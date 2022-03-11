Госдума приняла закон о единых правилах онлайн-голосования 11 марта 2022, 11:33 Текст: Наталья Ануфриева

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении единых правил проведения в России дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Законопроект был внесен в Госдуму единороссами Дмитрием Ламейкиным и Дмитрием Вяткиным 16 декабря 2021 года, передает РИА «Новости». В частности, документ закрепляет проведение электронного голосования с использованием системы ГАС «Выборы» и других информационных систем, которые прошли сертификацию и соответствуют требованиям Центризбиркома (ЦИК). Решение о проведении ДЭГ на выборах в федеральные органы власти и на референдуме, порядок голосования также закрепят за ЦИК, как и решение в случае совмещения дней голосования с выборами другого уровня. Ко второму чтению законопроект дополнили рядом поправок. Согласно одной из них, расширяется перечень лиц, которые не имеют быть права избранными в течение определенного срока. В частности, речь идет об осужденных за совершение преступлений экстремистской направленности, а также об осужденных за ряд преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Они не смогут участвовать в выборах в течение пяти лет после погашения или снятия судимости. Ранее в Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) заявили, что поправки в законопроект о введении единых правил дистанционного электронного голосования (ДЭГ) расширяют возможности для наблюдения за выборами.

Юрий Подоляка: Россия подготовилась к войне с США за передел мира 10 марта 2022, 13:14

Фото: кадр из видео

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Россияне воспринимают нынешнюю спецоперацию России на Украине как локальный эпизод войны России с США, как третью Отечественную войну, но в другом формате», – сказал находящийся в Севастополе популярный украинский видеоблогер Юрий Подоляка. «События в информационной и психологической войне не менее важны того, что сейчас происходит на фронтах на Украине. Киев «закидывает» в головы украинцев мысль, что в апреле в России произойдут события, которые приведут к свержению власти в России. Таким образом Украина надеется выиграть войну. Но то, что я реально вижу в России – это небывалый патриотический подъем», – рассказал украинский блогер Юрий Подоляка. По его словам, многие россияне воспринимают нынешнюю спецоперацию ВС РФ на Украине как необходимую – для освобождения украинского государства от той клики, которая развязала войну в 2014 году. «Украинцы предпочитали восемь лет не замечать бойню. А война имеет свойство приходить к тебе, если ты ее не замечаешь. Впрочем, происходящее на Украине – это только локальный момент войны России и США за передел мира. И главные события еще впереди. Они произойдут после окончания операции на Украине», – уверен эксперт. По его словам, мир ждет мощнейший экономический кризис. «Обращает на себя внимание, что Россия очень хорошо готова к этой войне, в том числе на экономическом фронте. Главный этап этой подготовки с успехом идет начиная с 2014 года, это с удивлением и ужасом признают даже западные эксперты. Именно поэтому россиян не пугает ни курс доллара, ни другие факторы. Да, россияне будут жить финансово хуже, как и весь мир. Но это не тот эффект, на который рассчитывал Запад», – подчеркнул аналитик. Блогер отметил: Запад рассчитывал, то россияне, привыкшие жить хорошо, при ухудшении финансового положения начнут бороться с властью. «Вводимые санкции говорят о том, что Запад совершенно не понимает русской ментальности и того, чем живет русское общество. Пример: в России очень позитивно восприняли санкции против российских олигархов, а также уход ряда западных компаний и их национализацию. Санкции Запада развязали руки российскому руководству: оно проводит реформы, которые население просило два последних десятилетия. Все в России приветствуют суверенизацию, национализацию и изживание института олигархии», – заметил Подоляка. Блогер также заметил, что некоторые регионы, например – Прибалтику, ужасает то, что происходит на Западе, поскольку жители Латвии, Литвы и Эстонии понимают: кризис придет и к ним. «Критическая точка, скорее всего, будет пройдена в 2023 или 2024 году. И то, как Россия, Украина и Запад ее пройдут, будет зависеть от их подготовки. Я хочу, чтоб все украинцы и россияне понимали: украинская операция – всего лишь эпизод в борьбе, результатом которой станет новый мир. Старого привычного мира уже не будет. На Украине он разрушился в одночасье, в России – рухнет в ближайшие недели или месяцы, а остальной мир эта «ужасная правда» начнет накрывать к концу нынешнего года», – спрогнозировал Подоляка. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что США примут меры, если Москва начнет конфискацию активов западных компаний, останавливающих работу в России. «Мы приветствовали такие действия целого ряда компаний. Мы их к этому закулисно не подталкивали... Если они (российские власти) предпримут такие меры, то я уверена, что последуют действия с нашей стороны, но ничего такого сейчас не происходит», – передает ее слова ТАСС. В Минэкономразвития РФ предложили вводить внешнее управление в компаниях, ушедших из РФ и принадлежащих иностранцам как минимум на 25%. Власти страны заявили о цели сохранить рабочие места. В понедельник секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что партия предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем уходе с российского рынка и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине. Напомним о том, что Владимир Путин в своем обращении утром 24 февраля прямо обозначил одну из главных целей спецоперации – защитить людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Кроме того, Россия упредила появление ядерного оружия в распоряжении киевского режима. Верховный главнокомандующий прямо указал, что Москва не допустит такого развития событий. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Китай отказался поставлять запчасти российским авиакомпаниям 10 марта 2022, 12:56

Фото: Wang Jianhua/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярёв

Китай отказался от поставок запасных частей для самолетов авиаперевозчикам из России, заявил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов. «Насколько я знаю... обратились в Китай... они отказали», – сказал Кудинов, говоря о проблемах с поставками запчастей российским авиаперевозчикам, передает РИА «Новости». Он пояснил, что планируется искать источники поставок через другие страны, уточнив, что этими странами, возможно, будут Турция или Индия. По его словам, каждая компания будет сама договариваться о поставках. Ранее Минтранс в условиях западных санкций предложил удерживать на территории России иностранные самолеты, взятые в лизинг, и платить за них в национальной валюте. Газета ВЗГЛЯД писала, как будет перекроен рынок авиаперевозок России в связи с введенными санкциями. Лавров отреагировал на заявление Кулебы об отсутствии договоренности о прекращении огня 10 марта 2022, 14:20 Текст: Наталья Ануфриева

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона на переговорах с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой не собиралась договариваться о прекращении огня. Лавров заявил, что у него не вызывают удивления слова Кулебы о том, что «не удалось договориться о прекращении огня», так как «никто и не собирался» договариваться об этом, передает РИА «Новости». Министр также заявил, что Россия не собирается создавать параллельный трек по урегулированию на Украине, как этого, вероятно, хотел бы Киев – «они всегда предпочитают подменять конкретную работу по выполнению договоренностей созданием новых форматов, которые обязательно должны занимать главное место в новостях». Ранее Лавров заявил о безальтернативности переговоров с Украиной в Белоруссии. Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил после переговоров, что достичь решения по прекращению огня пока не удалось. Разговор продлился 90 минут. Контакт состоялся после трех раундов переговоров российской и украинской делегаций в Белоруссии по поиску выхода путей из конфликта на фоне проводимой Россией спецоперации на Украине. Украинская полиция застрелила экс-замначальника главка СБУ по Киеву 11 марта 2022, 04:15

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Антонов

Бывший заместитель начальника главного управления СБУ по Киеву и Киевской области Дмитрий Демьяненко убит украинской полицией, сообщают в соцсетях. Его машина была расстреляна сотрудниками полка полиции особого назначения «Миротворец» во время попытки задержания. В украинских Telegram-каналах сообщается, что автомобиль Toyota не остановился на блокпосту в Киеве. Напомним, сотрудники СБУ при задержании убили участника первого раунда переговоров с Россией от Украины Дениса Киреева. Как сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, Киреев подозревался в госизмене. Одобрен запрет на вывоз зерна из России в страны ЕАЭС 10 марта 2022, 21:00

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Текст: Кристина Цыцура

Таможенная подкомиссия одобрила решение о введении временного запрета на вывоз зерновых культур из России в страны ЕАЭС, мера будет действовать до 31 августа 2022 года в отношении пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. «В четверг, 10 марта, Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции приняла решение о введении временного запрета на вывоз зерновых культур из Российской Федерации в страны ЕАЭС», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение. В пресс-службе ведомства уточнили, что соответствующее предложение поступило от Минсельхоза России, а решение согласовано первым вице-премьером Андреем Белоусовым. Мера временная, продлится она до 31 августа 2022 года в отношении ряда товаров. Исключение предусмотрено для поставок по лицензиям на экспорт, выданным Минпромторгом России. Вывоз зерна за пределы ЕАЭС уже был ограничен тарифными квотами и экспортными пошлинами. Сейчас обеспеченность зерном в России превышает 150%, добавили в ведомстве. На Невзорова предложили завести уголовное дело за пост о канадском снайпере 10 марта 2022, 17:17

Фото: Кадр из видео

Текст: Ростислав Зубков

«На Невзорова нужно заводить уголовное дело об экстремизме за то, что он рекламирует убийцу», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Так парламентарий прокомментировал запись журналиста Александра Невзорова в соцсетях, где он в восторженных тонах рассказал о прибытии на Украину канадского снайпера «Вали», считающегося одним из лучших в мире. Еще до «Вали» многие иностранные наемники, прошедшие многие горячие точки, бежали с Украины до начала российской спецоперации, говорит политолог, замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. «Нужно понимать, что любой наемник едет не умирать, а убивать. Он привык работать в комфортных условиях. В особенности это касается снайперов – сидеть, прятаться, стрелять», – пояснил собеседник. «Думаю, в текущей ситуации снайперское искусство «Вали» не пригодится. Может, он где-то успеет разок выстрелить, но, скорее всего, когда будет настоящий бой и настоящее огневое подавление, от него останутся одни ошметки, – полагает парламентарий. – Поэтому пускай приезжает – мы его с удовольствием упакуем». Ранее журналист Александр Невзоров выложил в Instagram пост, в котором прокомментировал прибытие на Украину канадского снайпера, скрывающегося под псевдонимом «Вали». Его считают одним из лучших в мире в своем деле: он способен поражать цель на расстоянии 3,5 километров. Является ветераном войн в Афганистане и Ираке. «Вали» уже вступил в Интернациональный легион Украины, сообщает канадская телекомпания CBC. «На помощь Украине прибыл лучший снайпер мира», – написал в своем блоге журналист. – «Снайпер же выдающийся, влюбленный в свое ремесло, да еще и снабженный Barrett M82 может обеспечить до 40 смертей в сутки, практически не оставляя подранков». «Никогда не питал иллюзий по поводу человеческих качеств Александра Невзорова», – написал на своей странице в Instagram заслуженный артист России Вячеслав Манучаров. – «Но его последние экзерсисы по поводу операции наших вооруженных сил в Украине, на мой взгляд, переходят всякие границы и тянут, как минимум, на административку». «Господин Невзоров неистово радуется новости о том, что на Украину едет биться с нашими солдатами один из лучших снайперов мира. И Невзоров уже упивается размышлениями о том, сколько «смертей в сутки» наемник сможет обеспечить. Вот и получается, что статью «враг народа» упразднили, а враги остались», – считает Манучаров. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Китай обозначил позицию по украинскому вопросу 11 марта 2022, 08:08

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Китай всегда проводил независимую мирную внешнюю политику и развивал двусторонние отношения, не нанося ущерба какой-либо третьей стороне, заявил премьер госсовета КНР Ли Кэцян, комментируя позицию Пекина по украинскому кризису. «Китай всегда проводил независимую мирную внешнюю политику и развивал двусторонние отношения, не направленные против какой-либо третьей стороны», – передает РИА «Новости» ответ Ли Кэцяна на вопрос о позиции Китая в отношении действий России на Украине. Он подчеркнул, что Китай будет развивать отношения сотрудничества со всеми сторонами в духе взаимного уважения, взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов. Ранее Китай раскритиковал санкции в отношении экспорта российских энергоресурсов. При этом в КНР отказались поставлять запчасти российским авиакомпаниям. Глава разведки США раскрыла назначение биолабораторий на Украине 10 марта 2022, 19:51 Текст: Кристина Цыцура

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что на Украине 12 биолабораторий, которые обеспечивают «биологическую безопасность». «В рамках биологической безопасности вы думаете о таких вопросах, как средства профилактики здравоохранения, которые помогут вам справиться с пандемией, вспышкой [заболевания] в вашей стране и тому подобное, <...> что предотвращает распространение пандемий и других связанных со здравоохранением проблем, <...>», – заявила Хейнс в четверг на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США, отвечая на вопрос о том, имеются ли на Украине какие-либо исследовательские центры, занимающиеся созданием биологического оружия, передает ТАСС. По е словам, Украина не стремится к разработке ни биологического оружия, ни ядерного оружия. Ранее Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил журналистам, что ВС России в ходе спецоперации на Украине обнаружили биолабораторию. Стало известно, что там реализуется военно-биологическая программа, которая финансируется США. Также Минобороны распространило документ о том, что США на территории Украины изучали возможности переноса опасных инфекций мигрирующими птицами. Напомним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Она заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль Вооруженных сил России. Сатановский объяснил желание морпехов США «навести порядок» на Украине, как в Ираке 10 марта 2022, 13:44

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Олег Исайченко

«Для американских военных разницы между войной в Ираке и спецоперацией России на Украине нет вообще. В обоих случаях враг для них – это «туземцы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее западные СМИ сообщили, что бывший американский морпех собрался «навести порядок» на Украине, как в Ираке. «Если этого бывшего морпеха не убили в Ираке, то почему бы ему не отправиться на Украину? Таких зарубежных экспедиций у американских военных было немало. Только теперь при отправлении на Украину им велено составлять завещание», – отметил политолог и востоковед Евгений Сатановский. По его словам, для американских военнослужащих, которые воевали в Ираке, порядок – явление относительное. «Есть замечательная история о том, как американских граждан зазывали раньше в армию: «вы посетите разные экзотические страны, познакомитесь с интересными людьми и убьете их». Такой вот специфический американский юмор, который многое объясняет», – рассказал эксперт. «Сейчас им можно поехать не только на Ближний Восток, в Юго-Восточную Азию или Центральную Америку, но и на Украину. Там тоже можно пострелять и кого-то убить, – саркастически заметил политолог. – Ну и пускай. Уже столько раз разные люди приходили на территорию Украины, кого там только не было – и шведы, и немцы, и турки. И все там похоронены. Я уж не говорю про Вторую мировую войну – там, кроме немцев, было огромное количество других народов». Политолог также добавил, что для американских военных нет никакой разницы между войной в Ираке и спецоперацией России на Украине. «Для них и там, и тут в лице противника какие-то «туземцы», которых надо убивать, насиловать и грабить. Нам уже давно пора это признать», – заключил эксперт. В четверг бывший американский морской пехотинец Деннис Диас заявил, что готов использовать на Украине военный опыт, полученный в Ираке и Афганистане. Как сообщает Fox News «некоторые граждане США» готовы отправиться на Украину для участия в боях против российских сил. Диас сказал: «Мы собираемся отправиться туда и навести там порядок». По его словам, «есть много общего между тем», что американцы «делали в Ираке и на Украине». При этом другие высказывают опасения в связи с возможностью участия американцев в конфликте. Так, возникает вопрос, «что произойдет, если они попадут в плен или будут убиты» российскими военными. «Это даст Путину огромный пропагандистский инструмент», – заявил бывший военный подрядчик Шон Макфейт. Диас не согласен с такой позицией. Он полагает, что «борьба за свободу должна быть значительнейшим занятием Америки», передает Fox News. Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. По данным российского Министерства обороны, несколько европейских стран, в первую очередь государств Восточной Европы, в том числе Польша и Хорватия, активно вовлечены в отправку наемников из стран НАТО на Украину. Как предполагается, в основном речь идет о людях с опытом войн на Балканах. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин рассказал о решении возникших из-за санкций Запада трудностей 10 марта 2022, 20:25

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Россия решит все возникшие из-за введенных Западом санкций проблемы, заявил на совещании с членами правительства Владимир Путин. По его словам, экономика России адаптируется к новой ситуации, а это приведет к повышению независимости и суверенитета страны. На совещании обсуждалось, как не допустить повышения цен на продукты, закрытия производств и какие меры необходимы для поддержки российского бизнеса. В начале совещания глава правительства Михаил Мишустин рассказал, что Кабинет министров по поручению главы государства ведет работу по повышению устойчивости экономики в условиях беспрецедентного усиления внешнего давления. Для этого сформирован специальный штаб, который координирует деятельность всех ведомств, в том числе на региональном уровне. В качестве главных задач: защита внутреннего рынка, обеспечение бесперебойного функционирования предприятий через ликвидацию нарушений логистических и производственных цепочек и сохранение занятости. Мишустин отметил, что оперативно подготовлено уже два законодательных проекта с первоочередными антисанкционными мерами. В них вошли конкретные предложения по стабилизации финансовых рынков, поддержке ряда отраслей, повышения устойчивости отечественного бизнеса и по возвращению капиталов в российскую юрисдикцию.



Уже подготовлен законопроект, направленный на предотвращение закрытия производств: если зарубежные собственники необоснованно закроют компанию, то в таких случаях предлагается вводить внешнюю администрацию. Разработан и комплекс мер для помощи IT-индустрии. В него, в частности, входит освобождение всех профильных компаний от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами. Для поддержки строительной сферы упрощается разработка градостроительной документации, регистрация прав на построенные объекты, будет ускорено предоставление земельных участков. Авиаперевозчикам правительство поможет сохранить парк иностранных самолетов. Для стран, которые запрещают нашим морским судам входить в их порты, будут введены аналогичные запреты в российских портах. Преференции получит и туристическая индустрия. Отдельное внимание Мишустин уделил обеспечению продовольственной безопасности страны. По его мнению, сейчас крайне важно не допустить срыва посевной, которая уже идет в некоторых регионах. Поэтому сельхозпроизводители смогут на полгода перенести свои платежи по инвестиционным кредитам.



Цены на продукты Владимир Путин в свою очередь заявил, что санкции в отношении России были бы введены Западом в любом случае: «Нисколько не сомневаюсь в том, что эти санкции все равно бы вводились так или иначе, как они вводились на протяжении многих-многих последних лет». Он отметил, что после развала Советского Союза многие ограничения и так называемые кокомовские списки (КОКОМ – Координационный комитет по экспортному контролю, международная организация, созданная в 1949 году для многостороннего контроля над экспортом в СССР и другие соцстраны) не прекратили свое действие и были «унаследованы» Россией. «Только с удовольствием все брали деньги в оплату прежних кредитов, которые брали все республики Советского Союза в советский период», –заметил президент. Он считает, что сейчас санкционное давление носит комплексный характер и создает для России определенные проблемы и трудности. Президент отметил, что в такие моменты всегда повышается спрос у людей на отдельные группы товаров. «Но у нас нет сомнений, что мы в ходе работы в спокойном режиме будем решать все эти проблемы. Постепенно и люди сориентируются, поймут, что никаких событий, которые мы не могли бы решить, их просто нет», – подчеркнул президент.



Выступивший на совещании глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заверил, что власти РФ введут госрегулирование цен социально значимых товаров только в самом крайнем случае – при необоснованном росте цен. По словам министра, Минпромторг рассчитывает, что торгсети будут сдерживать цены на товары массового спроса. «Что касается цен. Безответственная позиция наших бывших партнеров из-за рубежа привела к существенному подорожанию импортных продуктов. Правительство приняло решение поддержать и аграриев, и торговлю. В ответ мы рассчитываем, что все участники рынка будут сдерживать цены на продукты массового спроса», – сказал Мантуров. Он отметил, что зачастую крупные сети добровольно минимизируют товарную наценку, а издержки перекладывают на товары средней и премиальной категории. «По социально значимым товарам низкого ценового сегмента у правительства есть механизм государственного регулирования, к которому мы пока ни разу не прибегали. В текущих условиях эта мера будет задействована в самом крайнем случае, при необоснованном росте цен», – подчеркнул Мантуров. Последствия санкций для Запада При этом антироссийские и антибелорусские санкции могут привести к подорожанию продовольствия в мире, считает глава государства. И пострадают от этого именно те страны, которые откажутся от закупки удобрений у Москвы и Минска. Президент пояснил, что Россия и Белоруссия являются одними из крупнейших поставщиков минеральных удобрений на мировые рынки. «Если нам и дальше будут создавать какие-то проблемы в финансировании этой работы, в страховании, в логистике, в доставке наших грузов, то цены, и так запредельные уже, они еще больше вырастут», – прогнозирует Путин. По его словам, такое развитие событий «в свою очередь будет влиять на конечные продукты – на продукты питания». «Если будут создавать какие-то проблемы в этом смысле для нас, то негативные последствия для этого сектора мировой экономики неизбежны. Они просто неизбежны. Цены еще больше подрастут, и это скажется на решении ряда гуманитарных проблем, в том числе в отношении тех стран, у которых и так есть проблемы, и без того есть, о чем думать с точки зрения снабжения своих граждан продуктами питания», – указал российский лидер.



При этом президент отметил, что Россия ни в коем случае не должна допустить ничего подобного на отечественном продовольственном рынке: «Нам прежде всего нужно обеспечить необходимый объем удобрений на нашем рынке, нашим сельхозпроизводителям, но у нас есть ресурсы, мы можем, готовы поставлять нашим иностранным партнерам». «С теми странами, которые ведут себя дружественно по отношению к нашей стране, к России, у нас есть определенные договоренности о безусловном обеспечении их потребности в минеральных удобрениях, в этом заинтересованы и наши поставщики, и эти страны», – отметил Путин. Президент рассказал и о последствиях запрета на поставки российской нефти. По его словам, США сейчас стараются предотвратить грядущий дефицит нефти, что уже привело к резкому росту цен на топливо в Америке: «Пытаются уже во что бы то ни стало договориться с теми странами, в отношении которых сами вводили нелегитимные ограничения. И с Ираном готовы помириться, немедленно подписать все документы. И в Венесуэлу поехали, чтобы с ними договариваться. Но не надо было вводить против них эти нелегитимные санкции».

По словам Путина, «то же самое будет и в отношениях с нашей страной, в этом я нисколько не сомневаюсь. Мы вместе с нашими партнерами, которые не признают эти действия, безусловно, найдем решения по всем проблемам, которые пытаются нам создать».



Не допустить закрытие производств



При этом президент отметил, что Россия выполняет все свои обязательства по поставкам энергоресурсов в Европу и другие регионы мира. «Что касается тех стран, которые предпринимают недружественные шаги в отношении нашей страны и экономики, то мы с вами хорошо знаем, что они призывают своих граждан затянуть пояса, одеваться потеплее и, в общем, указывают на те санкции, которые они вводят против нас, как на причину ухудшения положения у них», – сказал Путин. «Это все очень странно выглядит, тем более что мы-то все свои обязательства выполняем в области поставки энергоресурсов», – подчеркнул президент.



При этом он отметил, что Россия не собирается ни от кого закрываться и готова работать со всеми партнерами, которые этого хотят. «Мы открыты для работы со всеми нашими партнерами, инопартнерами, которые сами этого хотят. В этой связи права тех наших иностранных инвесторов и коллег, которые остаются в России и работают в России, должны быть надежно защищены. Я прошу правительство не упускать это из виду», – сказал он. Однако он потребовал решительно действовать в ответ на закрытие предприятий в России иностранными собственниками и вводить на таких предприятиях внешнее управление: «Нужно тогда, как и предложил председатель правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет. Инструментов легальных, рыночных инструментов, достаточно». Выплата внешних долгов в рублях



Выступивший на совещании министр финансов Антон Силуанов заявил, что несмотря на финансовые санкции, ситуация в бюджетной сфере РФ находится под контролем. «Ожидается снижение ненефтегазовых доходов. Но это компенсируется ростом нефтегазовых доходов», – сказал министр. Он также подчеркнул необходимость «не допустить разгонки инфляции». По словам Силуанова, главным приоритетом в настоящее время является исполнение всех социальных обязательств государства. Глава министерства добавил, что нефтегазовые доходы будут направлены на сокращение заимствований и «на финансирование приоритетных расходов». При этом он рассказал, что Россия будет погашать внешние долги в рублях, а конвертировать их потом в валюту Запад сможет при разморозке золотовалютных резервов России (ЗВР). «Установлен специальный порядок обслуживания внешних долгов, включая государственные долги, мы будем погашать наши внешние обязательства в рублях, а конвертацию будем осуществлять за счет разморозки золотовалютных резервов», – сказал Силуанов на совещании президента России с членами правительства.



«Запад объявил дефолт по своим финансовым обязательствам перед Россией, заморозил наши золотовалютные резервы, всеми способами пытается остановить внешнюю торговлю, экспорт товаров, нанося тем самым ущерб мировой торговле», – объяснил решение Силуанов.



В конце совещания Владимир Путин выразил уверенность, что экономика страны адаптируется к новой ситуации, что приведет в итоге к повышению независимости и суверенитета России. «Мы с вами хорошо знаем, что многие страны уже адаптировались к тому, чтобы жить, согнув спину и подобострастно принимая все решения своего суверена. Россия в таком жалком и униженном состоянии существовать не может. Рано или поздно все это должно было произойти. Произошло сейчас, и я уверен, что мы эти все трудности преодолеем», – сказал президент. Словения захотела потратить замороженные в ЕС средства России на Украину 11 марта 2022, 03:30

Фото: Nicolas Maeterlinck/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Средства российских предпринимателей и российских госорганизаций, замороженные в ЕС, можно направить на поддержку Украины, заявил глава правительства Словении Янез Янша. Янша заявил в Версале, где проходит неформальный саммит ЕС, что «есть идея создать фонд на европейском уровне, в который бы были направлены деньги, замороженные сейчас на счетах российских олигархов или российских госорганизаций, для возмещения ущерба». Кроме того, он заявил, что Украина «должна получить гарантированное членство в ЕС» и призвал к скорейшему отключению ЕС от российских источников энергии. Янша полагает, что отключение должно произойти как можно скорее, «так как говорить о том, что это произойдет через десять лет, оскорбительно для тех, кто погибает на войне», передает РИА «Новости» со ссылкой на STA. Напомним, Россия 24 февраля начала военную спецоперацию на Украине с целью ее денацификации и демилитаризации. В планы Москвы не входит оккупация Украины. При этом киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины, суд над нацистскими преступниками, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Силуанов: Запад объявил дефолт по своим финансовым обязательствам перед Россией 10 марта 2022, 18:14 Текст: Кристина Цыцура

Западные страны развернули против России финансовую и экономическую войну, заявил глава Минфина России Антон Силуанов в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с кабмином. «Запад объявил дефолт по своим финансовым обязательствам перед Россией, заморозил наши золотовалютные резервы, всеми способами пытается остановить внешнюю торговлю, экспорт товаров, нанося тем самым ущерб мировой торговле», – передает слова главы ведомства ТАСС. Также глава Минфина подчеркнул, что западные страны пытаются создать в России дефицит повседневных импортных товаров, а также принуждают закрываться компании, которые успешно работают в России. По мнению Силуанова, сейчас необходимо стабилизировать финансовую систему страны и обеспечить ее бесперебойную работу. Лавров: Россия преодолеет трудности и избавится от иллюзий о ценностях Запада 10 марта 2022, 14:08

Фото: REUTERS

Текст: Дмитрий Зубарев

Россия справится с экономическими проблемами и выйдет из кризиса с оздоровившимся сознанием, без каких-либо иллюзий насчет того, что Запад может быть надежным партнером, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу. «Что касается наших экономических проблем, мы с ними справимся. Мы справлялись с трудностями на всех этапах нашей истории, когда эти трудности возникали. Но в этот раз, я уверяю, мы выйдем из этого кризиса совершенно уже с оздоровившейся психологией и оздоровившимся сознанием», – передает ТАСС слова Лаврова. «У нас не будет никаких иллюзий, что Запад может быть надежным партнером. У нас не будет никаких иллюзий, что Запад, когда говорит про свои ценности, верит в свои заклинания. И у нас не будет никаких иллюзий, что Запад предаст в любой момент. Предаст кого угодно и предаст свои собственные ценности», – подчеркнул министр. Лавров сообщил также, комментируя санкции против России, что Запад растоптал частную собственность щелчком пальцев. «Где это видано, чтобы право частной собственности было растоптано просто щелчком двух пальцев», – поинтересовался Лавров. «Я вас уверяю, мы справимся, мы обязательно справимся, мы будем делать все, чтобы больше никаким образом не зависеть от Запада в тех областях нашей жизни, которые имеют решающее значение для нашего народа», – пояснил министр. По его словам, Россия в состоянии сама позаботиться о своей экономике в условиях санкций. «Что касается состояния экономики Российской Федерации – мы об этом сами позаботимся. Этим занимается и президент, этим занимается и наше правительство», – сказал он. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. СМИ: Бывший канцлер ФРГ Шредер приехал в Москву для встречи с Путиным 10 марта 2022, 17:22 Текст: Ольга Иванова

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер находится в Москве, где намерен провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным в рамках усилий по урегулированию ситуации на Украине, сообщила европейская газета Politico со ссылкой на осведомленные источники. По сообщению издания, «Шредер находится в Москве с целью встретиться с президентом России Владимиром Путиным» в рамках «посреднических усилий», направленных на прекращение боевых действий на Украине, сообщает РИА «Новости». Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Определен перечень временно запрещенных к вывозу из России товаров 10 марта 2022, 15:39 Текст: Ольга Иванова

Правительство России определило перечень ранее ввезенных в Россию из-за рубежа товаров и оборудования, которые временно запрещается вывозить из страны, решение будет действовать до конца 2022 года, сообщили в пресс-службе кабмина. «В перечень включено технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура – всего более 200 наименований товаров, в том числе, железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели. Эта мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке», – цитирует сообщение РИА «Новости». Вывоз данных товаров временно ограничен во все зарубежные страны, за исключением государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазии и Южной Осетии. В отношении данных стран будет действовать разрешительный порядок вывоза, утвержденный отдельным постановлением правительства. Разрешения на вывоз товаров в страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию будут выдаваться Минсельхозом, Минтрансом, Минпромторгом, Минцифры и Минприроды. Также правительство временно ограничило вывоз из России некоторых видов лесоматериалов, ограничения будут действовать в отношении недружественных стран. Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.