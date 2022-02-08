СМИ: Johnson & Johnson временно приостановила производство вакцины от COVID-19

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8 февраля, вторник | Последнее обновление — 20:18 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В МИД пообещали зеркальный ответ России на действия против RT DE
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Президент России потратил на своего французского посетителя намного больше времени и сил, чем следовало бы в рамках присущего всем нам упрощенного видения международной политики.
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«Пережила я, наверное, всё, что переживал человек в тридцатые годы», – говорит уволенная петербургская учительница. Здесь она явно переигрывает и даже, я бы сказал, обесценивает память о тех, кто действительно пострадал в тридцатые.
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У западных СМИ есть вполне рыночный интерес в том, чтобы терзать нервы западного обывателя – а уж российскому и особенно украинскому прилетает за компанию.
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На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
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Лидерами в общекомандном зачете Олимпиады в Пекине станут Россия, Китай, а также Германия и США. Такой результат предсказали панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Теперь пандам хотят предложить назвать победителей в отдельных видах спорта
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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СМИ: Johnson & Johnson временно приостановила производство вакцины от COVID-19
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Американская компания Johnson & Johnson временно приостановила производство вакцины от COVID-19, сообщила New York Times.
Согласно источникам NYT, в конце 2021 года компания «тихо» закрыла завод в нидерландском городе Лейден, на котором она производила партии своей вакцины. Уточняется, что приостановка является временной на несколько месяцев, позже компания намерена возобновить производство, передает РИА «Новости».
Один из источников NYT заявил, что пауза в производстве может привести к сокращению поставок вакцины на несколько сотен миллионов доз.
Ранее эксперты при медицинском регуляторе США CDC рекомендовали по возможности не использовать вакцину от COVID-19 производства Johnson & Johnson из-за осложнений с тромбами.
Напомним, все одобренные в США вакцины показали низкую эффективность против «омикрона».
Вместе с тем Центр имени Гамалеи считает, что «Спутник V» и «Спутник Лайт» эффективны против штамма коронавируса «омикрон».
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Паб с тысячелетней историей закрылся в Британии
В Великобритании из-за последствий пандемии прекратил свою работу самый старый в стране паб Ye Olde Fighting Cocks, просуществовавший почти 1300 лет, сообщил портал LADBible.
«Я и моя команда сделали все возможное, чтобы паб продолжал обслуживать клиентов, но последние два года были беспрецедентными для индустрии гостеприимства», – цитирует «Мир24» владельца питейного заведения Христо Тофалли.
Паб был открыт еще в 793 году. Заведение сильно пострадало из-за ковидных ограничений. По словам Тоффали, он убит горем, так как Ye Olde Fighting Cocks являлся для него чем-то большим, чем просто бизнесом.
Напомним, несколько лет назад в графстве Большой Манчестер закрылся бар «Красный дракон», в котором Карл Маркс и Фридрих Энгельс обсуждали революцию и теорию коммунизма.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне скандала с вечеринками во время локдауна объявил об отмене обязательных ковид-паспортов в Англии, требования работать удаленно и ношения маски в общественных местах.
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Швеция отменила ограничения на въезд в страну
Власти Швеции на заседании 7 февраля приняли решение снять ограничения на въезд в страну.
Со среды жители стран Северной Европы, ЕС и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) могут въезжать в Швецию без ковид-паспортов. Для остальных стран ограничения продолжают действовать до 31 марта 2022 года.
«Сегодняшнее решение правительства не распространяется на путешественников в Швецию из стран, не входящих в ЕС/ЕЭЗ», – передает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии.
Правительство ранее сообщило, что с 9 февраля отменяет все коронавирусные ограничения. Решение объяснили тем, что в стране высокий уровень вакцинации. Так, две прививки от коронавируса поставили 83,7% населения старше 12 лет. Более половины граждан привиты бустерной дозой.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор принял решение отменить двухнедельный карантин для граждан, контактировавших с зараженным коронавирусом. Ограничения из-за особенностей нового штамма «омикрон» теряют смысл, объяснила глава ведомства Анна Попова.
Названа дата начала выдачи СOVID-сертификатов по наличию антител
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Выдавать сертификаты по наличию антител к коронавирусу могут начать 21 февраля, говорится в приказе минздрава России, опубликованном на официальном портале правовой информации.
«В приложении № 4 к приказу: а) в пункте 1: абзац первый дополнить словами: «, и сведений о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (любым из методов), содержащихся на Едином портале», – указано в документе.
Срок действия сертификата по результатам теста на антитела составит шесть месяцев с даты получения результатов теста, добавили в Минздраве России.
«Сертификат будет формироваться однократно при наличии на едином портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу не позднее трех календарных дней со дня подачи заявления на портале госуслуг. Тест на антитела может быть проведен в любой лицензированной лаборатории. Срок действия сертификата в этом случае составит шесть месяцев с даты получения результатов теста», – говорится в сообщении.
Повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме заявила, что срок действия такого сертификата может измениться из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в стране.
По словам Голиковой, дальше есть два решения: если наблюдения будут показывать, что не стоит прививаться после полугода, действие сертификата продлят. Если эпидемиологическая ситуация будет негативно развиваться, будут принимать другие решения.
Напомним, в декабре Госдума приняла в первом чтении законопроект о ковидных сертификатах. Главная цель этого документа – сделать применение ковидных сертификатов с QR-кодами логичным и единым на всей территории страны.
Ранее сообщалось, что европейский ковид-сертификат может выдаваться людям, привитым не сертифицированными в ЕС российскими или китайскими вакцинами, а затем получившим одну бустерную дозу разрешенной в ЕС вакцины.
COVID-19 оказался безопасен для половой функции мужчин
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Коронавирусная инфекция снижает уровень мужских гормонов у пациента, но после выздоровления показатели фертильности возвращаются в норму, приводит данные исследования Сеченовского университета его пресс-служба.
«COVID-19 заметно снижает уровень мужских гормонов у больного, однако показатели фертильности возвращаются в норму вместе с избавлением от вируса. Этот обнадеживающий результат получила команда исследователей Сеченовского университета, которая в течение полугода собирала и изучала данные о гормональном статусе больных коронавирусом на базе университетского коронавирусного госпиталя», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Ученые обследовали 44 мужчин с коронавирусной инфекцией и 44 здоровых добровольцев, которые составили контрольную группу. Каких-либо воспалений или нарушения кровотока в половых органах мужчин ультразвуковое исследование не показало. А вот гормональный статус ухудшался заметно, в том числе сильно падали показатели тестостерона, отметили в пресс-службе.
Однако это происходило временно, уже через три месяца после выздоровления значимых различий между контрольной группой и пациентами, перенесшими COVID-19, спермограмма не показала, подчеркнули ученые.
«Мы пришли к выводу, что удар по гормональной системе происходит на пике заболевания», – сказал главный исследователь, профессор Дмитрий Еникеев, слова которого приводятся в сообщении.
Ранее ученые Техасского университета обнаружили симптом коронавируса, который характерен только для мужчин. Они обнаружили, что коронавирус может поражать семенники больного.
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Мишустин назвал сложной ситуацию с COVID в России
Ситуация с коронавирусом в России остается сложной, на систему здравоохранения ложится огромная нагрузка, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Ситуация с коронавирусом остается сложной, огромная нагрузка ложится на всю систему здравоохранения, наших врачей и других медицинских работников», – сказал Мишустин во вторник на президиуме координационного совета по борьбе с COVID, передает РИА «Новости».
В Москве выросло число госпитализаций на 15%, несмотря на снижение случаев заражения коронавирусом на 6%, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
«На этой неделе скорее всего это падение будет более существенным. Тем не менее, в стационарное звено поступление тяжелых больных за прошлую неделю увеличилось на 15%», – передает слова градоначальника ТАСС.
При этом очереди в московских поликлиниках почти отсутствуют, отметил он. От начала посещения поликлиники до выписки лекарств, включая необходимые процедуры, пройдет около 40 минут, в КТ-центрах – около 2 часов.
Машины скорой помощи работают в своих же параметрах, нагрузка на них не отразилась.
«Вызов врача на дом осуществляется в течение 24 часов, скорая помощь работает, несмотря на нагрузку, в тех же параметрах, что и до этого», – добавил Собянин.
Экстренная помощь приезжает в среднем за 11-12 минут, в целом такая помощь оказывается до 20 минут.
В Москве количество свободных коек для лечения пациентов с COVID составляет порядка 5 тыс., а 1,3 тыс. медработников из стационаров направлены на работу в амбулаторное звено.
Напомним, число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки в России составило 20 185, что на 86,2% больше по сравнению с 7 февраля.
Ранее медики назвали симптомы «омикрона», которые можно спутать с переутомлением.
За сутки в России госпитализировали 20,1 тыс. человек с коронавирусом
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 20 185, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 20 185 человек, на 86,2% больше по сравнению с 7 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
За сутки в стране выявили 165 643 случая заболевания, в целом в России выявлено 13 147 666 случаев коронавируса в 85 регионах.
В связи с выздоровлением за сутки выписали 81 188 человек, что на 45,8% больше по сравнению с 7 февраля. За это же время подтверждено 698 смертей.
За весь период зафиксирован 336 721 летальный исход, выздоровели 10 706 142 человека.
В Москве за сутки выявлено 12 902 случая COVID, в Санкт-Петербурге – 11 014, в Московской области – 8486.
Накануне в России за сутки госпитализировали 10 843 человека с коронавирусом.
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Названы сроки проявления симптомов «омикрона» у детей
Признаки заражения штаммом «омикрон» у детей наблюдаются на второй-третий день после инфицирования, рассказала замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
По ее словам, обычно симптомы наблюдаются на второй-третий день после инфицирования, однако они могут возникнуть и позже, в период до семи дней, сообщает РИА «Новости».
Врач добавила, что сейчас в России среди детей наиболее часто болеют школьники в возрастной категории и 7-14 лет, и 15-17 лет. это связано с тем, что они активно общаются и контактируют со сверстниками в в школах и за пределами образовательных учреждений.
При этом мальчики и девочки заражаются COVID-19 с одинаковой частотой, согласно анализу уже имеющихся в стране данных. Поэтому риск заболеть коронавирусом не зависит от пола ребенка.
Ранее Руженцова сообщила, что при штамме «омикрон» дети, которые переболели COVID-19, в большинстве случаев не страдают от постковидного синдрома.
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Врачи назвали симптомы «омикрона», которые можно спутать с переутомлением
Боль в мышцах и суставах, особенно в области спины и плеч, может быть ранним признаком заражения омикрон-штаммом коронавируса, пишет Daily Express.
Согласно информации Национальной службы здравоохранения, эти неочевидные симптомы часто встречаются у больных и могут помочь самостоятельно распознать COVID-19 на начальной стадии и вовремя приступить к лечению.
«Люди испытывают боль, которая может приходить и уходить на некоторое время, пока идет выздоровление. Некоторые также сталкиваются со странными или измененными ощущениями, такими как онемение или покалывание, слабость в руках или ногах», – передает РИА «Новости» слова специалистов.
По данным ZOE COVID Symptom Study – крупнейшего приложения для изучения и отслеживания симптомов SARS-CoV-2, – такие боли могут проявиться в самом начале заражения. «Обычно они сохраняются в среднем два-три дня, но могут проходить дольше, чем вы старше. У детей боли продолжаются до четырех суток, до пяти дней – у взрослых в возрасте 16-35 лет, семи дней – у взрослых в возрасте 35-65 лет и до восьми дней – у людей старше 65 лет», – сообщили участвующие в проекте ученые.
Ранее доктор Мясников назвал смертельно опасной госпитализацию при «омикроне»
Доктор Мясников назвал смертельно опасной госпитализацию при «омикроне».
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Порог заболеваемости ОРВИ оказался превышен в 73 регионах
Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и другими ОРВИ превышены в 73 регионах России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«На пятой неделе 2022 года (31.01.2022 – 06.02.2022) в целом на территории Российской Федерации регистрируется рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (далее – ОРВИ) преимущественно среди взрослого населения страны. По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом были превышены в 73 субъектах», – говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.
Отмечается, что на прошедшей неделе заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно респираторными вирусами негриппозной этиологии и вирусами гриппа типа А. По сравнению с предыдущей неделей доля гриппа снизилась и составила 7,5%. В структуре вирусов гриппа превалировали вирусы гриппа А, также регистрировались единичные находки гриппа В.
Вакцинированы от гриппа более 69,1 млн россиян, что составляет 47,3% от численности населения страны, указывается в публикации.
Напомним, в конце января москвичам разрешили открывать и закрывать больничные по ОРВИ дистанционно. Тем временем замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная рассказала о переходе школ на советские противоэпидемические нормы.
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным от COVID-19 пенсионерам
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума Diia Summit пообещал, что вакцинированные от COVID-19 украинцы старше 60 лет получат современный смартфон.
По словам Зеленского, не у всех есть смартфон, и не все умеют пользоваться интернетом. «Два года назад мы запустили курсы цифровой грамотности для пожилых людей, а весной запускаем новую обширную государственную программу. Все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф», – цитирует его РИА «Новости».
Напомним, что Зеленский уже подписал закон о выплате по одной тысяче гривен (37 долларов) всем вакцинированным от COVID-19 гражданам Украины старше 18 лет и еще дополнительно около 500 гривен тем, кто сделал бустерную дозу. Эти деньги нельзя будет получить наличными и можно будут потратить только на определенный перечень услуг, например, на внутренний туризм или посещение тренажерного зала, театр, книги.
Украина одной из последних стран в Европе начала вакцинацию от коронавируса, вакцинация в республике началась 24 февраля 2021 года. Правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
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РФПИ спрогнозировал прохождение Россией пика заболеваемости омикрон-штаммом
Россия на этой неделе может пройти пик заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«По оценкам РФПИ, Россия на этой неделе пройдет пик заболеваемости «омикроном». К концу февраля мы ожидаем значительного снижения новых случаев заболеваемости. Использование вакцин «Спутник V» и «Спутник лайт» помогло России справиться с «омикроном» значительно лучше, чем большинству стран», – передает ТАСС слова Дмитриева.
Дмитриев подчеркнул, что важную роль в борьбе с распространением новых мутаций играет ревакцинация. «Ревакцинация однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», доказавшей свою эффективность и безопасность, крайне важна для защиты от штамма «Омикрон» и других вариантов вируса», – отметил он.
Ранее российскую вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в Индии.
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Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с COVID-19 стабильной в России не становится, продолжается фаза роста, поэтому есть необходимость в ограничительных мероприятиях, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Все ограничительные мероприятия, которые уже приняты сегодня и проводятся в субъектах Российской Федерации, абсолютно необходимы, адекватны ситуации. И мы в постоянном взаимодействии с коллегами в субъектах Российской Федерации и с руководством субъектов Российской Федерации, чтобы эту ситуацию удержать и сделать стабильной», – сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, сообщает РИА «Новости».
Также она добавила, что снижение доли случаев выявления коронавируса приходятся только на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. Показатель составляет 32,3%.
«Мы видим распространение эпидситуации на всю территорию РФ, и в связи с этим снижение доли трех ведущих субъектов – Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга до 32,3%, все остальное – это заболеваемость, которая приходится на всю территорию РФ», – сказала Попова.
Снижение заболеваемости коронавирусом фиксируется только в Москве, а в остальных регионах есть рост.
«Рост отмечен в 84 субъектах, за исключением одного, и это Москва. Снижение составило 5,7% – это первая неделя, когда мы видим снижение заболеваемости в городе Москве», – отметила она.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом в России сложной, а также заявил, что на систему здравоохранения ложится огромная нагрузка.
ФАС отчиталась о проверке по сообщениям о завышении цен на ПЦР-тесты
В нескольких регионах стоимость услуг по тестированию на коронавирус превышает средний норматив затрат для оплаты медпомощи в рамках ОМС, сообщила Федеральная антимонопольная служба.
«В ряде регионов размер платных услуг в государственных лабораториях превышает средний норматив финансовых затрат для оплаты медицинской помощи в рамках реализации базовой программы ОМС», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
ФАС рекомендует регионам провести анализ тарифов на тестирование и забор биоматериала в гослабораториях и обеспечить приведение цен в соответствие с нормативом с учетом региональных коэффициентов.
Ведомство также намерено создать методику для установления рекомендованных предельных цен на ПЦР-тестирование в частных лабораториях.
«Кроме того, в целях развития конкуренции ФАС России считает целесообразным обеспечить проведение мероприятий по расширению присутствия коммерческих лабораторий (в субъектах, в которых коммерческие лаборатории отсутствуют или представлены в единичном числе)», – добавили там.
В ходе проверки ФАС установило, что исследования проводятся в 1254 медицинских организациях, из которых 960 (77 %) являются государственными. В 23 регионах (27%) ПЦР-тестирование проводится только в государственных лабораториях.
Цена на стандартную услугу (24 часа, без выезда на дом) колеблется в зависимости от региона, она варьируется от 440 рублей (ЦФО, СКФО) до 3,4 тыс. рублей в (УФО). Фактическая среднестатистическая стоимость такого тестирования в стране составляет 1,3 тыс. рублей.
Ранее Генпрокуратура начала проверку медицинских лабораторий и аптек после сообщений прессы о резком подорожании тестов на коронавирус.
До этого премьер-министр Михаил Мишустин поручал Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус.
Минздрав объяснил тонкости в получении сертификата переболевшими коронавирусом
Для получения сертификата нет требований к уровню антител на коронавирус, нужно, чтобы они были, заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
«Требований к уровню антител не устанавливается – достаточно их наличия в организме», – цитирует Кузнецова ТАСС.
Также в министерстве объяснили, что срок действия сертификата полученного после теста на антитела, составляет полгода. Таким способом можно получить документ лишь один раз.
А при основании положительного ПЦР-теста на вирус, подтвержденного результатами исследования на антитела, сертифкат можно будет получить на год с даты положительного ПЦР.
Напомним, выдавать сертификаты по наличию антител к коронавирусу могут начать 21 февраля, говорится в приказе минздрава России, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Мурашко назвал число заболевших COVID детей
В России находятся на лечении в больницах почти 12 тыс. детей с коронавирусом, при этом дети составляют около 20% от общего числа заболевших COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.
«Сегодня от общего количества пациентов 20% – это именно маленькие пациенты. Госпитализированы сегодня почти 12 тыс. детей, рост госпитализации за неделю составил 28%», – цитирует ТАСС Мурашко.
По данным Мурашко на 2 февраля, амбулаторное лечение получали 97% детей с коронавирусом, при этом в больницы были госпитализированы более 9 тыс. детей.
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Ранее замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова назвала сроки проявления симптомов «омикрона» у детей. По ее словам признаки заражения наблюдаются на второй-третий день после инфицирования.
До этого Руженцова сообщила, что при штамме «омикрон» дети, которые переболели COVID-19, в большинстве случаев не страдают от постковидного синдрома.
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