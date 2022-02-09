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Экс-прокурора из Северной Осетии приговорили за подготовку убийства следователя
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Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии бывшего районного прокурора Северной Осетии Ольгу Швецову, признав ее виновной в подстрекательстве и пособничестве к совершению убийства экс-супруга своей сестры, работавшего в СК.
«Суд признал Швецову Ольгу Федоровну виновной в совершении преступления, предусмотренного частями 4 и 5 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство и пособничество совершению убийства группой лиц по предварительному сговору и из корыстных побуждений), и назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на 1,5 года», – передает ТАСС приговор судьи.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке. Как ожидается, защита обжалует судебное решение, так как Швецова вину не признала.
Подсудимая лишена званий «старший советник юстиции» и «заслуженный работник прокуратуры России». Согласно приговору, она совершила «умышленное насильственное преступление». Мосгорсуд счел в качестве смягчающих обстоятельств хронические заболевания и ее длительное нахождение под стражей во время следствия и суда. Отягчающихся обстоятельств судом не установлено. Суд исключил из обвинения квалифицирующие признаки «группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой» (пункт «ж» в ч. 2 ст. 105 УК РФ), оставив только пункт «з» – преступление, совершенное из корыстных побуждений или по найму.
Как установлено следствием и судом, в 2012 году во время встречи в Москве с главарем ОПГ Асланом Гагиевым она склонила его к совершению убийства бывшего мужа своей родной сестры Александра Леонова, являвшегося следователем Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК. Таким образом, она желала помочь сестре избежать инициированных бывшим супругом судебных споров по разделу совместно нажитого за время брака имущества и по гражданским искам о взыскании с нее более 25 млн рублей. Швецова передала Гагиеву фотографию Леонова и сообщила информацию о его месте жительства.
По данным пресс-службы СК, на момент совершения преступления Швецова состояла в должности прокурора Иристонского района города Владикавказа Республики Северная Осетия – Алания. «По указанию Гагиева участники указанного преступного сообщества Артур Джиоев, Евгений Яшкин и трое других распределили между собой роли и провели предварительную слежку за потерпевшим для сбора информации. 12 сентября 2012 года в городе Москве с использованием огнестрельного оружия ими был убит Александр Леонов», – говорится в сообщении ведомства.
Как уточнили в СК, к настоящему времени 24 члена преступного сообщества, включая Джиоева и Яшкина, приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе пожизненному лишению свободы, в отношении 12 участников преступного сообщества уголовное дело рассматривается 2-м Западным окружным военным судом, семеро объявлены в международный розыск, еще семеро убиты в результате внутренних конфликтов в период с 2010 года по 2014 год.
Напомним, 31 декабря 2019 года экс-прокурору Затеречного района Владикавказа Ольге Швецовой было предъявлено обвинение по статье «убийство».
Канцлер Германии выступил с угрозами в адрес России
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Дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины приведет к серьезным последствиям для России – политическим, экономическим и геостратегическим, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц перед переговорами с президентами Франции и Польши Эммануэлем Макроном и Анджеем Дудой в Берлине.
«Дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины неприемлемо и приведет к серьезным последствиям для России – политическим, экономическим и наверняка геостратегическим», – приводит слова канцлера Германии ТАСС.
Как подчеркнул Шольц, оценка ситуации вокруг Украины и позиция лидеров Германии, Франции и Польши совпадает. «Наши устремления сегодня в рамках Веймарского треугольника заключаются в следующем: мы хотим, прежде всего, добиться деэскалации в напряженной ситуации, мы нуждаемся в переговорах и решении», – сказал он.
«Наша общая цель заключается в том, чтобы не допустить войны в Европе», – сказал канцлер Германии. «Нас всех объединяет одна цель – сохранить мир в Европе – посредством дипломатии, ясных сигналов и готовности действовать сообща», – заявил Шольц.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Москва ответила на угрозы закрытия «Северного потока – 2»
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Если предположить, что газопровод «Северный поток – 2» не будет введен в эксплуатацию, Россия найдет других покупателей на этот газ, заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.
«Это (запуск «Северного потока – 2») нужно в первую очередь европейским потребителям, нежели даже самой России. Мы-то найдем, куда и как продать газ, если гипотетически представить, что «Северного потока - 2» не будет», – передает РИА «Новости» слова Чижова.
Напомним, во вторник президент США Джо Байден пригрозил, что «Северного потока – 2», который уже проложен по дну Балтийского моря, но еще не введен в эксплуатацию, «не станет» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
В свою очередь министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр назвал запуск газопровода «Северный поток – 2» одним из ключевых пунктов выхода из кризиса с Россией.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Во Франции назвали худший компромисс в отношениях НАТО с Россией
Обещание на саммите Североатлантического альянса принять Украину и Грузию, прозвучавшее в 2008 году, стало «худшим компромиссом» в отношениях НАТО с Россией, заявил замгенсека ООН и французский дипломат Жан-Мари Геэнно.
У России нет планов по воссозданию Советского Союза, как ей иногда это приписывают, но у российского руководства есть желание иметь близкие отношения с Киевом, сказал дипломат в беседе с Le Figaro, передает РИА «Новости».
Расширение НАТО на восток после развала СССР было ошибкой, а обещание на бухарестском саммите в 2008 году принять в Североатлантический альянс Украину и Грузию стало беспокойством для российской стороны.
«После окончания холодной войны следовало глубоко переосмыслить европейский порядок, и было бы лицемерием утверждать, что расширение НАТО совместимо с развитием настоящих дружеских отношений с Россией», – отметил Геэнно.
При этом Украину не следует лишать права выбирать союзников самостоятельно.
Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха», которая якобы поспособствовала распространению свободы в Европе. Глава посольства США в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В то же время в НАТО исключили вступление Украины в альянс «в ближайшее время».
В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона на требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
Появились данные о переброске МиГ-31К с «Кинжалом» в Калининградскую область
Российский истребитель МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» заметили в небе над Калининградской областью.
На кадрах, снятых очевидцем, видно, как самолет пролетает на небольшой высоте над железной дорогой и автотрассой, по которой едут машины. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Dambiev.
По данным источников, 3 февраля два истребителя Миг-31К совершили перелет с авиабазы Сольцы в Новгородской области на авиабазу Черняховск в Калининградской области под руководством ведущего борта Ту-154Б-2 и в сопровождении истребителей Су-35 Западного военного округа и Су-30 Балтийского флота, сообщает Telegram-канал «Оперативная линия».
Газета ВЗГЛЯД писала, что полк МиГ-31 с «Кинжалами» способен усмирить Украину.
Британия передала Украине ракеты для борьбы с флотом России
Великобритания предоставила Киеву ракеты для борьбы с российским ВМФ в Черном море, заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко.
«В первый раз наши Вооруженные силы, в частности ВМС, получат реальное оружие, ракеты, которые будут позволять нам наконец противопоставить что-то русским в Черном и Азовском морях», – сказал он в эфире радио «Новое время», передает РИА «Новости».
По словам дипломата, Украина подойдет в качестве друга для Великобритании, несмотря на проблемы, которые тянет за собой. Лондон заключил с Киевом военное соглашение на 2 млрд долларов, добавил он.
«Наши Вооруженные силы таких серьезных средств для развития извне не получали никогда», – рассказал Пристайко.
Напомним, британский премьер-министр Борис Джонсон посещал Киев 1 февраля, обсуждалась угроза нападения России на Украину. В ходе встречи обсуждались планы по «сдерживанию» России.
Глав МИД и Минобороны Британии предостерегли от короткого разговора в Москве
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Главам МИД и Минобороны Великобритании Лиз Трасс и Бену Уоллесу во время предстоящей поездки в Москву стоит отказаться от угроз применения санкций, чтобы разговор не получился коротким, заявил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин.
«Если они собираются в Россию, чтобы еще раз погрозить нам санкциями, то это бесполезное дело: мы все читаем, все видим, знаем и слышим. Здесь наш диалог и разговор в Москве будет, наверное, достаточно коротким», – цитирует ТАСС посла.
По его мнению, пока не видно признаков того, чтобы Британия попыталась внести конструктив в обсуждение предложений по гарантиям безопасности.
«Если они будут развивать идеи в том плане, как ответить конструктивно на наши предложения, то такой разговор представляет для нас, без сомнения, интерес. А если будут нам грозить, то, в общем-то, этим можно продолжать заниматься отсюда в Twitter», – сказал дипломат.
Также он рассказал, что численный состав сотрудников посольства России в Великобритании не восстановился с момента высылки дипломатов в 2018 году.
«У нас сейчас работает около 30 дипломатов, все последние годы это число не менялось. До высылки их было более 50. И у нас, и у британцев. В этих параметрах мы остаемся», – сообщил дипломат.
Вместе с тем Келин отметил, что Лондон не предоставляет информацию по поводу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии даже своим союзникам.
«Формально мы продолжаем это делать (направлять запросы в МИД Великобритании), хотя совершенно понятно, что никакой информации не только нам, но и своим союзникам, а также всем, кому оно обещало предоставить информацию, британское правительство предоставлять не собирается. Из этого мы делаем простой вывод, что такой информации просто нет», – сказал посол.
Ранее британская газета Times сообщила, что глава МИД Британии Лиз Трасс прибудет с рабочим визитом в Москву в четверг, 10 февраля.
Напомним, Трасс должна была сопровождать премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в поездке на Украину, которая состоялась 1 февраля. После она должна была приехать в Москву, однако заразилась коронавирусом.
Газпром обвинил Кишинев в нарушении договоренностей
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Молдавская сторона в подходе к проведению аудита долгов «Молдовгаза» нарушает договоренности, достигнутые в октябре 2021 года, заявили в Газпроме.
«Односторонний подход молдавской стороны к проведению аудита задолженности «Молдовагаза» идет вразрез с договоренностями, достигнутыми в октябре 2021 года», – цитирует сообщение Газпрома РИА «Новости».
Там пояснили, что назначенное на 2 февраля заседание наблюдательного совета «Молдовагаза» не было проведено из-за неявки молдавского правительства.
«Предполагалось, что наблюдательный совет должен согласовать подходы к проведению аудита задолженности компании перед группой Газпром за газ, поставленный потребителям правого берега Днестра, предусмотренного протоколом переговоров по урегулированию проблемных вопросов в газовой отрасли от 29 октября 2021 года», – добавили в российской компании.
Вместо этого молдавское правительство заявило, что условия привлечения аудитора уже определены молдавской стороной. В ней не учитывались предложения Газпрома.
«Односторонний подход молдавской стороны к определению условий тендера на закупку услуг аудитора не позволяет ожидать прозрачности и объективности аудита задолженности «Молдовагаза» за поставленный потребителям Республики Молдова газ. Это может привести к тому, что и результаты аудита не будут согласованы наблюдательным советом «Молдовагаза», – заключили в компании.
Компания «Молдовагаз» в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа Газпрому, поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. «Молдовагаз» полностью расплатился за газ, полученный в декабре, однако компании не хватало около 25 млн долларов, чтобы погасить авансовый платеж за январь. Однако «Молдовагаз» все же полностью погасил платеж.
Москва ответила Вашингтону на обвинения в подрыве безопасности
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Соединенные Штаты однобоко интерпретируют концепцию неделимости безопасности, фокусируются на праве стран свободно выбирать военные союзы, при этом игнорируют сопровождающее обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств, заявило посольство РФ в США.
«Приветствуем тот факт, что американские коллеги наконец «дозрели» до обсуждения принципа неделимой безопасности, центрального в деле поддержания мира и стабильности в европейском регионе», – говорится в комментарии, опубликованном на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
При этом российское посольство обратило внимание на однобокость американского подхода. «Однако США по-прежнему однобоко интерпретируют данную концепцию. Фокусируются на праве стран свободно выбирать военные союзы. При этом игнорируют сопровождающее его обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств», – сказано в сообщении.
Как отметили в российском диппредставительстве, США «лицемерно твердят о праве НАТО на дальнейшее расширение, отрицая тот факт, что приближение военной инфраструктуры альянса» к границам России представляет для РФ экзистенциальную угрозу. «Рекомендуем представителям Госдепартамента еще раз внимательно ознакомиться с переданным им 28 января посланием министра иностранных дел Сергея Лаврова, где подробно объясняется неразрывная связь указанных прав и обязательств, зафиксированных в Стамбульской и Астанинской декларациях ОБСЕ», – подытожили в посольстве.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на неформальной встрече по запуску в ОБСЕ «Возобновленного диалога по европейской безопасности» заявила, что власти США согласны с важностью обсуждения принципа неделимости безопасности, однако если Россия может безнаказанно вторгаться в другие страны, то это подрывает концепцию неделимости безопасности, на которую ссылается Москва.
В начале февраля глава МИД России Сергей Лавров заподозрил страны Запада в отказе от принципа неделимости безопасности. Как подчеркнул министр, Россия «хочет получить четкий ответ на вопрос о том, как наши партнеры понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности». Если какая-то из стран «отказывается от данного обязательства», Москва «просит четко сообщить об этом». При этом Москва рассчитывает, что «реакция на данное послание поступит в национальном качестве, поскольку упомянутые обязательства принимались каждым из наших государств индивидуально, а не от имени или в составе какого-либо блока», отметил глава российского внешнеполитического ведомства.
В свою очередь замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила России обсудить трактовку принципа неделимости безопасности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал направить Москве скоординированный общий ответ стран Евросоюза на письмо главы МИД России Сергея Лаврова по безопасности, выразив мнение, что это даст странам союза возможность «продемонстрировать единство».
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в ходе состоявшихся в понедельник в Москве переговоров в общих чертах проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о российском ответе на позицию США и НАТО по гарантиям безопасности. Российский лидер указал, что США и НАТО в своих ответах не обозначили позицию по таким ключевым для Москвы вопросам, как нераспространение Североатлантического альянса, неразмещение ударных систем возле российских границ, возвращение инфраструктуры к 1997 году, когда был подписан основополагающий акт Россия – НАТО.
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26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Макрон похвастался успехом на встрече с Путиным
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Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным накануне в Москве помогли ему добиться цели деэскалации кризиса вокруг Украины, сообщает французский телеканал BFM.
«Нам было необходимо остановить эскалацию и открыть новые возможности. Эта цель достигнута», – приводит его слова ТАСС. Макрон добавил, что «доверие к Франции (в мире) выросло».
Французский лидер высказался и о Путине, по его мнению, президент России во время встречи был «менее ироничным, чем обычно». «Напряжение было ощутимым. Он создал условия (...) постоянно возвращался к гарантиям на границе. Он играет на каждой своей неясности», – цитирует Макрона BFM.
Он также подчеркнул, что не ожидал немедленных результатов от переговоров в Москве с Владимиром Путиным.
«Я не рассчитывал ни на какие жесты», – отметил Макрон.
Напомним, переговоры президентов продлились более пяти часов и завершились около полуночи. После них Путин прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять.
Также Путин после встречи с Макроном заявил, что предлагал экс-президенту Украины Петру Порошенко возможность получения политического убежища в России, готов сделать это и сейчас – «не потому что его политика нам очень нравится или нравилась, а по гуманитарным соображениями».
Макрон в свою очередь заявил, что в ходе предстоящих переговоров в Киеве намерен напомнить Зеленскому о необходимости следовать положениям Минских соглашений.
В МИДе пообещали зеркальный ответ России на действия против RT DE
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Российская сторона намерена зеркально ответить на действия немецкой в отношении российских медиа в Германии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Если власти Германии пойдут по пути эскалации ситуации, они увидят зеркальный ответ – эскалацию ситуации. Но если власти Германии пойдут по пути снижения напряженности, поиска каких-то взаимоприемлемых развязок, они увидят зеркальный же ответ. Мы ответим так же», – сказала она в интервью RT, слова приводятся в телеграм-канале RT.
Представитель ведомства добавила, что Москва намерена сделать все, чтобы вернуться к нормальному и уважительному диалогу с Берлином.
Напомним, в ответ на предписание о прекращении спутникового и другого вещания RT DE в Германии Россия аннулировала аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle. Московское бюро немецкой телекомпании закрылось.
Тем временем западные СМИ опубликовали беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
Данными об интимной переписке учительницы и школьника заинтересовались в СК
Следователи начали проверку информации о том, что учительница из Самары вела переписку на интимные темы с учеником, сообщает пресс-служба СУСК России по региону.
Скриншоты переписки учительницы немецкого языка с учеником девятого класса опубликовала «Комсомольская правда в Самаре», передает РИА «Новости».
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по данному факту проводится доследственная проверка», – рассказали в ведомстве, добавив, что преподаватель уволилась из школы.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области учителя задержали по подозрению в совершении половых преступлений в отношении несовершеннолетних.
Газпром отказался бронировать мощности газопровода «Ямал – Европа»
Газпром вновь не заказал мощности магистрального газопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу, свидетельствуют данные площадки GSA Platform, на которой проходят аукционы.
Газопровод продолжает работать в реверсном режиме, и физический поток газа идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. Мощности магистрали остаются невостребованными и на регулярных, и на дополнительных сессиях аукционов, передает РИА «Новости».
Компания не стала бронировать мощности газопровода в январе на месяц вперед, как делал в прошлом году. Однако компания может использовать магистраль в феврале, выкупая ее мощности на суточных аукционах.
Ранее российская компания Газпром на аукционе не забронировала дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и не заказала прокачку через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа» на второй – третий кварталы 2022 года.
До этого сообщалось, что Газпром вновь увеличил транзит газа через Украину в страны Европы, при этом мощности магистрального газопровода «Ямал – Европа» остаются невостребованными.
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В парламенте Словакии осквернили флаг Украины
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Депутаты парламента Словакии надругались над флагом Украины в ходе заседания, посвященного рассмотрению соглашения о военном сотрудничестве с США.
Во вторник в Братиславе началось внеочередное заседание национального совета (парламента) Словакии, посвященное военному сотрудничеству с США, передает РИА «Новости».
На открытии заседания двое депутатов встали перед трибуной для выступлений с флагом Украины, однако несколько их коллег сначала полили украинский флаг водой, а затем вырвали и унесли его.
Экс-премьер и лидер ведущей оппозиционной партии Словакии «Курс – социальная демократия» Роберт Фицо, который ранее в течение почти десяти лет возглавлял правительство Словакии, на заседании призвал к отрытому голосованию, чтобы, как он выразился, «каждый депутат показал согражданам свое истинное лицо и свое отношение к предательскому соглашению» и заявил словацкой общественности о том, за он или против.
Экс-премьер отметил, что соглашение с США «является чисто двусторонним и не имеет ничего общего с нашими обязательствами в рамках членства в НАТО». Сделка, по его словам, не повышает обороноспособность Словакии, а только «способствует повышению напряженности в данный сложный период».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Словакию и еще ряд стран за поддержку Киева. До этого глава МИД Словакии Иван Корчок посетил Донбасс.
Напомним, США и Словакия подписали военный договор, который позволит Штатам расширить военное присутствие в республике.
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Убийцы продавщицы магазина в Подмосковье оказались мигрантами из ближнего зарубежья
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Следователи проверят легальность пребывания в России четверых мигрантов, задержанных за нападение на магазин в Подмосковье, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
«Следователем следственного отдела по Истре ГСУ СК России по Московской области задержаны четверо граждан одного из соседних государств, которые подозреваются в совершении разбоя и причинении тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшего ее смерть (ч. 4 ст. 162 и ч. 4 ст. 111 УК РФ)», – сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела следствием будет проверена легальность нахождения иностранных граждан на территории России, а также дана оценка контролю за их пребыванием на территории Московской области. Прокуратура Московской области взяла расследование уголовного дела на контроль.
По данным следствия, в среду ночью в помещение магазина вошли четверо вооруженных бейсбольными битами мужчин. Злоумышленники совершили нападение на директора магазина и его супругу, а также продавца-кассира. Они нанесли им множественные удары битами и похитили из кассы 71 тыс. рублей, после чего скрылись с места преступления.
«От полученных телесных повреждений продавец-кассир скончалась на месте, директор магазина и его супруга госпитализированы», – говорится в сообщении.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что в подмосковном селе Новопетровское неизвестные в масках и с битами ворвались в магазин и напали на продавщицу; женщина погибла, еще два человека пострадали.
Вынесен приговор заманивавшим жертв красивой девушкой бандитам
В Свердловской области осудили банду под руководством Абдулмуслима Мутагирова, злоумышленники грабили бизнесменов, приманивая их красивой девушкой на место будущей расправы.
«Свердловский областной суд назначил Хуршеджону Хамзаеву наказание в виде 15 лет лишения свободы, Умеду Умирову – в виде 13 лет лишения свободы, Абдулмуслиму Мутагирову – в виде 12 лет лишения свободы, Артему Рамазанову – в виде 10 лет лишения свободы, Кристине Васильевой – в виде девяти лет лишения свободы», – цитирует сообщение прокуратуры региона Ura.ru.
Подозреваемых обвиняли в разбое, бандитизме и кражах. Отмечается, что мужчин решили отправить в колонии строгого режима, а девушку – в колонию общего режима.
Отмечается, что бандиты совершали преступления против предпринимателей из Екатеринбурга, Москвы и Подмосковья. Они заманивали оптовых торговцев в безлюдные места с помощью красивой девушки.
Так банда ограбила жителя Екатеринбурга на 2,4 млн рублей.