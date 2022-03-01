Путин обсудил с Мадуро ситуацию на Украине ФОМ: Уровень доверия россиян к Владимиру Путину за неделю вырос до 71% 1 марта 2022, 20:05 Текст: Кристина Цыцура

По данным опроса фонда «Общественное мнение», уровень доверия граждан России к президенту Владимиру Путину вырос с 60% до 71%. Так, через несколько дней после признания независимости ДНР и ЛНР – 24 февраля – 71% респондентов заявили, что скорее доверяют Путину. А до признания республик – 20 февраля – этого мнения придерживались 60%. Число тех, кто скорее не доверяет главе государства снизилось за это время с 29% до 18 %. Скорее хорошо работу Путина на посту президента России оценивает 71%, скорее плохо - 15%. 20 февраля позитивно работу главы государства оценивали 64% россиян, критически - 21%. Опрос проводился 25-27 февраля в 104 населенных пунктах, участвовали 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Путин перевел российские силы сдерживания в особый режим 27 февраля 2022, 16:22

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин приказал Минобороны России перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. «Приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особой режим несения боевого дежурства», – сказал Путин на совещании с главой МО РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым, сообщает РИА «Новости». Он также указал, что Запад предпринимает не только недружественные действия в экономике: высшие должностные лица НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес России. «Уважаемые коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду те санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны», – сказал Путин. «Уважаемые коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду те санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны», – сказал Путин. Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР. На ваш взгляд Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины? Да, так ее и представлял

Да, но в меньших масштабах

Да, но в больших масштабах

Нет, не ожидал

Путин назвал Макрону условия урегулирования конфликта с Украиной 28 февраля 2022, 18:48

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин заявил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, что урегулирование ситуации с Украиной возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, сообщает пресс-служба Кремля. «Владимир Путин подчеркнул, что такое урегулирование возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, включая признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса», – говорится в сообщении на сайте Кремля. В пресс-службе добавили, что российская сторона открыта к переговорам с представителями Украины и рассчитывает, что они приведут к искомым результатам. Лидеры провели серьезный и обстоятельный обмен мнениями по всем аспектам ситуации вокруг Украины. С французской стороны «были изложены известные взгляды относительно осуществляемой Россией специальной военной операции по защите Донбасса и выражена надежда на скорейшее урегулирование нынешнего конфликта через диалог и переговоры с Киевом». В Кремле подчеркнули, что президент России обратил особое внимание, что российские вооруженные силы не угрожают мирным жителям и не наносят удары по гражданским объектам. «Угроза исходит от украинских националистов, которые используют гражданское население в качестве живого щита, специально размещают ударные системы оружия в жилых кварталах и усилили обстрелы городов Донбасса», – отмечено в сообщении. Путин и Макрон условились оставаться в контакте. Разговор был продолжительным и состоялся по инициативе французской стороны. Напомним, в понедельник начались переговоры России и Украины. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В США предсказали «унизительный удар» России по Западу 27 февраля 2022, 03:00 Текст: Антон Антонов

Американские СМИ напомнили, что «Путин никогда не проигрывал войны» и предсказали «унизительный удар» России по Западу. Издание Newsweek опубликовало статью о ситуации на Украине с заголовком «Путин никогда не проигрывал войны. Вот как он победит на Украине». Издание ожидает «падения Киева», после которого должно начаться политическое урегулирование и утверждение на Украине дружественного России правительства. После возможных переговоров с Украиной Россия сможет вывести войска и положит конец конфликту, нанеся при этом «унизительный удар» по Западу. При этом со ссылкой на разведку США утверждается, что в течение ближайших дней в Киеве может быть сформировано новое правительство, передает РИА «Новости». Newsweek подчеркивает, что теперь Украина точно никогда не станет участником НАТО. Кроме того, события на Украине станут предупреждением для всех постсоветских стран. По версии издания, США снова «втянуты» в Восточную Европу, где на протяжении веков было пролито «много крови», а Путин привлекает к себе внимание всего мира, как и каждый генсек в советскую эпоху. Россия же демонстрирует военную мощь и подтверждающей свой статус великой державы. Как отмечает Newsweek, неизвестно, сильно ли повлияют на нее санкции, потому что Путин считает, что сделал страну «защищенной от санкций». Издание пишет, что после СССР, хаоса и предательства Запада Путин якобы хочет отомстить за плохое обращение с Россией и сформировать «новую Российскую империю». При этом, по версии Newsweek, президент России рассчитывал углубить «трещины» в НАТО, но альянс стала более сплоченным. На ваш взгляд Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины? Да, так ее и представлял

Да, но в меньших масштабах

Да, но в больших масштабах

Нет, не ожидал

Если события будут развиваться так, как сейчас ожидают военные аналитики, конфликт относительно быстро закончится урегулированием путем переговоров, в результате чего Россия может получить часть территории, а в Киеве установится новая дружественная России власть. Для Путина ситуация с Украиной, скорее всего, станет финальной точкой в его стремлении восстановить «империю», а если это не произойдет, то может начаться «перестрелка» между двумя ядерными державами – Россией и США, заключило издание. Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что задачи по денацификации и демилитаризации Украины «будут достаточно скоро выполнены». «Ядерная триада» России переведена в особый режим боевого дежурства 28 февраля 2022, 14:43

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярёв

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Северный и Тихоокеанский флоты, Дальняя авиация начали нести боевое дежурство усиленным составом, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину. «Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Путину, что в соответствии с его приказом дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом», – цитирует сообщение Минобороны РИА «Новости». «Ядерная триада» России обозначает оснащенные ядерным оружием стратегические вооруженные силы, включающие три компонента: межконтинентальные баллистические ракеты, стратегическая авиация, атомные подводные ракетоносцы. Ранее президент России Владимир Путин приказал Минобороны России перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Приказ Путина не может иметь двойного прочтения, пояснял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин назвал Запад «империей лжи» 28 февраля 2022, 15:55 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин предложил на совещании по экономике обсудить санкции, которые вводит так называемая империя лжи – западное сообщество. «Я пригласил вас для того, чтобы поговорить о вопросах, связанных с экономикой, с финансами. Мы с Михаилом Владимировичем (Мишустиным) обсуждали эту тему. Имею в виду, конечно, и те санкции, которые сейчас так называемое западное сообщество, как я его назвал в своем выступлении, это империя лжи, пытается реализовать в отношении нашей страны», – цитирует его РИА «Новости». 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с санкциями Запада 28 февраля 2022, 19:05 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран», сообщает пресс-служба Кремля. «Президент России Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», – приводит сообщение РИА «Новости». Согласно указу, экспортеры должны продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года, сообщает пресс-служба Кремля. «Резидентам-участникам внешнеэкономической деятельности осуществить обязательную продажу иностранной валюты в размере 80% суммы иностранной валюты, зачисленной начиная с 1 января 2022 года на их счета в уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами и предусматривающих передачу нерезидентам товаров, оказание нерезидентам услуг, выполнение для нерезидентов работ, передачу нерезидентам результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, не позднее трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего указа», – говорится в указе. Также Путин запретил резидентам России переводы денег без открытия счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками. В указе говорится, что требования об обязательной продаже валюты распространяются на экспертов независимо от постановки контрактов на учет в уполномоченных банках. Сообщается, что компаниям разрешается до конца года проводить buyback при условии серьезного снижения средней цены акций с 1 февраля. Кроме того, с 1 марта Путин запретил зачисление резидентам России иностранной валюты на свои счета и вклады в зарубежных банках. Порядок осуществления продажи иностранной валюты экспортерами устанавливается центральным банком России. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Песков сказал, как Путин относится к персональным санкциям 28 февраля 2022, 13:21 Текст: Алексей Дегтярёв

Российский президент Владимир Путин равнодушно относится к введению против него персональных санкций, но сам факт объявления санкций против главы государства абсурден, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Относится он достаточно индифферентно. В санкциях содержатся достаточно абсурдные положения об активах и так далее. Но всем известно, что никаких активов кроме тех, которые декларируются каждый год в размере прицепа, и квартиры, и еще каких-то банковских вкладов, у президента нет», – цитирует Пескова РИА «Новости». Он добавил, что само введение санкций в отношении главы государства абсурдно и недальновидно. Также представитель Кремля сказал, будет ли Россия вводить персональные санкции в отношении западных лидеров. «Ответы России, я уже говорил, они будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и наших собственных интересов», – пояснил Песков, отвечая на этот вопрос, передает ТАСС. Ранее ЕС ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства России, в их числе оказались министр обороны Сергей Шойгу, глава администрации президента России Антон Вайно, официальный представитель МИД Мария Захарова, руководитель RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев. До этого США и Евросоюз сообщили, что ввели санкции против российского руководства, в том числе против президента России Владимира Путина. Путин поручил сохранить ставки по кредитам на прежнем уровне 28 февраля 2022, 16:39

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить сохранение кредитных ставок в договорах, заключенных до увеличения ключевой ставки Центробанка до 20%, сообщил пресс-секретарь глава государства Дмитрий Песков. «На совещании по экономическим вопросам президент дал поручение обеспечить сохранение всех кредитных ставок, которые указаны в кредитных договорах, после того, как ключевая ставка была увеличена до 20%», – цитирует Пескова РИА «Новости». По его словам, в совещании не принимал участие глава Сбербанка Герман Греф, которого он ранее назвал в числе участников совещания. Во встрече принимают участие премьер-министр России Михаил Мишустин, вице-премьеры Андрей Белоусов, Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, а также первый замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко, помощник президента Максим Орешкин. В начале совещания Путин предложил обсудить ситуацию в экономике и санкции так называемой империи лжи – западного сообщества. Ранее Банк России на экстренном заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 10,5 процентного пункта, до 20% годовых, что стало ее новым историческим максимумом. Напомним, президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. США разрешили покинуть Россию сотрудникам американского посольства 28 февраля 2022, 15:51 Текст: Алексей Дегтярёв

Незадействованные в оперативной работе сотрудники посольства США в Москве смогут покинуть Россию, соответствующее разрешение дал Госдепартамент США. Сотрудники смогут добровольно уехать из России вместе со своими семьями, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление госдепа. Ранее США и Евросоюз сообщили, что ввели санкции против российского руководства, в том числе против президента России Владимира Путина. Путин отметил героизм бойцов Сил спецопераций России в ходе операции по защите Донбасса 27 февраля 2022, 09:05 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин выступил с поздравлением в честь Дня Сил специальных операций. Глава государства отметил героическое выполнение ими воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. «Особая признательность тем, кто в эти дни героически выполняет свой воинский долг в ходе специальной операции по оказанию помощи народным республикам Донбасса», – передает его слова ТАСС. Путин подчеркнул, что Силы специальных операций всегда с честью выполняют воинский долг по защите страны и граждан. «Вы не раз на деле доказывали, что готовы в любых сложнейших условиях действовать максимально эффективно, четко и грамотно решать самые трудные и ответственные задачи и всегда с честью выполняете воинский долг по защите родной страны и наших граждан, по обеспечению национальных интересов России», – заявил президент. Профессиональный праздник Сил специальных операций отмечается 27 февраля. Кремль объяснил смысл приказа Путина об особом режиме дежурства стратегических сил 28 февраля 2022, 13:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Приказ президента Владимира Путина перевести силы стратегического сдерживания в особый режим несения боевого дежурства не может иметь двойного прочтения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Отвечая на вопросы о поставленных главой государства задачах стратегическим силам, представитель Кремля отметил, что приказ Путина не требует трактовок. «Чего там понимать? Там нет ни второго смысла, ни двойного дна, там четко сказано: стратегическим силам сдерживания [перейти к особому режиму несения боевого дежурства]. Это исчерпывающая абсолютно команда верховного главнокомандующего», – передает ТАСС слова Пескова. Вопрос о разных режимах боевого дежурства пресс-секретарь президента переадресовал в оборонное ведомство. «Это не прерогатива администрации президента – рассказывать про режимы несения службы в РВСН», – сказал Песков. Премьер Израиля предложил Путину сотрудничать по Украине 27 февраля 2022, 15:08 Текст: Елизавета Булкина

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным предложил посреднические услуги Израиля в целях приостановки военных действий на Украине, сообщили в пресс-службе Кремля. «Нафтали Беннет предложил посреднические услуги Израиля в целях приостановки военных действий», – говорится в сообщении на сайте Кремля. В ходе разговора Путин проинформировал Беннета «о ходе специальной военной операции по защите Донбасса». «Было также отмечено, что российская делегация находится в белорусском городе Гомеле и готова к переговорам с представителями Киева, которые, проявляя непоследовательность, до сих пор не воспользовались этой возможностью», – говорится в сообщении. Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Россия готова говорить о мире и условиях прекращения кровопролития на Украине. Напомним, делегация от России прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной, переговоры предполагается провести в Гомеле. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что представители Украины не приедут в Гомель на переговоры с Россией, поскольку Киев требует провести их в любом другом городе. Зеленский ранее заявил, что площадку переговоров в Белоруссии выбирала российская сторона, а украинская предлагает другие города, но не в республике. По словам Зеленского, Украина бы могла вести переговоры в Минске, если бы со стороны Белоруссии не было боевых действий. МОК отозвал олимпийские ордена у высокопоставленных россиян 28 февраля 2022, 18:16 Текст: Валентина Григоренко

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение об отзыве Олимпийских орденов у всех лиц, в настоящее время занимающих важные должности в руководстве РФ. В списке оказался и президент России Владимир Путин, сообщили в пресс-службе МОК. «Исполком комитета, исходя из исключительных обстоятельств ситуации и принимая во внимание крайне серьезные нарушения Олимпийского перемирия и Олимпийской хартии российским правительством в прошлом, принял специальное решение об изъятии Олимпийского ордена у всех лиц, занимающих в настоящее время важные должности в правительстве Российской Федерации или иные должности, связанные с государственной властью», – говорится в пресс-релизе МОК, передает РИА «Новости». В число лишенных орденов вошли президент России Владимир Путин, заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак. В пятницу МОК призвал спортивные федерации не вывешивать российские флаги на всех соревнованиях. Ранее бюро совета Международной федерации футбола (ФИФА) единогласно запретило проводить в России международные матчи, а также предупредила, что в соревнованиях российская сборная будет участвовать под названием «Российский футбольный союз (РФС)», не используя флаг или гимн своей страны. Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине 28 февраля 2022, 18:28 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, посвященный боевым действиям на Украине, сообщил пресс-секретарь глава государства Дмитрий Песков. «В понедельник состоялся разговор президента Республики (Франция Эммануэля Макрона) с президентом России Владимиром Путиным. Президент Республики повторил требование международного сообщества о прекращении российского наступления на Украину и подтвердил необходимость немедленного прекращения огня», – говорится в коммюнике Елисейского дворца, передает РИА «Новости». «Президент Республики предложил президенту России оставаться на связи в ближайшие дни, чтобы не допустить ухудшения ситуации. Президент Путин дал свое согласие», – говорится в тексте коммюнике. Французский лидер провел также телефонный разговор с президентов Украины Владимиром Зеленским, сообщил Елисейский дворец. На ваш взгляд Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины? Да, так ее и представлял

Да, но в меньших масштабах

Да, но в больших масштабах

Нет, не ожидал

Ранее в понедельник начались переговоры России и Украины. Напомним, в понедельник делегация украинской стороны прибыла на место проведения переговоров с российской делегацией на территории Белоруссии. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. Путин поздравил Татьяну Догилеву с юбилеем 27 февраля 2022, 11:59 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку России Татьяну Догилеву с 65-летием, отметив, что она создала богатейшую галерею разноплановых, запоминающихся работ, сообщили в пресс-службе Кремля. «Уважаемая Татьяна Анатольевна! Поздравляю Вас с Днем рождения. Талантливая, самобытная актриса, Вы создали богатейшую галерею разноплановых, но неизменно интересных, запоминающихся работ. Яркий творческий темперамент и профессиональное мастерство снискали Вам признание и искреннюю любовь зрителей», – говорится в тексте телеграммы на сайте Кремля. Президент пожелал артистке здоровья и новых успехов. Актриса театра и кино, режиссер, народная артистка России Татьяна Анатольевна Догилева родилась 27 февраля 1957 года в Москве. Широко известна в качестве киноактрисы, к числу ее киноролей относятся: Света в лирической комедии Михаила Козакова «Покровские ворота» по одноименной пьесе Леонида Зорина (1982), Надежда в фильме Владимира Бортко «Блондинка за углом» (1984), Лида в мелодраме Эльдара Рязанова «Забытая мелодия для флейты» (1987), Катя в драме Владимира Бортко «Афганский излом» (1991, СССР-Италия) и др. Снималась в фильмах и сериалах: «Василий и Василиса» по рассказу Валентина Распутина (1981, режиссер Ирина Поплавская), «Вокзал для двоих» (1982, Эльдар Рязанов), «Прохиндиада, или Бег на месте» (1984, Виктор Трегубович), «Стрелец неприкаянный» (1993, Георгий Шенгелия), «Привет, дуралеи!» (1996, Эльдар Рязанов), «Участок» (2003, Александр Баранов), «118 секунд, до… и после» (2014, Людмила Гладунко и Борис Токарев) и др. В общей сложности исполнила около ста ролей в различных фильмах и сериалах.