во время попытки задержания. В украинских Telegram-каналах сообщается, что автомобиль Toyota не остановился на блокпосту в Киеве.
Напомним, сотрудники СБУ при задержании убили участника первого раунда переговоров с Россией от Украины Дениса Киреева. Как сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, Киреев подозревался в госизмене.
Путин одобрил привлечение добровольцев с Ближнего Востока к спецоперации на Украине
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Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза согласился с идеей привлечения добровольцев с Ближнего Востока на Украину. Президент поручил главе Минобороны Сергею Шойгу помочь добровольцам добраться в зону боевых действий.
Путин в начале совещания сказал, что хотел бы начать «с вопроса коллегам, собравшимся сегодня на совещание, есть ли необходимость обменяться какой-то информацией по текущим событиям». Он предоставил слово главе Минобороны России Сергею Шойгу, передает РИА «Новости».
Шойгу заявил, что с Ближнего Востока поступило около 16 тыс. заявок на добровольное участие в спецоперации в ДНР и ЛНР, передает ТАСС.
Путин согласился с идеей привлечения добровольцев к спецоперации на Украине и добавил, что им нужно помочь добраться в зону боевых действий.
Президент указал также, что сбор со всего мира наемников на Украину западные спонсоры не скрывают, пренебрегая нормами международного права.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Эксперт объяснил стратегическое значение освобождения Волновахи
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«Волноваха – один из важнейших городов ДНР, и нахождение там украинских силовиков значительно сковывало действия войск ДНР на южном направлении», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Минобороны РФ сообщило, что войска ДНР освободили город Волноваху.
«Теперь – после занятия Волновахи войсками Донецкой народной республики – мариупольской группировке ВСУ не приходится рассчитывать на какую-то помощь извне», – подчеркнул директор Центра евразийских исследований, донецкий политолог Владимир Корнилов.
Кроме того, высвобождение сил на этом направлении дает возможность военным ДНР повернуть на север. Теперь силы республики могут приступить к блокировке той группы украинских силовиков, которая до сих пор обстреливает Донецк и Горловку, отметил эксперт.
«Освобождение Волновахи – это своеобразный «экватор» для войск ДНР, дающий возможность развивать наступление на южном и северном направлениях», – резюмировал собеседник.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что войска ДНР освободили Волноваху.
Конашенков сообщил, что «группировка войск Донецкой народной республики освободила город Волноваху, также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велико-Анадоль, Зеленый Гай, продвижение в глубину составило до шести километров», передает ТАСС.
Также утром 11 марта «высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины», в результате чего «выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске».
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Украинский беспилотник Ту-141 разбился в Хорватии
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Советский многоразовый оперативно-тактический разведывательный беспилотный Ту-141 «Стриж», принадлежащий, вероятно, Украине, разбился в столице Хорватии – Загребе.
Издание The Drive пишет, что на данный момент единственным известным эксплуатантом данного беспилотника является Украина.
Видео с места инцидента опубликовано в Twitter.
Отмечается, что «Стриж», вероятно, вышел из строя, в результате чего летящий с Украины аппарат пересек всю территорию Венгрии или части соседних стран и оказался в Хорватии, преодолев не менее 560 километров.
Допускается, в частности, что Украина могла пытаться использовать данный беспилотник в качестве «приманки» для российских средств противовоздушной обороны (ПВО).
Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что беспилотник был запущен с территории Украины, а вошел в воздушное пространство Хорватии из Венгрии, передает ТАСС.
«Факты будут установлены. Как это возможно, чтобы летательный аппарат старого образца провел более одного часа в небе над странами – членами НАТО, и никто этого не замечает (...) В расследовании участвуют военные службы. На данный момент дело обстоит так, что БПЛА прилетел с территории Украины и разбился в Загребе, когда закончилось топливо», – сказал он.
По его словам, «Стриж» летал над Венгрией больше 40 минут, в хорватском воздушном пространстве он был не меньше семи минут, «это серьезный инцидент».
По данным электронной энциклопедии «Викпедия», Ту-141 «Стриж» – многоразовый советский оперативно-тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат разработки ОКБ имени Туполева, аппараты производили в 1979-1989 годах.
В 2014 году министерством обороны Украины было принято решение о повышении эффективности ведения авиаразведки. Одним из запланированных мероприятий стало открытие опытно-конструкторских работ по модернизации оставшихся в наличии беспилотных летательных аппаратов ВР-2 «Стриж».
Ранее полиция Хорватии сообщила о падении неизвестного объекта в Загребе.
Словения захотела потратить замороженные в ЕС средства России на Украину
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Средства российских предпринимателей и российских госорганизаций, замороженные в ЕС, можно направить на поддержку Украины, заявил глава правительства Словении Янез Янша.
Янша заявил в Версале, где проходит неформальный саммит ЕС, что «есть идея создать фонд на европейском уровне, в который бы были направлены деньги, замороженные сейчас на счетах российских олигархов или российских госорганизаций, для возмещения ущерба».
Кроме того, он заявил, что Украина «должна получить гарантированное членство в ЕС» и призвал к скорейшему отключению ЕС от российских источников энергии. Янша полагает, что отключение должно произойти как можно скорее, «так как говорить о том, что это произойдет через десять лет, оскорбительно для тех, кто погибает на войне», передает РИА «Новости» со ссылкой на STA.
Напомним, Россия 24 февраля начала военную спецоперацию на Украине с целью ее денацификации и демилитаризации. В планы Москвы не входит оккупация Украины. При этом киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины, суд над нацистскими преступниками, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
В Крыму упал еще один украинский беспилотник Ту-141
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На территории Крыма 11 марта упал запущенный с территории Украины беспилотник Ту-141.
Он упал в районе города Красноперекопска недалеко от границы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Сегодня было два случая использования Украиной беспилотного летательного аппарата Ту-141 «Стриж» советской разработки», – сказал он.
Первый упал в районе города Красноперекопска (Республика Крым), второй – в Загребе (Хорватия), пролетев более 700 км.
Ранее сообщалось, что президент Хорватии Зоран Миланович сообщил об упавшем ночью на окраине Загреба беспилотнике, который был запущен с территории Украины. По словам президента, ведется расследование инцидента.
Ранее в Минобороны Румынии подтвердили, что в ночь на 11 марта в воздушном пространстве Румынии со стороны Украины появился беспилотный летательный аппарат, который потом взял курс на Венгрию.
Ту-141 «Стриж» – многоразовый советский оперативно-тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат разработки ОКБ им. Туполева, входил в состав комплекса ВР-2 «Стриж».
Facebook и Instagram разрешат призывы к насилию против россиян
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Из внутренних документов корпорации следует, что Meta Platforms разрешит пользователям Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян, сообщают информационные агентства.
Reuters сообщает, что речь идет об изменении политики запрета разжигания ненависти в соцсетях. Meta разрешит призывы к насилию против россиян, российских военных, президентов России и Белоруссии. Соответствующие электронные письма были направлены модераторам, передает РИА «Новости».
Reuters уточнило, что призывать к смерти лидеров России и Белоруссии разрешат пользователям из таких стран, как Россия, Украина и Польша, если в заявлениях не будут указаны «место или метод» насильственных действий.
Призывы к насилию в отношении россиян будут допустимы в сообщениях о военной спецоперации России на Украине в отношении российских солдат (но не военнопленных) для пользователей из Армении, Азербайджана, стран Прибалтики, Грузии, Венгрии, Польши, Румынии, России, Словакии и Украины.
Позднее пресс-секретарь компании Энди Стоун подтвердил, что в Facebook и Instagram «временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации нарушали бы запрет на призывы к насилию». В качестве примера не дозволенного ранее, но разрешенного теперь компания привела лозунг «Смерть российским захватчикам». При этом Meta «не будет дозволять правдоподобные призывы к насилию против российских гражданских лиц».
Напомним, Роскомнадзор заблокировал Facebook (принадлежит компании Meta) на территории России в ответ на ограничения работы российских СМИ этой компанией. До этого Роскомнадзор частично ограничил доступ к соцсети Facebook в России, признанной Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан.
ЕС собрался «усилить давление» на Россию из-за Украины
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Евросоюз готов к введению дополнительных санкций против России из-за ситуации вокруг Украины, говорится в заявлении лидеров стран ЕС по итогам первого дня неформального саммита в Версале.
В документе сказано, что в ЕС «полны решимости еще больше усилить давление на Россию и Белоруссию» и «готовы быстро ввести новые» санкции. ЕС намерен «оказывать скоординированную политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку» Украине и помочь «восстановлению демократической Украины» после завершения боевых действий.
От России потребовали «обеспечить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ к пострадавшим и внутренне перемещенным лицам на Украине, а также обеспечить безопасный проход для тех гражданских лиц, которые хотят уехать», передает ТАСС.
Совет ЕС поручил Еврокомиссии представить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в содружестве. Указывается, что ЕС продолжит укреплять связи с Украиной, которая «принадлежит к европейской семье».
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сообщил, что в ЕС подтвердили приверженность Украины европейскому пути, но подчеркнул, что «в Евросоюз нельзя вступить за ночь». Процесс рассмотрения заявки Украины на вступление в ЕС может занять месяцы или годы, заявил премьер Нидерландов Марк Рютте.
Как заявил президент Литвы Гинтарас Науседа, европейские лидеры на саммите в Версале высказались за евроинтеграцию Украины, передает РИА «Новости».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия в ЕС Украины. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объяснил, что ускоренной процедуры по вступлению в Евросоюз не существует.
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Войска ДНР освободили Волноваху
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Войска ДНР освободили город Волноваха, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что «группировка войск Донецкой народной республики освободила город Волноваху, также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велико-Анадоль, Зеленый Гай, продвижение в глубину составило до шести километров», передает ТАСС.
Также утром 11 марта «высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины», в результате чего «выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске».
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Кадыров обещал наказать «шайтанов» на Украине за ложь семьям российских военных
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«Бандеровские банды» и «чеченоговорящие шайтаны» звонят родственникам российских военных с ложными сообщениями о гибели военнослужащих, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров заявил в соцсети «ВКонтакте», что «бандеровские банды уже ослабли морально и физически» и «принялись за самые мерзкие и низкие методы психологического воздействия». В частности, они, пользуясь «общедоступными базами телефонов», звонят семьям военных, заявляя о гибели военнослужащих.
«Конечно, это неправда, но родственники порой не могут дозвониться до военнослужащего, потому что он находится на важном задании и не может использовать сотовую связь. Какое-то время родственники остаются в неведении», – рассказал глава Чечни.
Он «сравнил такие методы с фашистскими», отметив, что «это в очередной раз доказывает истинную сущность бандеровщины». Кадыров привел чеченскую поговорку: «Побоявшийся подраться с конем подрался с седлом». По его словам, таков «боевой дух нациков и (не удивляйтесь) шайтанов, которые разговаривают по телефону на чеченском языке». «Ответьте только на один вопрос: вы действительно считаете себя после этого мужчинами?» – заявил он.
Кадыров отметил, что «в век цифровых технологий невозможно совершить подобный гнусный поступок, не оставив следы». «У нас есть логи и другие данные, которые позволяют вычислить телефонных чеченоговорящих шайтанов, и спрос с них будет спрошен. А чеченцы умеют спрашивать и через десятки лет», – заявил он.
Напомним, чеченцы из террористического так называемого батальона Джохара Дудаева заявили, что будут воевать против России и главы Чечни Рамзана Кадырова на стороне Украины. Глава СНБО Украины Алексей Данилов пообещал появление «свободной Ичкерии».
Зеленский объяснил биолаборатории на Украине советским наследием
Украина – «адекватная страна», она не разрабатывает химическое или иное оружие массового поражения, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что большинство лабораторий «осталось с советских времен», они «занимаются обычной наукой», а не «военными технологиями». «Мы адекватные люди. Я президент адекватной страны, адекватного народа... Никакого химического или любого другого оружия массового поражения на нашей земле никто не разрабатывает», – приводит его слова РИА «Новости».
Зеленский заверил, что не рассматривал предложение американцев покинуть страну и продолжает находиться на Украине: «Мое местонахождение на Украине, в Киеве, это не секрет». Он призвал Запад усилить санкции против России, так как «если бы санкции были достаточными, наступление бы уже закончилось», но «но нефть и газ из России продолжают покупать», передает ТАСС со ссылкой на Zeit.
Тем временем официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил: «Правительство США не располагает и не управляет биологическими лабораториями на Украине. Точка. Точно так же, как мы это делали в других странах по всему миру, эксперты иногда помогали Украине в вопросах лабораторной безопасности. Этим деятельность исчерпывалась».
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что «настоятельно рекомендовала» Украине уничтожить опасные патогены в биолабораториях, чтобы предотвратить их возможную утечку.
Напомним, Минобороны России получило доказательства причастности Соединенных Штатов к созданию биооружия на Украине. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Она заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль Вооруженных сил России.
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Путин поддержал предложение Шойгу передать трофейное западное вооружение ДНР и ЛНР
Президент Владимир Путин поддержал инициативу министра обороны Сергея Шойгу передать оказавшееся в руках российских военных вооружение западного производства военным Донецкой и Луганской народных республик.
«Что касается поставки вооружений, тем более западного производства, которое оказалось в руках российской армии, конечно, я поддерживаю возможность передачи их в воинские подразделения Луганской и Донецкой народных республик. Пожалуйста, сделайте это», – передает ТАСС слова главы государства.
Путин добавил, что если в этом вопросе потребуются какие-то решения на президентском уровне, то он готов их принять.
Отмечается также, что Шойгу предложил Путину передать вооруженным силам ДНР и ЛНР захваченные у украинских военных трофейные переносные зенитно-ракетные комплексы, противотанковые управляемые ракеты, а также танки и стрелковое оружие.
«У нас скопилось большое количество оружия, украинского оружия: это танки, бронемашины и все виды стрелкового оружия, достаточно много, артиллерия. Помимо этого, много комплексов Javelin и Stinger. Предлагается это передать Луганской и Донецкой республикам... чтобы они могли эффективно осуществлять оборону», – сказал министр обороны.
Ранее российский лидер согласился с идеей привлечения добровольцев с Ближнего Востока на Украину. Президент поручил Шойгу помочь добровольцам добраться в зону боевых действий.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Российский офицер рассказал о своем подвиге на Украине
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Майор Иван Величко рассказал, как проходила операция на Украине, где он попал в засаду украинских националистов и спас сослуживцев.
«Узнал я об этом от своих друзей, которые меня постоянно поддерживают. Есть, конечно, те, кто и гадости писал, а в основном все поддерживают. Многие, кто писал, говорили, что испытывают гордость за меня. На душе спокойствие и гордость за себя. Сейчас восстанавливаюсь в госпитале в Красногорске, уже гораздо лучше. Здесь хороший персонал. Все, что нужно, есть, все вовремя. Все делают, как положено. Кормят хорошо», – рассказал он «Пятому каналу».
Величко родился в Воронежской области и был заместителем командира мотострелкового батальона. В Минобороны ранее рассказали, что при выполнении очередного приказа в районе Сум майор попал в засаду украинских националистов. Благодаря смекалке и боевой подготовке расчет Величко смог уничтожить две вражеские бронемашины и 20 человек.
Бронетранспортер самого командира подбили и вывели из строя. Майор получил контузию и серьезное ранение, но сумел вывести экипаж из горящей техники, а также большую группу российских военных из окружения националистов.
«Жена в Москве. Приезжала, но не всегда возможность есть (выбраться). Все переживали. Я долго на связь не выходил: пока людей выводил, много времени прошло. В списки погибших даже записали. Слава богу, что не сообщили. Знали только мои сослуживцы и те, кто со мной учился», – заключил Величко.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка вручил государственные награды российским военным, отличившимся в ходе спецоперации на Украине, – звезду Героя России, орден Мужества и десять медалей «За отвагу».
Раскрыта тактика спецподразделения ВСУ по организации пропагандистских атак за границей
Обнародована новая порция документов, предположительно, из украинского центра информационно-психологических операций (ЦИПСО) – специального подразделения ВСУ по организации пропагандистских атак за границей, расположенного в небольшом городе Бровары рядом с Киевом.
Согласно новым данным, в ряды бойцов информационного фронта призываются добровольцы. Им рекомендуют как можно активнее нагнетать истерию вокруг темы западных санкций и распространять слухи о скором объявлении в России мобилизации. «По таким лекалам шьет фейки тайная фабрика Украины», – передает RT со ссылкой на создателей Telegram-канала Beregini.
Так, в новой порции документов, принадлежащих, как утверждают авторы канала, спецподразделению ВСУ, обозначены основные темы, на которые следует обращать внимание добровольцам-дезинформаторам. Инструкция также очерчивает аудиторию в 60-70 млн россиян – потенциальных реципиентов фейков, по мнению составителей документа.
Также по этой аудитории и планировались основные информационные бомбардировки – сообщениями о грозящем России экономическом упадке, пугающих последствиях западных санкций, «росте цен на еду, бытовую технику, авто, одежду», непосильном ипотечном гнете и так далее. Добровольцам дается четкая установка: «бить в глубину, давить на болевые точки».
В свете этих событий приведены конкретные примеры. «Моя сестра работает в Сбере, он подпал под санкции – они больше не будут выплачивать деньги народу», «нет долларов в банках», «банки блокируют карты» – такими сообщениями в первые дни проведения российской спецоперации на Украине наполнился весь русскоязычный сегмент интернета.
Кроме того, особое внимание в инструкции для волонтеров по фейкам рекомендуется уделить женской аудитории и распространению слухов о возможном «призыве и отправке на войну». Соответствующие слоганы так и называются: «Мамы против войны» и «Мама, забери меня домой». В методичке указывается, что эта тема «заходит шикарно».
Разработчики инструкции уверены, что именно матери «первыми начнут поднимать панику». В качестве примера таких пропагандистских атак предлагается использовать телефонные звонки с воззваниями к помощи от якобы попавших в плен российских военнослужащих.
При этом отмечается, что информационная бомбардировка координировалась с одного адреса – города Бровары, находящегося в Киевской области. Там была выстроена главная украинская фабрика фейков – 72-й центр информационно-психологических операций ВСУ.
«Было завезено высокотехнологичное оборудование, вложены колоссальные средства. Продумывалось все, от легенды до способов распространения лживой информации», – пояснили создатели канала.
Авторы Beregini добавляют, что украинские специалисты проходили обучение и проводили совместные учения с аналогичными центрами стран НАТО начиная с 2014 года, а представители соответствующих американских служб были частыми гостями в украинских центрах.
«Сейчас террористам из Бровар активно помогают все киберцентры Польши, Прибалтики, Канады, Великобритании и США. Фейки, постановочные видео, атаки на правительственные сайты России – развернута полномасштабная информационная война, и это случилось не в феврале этого года, это произошло намного раньше», – пояснили они.
При этом создатели Beregini заявили, что пофамильно знают тех, кто ведет информационную войну. «У нас более 50 Гб документов, и с каждым днем наша база пополняется все новыми и новыми фактами. Там есть все, чтобы доказать правду. Придет время, и они ответят за свои преступления», – подчеркнули они.
Помимо прочего, авторы канала выделяют особую роль в работе «удара по психотипу». Как пояснил экс-заместитель начальника информационно-аналитического управления ФСБ России генерал-майор в отставке Александр Михайлов, фейки о мобилизации, введении военного положения работают только в отношении самых легковерных или мнительных пользователей Сети, вызывая критическую реакцию у большинства.
«На данный момент, я полагаю, нет никаких оснований прибегать к таким мерам. Если посмотреть на карту военных действий, то понятно, что никакой мобилизации и тем более военного положения России не потребуется», – заявил он.
При этом Михайлов отметил, что информационно противостоять таким вбросам очень сложно. «Все это рассчитано на людей с определенным психотипом, и люди, находящиеся в условиях негативного эмоционального фона, очень плохо воспринимают логику», – отметил эксперт.
Кроме того, как полагает полковник в отставке Виктор Литовкин, тематика мобилизации и призыва резервистов рассчитана прежде всего на женщин России, особенно на тех, у кого есть дети призывного возраста или служащие мужья и сыновья. «Очень хорошо, что президент России, выступая на днях, ясно заявил, что никакой мобилизации не будет», – заключил он, подчеркнув, что такие слухи «необходимо разоблачать».
Как отмечал находящийся в Севастополе популярный украинский видеоблогер Юрий Подоляка, события в информационной и психологической войне не менее важны того, что сейчас происходит на фронтах на Украине.
На Украине призвали ЕС отдать им 415 млрд долларов российских резервов
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Киев вместе с западными партнерами разрабатывает механизм конфискации арестованных 415 млрд долларов российского Центробанка, чтобы восстановить экономику Украины, заявил первый замглавы Минэкономики Украины Денис Кудин.
«По сути этой суммы практически достаточно для того, чтобы покрыть прямые единоразовые потери Украины. Мы рассчитываем, что в ближайшее время совместно с правительствами стран-партнеров мы найдем юридический механизм, с помощью которого эти деньги отойдут на дальнейшее восстановление украинской экономики», – сказал Кудин в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА «Новости».
Он напомнил, что западные правительства арестовали золотовалютные резервы Центробанка Российской Федерации на сумму 415 миллиардов долларов.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России.
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия будет погашать внешние долги в рублях, а конвертировать их потом в валюту можно будет при разморозке золотовалютных резервов России (ЗВР).
Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия противостоит экономическому удару Запада после отключения банков от SWIFT и заморозки рекордных российских резервов.