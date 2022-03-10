Кремль спросили о раздаче оружия на Украине

Так бывает в этом мире – одни люди расплачиваются за решения, которые принимают другие. И в этом нет ничего справедливого. Ни расплаты за грехи (которая будет только на Страшном Суде), ни «кармы», которой вообще не существует.
Подробности...
Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о раздаче всем желающим оружия на Украине, отметил, что если кто-то будет атаковать российских военных с оружием в руках, то тоже станет целью.
«Если вы помните, с самого начала президент Путин призвал всех сложить оружие, и это как раз и станет гарантией того, что никто ни по кому не будет стрелять», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
По его словам ожесточенное вооруженное сопротивление, которое оказывают националистические батальоны, бандеровские батальоны, «вынуждает вести ответный огонь».
«Поэтому, конечно, если кто-то будет с оружием в руках атаковать наших военных, то они тоже станут целями, конечно», – добавил Песков.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий всем жителям Украины использовать оружие во время военного положения.
В Минобороны России сообщили об интенсивной перегруппировке украинских войск
9 марта 2022, 19:46
Фото: Константин Сазончик/ТАСС
Текст: Кристина Цыцура
В Министерстве обороны России сообщили, что на всех направлениях гуманитарных маршрутов 9 марта отмечена интенсивная перегруппировка украинских войск и нацбатальонов, а также перемещение техники.
«С 10 часов утра на всех направлениях отмечена интенсивная перегруппировка подразделений ВСУ и националистических батальонов, перемещение вооружения и военной техники, а также наращивание сил и средств», – заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.
Украинская сторона ведет непрерывный огонь по позициям ВС России в пригородах, а также обстреливает гуманитарные коридоры, которые сама же попросила открыть.
«С 09:57 непрерывный артиллерийский и минометный огонь, в том числе по позициям Вооруженных сил России в пригородах Киева, Чернигова, Харькова, Сум, Мариуполя и в ряде других населенных пунктов, а также на гуманитарных коридорах, которые инициированы украинской стороной, практически не прекращается», – заявил Мизинцев.
Ранее сообщалось, что вице-премьер Украины Ирина Верещук подтвердила открытие гуманитарных коридоров из Энергодара в Запорожье, из Сум в Полтаву, из Мариуполя в Запорожье, из Волновахи в Покровск, из Изюма в Харьковскую область, из ряда городов Киевской области в Киев.
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Военная прокуратура выяснит, почему к операции на Украине привлекли срочников
9 марта 2022, 17:50
Фото: Алексей Коновалов/ТАСС
Текст: Ольга Иванова
В Главную военную прокуратуру направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение указания Владимира Путина категорически исключить привлечение срочников для выполнения задач на территории Украины.
«До начала проведения специальной военной операции по указанию президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина до всех командиров подразделений вооруженных сил было доведено указание: категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины. Президенту Путину было доложено о выполнении этого указания», – цитирует ТАСС пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
По его словам, «в связи с фактами присутствия ряда военнослужащих срочной службы в частях вооруженных сил, которые участвуют в проведении специальной военной операции на территории Украины, по указанию президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания».
Ранее Минобороны сообщило, что среди военнослужащих, учавствоваших в спецоперации на Украине, было обнаружено несколько срочников. «Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России», – заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Однако на одно из подразделений, выполнявших задачи тылового обеспечения, «было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона». «Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены. В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих», – сообщил представитель Минобороны.
Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Россия в ООН разоблачила фейк об ударе по больнице в Мариуполе
10 марта 2022, 08:25
Фото: Global Look Press
Текст: Дмитрий Зубарев
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский указал на фейк о том, что якобы мирные граждане подверглись удару в больнице в Мариуполе.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш осудил «сегодняшнее нападение на больницу в Мариуполе, где расположены родильное и детское отделения». Генсек отметил, что мирные граждане платят самую высокую цену за войну, которая не имеет к ним никакого отношения. Он призвал прекратить насилие. На комментарий генсека отреагировал Полянский.
«Так рождаются фейк-ньюс. В своем заявлении еще 7 марта мы предупреждали, что эта больница превращена радикалами в военный объект. Очень тревожно, что ООН распространяет эту информацию без проверки», – передает РИА «Новости» слова Полянского.
На заседании СБ ООН 7 марта постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что жители Мариуполя сообщают, что вооруженные силы Украины, «выгнав весь персонал роддома № 1 Мариуполя, оборудовали в нем огневую позицию». Кроме того, как указал российский постпред, радикалы полностью уничтожили один из городских детских садов.
Ранее Москва обвинила Киев в воспрепятствовании выходу мирных граждан в Россию. Как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по гуманитарной ситуации на Украине, Киев всеми методами препятствует выходу мирных граждан на территорию России, потому что боится, что люди расскажут правду о преступлениях украинского режима.
Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Бывший американский морпех собрался «навести порядок» на Украине, как в Ираке
10 марта 2022, 02:58
Фото: кадр Fox News
Текст: Антон Антонов
Бывший американский морской пехотинец Деннис Диас заявил, что готов использовать на Украине военный опыт, полученный в Ираке и Афганистане.
Как сообщает Fox News, «некоторые граждане США» готовы отправиться на Украину для участия в боях против российских сил. Диас сказал: «Мы собираемся отправиться туда и навести там порядок». По его словам, «есть много общего между тем», что американцы «делали в Ираке и на Украине».
При этом другие высказывают опасения в связи с возможностью участия американцев в конфликте. Так, возникает вопрос, «что произойдет, если они попадут в плен или будут убиты» российскими военными. «Это даст Путину огромный пропагандистский инструмент», – заявил бывший военный подрядчик Шон Макфейт.
Диас не согласен с такой позицией. Он полагает, что «борьба за свободу должна быть значительнейшим занятием Америки», передает Fox News.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
По данным российского Министерства обороны, несколько европейских стран, в первую очередь государств Восточной Европы, в том числе Польша и Хорватия, активно вовлечены в отправку наемников из стран НАТО на Украину. Как предполагается, в основном речь идет о людях с опытом войн на Балканах.
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Минобороны: Украинские националисты совершили провокацию против Чернобыльской АЭС
Украинские военные силы нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую АЭС, сообщили в Министерстве обороны России.
Отмечается, что российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания, заявил статс-секретарь – заместитель министра обороны России генерал армии Николай Панков.
«Украинские националисты пошли на очередную опасную провокацию. Они нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую атомную электростанцию. Российскими специалистами приняты оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Панкова.
Отмечается, что сейчас украинская сторона не выполняет никаких ремонтных работ. Белорусской стороной в оперативном режиме проработан вопрос восстановления энергоснабжения.
«В настоящее время украинская сторона всячески уклоняется от организации каких-либо ремонтно-восстановительных работ. По нашему мнению, это еще раз подтверждает абсолютно целенаправленный и провокационный характер действий националистов», – добавил Панков.
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Милиция ДНР предложила украинским националистам в Мариуполе сдаться или умереть
10 марта 2022, 09:27
Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
Текст: Александра Юдина
Украинские националистические батальоны не смогут уйти из Мариуполя, им придется сдаться или умереть, заявил представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин на канале «Россия 24».
«Оттуда вытеснять их некуда, если только в море. У них только два варианта – или умереть, или сдаться», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом он добавил, что сейчас в Мариуполе находятся минимум 400 тыс. мирных жителей. «По моим подсчетам, это минимум 400 тыс. человек – это в Мариуполе. Если они изъявят желание, поверьте, мы найдем средства и способы. Плюс помощь, которая от Российской Федерации, потому что граница от Российской Федерации там 40 километров, от того места, где есть у нас эвакуационный лагерь. Я думаю, и транспорт могут предоставить, если что», – сказал он.
По словам Басурина, «если будет грандиозный наплыв, обратимся к Российской Федерации, думаю, они нам обязательно помогут».
Ранее Москва обвинила Киев в воспрепятствовании выходу мирных граждан в Россию. Как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по гуманитарной ситуации на Украине, Киев всеми методами препятствует выходу мирных граждан на территорию России, потому что боится, что люди расскажут правду о преступлениях украинского режима.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Минобороны примет меры, чтобы исключить попадание срочников на Украину
9 марта 2022, 17:02
Фото: Минобороны России/Youtube
Текст: Алексей Дегтярёв
В частях ВС России, участвующих в спецоперации, обнаружились несколько военнослужащих срочной службы, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России», – цитирует Конашенкова РИА «Новости».
Он пояснил, что на одно из подразделений, выполнявших задачи тылового обеспечения, «было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона».
«Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены. В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих», – заключил представитель ведомства.
Во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что ВС России за сутки уничтожили 32 военных объекта Украины, в том числе четыре пункта управления, три радиолокационные станции, два склада горючего и 23 района сосредоточения техники.
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Блинкен назвал непонятным решение Польши передать МиГ-29 Украине через США
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предложение Польши отправить Украине МиГ-29 вызывает сложности, так как не совсем понятно, зачем их сначала передавать в распоряжение США.
«Предложение польских властей о передаче Украине истребителей МиГ-29 вызывает серьезную обеспокоенность для всего Североатлантического альянса», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова политика.
Вылет с американской базы НАТО в Германии в воздушное пространство над Украиной, где действуют ВС России, вызывает серьезную обеспокоенность у всего альянса НАТО. Поэтому мы должны проработать конкретные вопросы.
Напомним, на минувшей неделе пресс-служба украинских ВМС сообщила, что Болгария, Польша и Словакия отправят на Украину 70 военных самолетов. Позже Польша предложила сначала передать самолеты США. Вашингтон не считает приемлемым предложение Варшавы о передаче Киеву военных самолетов через США, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Отмечается, что перспектива того, что истребители, находящиеся в распоряжении правительства США, отправляются с базы США/НАТО в Германии на Украину, вызывает лишь беспокойство.
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Сдавшиеся украинские бойцы заявили, что армия России не несет зла
10 марта 2022, 09:11
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Текст: Александра Юдина
Российская армия не несет зла, сопротивляться ей бесполезно, заявил сдавшийся в плен боец территориальной обороны Харьковской области Дмитрий Кондрыкенко.
Он пояснил, что их отряду дали приказ отойти. По дороге его высадили из машины, и он направился домой. «Выйдя, наткнулся на российскую колонну, проходившую мимо моей улицы. Я сдался в плен, увидев численность и мощь российской армии. Оружия у меня с собой не было, и против российской армии я его не применял... Я увидел, что российская армия не мародерит и просто так не стреляет в мирных жителей. Наоборот, накормили чем смогли», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом Кондрыкенко обратился к товарищам, которые, «возможно по-прежнему рассчитывают оказывать сопротивление вооруженным силам России». «Я прошу их не сопротивляться российской армии, это бессмысленно, они не несут такое зло, как нам говорили», – отметил он.
Другой бывший боец территориальной обороны города Изюм Александр Васильев также решил сдаться, так как информация о действиях вооруженных сил России, которую он получил из местных СМИ, не соответствовала действительности.
«Новости, СМИ говорили, что русские пришли, убивают, города рушат, мародерствуют, насилуют. Впоследствии я увидел, как сами военные российские подкармливали сухпайками местных жителей, у которых было мало еды», – подчеркнул он.
Напомним, мировая экономика столкнулась с нехваткой и удорожанием критически важных сырьевых активов, подорожанием еды. При этом Киев почти утратил способность управлять областями и районами Украины. В этих условиях местные чиновники выказали неспособность заботиться о своих гражданах: даже в городах, которые не блокированы войсками, наблюдается острый дефицит продуктов и лекарств.
Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля с целью денацификации и демилитаризации. Кроме того, Киеву выдвинут ряд политических условий – закрепление внеблокового статуса Украины, суд над нацистскими преступниками, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Минобороны получило доказательства причастности США к созданию биооружия на Украине
10 марта 2022, 10:51
Фото: кадр из видео
Текст: Александра Юдина
Вооруженные силы России обнаружили в документах биолабораторий на Украине доказательства того, что Пентагон финансировал исследования по созданию механизма скрытого распространения смертоносных патогенов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Кроме того, особый интерес вызвала детальная информация о реализации США на территории Украины проекта по изучению переноса патогенов мигрирующими между Украиной и Россией, другими соседними странами дикими птицами. Согласно документам, американская сторона планировала вести на Украине в 2022 году работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы», – передает ТАСС его слова.
Как подчеркнул Конашенков, в созданных и финансируемых на Украине биолабораториях проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. «Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов», – сказал он.
Также генерал заверил, что ведомство в ближайшее время обнародует пакет полученных от украинских сотрудников биолабораторий документов и представит результаты их экспертизы. «В ближайшее время мы опубликуем очередной пакет полученных от украинских сотрудников биолабораторий документов и представим результаты их экспертизы», – сказал Конашенков.
Ранее стало известно, что националисты готовят на Украине провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения России в якобы применении химического оружия.
Напомним, 6 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что документы, полученные российской стороной, подтверждают, что на Украине в непосредственной близости от России разрабатывались компоненты биологического оружия. Он сообщил, что вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Пентагоном.
В СК допустили возбуждение уголовного дела о создании биологического оружия на Украине.
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Юрий Подоляка: Россия подготовилась к войне с США за передел мира
10 марта 2022, 13:14
Фото: кадр из видео
Текст: Рафаэль Фахрутдинов
«Россияне воспринимают нынешнюю спецоперацию России на Украине как локальный эпизод войны России с США, как третью Отечественную войну, но в другом формате», – сказал находящийся Севастополе популярный украинский видеоблогер Юрий Подоляка.
«События в информационной и психологической войне не менее важны того, что сейчас происходит на фронтах на Украине. Киев «закидывает» в головы украинцев мысль, что в апреле в России произойдут события, которые приведут к свержению власти в России. Таким образом Украина надеется выиграть войну. Но то, что я реально вижу в России – это небывалый патриотический подъем», – рассказал украинский блогер Юрий Подоляка.
По его словам, многие россияне воспринимают нынешнюю спецоперацию ВС РФ на Украине как необходимую – для освобождения украинского государства от той клики, которая развязала войну в 2014 году. «Украинцы предпочитали восемь лет на замечать бойню. А война имеет свойство приходить к тебе, если ты ее не замечаешь. Впрочем, происходящее на Украине – это только локальный момент войны России и США за передел мира. И главные события – еще впереди. Они произойдут после окончания операции на Украине», – уверен эксперт.
По его словам, мир ждет мощнейший экономический кризис. «Обращает на себя внимание, что Россия очень хорошо готова к этой войне, в том числе – на экономическом фронте. Главный этап этой подготовки с успехом идет, начиная с 2014 года, это с удивлением и ужасом признают даже западные эксперты. Именно поэтому россиян не пугает ни курс доллара, ни другие факторы. Да, россияне будет жить финансово хуже, как и весь мир. Но это не тот эффект, на который рассчитывал Запад», – подчеркнул аналитик.
Блогер отметил: Запад рассчитывал, то россияне, привыкшие жить хорошо, при ухудшении финансового положения начнут бороться с властью.
«Вводимые санкции говорят о том, что Запад совершенно не понимает русской ментальности и того, чем живет русское общество. Пример: в России очень позитивно восприняли санкции против российских олигархов, а также уход ряда западных компаний и их национализацию. Санкции Запада развязали руки российскому руководству: оно проводит реформы, которые население просило два последних десятилетия. Все в России приветствуют суверенизацию, национализацию и изживание института олигархии», – заметил Подоляка.
Блогер также заметил, что некоторые регионы, например – Прибалтику, ужасает то, что происходит на Западе, поскольку, жители Латвии, Литвы и Эстонии понимают: кризис придет и к ним.
«Критическая точка, скорее всего, будет пройдена в 2023 или 2024 году. И то, как Россия, Украина и Запад ее пройдут, будет зависеть от их подготовки. Я хочу, чтоб все украинцы и россияне понимали: украинская операция – всего лишь эпизод в борьбе, результатом которой станет новый мир. Старого привычного мира уже не будет. На Украине он разрушился в одночасье, в России – рухнет в ближайшие недели или месяцы, а остальной мир эта «ужасная правда» начнет накрывать к концу нынешнего года», – спрогнозировал Подоляка.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что США примут меры, если Москва начнет конфискацию активов западных компаний, останавливающих работу в России.
«Мы приветствовали такие действия целого ряда компаний. Мы их к этому закулисно не подталкивали... Если они (российские власти) предпримут такие меры, то я уверена, что последуют действия с нашей стороны, но ничего такого сейчас не происходит», – передает ее слова ТАСС.
В Минэкономразвития РФ предложили вводить внешнее управление в компаниях, ушедших из РФ и принадлежащих иностранцам как минимум на 25%. Власти страны заявили о цели сохранить рабочие места.
В понедельник секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что партия предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем уходе с российского рынка и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине.
Напомним о том, что Владимир Путин в своем обращении утром 24 февраля прямо обозначил одну из главных целей спецоперации – защитить людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима.
Кроме того, Россия упредила появление ядерного оружия в распоряжении киевского режима. Верховный главнокомандующий прямо указал, что Москва не допустит такого развития событий.
В ЛНР рассказали об украинском «концлагере» в колбасном цеху в Донбассе
9 марта 2022, 22:59
Текст: Антон Антонов
В освобожденном селе Половинкино обнаружен «реальный концлагерь», созданный в колбасном цеху, сообщила первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.
Сорока возглавляет межведомственную рабочую группу по розыску захоронений жертв конфликта в Донбассе. Она сообщила, что в ЛНР создана «специальная комиссия по фиксации преступлений военного политического руководства Украины, Вооруженных сил и формирований Украины». Комиссия создана, чтобы «общественники, совместно с МВД, генеральной прокуратурой могли идти за армией, которая освобождает один за одним населенные пункты и фиксировать все свидетельские показания потерпевших», передает РИА «Новости».
Так, общественная организация из ЛНР «Мемориал» обнаружила в поселке Трехизбенка пыточную в подвале военного городка украинских силовиков. Кроме того, о подобных местах сообщали жители населенных пунктов Крымское, Муратово, Гречишкино, Счастье и других.
В населенном пункте Половинкино, откуда восемь лет поступали «страшные свидетельские показания потерпевших, которые находились там в качестве узников некого концлагеря, оборудованного в колбасном цеху одного из предприятий», найден «реальный концлагерь, похожий на концлагеря нацистской Германии». Как заявила Сорока, «это казематы, помещения в полу, расположенные в бывших камерах, где вероятно ранее коптили колбасу». «Камеры размером 1,8 на 0,8 метра, а сверху решетки», – рассказала она, добавив, что «очень холодно, сыро».
По ее словам, «одна из потерпевших, которая там находилась, к сожалению, она уже умерла от тех заболеваний, которые там она получила, говорила, что людей при таких условиях содержания еще и поливали сверху ледяной водой, чтобы они не имели шансов на выживание».
Накануне сообщалось, что власти ЛНР после освобождения территории республики начнут расследование о деятельности тайной тюрьмы нацистского украинского батальона «Айдар» в селе Половинкино. В ЛНР Сорока ранее также курировала работу по эксгумации тел погибших при обстрелах мирных жителей и подачу в ЕСПЧ и Международный уголовный суд исков от пострадавших и от родственников погибших.
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Минобороны: Выведены из строя 90% украинских военных аэродромов
9 марта 2022, 17:24
Фото: кадр из видео
Текст: Ольга Иванова
К началу спецоперации у Украины насчитывалось до 250 исправных боевых самолетов и вертолетов, 146 из них уничтожены, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«90% украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации, выведены из строя. К началу специальной операции в боевом составе украинских вооруженных сил насчитывалось до 250 исправных боевых самолетов и вертолетов. Российскими воздушно-космическими силами на земле и в воздухе уничтожено 89 боевых самолетов и 57 вертолетов», – цитирует его РИА «Новости».
Часть украинских самолетов перелетела в Румынию и в боях не участвует, отметил генерал.
Подготовленных украинских летчиков первого и второго класса почти не осталось, фиксируются единичные попытки вылетов украинской боевой авиации, сообщил Конашенков.
Он отметил, что уничтожен 81 радиолокационный пост украинских ПВО. Это привело к потере боевого управления авиацией и противовоздушной обороной страны, сейчас система ПВО Украины носит только очаговый характер и не способна оказывать существенного противодействия российской авиации. «Отсутствие информации о воздушной обстановке руководство украинских вооруженных сил пытается восполнить за счет получения данных на командном пункте воздушных сил в Виннице от самолетов Е-3А системы «АВАКС-НАТО», – сказал Конашенков.
По его словам, разведывательные самолеты НАТО ведут круглосуточное дежурство в воздушном пространстве Польши и поставляют информацию руководству украинских войск.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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Пентагон предложил отправлять на Украину системы ПВО вместо МиГ-29
10 марта 2022, 00:30
Фото: Bernd Wustneck/dpa/Global Look Press
Текст: Антон Антонов
США не поддерживают передачу польских истребителей Украине, альтернативой может стать отправка систем ПВО, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Кирби заявил, что Вашингтон «не поддерживает в данный момент передачу дополнительных истребителей» украинским ВВС. В связи с этим США «не имеют желания видеть их» в своем «распоряжении». Кирби отметил, что «альтернативные варианты здесь – работать с другими союзниками и партнерами, у которых могут быть дополнительные системы и возможности в сфере противовоздушной обороны, которые могут предоставить их Украине». По его словам, США «проводят дискуссии со многими странами об этом».
Он также пояснил, что США размещают батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot в Польше на временной основе и собираются «в должное время» вернуть их в Германию, передает РИА «Новости».
Напомним, пресс-служба украинских ВМС заявляла, что ряд стран отправит на Украину 70 военных самолетов. Позже Польша предложила сначала передать самолеты США. Вашингтон заявил, что не считает приемлемым предложение Варшавы. По мнению американской стороны, предложение Польши отправить Украине МиГ-29 вызывает сложности, так как не совсем понятно, зачем их сначала передавать в распоряжение США.
Киев попросил ЕС предоставить военную технику, в том числе систем ПВО и ПРО. На Украине заявили, что если НАТО не хочет или не может закрыть небо над страной, то Киев закроет его сам, но для этого ему необходимо вооружение.
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Борец с фейками в соцсетях: Кадры из Косова выдают за свежие снимки с Украины
9 марта 2022, 21:21
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Текст: Ростислав Зубков
«Создатели фейков порой даже не владели ситуацией по Украине и по России. Сразу было видно, что люди работают из-за рубежа», – сказал газете ВЗГЛЯД лидер движения «Молодая республика» ДНР Кирилл Макаров. Ранее он с коллегами запустили сетевой тренд, посвященный борьбе с фейками о российской спецоперации по защите Донбасса.
«В тот же день, когда президент объявил о начале спецоперации на Украине, все руководство нашей организации, в том числе и я, заметили, как в Сети возникло огромное количество фейков, началось огромное информационное давление. Мы столкнулись с огромным потоком угроз и оскорблений в адрес жителей Донбасса и россиян. Создатели фейков одновременно максимально старались дискредитировать и российскую, и нашу республиканскую армию», – сказал лидер движения «Молодая республика», депутат Народного совета ДНР Кирилл Макаров.
«Мы видели откровенное вранье, когда, к примеру, кадры, сделанные когда-то в Косово, выдавались за свежие снимки с Украины. Такое вранье вызывало у нас поначалу недоумение, а затем – и гнев. Мы прекрасно видели: те, кто создавали и пытались распространять эти фейки, порой даже не владели ситуацией по Украине и по России. Сразу было видно, что люди работают из-за рубежа. Это нас особенно возмущало!», – сообщил Макаров.
«В ответ мы решили принять участие в тренде #РазоблачителиФейков. Ребята, в том числе простые школьники, включились в эту акцию, поскольку мы считаем нужным донести до людей максимально правдивую информацию. Наши ребята опубликовали уже более 100 постов по этому поводу, они тем самым лично включились в историю. Мы живем в Донбассе и понимаем: каждый из нас знает по себе, что значит, когда мины и снаряды летают над головой. При этом мы понимаем, что информационный фронт – одно из важнейших направлений конфликта. И на этом фронте все наши ребята хотели быть полезными. К нашему тренду постепенно подключается все больше и активных блогеров, и обычных рядовых пользователей», – рассказал Макаров.
«У нас есть связь с военкорами, которые находятся близ боевых позиций. Они оперативно передавали нам свои данные, в том числе и военные, которые находились рядом с ними. Кстати, очень быстро наши активисты заметили, что наше движение попытались пресечь администраторы сети Instagram. Похоже, правда была им неугодна», – отметил лидер движения.
Макаров напомнил, что многие блогеры ДНР и раньше сталкивались с запретами, которые вводили администрации социальных сетей, – не только Instagram, но и Facebook, Twitter. «Уже много раз наши акции блокировались, наши аккаунты сносились, – напомнил Макаров. – Поэтому мы рады, что Facebook перестал работать в России. В последнее время эту сеть можно было назвать информационной помойкой».
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
По мнению собеседника, деятельность «разоблачителей» оказалась важна особенно сейчас – на фоне широкого резонанса вокруг событий на Украине. «Среди наших активистов возникло мнение, что пора формировать кибер-корпус, что-то вроде кибер-полиции, который будет в дальнейшем профессионально разоблачать фейки, ведь их производство приобретает чуть ли не мировой, стихийный характер», – пояснил лидер движения.
«Нам ясно: для большинства тех, кто готовит фейки, главное – навести ужас, заставить наших людей сомневаться в правильности действий России, изменить политические взгляды. Поэтому наши разоблачения, наша работа несет в себе здравую, благородную миссию. Мы помогаем успокоить людей, избавить их от ужаса, который им пытаются внушить. Мы хотим, чтобы правда восторжествовала», – заключил Макаров.
Ранее активисты из общественной организации «Молодая республика» в Донецкой народной республике запустили движение #РазоблачителиФейков. Его цель – вести борьбу с недостоверной и провокационной информацией о специальной операции по денацификации и демилитаризации, которую Россия проводит на Украине. Организация насчитывает около девяти тысяч активистов. К их движению присоединяются все больше блогеров.