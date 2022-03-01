Мишустин назвал импортозамещение основой будущей экономики России

Импортозамещение в России должно стать основой экономики, а занимающийся этим бизнес получил поддержку, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава правительства отдал поручение отслеживать ситуацию в экономике в режиме реального времени.

«Отдельно отмечу, что такие заседания, как сегодня, теперь будут проходить регулярно. Важно отслеживать текущую ситуацию в режиме реального времени и оперативно прорабатывать все необходимые мероприятия», – сказал Мишустин на совещании по повышению устойчивости развития российской экономики, передает РИА «Новости».

По словам Мишустина, чтобы малый бизнес сохранил работу, необходимо больше уходить от сырьевой зависимости.

«Нам нужно создать предпринимателям максимально благоприятные условия, убрать лишние административные барьеры, чем мы занимаемся на протяжении последнего времени, и сформировать механизмы поддержки уже запущенных инвестиционных проектов», – сказал премьер в ходе совещания по экономике.

Также Мишустин сообщил о готовности указа, который временно запрещает выход иностранного бизнеса из российских активов.

При этом Россия по-прежнему рассматривает иностранный бизнес как потенциальных партнеров и открыта к диалогу с конструктивно настроенными инвесторами, подчеркнул он.

«Рассчитываем, что те, кто вложился в нашу страну, смогут в ней работать и дальше», – заявил глава правительства России на совещании по экономическим вопросам.

Политик выразил уверенность, что санкционное давление на Россию со стороны зарубежных стран в итоге спадет и в плюсе останутся компании, оставшиеся в итоге в стране.

«Уверен, что санкционное давление в конце концов спадет и выиграют те, кто не станет сворачивать свои проекты в нашей стране, поддавшись лозунгам зарубежных политиков», – сообщил он.