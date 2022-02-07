Лукашенко подготовил Путину документ о «финансировании бизнесменами России» белорусской оппозиции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что передаст Владимиру Путину документ о финансировании белорусской оппозиции российскими бизнесменами, «которые бывают на приемах в Кремле».

«Более того, они у президента России, моего родного человека, на приеме бывают. И что мне делать?... (оппозиционные Telegram-каналы) финансируются через определенные каналы российскими бизнесменами отдельными», – заявил Лукашенко в интервью «Соловьев Live», добавив, что передаст всю информацию Владимиру Путину.

«Вот вернется из Пекина брат старший, я подготовил информацию, вот прямо документ, который на меня пришел, я его в конверт, с моей резолюцией... Я отправлю Путину, пусть почитает», – отметил он.

Также Лукашенко заявил, что Минск был готов к войне на границе с Польшей.

«Больше, чем готовы», – заявил белорусский лидер.

Ведущий задал ему вопрос, что у него было ощущение наличия у НАТО некоего плана, согласно которому страны альянса могут ввести миротворческий континент для «спасения польского населения, проживающего на территории Беларуси».

«Я не исключал умозрительно такой возможности, что могут дернуться», – Александр Лукашенко.

Также белорусский лидер заявил, что в России его «унижали» до 2020 года, и привел в качестве примера ситуацию с покупкой нефти.

«Меня не просто обманывали, меня унижали до последнего времени, до 2020 года. И до сих пор некоторые унижают, которые недавно говорили. Но я терплю», – подчеркнул президент и рассказал о ситуации с ценами на нефть.

«Просто вы помните, мы покупаем у вас нефть по мировой цене. А нам говорят: надо 14 долларов сверху заплатить за то, что мы вам поставляем нефть. Я говорю: «Это неправильно». На переговорах. И Путин поворачивается: «Вы что, с ума сошли?» Российским задает членам правительства. Он же прав», – заявил Лукашенко.

Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы президента Белоруссии Александра Лукашенко передать России некий документ о финансировании российским бизнесом белорусской оппозиции.

«Мне об этом ничего неизвестно и, когда будет доклад, он будет передан президенту, если так посчитают нужным наши белорусские партнеры и друзья. Дальше с ним нужно будет ознакомиться, пока мы не знаем, о чем там пойдет речь, поэтому и рано что-либо говорить», – приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, Лукашенко победил на выборах Белоруссии в августе 2020 года, набрав 80,1% голосов, после этого в стране прошли акции протеста. Силовики применяли спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.

В отношении оппозиционеров были возбуждены уголовные дела.

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