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Столтенберг ушел от ответа на вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью La Vanguardia не стал отвечать на вопрос, может ли Украина стать членом альянса, не уладив ситуацию с Крымом.
«Все союзники по НАТО, включая Францию, признали право всех наций выбирать свой собственный путь», – цитирует ТАСС Столтенберга.
На вопрос, могла бы Украина вступить в НАТО до урегулирования «замороженного конфликта», сложившегося после воссоединения Крыма с Россией, Столтенберг не дал прямого ответа.
«Я настаиваю, это должны решить наши союзники. То, что мы сейчас обсуждаем с Россией, касается не того, должна ли Украина быть членом или нет», – добавил он.
Также он отметил, что только Украина может принимать решение об «идеи стратегического нейтралитета». «Украина имеет право подать заявку на членство в НАТО, и только союзники должны решить, соответствует ли она требованиям для вступления, и никто другой», – считает он.
Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
Между тем в прошлую субботу глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
Канцлер Германии выступил с угрозами в адрес России
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Дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины приведет к серьезным последствиям для России – политическим, экономическим и геостратегическим, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц перед переговорами с президентами Франции и Польши Эммануэлем Макроном и Анджеем Дудой в Берлине.
«Дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины неприемлемо и приведет к серьезным последствиям для России – политическим, экономическим и наверняка геостратегическим», – приводит слова канцлера Германии ТАСС.
Как подчеркнул Шольц, оценка ситуации вокруг Украины и позиция лидеров Германии, Франции и Польши совпадает. «Наши устремления сегодня в рамках Веймарского треугольника заключаются в следующем: мы хотим, прежде всего, добиться деэскалации в напряженной ситуации, мы нуждаемся в переговорах и решении», – сказал он.
«Наша общая цель заключается в том, чтобы не допустить войны в Европе», – сказал канцлер Германии. «Нас всех объединяет одна цель – сохранить мир в Европе – посредством дипломатии, ясных сигналов и готовности действовать сообща», – заявил Шольц.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Во Франции назвали худший компромисс в отношениях НАТО с Россией
Обещание на саммите Североатлантического альянса принять Украину и Грузию, прозвучавшее в 2008 году, стало «худшим компромиссом» в отношениях НАТО с Россией, заявил замгенсека ООН и французский дипломат Жан-Мари Геэнно.
У России нет планов по воссозданию Советского Союза, как ей иногда это приписывают, но у российского руководства есть желание иметь близкие отношения с Киевом, сказал дипломат в беседе с Le Figaro, передает РИА «Новости».
Расширение НАТО на восток после развала СССР было ошибкой, а обещание на бухарестском саммите в 2008 году принять в Североатлантический альянс Украину и Грузию стало беспокойством для российской стороны.
«После окончания холодной войны следовало глубоко переосмыслить европейский порядок, и было бы лицемерием утверждать, что расширение НАТО совместимо с развитием настоящих дружеских отношений с Россией», – отметил Геэнно.
При этом Украину не следует лишать права выбирать союзников самостоятельно.
Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха», которая якобы поспособствовала распространению свободы в Европе. Глава посольства США в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В то же время в НАТО исключили вступление Украины в альянс «в ближайшее время».
В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона на требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
Британия передала Украине ракеты для борьбы с флотом России
Великобритания предоставила Киеву ракеты для борьбы с российским ВМФ в Черном море, заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко.
«В первый раз наши Вооруженные силы, в частности ВМС, получат реальное оружие, ракеты, которые будут позволять нам наконец противопоставить что-то русским в Черном и Азовском морях», – сказал он в эфире радио «Новое время», передает РИА «Новости».
По словам дипломата, Украина подойдет в качестве друга для Великобритании, несмотря на проблемы, которые тянет за собой. Лондон заключил с Киевом военное соглашение на 2 млрд долларов, добавил он.
«Наши Вооруженные силы таких серьезных средств для развития извне не получали никогда», – рассказал Пристайко.
Напомним, британский премьер-министр Борис Джонсон посещал Киев 1 февраля, обсуждалась угроза нападения России на Украину. В ходе встречи обсуждались планы по «сдерживанию» России.
В парламенте Словакии осквернили флаг Украины
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Депутаты парламента Словакии надругались над флагом Украины в ходе заседания, посвященного рассмотрению соглашения о военном сотрудничестве с США.
Во вторник в Братиславе началось внеочередное заседание национального совета (парламента) Словакии, посвященное военному сотрудничеству с США, передает РИА «Новости».
На открытии заседания двое депутатов встали перед трибуной для выступлений с флагом Украины, однако несколько их коллег сначала полили украинский флаг водой, а затем вырвали и унесли его.
Экс-премьер и лидер ведущей оппозиционной партии Словакии «Курс – социальная демократия» Роберт Фицо, который ранее в течение почти десяти лет возглавлял правительство Словакии, на заседании призвал к отрытому голосованию, чтобы, как он выразился, «каждый депутат показал согражданам свое истинное лицо и свое отношение к предательскому соглашению» и заявил словацкой общественности о том, за он или против.
Экс-премьер отметил, что соглашение с США «является чисто двусторонним и не имеет ничего общего с нашими обязательствами в рамках членства в НАТО». Сделка, по его словам, не повышает обороноспособность Словакии, а только «способствует повышению напряженности в данный сложный период».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Словакию и еще ряд стран за поддержку Киева. До этого глава МИД Словакии Иван Корчок посетил Донбасс.
Напомним, США и Словакия подписали военный договор, который позволит Штатам расширить военное присутствие в республике.
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Американские подростки в TikTok призвали к войне с Россией
Американские пользователи в TikTok запустили тренд по разжиганию ненависти к России и ее гражданам: подростки снимают ролики про то, как с помощью случайных вещей «решат военный конфликт» между Москвой и Киевом.
«Дай мне молока, пачку чипсов из манго, автомат, и я получу Россию до обеда», – подписал свое видео один из американских подростков, передает Ura.ru.
Его примеру последовали тысячи других американцев. Одни активно снимают ролики, другие поддерживают их в комментариях.
Российские подростки в комментариях к подобным видео начали заступаться за страну и президента, а затем стали снимать ответные ролики. Многие пользователи отмечают, что в школах детей учат разбирать и собирать автомат Калашникова, в то время как американские дети даже не могут показать Украину и Россию на карте мира. Всего по этому тренду появилось более 14 тыс. видео.
Ранее западные СМИ опубликовали беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
В России оценили претензии «Веймарского треугольника» к Москве
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«Переговоры Парижа, Берлина и Варшавы – это разговор ни о чем, потому что на деле их позиции в отношении России и Украины расходятся», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее лидеры Германии, Франции и Польши провели переговоры в Берлине, где выступили с критикой и угрозами в адрес России.
«Веймарский треугольник» – довольно старый формат. Он был создан с целью интеграции Польши в евроатлантические структуры, но в каком-то виде сохранился по сей день. Это некая дань уважения Варшаве – такой формат возвышает ее до первой лиги европейских государств, поэтому поляки его берегут», – считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«В данном случае «Веймарской тройке» необходимо было продемонстрировать некую солидарность в отношении России, украинского кризиса и европейской безопасности, а также послать этот сигнал другим европейским странам, Москве и Киеву. Однако на деле подходы Парижа, Берлина и Варшавы существенно расходятся», – отметил эксперт.
«Польша придерживается наиболее жестких антироссийских позиций, в то время как Германию в Европе и в США обвиняют в слишком мягком подходе к России, неготовности отказаться от «Северного потока – 2» и отказе поставлять оружие на Украину. Париж в свою очередь тоже нацелен на некий конструктив в отношениях с Москвой», – пояснил собеседник.
«На переговорах этой тройки все вновь вертелось вокруг гипотетической угрозы российского «вторжения» на Украину. Поэтому смело можно назвать это разговором ни о чем, – отметил политолог. – Россия не собирается начинать войну с Украиной, соответственно, новые санкции в отношении Москвы выглядят умозрительными. Нет такой ситуации, при которой они могли бы претвориться в реальность».
«Тем не менее, для Шольца это своеобразная подготовка для визита в Россию. А Макрону, вероятно, было что рассказать европейским коллегам о своем многочасовом разговоре с Владимиром Путиным и о поездке в Киев», – предположил Кортунов.
«При этом думаю, что перспектив у «Веймарского треугольника» нет. Это скорее некий политический символизм, нежели практическая политика. Интересы Парижа, Берлина и Варшавы слишком разные. С этим уже ничего не сделаешь. Одно дело – смотреть на Москву и Киев из Парижа и Берлина, и совсем другое – из Варшавы. Расхождение тут неизбежно. С определенной натяжкой их можно назвать лебедем, раком и щукой Европейского союза», – заключил политолог.
Во вторник вечером канцлер ФРГ Олаф Шольц перед переговорами с президентами Франции и Польши Эммануэлем Макроном и Анджеем Дудой в Берлине заявил, что дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины приведет к серьезным последствиям для России – политическим, экономическим и геостратегическим.
Как подчеркнул Шольц, оценка ситуации вокруг Украины и позиция лидеров Германии, Франции и Польши совпадает. «Наши устремления сегодня в рамках «Веймарского треугольника» заключаются в следующем: мы хотим, прежде всего, добиться деэскалации в напряженной ситуации, мы нуждаемся в переговорах и решении», – сказал он.
«Наша общая цель заключается в том, чтобы не допустить войны в Европе», – сказал канцлер Германии. «Нас всех объединяет одна цель – сохранить мир в Европе – посредством дипломатии, ясных сигналов и готовности действовать сообща», – заявил Шольц.
В свою очередь президент Польши Анджей Дуда перед встречей с лидером Франции и канцлером ФРГ призвал страны Запада защитить территориальную целостность стран-союзников, которые не входят в ЕС и НАТО. При этом он уточнил, что говорит об Украине.
«Мы имеем дело с беспрецедентным скоплением российских войск вдоль украинской границы, а также большую российскую концентрацию в Белоруссии, где проходят учения, которые должны продлиться до 20 февраля», – приводит слова президента Польши ТАСС.
По словам президента Польши, сейчас Запад должен совместно искать «выход из этой сложнейшей ситуации – самой сложной от 1989 года, в которой оказались НАТО и ЕС». «Наша большая задача – обеспечить мир нашим обществам и народам, защитить международное право и территориальную целостность стран, которые не входят в ЕС и НАТО, но являются нашими союзниками, которые хотят независимости, свободы, суверенитета. Я говорю об Украине», – заявил польский лидер.
Напомним, что Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Погребинский: США не дадут Макрону изменить подход Зеленского к Минским соглашениям
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«Владимир Путин отдает себе отчет в том, что у Эммануэля Макрона нет достаточного влияния на Владимира Зеленского, чтобы снять того с крючка, на котором его держат США», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Во вторник прошли переговоры президентов Франции и Украины, которым предшествовала встреча Макрона и Путина.
«Я думаю, что Владимир Владимирович делает вид, что ему понравились идеи Макрона, утомившего его вопросами за шесть часов разговоров. По-моему, было видно, что Путин не без иронии отнесся к энергичности французского лидера», – полагает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По мнению собеседника, предложения, который Эммануэль Макрон изложил Владимиру Путину и далее повез в Киев, могут сработать, только если на Владимира Зеленского надавят американцы.
«Но для США выполнение Украиной Минских соглашений будет означать победу Путина. Возможно, поэтому в Вашингтоне объяснили киевским властям, что Украина может действовать по своему усмотрению. Киев попросили не поддаваться на давление и заверили, что их никто ни к чему не может принудить», – считает Погребинский.
При этом вряд ли Макрон сумеет предложить Зеленскому что-то, что может перезапустить процесс минских переговоров, и реанимировать «нормандский формат». «Даже если дать Зеленскому несколько недель на размышление, все упирается в «разные интерпретации» Минских соглашений. Есть буквальная трактовка, которой придерживаются Россия и Донбасс. А есть надуманные, когда говорят, что «Минск-2» – это документ, который можно наполнить разным содержимым», – пояснил собеседник.
«Соединенные Штаты хотят и будут добиваться изменения Минских соглашений – последовательность выполнения каких-либо их пунктов. Если Вашингтон будет давить в эту сторону – это полный тупик. Единственная возможность выполнения «Минска» появится, когда американцы посчитают, что у США нет другого выхода и дешевле будет договориться с Путиным. Тогда Украина будет исполнять соглашения», – уточнил Погребинский.
При этом Киев пытается вести собственную игру на американском треке, добавил собеседник. «Сейчас наш клоун полагает, что в США якобы есть много людей, которые готовы его поддержать против Джо Байдена. А как иначе понимать то, что говорит Зеленский: «Перестаньте пугать нас вторжением России! Его не будет!»? Вызывающее непослушание, даже смешно», – отметил эксперт.
«У Байдена, конечно, много аргументов, чтобы поставить Зеленского на место, но есть большая часть конгрессменов, которая спит и видит, как поставить подножку своему президенту. Если Байден допустит слабину, то есть, к примеру, будет заставлять Зеленского делать то, что просит Путин, – это удар по позициям главы Белого дома, и так плохим на сегодняшний день», – рассуждает Погребинский.
Что касается собственно встречи Макрона и Зеленского, то, по мнению киевского политолога, одним из главных ее результатов стало украино-французское соглашение по сотрудничеству в реформировании «оборонки» Украины. По мнению эксперта, это могло бы быть взаимовыгодной сделкой, но «все равно в первую очередь выгоду получит французский капитал». То же касается и сделки на 1,2 млрд евро о поставке на Украину французских локомотивов и пожарной техники. «После этого Макрон вернется в Париж, и может считать себя молодцом. Он побывал у нашего клоуна и получил массу заказов на свои локомотивы на миллиарды», – констатировал Погребинский.
Напомним, переговоры президентов Макрона и Зеленского прошли во вторник в Киеве. По их итогам на совместной пресс-конференции украинский президент заявил, что ключевым вопросом разговора был мирный процесс. Также Зеленский сказал, что рассчитывает на проведение саммита в «нормандском формате» в ближайшее время.
Помимо этого, президент Украины, что концерн «Укроборонпром» подписал с французской стороной соглашение о сотрудничестве и совместное заявление о реформе оборонно-промышленного комплекса Украины.
Макрон, в свою очередь, отметил, что в этот четверг планируется встреча политсоветников «нормандского формата». Кроме того, по словам французского лидера, Зеленский подтвердил готовность Украины выполнять Минские соглашения.
Накануне Макрон побывал в Москве, где провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств беседовали несколько часов, после чего дали большую пресс-конференцию. На ней в числе прочего Путин прокомментировал высказывание Зеленского, который «недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений». Президент России подчеркнул, что «Минск-2» нужно исполнять, потому что альтернативы этим соглашениям нет», и процитировал фразу: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица».
УЕФА начал расследовать поведение украинских фанатов во время матча ЧЕ с Россией
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет дисциплинарное расследование по итогам полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу между сборными России и Украины, сообщили в пресс-службе УЕФА.
УЕФА отреагировал на обращение РФС и намерен провести дисциплинарное расследование по итогам полуфинала ЧЕ по мини-футболу между сборными России и Украины, передает ТАСС.
Ранее РФС потребовал от УЕФА открыть дисциплинарное расследование из-за украинцев. Во время матча, который состоялся 4 февраля в Нидерландах и завершился победой российской команды со счетом 3:2, украинские болельщики на трибунах скандировали оскорбительные лозунги, которые носили политический характер и разжигали ненависть по национальному признаку.
В Финляндии раскритиковали депутата за твит о невозможности вступления Украины в НАТО
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Финского депутата партии «Истинные финны» Мики Ниикко раскритиковали за слова о том, что Украина никогда не вступит в Североатлантический альянс.
Ниикко предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону в Twitter «выступить публично и сказать, что Украина не вступит в НАТО», передает РИА «Новости».
«В противном случае переговоры провалились с точки зрения России, и последствия будут ужасны. Нет ли на Западе одного мудрого руководителя, знающего Россию?» –отметил он.
Сейчас твит финского депутата удален.
Твит вызвал возмущение многих финских политиков. Молодежное отделение «Истинных финнов» призвало отправить Ниикко в отставку с поста председателя комитета по иностранным делам.
Парламентская фракция Коалиционной партии заявила, что потребует от автора твита объясниться.
Председатель «Истинных финнов» Риикки Пурр отметил, что в ключевых вопросах внешней политики Финляндии нужно воздерживаться от высказываний, противоречащих официальной линии.
Ранее глава посольства США в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В то же время в НАТО исключили вступление Украины в альянс «в ближайшее время».
Япония собралась поддержать Европу газом при обострении на Украине
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Власти Японии приняли решение о готовности организовать поставки сжиженного природного газа (СПГ) в страны ЕС в случае обострения ситуации вокруг Украины, сообщили правительственные источники телеканала NHK.
По имеющейся у телеканала информации, японская сторона пока не определилась с объемом и возможными сроками поставок при эскалации конфликта вокруг Украины. Также пока нет ясности, какой именно газ будет использовать для этого Япония: из своих запасов или перенаправит в ЕС часть ранее законтрактованного СПГ, передает ТАСС.
Накануне глава Белого дома Джо Байден заявил о готовности Штатов покрыть существенную часть потребностей стран Европы в газе в случае приостановки поставок из России. При этом он увязал судьбу «Северного потока – 2» с «вторжением» России на Украину.
В понедельник министры энергетики США и ЕС на встрече в Вашингтоне договорились работать над увеличением предложения СПГ на мировом рынке. Тогда же глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил о достигнутых договоренностях о надежных поставках энергоносителей не только для ЕС, но и для Украины, Молдавии, западных Балкан.
В прошлую пятницу в Белом доме сообщали, что Соединенные Штаты обсуждают с «крупными поставщиками» увеличение поставок газа в Европу взамен российского. В конце января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил надежду, что США, Катар и Азербайджан компенсируют Европе объемы газа в случае снижения поставок топлива из России. В Пентагоне обещали проработать варианты поставок газа в Европу.
Между тем глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм предупредил, что найти замену российскому газу в случае гипотетического прекращения поставок будет сложно, так как Россия покрывает потребности Германии в газе более чем на 50%. В Еврокомиссии заявляли, что от российского газа в различной степени зависят около 20 стран ЕС. Вместе с этим в конце января в акватории стран ЕС резко выросло число танкеров СПГ.
28 января глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Еврокомиссия (ЕК) тесно сотрудничает с администрацией президента США Джо Байдена по развитию стратегического партнерства в сфере энергетики. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как действия Соединенных Штатов в Европе провоцируют жесточайший энергетический кризис.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Зеленский выразил надежду на скорое проведение саммита лидеров Нормандской четверки
Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Киеве заявил, что рассчитывает на проведение саммита лидеров Нормандской четверки в ближайшее время.
«Сегодня наши страны развивают сотрудничество практически во всех сферах. Но особое значение имеет наше партнерство в сфере безопасности. Франция играет активную роль в рамках «нормандского формата». Мы очень ценим официальную позицию Парижа и личные усилия Эммануэля Макрона для достижения мира на Украине. Он для этого действительно много делает. Мирный процесс был одним из ключевых вопросов наших переговоров. Мы ожидаем, что в ближайшее время, согласно договоренностям, достигнутым в ходе парижского саммита еще в декабре 2019 года, мы сможем провести следующие переговоры лидеров «нормандской четверки», – передает РИА «Новости» его слова.
Отмечается, что Зеленский в ходе совместного заявления с Макроном обращался к президенту Франции на «ты».
Также Зеленский заявил, что имеет с Макроном общие взгляды на вызовы для Украины и Европы в целом. «Мы очень ценим поддержку Франции в процессе мирного урегулирования в Донбассе. Мы имеем с президентом Франции общие взгляды на вызовы, стоящие перед Украиной и Европой в целом», – отметил украинский лидер.
Зеленский добавил, что «Укроборонпром» подписал с Францией совместное заявление о реформе оборонно-промышленного комплекса Украины.
Кроме того, Макрон подтвердил желание президента Украины выполнять минские соглашения. «Вчера с президентом (Владимиром) Путиным мы долго обсуждали этот вопрос (минских соглашений). И он сам подтвердил готовность соблюдать минские соглашения. И благодарю, что во время наших переговоров (в Киеве) вы подтвердили ваше желание выполнять эти соглашения», – сказал он.
Как заметил глава Франции, Украина выразила приверженность соблюдать режим прекращения огня на Донбассе.
Зеленский добавил, что ценит усилия Макрона и позицию Парижа по достижению мира на Украине, мирный процесс был одним из ключевых вопросов на переговорах. «Убежден, что наши переговоры дадут толчок многим важным вещам, а самое главное – это безопасность нашего государства, безопасность Европы», – сказал он.
По итогам встречи украинский лидер заявил, что переговоры с французским лидером были содержательными и очень результативными. «В целом мы провели сегодня содержательные и очень результативные переговоры», – заключил Зеленский.
Напомним, в Мариинском дворце в Киеве начались переговоры Макрона и Зеленского. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным накануне в Москве помогли ему добиться цели деэскалации кризиса вокруг Украины.
Зеленский ответил на слова Путина о «красавице»
Украина отличается терпением, терпение – это мудрость, поэтому не отвечаем на провокации, заявил украинский президент Владимир Зеленский, комментируя слова Владимира Путина «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица» по отношению к Киеву и Минским соглашениям.
«Украина – очень терпеливая, потому что это (терпение – прим.ВЗГЛЯД) –это мудрость, это важно и для Европы, и для россиян. Наше терпение влияет на провокации, на которые мы не отвечаем, потому в терпении мудрость», – добавил Зеленский, комментируя по просьбе СМИ слова президента России Владимира Путина, процитировавшего выражение «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица» по отношению к Киеву и Минским соглашениям. Тем самым российский президент заявил, что государство должно выполнять взятые на себя обязательства, передает ТАСС.
При этом Зеленский согласился со словами Путина о том, что Украина «красавица». «Но насчет «моя» – это уже перебор», – отметил президент.
Напомним, президент России Владимир Путин после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять.
Эммануэль Макрон по итогам встречи с Путиным заявил, что в ходе беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским призовет того выполнить минские соглашения.
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Посол России поделился ожиданиями от визита Макрона в Киев
Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным отправился на Украину с четким пониманием подходов Москвы, заявил посол России во Франции Алексей Мешков.
«Естественно, очень многое будет зависеть от тех результатов, которых он (Макрон) сможет добиться в Киеве. Насколько я представляю себе, он поехал туда с четким понимаем наших подходов. Но как неоднократно говорилось, танго танцевать в одиночку невозможно. А тут уже не танго двоих. Задействовано большое число игроков. Поэтому о результатах можно будет судить после проведения всех консультаций, переговоров», – цитирует РИА «Новости» главу российской дипмиссии.
По его слова, президенты договорились о том, что после переговоров Макрона в Киеве будет телефонный разговор с главой российского государства.
Также он добавил, что Макрон, несмотря на сохраняющиеся расхождения с Россией по ряду вопросов, понимает важность того, чтобы найти взаимоприемлемые решения с Москвой.
«Макрон неоднократно и в ходе пресс-конференции возвращался к мысли о том, что без России обеспечить европейскую безопасность невозможно, как и России невозможно обеспечить надежно свою безопасность без нахождений каких-то договоренностей, в том числе с нашими европейскими партнерами», – сказал Мешков.
Он подчеркнул, что разговор лидеров был важным и своевременным. Кроме того, Мешков указал, что тональность переговоров в Москве была конструктивная.
«С обеих сторон была продемонстрирована воля искать какие-то взаимоприемлемые развязки, потому что сегодня Европа и мир в целом стоит на очень с одной стороны ответственном, с другой стороны опасном рубеже. Поэтому выдвигаемые Россией предложения по соответствующим юридически обязывающим документам в отношении с США и НАТО по вопросам европейской безопасности – это отнюдь не фигура речи, это жизненно важно для нас и для всей Европы», – подчеркнул он.
Встреча лидеров России и Франции прошла в понедельник в представительском кабинете первого корпуса Кремля в формате один на один. На пресс-конференции после встречи Путин назвал символичным, что встреча прошла 7 февраля – в день, когда 30 лет назад был подписан основополагающий договор между Россией и Францией.
Макрон по итогам встречи с Путиным заявил, что в ходе беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским призовет того выполнить Минские соглашения. Путин прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять.
Зеленский ответил на обещание Лукашенко прекратить поставку энергоресурсов на Украину
В случае прекращения поставок Украине электроэнергии из Белоруссии пострадает население обеих стран, это движение в каменный век, заявил украинский президент Владимир Зеленский на брифинге с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
«Я попросил дать мне статистику товарооборота между нашими странами. Он составляет 6 млрд долларов, из них 1,5 млрд экспортирует Украина в Беларусь, 4,5 млрд экспортирует Беларусь. То есть, если страны начинают ограничивать торговлю между собой, кто от этого страдает? В данном случае точно пострадают просто люди. Если есть желание вернуться в каменный век, можем делать так. Что-то запретит Беларусь, тогда запретит Украина, всегда решения принимают политики, а страдают, к сожалению, люди», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет поставлять Украине горюче-смазочные материалы и электричество, если Киев инициирует обострение с Россией.
До этого Лукашенко заявил, что Москва и Минск нарисовали «красные линии» для Киева, перейдя которые, он получит ответ, но это США толкают Украину к войне.
Напомним, пресс-секретарь администрации Соединенных Штатов Джен Псаки заявила, что Белый дом прекратил называть якобы возможное Россией «вторжение» на Украину «неминуемым» и «надвигающимся», чтобы не подавать неправильный сигнал. Москва неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину.
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Макрон: Путин заверил, что не будет инициировать эскалацию на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что президент России Владимир Путин пообещал не инициировать эскалацию конфликта на Украине.
По словам французского лидера, это важно. «Мы обменялись вчера с президентом Путиным мнениями по вопросам безопасности и военным вопросам, он мне сказал, что не будет инициировать эскалацию (конфликта на Украине). Я думаю, что это имеет значение», – передает слова Макрона РИА «Новости».
Напомним, перед встречей Макрона и Зеленского прошла встреча Макрона и российского президента Владимира Путина. Она проходила в формате один на один. На пресс-конференции после встречи Путин назвал символичным, что встреча прошла 7 февраля – в день, когда 30 лет назад был подписан основополагающий договор между Россией и Францией.
Макрон по итогам встречи с Путиным заявил, что в ходе беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским призовет того выполнить Минские соглашения.