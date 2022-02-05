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Российские Ту-22М3 выполнили патрулирование над Белоруссией
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Два дальних российских бомбардировщика Ту-22м3 выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии, сообщило Минобороны России.
«Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 Воздушно-космических сил выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».
В ходе полета были отработаны вопросы по решению совместных задач с авиацией и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Белоруссии. Продолжительно полета составила около четырех часов.
Отмечается, что российские Ту-22м3 вернулись на аэродром базирования на территории России.
В прошлом году российские военные направляли в Белоруссию для патрулирования самолеты Ту-22М3 и Ту-160. Эти самолеты относятся к дальней авиации Воздушно-космических сил, воздушному компоненту российской ядерной триады.
Ранее Минобороны Белоруссии сообщило о проведении белорусскими и российскими летчиками очередного патрулирования границ Союзного государства.
Замминистра обороны России Александр Фомин сообщал, что в рамках проверки на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».
Лукашенко предложил Шойгу продать переброшенную на учения военную технику
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует закупать у России практически всю военную технику, участвующую в российско-белорусских учениях.
«Все заметили, что мы немало техники передислоцируем из России в Беларусь, в том числе и современной... Для нас очень важно, чтобы наши военные люди не просто увидели эту технику на картинке, но и, что называется, пощупали. Чтобы вместе с россиянами, братьями своими, подучились пользоваться этой техникой. Для нас это очень важно, потому что практически всю технику, которая будет здесь, мы планируем закупать у вас в этом и следующем году и так далее», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу.
По его словам, это важно для Белоруссии и Союзного государства «в связи с тем, как себя ведут и НАТО, и Украина, которая стремится туда».
Между тем Шойгу высоко оценил действия по переброске группировок войск Восточного военного округа в Белоруссию и их прием на белорусской территории.
«Все организовано таким образом, что сегодня есть даже резервы. То есть все организовано просто блестяще. Есть еще возможности по дополнительному приему техники», – отметил Шойгу, которого цитирует БелТА.
Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе, до 9 февраля, будет выполнена передислокация и создание в Белоруссии группировок войск (сил), организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов.
В ходе второго этапа проверки, с 10 по 20 февраля, будут проведены совместные учения «Союзная решимость – 2022», в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных участках местности, расположенных на территории Белоруссии. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи. «Количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, попадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению», – подчеркивается в сообщении.
Ранее в четверг в Белоруссию прибыл ЗРК С-400 «Триумф», который принимает участие в проверке сил реагирования Союзного государства.
Напомним, 27 января Россия завершила переброску истребителей Су-35С в Белоруссию на совместные учения «Союзная решимость – 2022», которые запланированы на период с 10 по 20 февраля. Замминистра обороны России Александр Фомин сообщал, что на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».
Украина обстреляла ДНР натовскими боеприпасами
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Киев уже применил западное оружие на востоке Украины, обстрел подстанции в Еленовке велся натовскими боеприпасами, сообщила полпред ДНР в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, глава МИД республики Наталья Никонорова.
«Буквально недавно уже было первое проявление такой накачки со стороны НАТО. В частности, в Еленовке: электрическая подстанция была обстреляна боеприпасами калибром 60 миллиметров – это натовский стандарт. Раньше такого калибра Украина не применяла», – передает РИА «Новости» слова Никоноровой.
По ее словам, поставки вооружения Киеву приводят к новым обстрелам в Донбассе со стороны украинских силовиков. «Очевиден вывод: поставка любого вооружения (Киеву от стран Запада) приводит к новым обстрелам Донбасса», – сказала Никонорова.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина наращивает боеспособность и возможности своей армии, но получаемое оружие от Запада страна намерена использовать исключительно для обороны. Украина получила от США более 80 тонн боеприпасов. Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что формирование Сил территориальной обороны Украины идет по плану, сформировано 70% штата мирного времени.
Лукашенко назвал свое отличие от Януковича
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что между ним и экс-главой Украины Виктором Януковичем большая разница.
«Янукович и я – большая разница. У него денег было много, понимаете, деньги довлеют всегда, жмут в кармане и надо спасти», – сказал Лукашенко в интервью журналисту Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live», передает РИА «Новости».
Соловьев до этого заявления сравнил действия Лукашенко во время протестов оппозиции в 2020 году с действиями Януковича в 2014 году.
«Они (оппозиция Белоруссии – прим. ВЗГЛЯД) подняли этот фейк, что (Лукашенко – прим. ВЗГЛЯД), вот как Янукович, сбежал – он уже в Ростове, дети улетели. Я – автомат в руки, даже шлем забыл надеть. Я же не знал, что это произойдет. Никто не дрожал. Я знал, как действуют наши ребята (силовики – прим. ВЗГЛЯД). Они выполняли все, что я им говорил. Но я им должен показать, что я никуда не сбежал, и дети мои тоже. Я сел в вертолет и буквально через несколько минут приземлился там. Автомат был со мной», – сказал Лукашенко.
Он заявил о необходимости подобных действий, так как могли напасть на резиденцию. Лукашенко подчеркнул, что если бы протестующие пошли на штурм Дворца независимости, то это было бы большим риском.
Также глава республики рассказал о задержанном в стране оружии, которое перебрасывали с Украины, а также один раз из России, но происхождение было все же украинское.
Ранее Лукашенко рассказал, когда собирается уйти на покой.
Израиль заблокировал поставки Украине оружия из Прибалтики
Израиль обратился к прибалтийским странам с требованием не передавать Киеву системы вооружений израильского производства, предназначенные для их собственной обороны, пишут СМИ.
Издание The Washington Times пишет со ссылкой на Breaking Defense, что минобороны Израиля пригрозило Латвии, Эстонии, Литве отказать в любом разрешении на поставку Украине оружия израильского производства, передает REGNUM.
Указывается, что этот шаг якобы вызван необходимостью Иерусалима сбалансировать свои отношения с Россией, чтобы иметь возможность действовать в Сирии, пресекая поставки иранского оружия «Хезболле».
Ранее Германия пообещала Украине военную помощь в виде пяти тысяч касок. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об отсутствии планов по отправке летального вооружения Украине.
В Германии также призвали Киев к сдержанности в обсуждении поставок оружия.
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Эстония решила прекратить транзит нефтепродуктов из Белоруссии
Правительство Эстонии приняло решение прекратить транзит нефтепродуктов из Белоруссии через территорию республики, сообщила премьер-министр Кая Каллас.
«Мы приняли решение ввести дополнительные санкции против Белоруссии и прекратить транзит нефтепродуктов под таможенным кодом 2707 через Эстонию», – приводит слова политика РИА «Новости».
Она рассказала, что товары с кодом 2707 под прямые европейские санкции не попадают, поэтому решение ввели дополнительно.
Целью данных санкций она назвала оказать давление на белорусский режим и косвенно на Россию, добавила Каллас. Внешнюю политику Эстонии она назвала «основанной на ценностях».
Ранее газета Eesti Pаevaleh заявила, что попавшая под санкции ЕС Белоруссия использует Эстонию для экспорта рекордно крупных объемов своих нефтепродуктов. Якобы Эстония импортировала белорусские нефтепродукты в три раза больше, чем годом ранее.
Ранее сообщалось, что власти Белоруссия расширили перечь стран, на которые распространяется продовольственное эмбарго. В список добавлены Лихтенштейн и Сербия.
Захарова о публикациях Bloomberg и Bild: Это придумали настоящие извращенцы
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала публикации Bloomberg и Bild о «вторжении» России на Украину, заявив, что такое могли придумать только «настоящие извращенцы».
Захарова написала в Facebook, что «в Киеве монумент «Родина-Мать» озарился цветами государственного флага, акция состоялась в знак «благодарности Украины дружественным государствам на фоне российской угрозы, а также чтобы показать общенациональное единение и готовность украинцев к защите и отпору внешним врагам».
«Удачно получилось, что (монумент) не снесли», – отметила она.
«Врагом», по словам Захаровой, в Киеве, вероятно, считают Москву: «Ясное дело, Bloomberg же написало сегодня о «вторжении России на Украину». То самое американское агентство Bloomberg, которое две недели назад опубликовало фейк о «российско-китайских договоренностях по вторжению на Украину».
Кроме того, «немецкая Bild (тоже сегодня) опубликовала «путинский путч-план для Украины». В статье раскрывается подробная схема «захвата Украины», которая, со слов журналистов, «попала в руки неназванной спецслужбы».
«Много раз мы наблюдали, как западники портят Олимпийские игры. Но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на все», – подытожила Захарова.
Она также вернулась к символике акции: «Во-первых, монумент символизирует период наивысшего расцвета Украины, который нынешний режим не имеет технологий «декоммунизировать». Единственная возможность подчинить историю собственным болезненным амбициям – раскрасить в нужные цвета. Рука набита на памятниках советским воинам в Европе. Во-вторых, поборники «единства Украины» провели свое мероприятие аккурат к знаменательной дате – очередной годовщине вступления в силу Договора между СССР и Польской Республикой о советско-польской государственной границе 5 февраля 1946 года. Документ юридически зафиксировал передачу Западной Украины и Западной Белоруссии от Польши к СССР».
«Теперь, благодаря нашей подсказке, и украинцы, и поляки, а может Bloomberg и Bild узнают, о чем именно своей акцией про «единство» киевские технологи напомнили Польше», – заключила Захарова.
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Ранее таблоид Bild опубликовал доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у Москвы «плане» по присоединению Украины. До этого агентство Bloomberg сообщило о якобы начале «вторжения» России на Украину. После в Кремле предложили вести термин «блумберг-ньюс» для фейковых новостей.
Также американское издание The Washington Post опубликовало карту «вторжения» России на Украину с территории Белоруссии, с севера и востока к Днепру, а также с Черного моря.
В конце января британский телеканал Sky News сообщал, что Россия в случае «вторжения» на Украину может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения. После стало известно, что украинские силовики провели учения в Припяти.
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Эксперт: НАТО заставляет ВСУ с помощью дронов следить за учениями в Белоруссии
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По замыслу западных кураторов, у ВСУ должно быть налажено взаимодействие с комплексами стран НАТО по получению разведданных. Видимо, они хотели сопоставить данные от спутников и от беспилотника. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Минск сообщил о перехвате украинского дрона в районе российско-белорусских учений.
«На Украину не просто так прибыло четыре тысячи инструкторов. Они же обещали Киеву поддержку – и вот, теперь стоят за спинами украинских военных и направляют их действия, в том числе в сфере разведки силами беспилотной авиации. Инструкторы проверяют функциональность обрабатывающих центров ВСУ и НАТО: их данные о передвижении войск России по Белоруссии должны совпадать», – предположил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
Леонков не исключает, что ВСУ не собирались отправлять свой дрон вглубь территории Белоруссии. «Военные вряд ли планировали проникновение на 40 км, под Брест. Они не могли не подозревать, что там будут атакованы РЭБ и потеряют аппарат. Проблема может быть в навигационном оборудовании ВСУ. Не исключено, что они пользовались простыми гражданскими приемниками координат, которые дают погрешности в расстоянии», – сказал аналитик.
Скорее всего, беспилотник во время полета 24 января должен был летать лишь вдоль границы, – следить за тем, чтобы к границе не приближались российские войска, которые будут прибывать в Белоруссию для участия в учениях «Союзная решимость – 2022». «Но, допускаю, что дело и в невысокой квалификации самих украинских военных. В какой-то момент они могли просто потерять управление БЛА, и тот уже сам улетел, неконтролируемо вглубь Белоруссии, в район Бреста», – добавил собеседник.
Леонков пояснил, что далее перехватить управление дроном для РЛС белорусов было уже делом техники. «Комплекс радиотехнической разведки определяет частоту сигнала, глушит его более мощным сигналом и перехватывает управление», – детализировал аналитик.
Леонков подчеркнул, что подобные случаи отмечались и в Донбассе, поскольку у военных ДНР и ЛНР тоже есть комплексы РЭБ, позволяющие успешно захватывать дроны. «Вспомнился случай, как посаженному в центре Донецка беспилотнику ветеран костылями обломал винты, чтобы тот не смог снова взлететь», – сказал собеседник.
В том же, что Минск решил обнародовать данные о произошедшем сейчас, тогда как сам инцидент произошел 24 января, эксперт не видит ничего удивительного: видимо, Белоруссия две недели согласовывала свою реакцию и сейчас решила указать южному соседу на недопустимость таких действий.
Эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов подтвердил: судя по уровню сохранности беспилотника на опубликованном фото, он мог упасть в следствие воздействия средств РЭБ. «Другой причиной могла стать техническая неисправность», – добавил специалист.
«Что касается марки дрона, то я бы не взялся точно ее идентифицировать. Если рассматривать продукцию украинских компаний, то в наибольшей степени аппарат на фото напоминает БЛА Spectator. Однако имеются некоторые визуальные отличия от тех образцов упомянутой модели, которую украинцы демонстрировали на открытых мероприятиях», – заключил аналитик.
Напомним, Белоруссия в четверг сообщила о незаконном пересечении границы украинским беспилотным летательным аппаратом. Местные СМИ опубликовали фото беспилотника, который удалось принудительно посадить белорусским специалистам.
Инцидент произошел еще 24 января. Насколько известно, беспилотник был запущен недалеко от деревни Пища Ковельского района Волынской области Украины – в 1,7 км от границы с Белоруссией. Дрон пролетел вглубь страны на 40 км – почти до Бреста. Кстати, именно на брестском полигоне идет подготовка учений «Союзная решимость – 2022» России и Белоруссии, намеченных на 10 февраля.
После этого Минобороны Белоруссии вручило военному атташе посольства Украины ноту протеста. В Минске отметили, что это уже третье нарушение с ноября. Было заявлено «о необходимости проведения разбирательства по данному факту и информирования белорусской стороны о его результатах».
В свою очередь, пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко написал, что ВСУ не использовали БЛА на границе с Белоруссией, и что Киев считает это обвинение «провокацией». «Мы призываем Минск воздержаться от подыгрывания дестабилизирующей деятельности России. Спокойствие на украинско-белорусской границе отвечает интересам всего региона», – добавил он.
При этом, также в четверг Киев выразил намерение закупить у Анкары новые беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
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Белоруссия частично запретила железнодорожный транзит из Литвы
Белоруссия вводит запрет на железнодорожный транзит из Литвы для группы товаров, сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
«Нами принято решение о запрете перевозок, следующих из Литвы железнодорожным транспортом», – приводит слова пресс-секретаря МИД агентство Белта. Решение вступает в силу с 7 февраля.
Ограничения коснулись нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на литовских ж/д станциях.
По словам Глаза, Белоруссия не раз предлагала консультации для урегулирования вопросов в правовом поле, но Литва не согласилась. Запрет на перевозку введен из-за санкций США, которые стали причиной отказа Литвы сотрудничать с Белоруссией.
При этом в Белоруссии заявили, что «правительством Беларуси выработаны все необходимые логистические решения по переориентации всех своих грузовых потоков, не только удобрений, в морские порты государств, выполняющих свои обязательства и являющихся надежными партнерами для нашей страны».
Ранее сообщалось, премьер Белоруссии Роман Головченко пообещал жесткие ответные меры на прекращение Литвой транзита белорусского калия. Он рассказал, что Белоруссия переориентировала транзит своего экспорта с Литвы на Россию.
Российский ЗРК С-400 прибыл в Белоруссию
В Белоруссию прибыл ЗРК С-400 «Триумф», который принимает участие в проверке сил реагирования Союзного государства, сообщает российское Минобороны.
Личный состав ЗРК объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа должен будет совершить марш на полигон в Брестской области. Там российские военные выполнят ряд учебных задач. ЗРК заступит на боевое дежурство по ПВО в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России, передает РИА «Новости».
Напомним, проверка пройдет в два этапа. До 9 февраля проведут передислокацию и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, с 10 по 20 февраля состоятся совместные учения «Союзная решимость – 2022». Замминистра обороны России Александр Фомин сообщил, что в рамках проверки на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».
США и Словакия подписали военный договор
В четверг в Вашингтоне США и Словакия заключили соглашение о военном сотрудничестве, которое позволит Штатам расширить военное присутствие в республике, в частности, путем модернизации двух военных аэродромов.
Подписи под документом поставили госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Словакии Ярослав Надь и глава словацкого МИДа Иван Корчок, передает Deutsche Welle.
Данный договор позволит США расширить военное присутствие в Словакии, в частности, путем модернизации военных аэродромов Малацки-Кухиня и Слиач.
Для вступления документа в силу требуется его ратификация словацким парламентом и утверждение президентом страны.
Это вызвало неоднозначную реакцию в Словакии, где прошли акции протеста. Критики заявляют, что договор может привести к утрате суверенитета республики и нарушению силами США словацкого законодательства.
Однако Блинкен отрицает создание постоянных баз США в Словакии: «Это соглашение основано на сотрудничестве и уважении (...) Оно было подготовлено Словакией совместно с США, в качестве полноправных и суверенных партнеров, и в интересах обоих правительств оно представляет интересы народов обеих стран».
Он осудил распространение «дезинформации» о содержании сделки. Глава Госдепа отметил, что США не будут создавать в Словакии свои постоянные военные базы или на постоянной основе размещать в стране американские войска.
По условиям договора, Соединенные Штаты профинансируют модернизацию двух военных аэродромов, которые останутся в собственности словацкого правительства, но которыми американские военные смогут бесплатно пользоваться.
Ранее Словакия и Нидерланды предложили усилить восточное крыло НАТО.
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Белоруссия ограничила вывоз лука, капусты и яблок
Правительство Белоруссии ввело лицензирование вывоза лука, капусты и яблок, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на соответствующее постановление Совета министров.
Так, вывоз лука, белокочанной капусты и яблок вне зависимости от страны происхождения за пределы республики осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с облисполкомами. Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений сможет выдавать фитосанитарные сертификаты на указанные товары только при наличии разовой лицензии, пишет ТАСС.
При этом уточняется, что лицензирование не будет распространяться на вывоз продукции в страны Евразийского экономического союза, а также в другие государства для оказания международной гуманитарной помощи на основании решений правительства. Кроме того, действие документа не распространяется на транзитные товары. Постановление будет действовать в течение трех месяцев.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна может закрыть Литве транзит грузов через свою территорию, если продолжится конфронтация.
Напомним, правительство Литвы приняло решение аннулировать с 1 февраля соглашение о железнодорожном транзите через страну в Клайпедский порт калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий».
Ту-160М стал первым самолетом с ракетами обратного старта
Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М станет первым в мире самолетом с ракетами обратного старта – они способны перехватывать цели, находящиеся у него «за спиной», рассказал источник в авиастроительной отрасли.
«На первом вновь изготовленном Ту-160М установлена радиолокационная станция (РЛС) заднего обзора, которая позволит самолету применять для самообороны от ракет «воздух – воздух», «земля – воздух» и истребителей ракеты так называемого обратного старта. Такие ракеты класса «воздух – воздух» по целеуказанию хвостовой РЛС бомбардировщика будут поражать цели в задней полусфере, то есть находящиеся «за спиной» у Ту-160М», – сообщил источник РИА «Новости».
Источник добавил, что «применение РЛС заднего обзора на тяжелых бомбардировщиках наиболее целесообразно, так как это маломаневренные машины, которые просто могут не успеть развернуться носом к противнику».
На базовой версии Ту-160 хвостовая РЛС отсутствует. Собеседник также уточнил, что ракеты обратного старта могут поражать цели и в передней полусфере. При поражении целей в задней полусфере, по целеуказанию от хвостовой РЛС, они разворачиваются в полете на 180 градусов.
Ранее авиаэксперт объяснил отличие нового Ту-160М от советского «Белого лебедя».
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Лукашенко назвал цели военных учений с Россией
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Одной из целей совместных с Россией учений является необходимость укреплять границу с Украиной, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Я ее (цель проведения совместных с Россией учений) не скрываю. Сегодня у нас, к сожалению, открывается южное направление. От этого никуда не денешься. Мы вынуждены укреплять границу с Украиной», – цитирует его «БелТА».
По его словам, необходима помощь российских военных специалистов.
«Помогут нам определить самые болевые точки на этом направлении для того, чтобы без лишних затрат создать эту оборону на южных наших рубежах. Это также важно и для Российской Федерации. Поэтому разговоры о войне – не войне и так далее... Полезут – получат. Вот и вся война», – добавил Лукашенко.
Также Лукашенко заявил, что совместно с Россией создаются центры, в которых обучают обращению с новейшими образцами российских вооружений. По его словам, Белоруссия готова создавать с Россией и дополнительные центры для обучения системам ПВО.
«Это моя была просьба к вам, чтобы мы создали здесь центры по новейшему оружию. Спасибо, вы откликнулись на это», – объяснил белорусский лидер.
Как было отмечено на встрече, где присутствовал также и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, уже созданы три таких центра – два на территории России и один в Белоруссии, добавляет агентство.
Лукашенко подчеркнул, что «мы готовы создавать еще центры для того, чтобы освоить и системы противовоздушной обороны, и новейшие образцы вооружений, которые сегодня создаются на территории России. Нам опять же критически важно их освоить и уметь пользоваться».
Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе, до 9 февраля, будет выполнена передислокация и создание в Белоруссии группировок войск (сил), организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов.
В ходе второго этапа проверки, с 10 по 20 февраля, будут проведены совместные учения «Союзная решимость – 2022», в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных участках местности, расположенных на территории Белоруссии. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи. «Количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, попадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению», – подчеркивается в сообщении.
Ранее в четверг в Белоруссию прибыл ЗРК С-400 «Триумф», который принимает участие в проверке сил реагирования Союзного государства.
Напомним, 27 января Россия завершила переброску истребителей Су-35С в Белоруссию на совместные учения «Союзная решимость – 2022», которые запланированы на период с 10 по 20 февраля. Замминистра обороны России Александр Фомин сообщал, что на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».
Минск выразил Киеву протест из-за незаконного пересечения границы украинским БЛА
Белоруссия выразила протест Украине в связи с незаконным пересечением белорусской границы украинским беспилотным летательным аппаратом (БЛА), сообщила пресс-служба МИД республики.
В ведомстве сообщили, что в четверг в МИД «был вызван посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим, которому заявлен решительный протест в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата с Украины на территорию Белоруссии», передает ТАСС.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что ни он, ни его военачальники не хотят «никакой войнушки».
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Отряд российских военных кораблей прибыл в Сирию
Отряд из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов прибыл в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе, сообщили в пресс-службе Минобороны.
«Отряд десантных кораблей Северного и Балтийского флотов в составе шести БДК «Петр Моргунов», «Георгий Победоносец», «Оленегорский горняк», «Королев», «Минск» и «Калининград» завершил переход вокруг Европы и прибыл в восточную часть Средиземного моря в рамках учения ВМФ России, проводимого под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Общая протяженность перехода составила более 6000 морских миль», – приводит текст сообщения РИА «Новости».
В настоящее время корабли находятся на рейде сирийского порта Тартус, где пополняют запасы горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия до требуемых норм.
Пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ расположен на побережье Средиземного моря в районе порта Тартус и обеспечивает стоянку, восстановление технической готовности и ремонт российских военных кораблей, а также пополнение их необходимыми запасами материальных средств и другого имущества до требуемых норм.
Большие десантные корабли проекта 11711 («Петр Моргунов») и 775 («Георгий Победоносец», «Оленегорский горняк», «Королев», «Минск» и Калининград») предназначены для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов. Способны транспортировать различные виды бронетехники.
Напомним, 18 января ВС России по просьбе сирийских властей взяли морской порт Латакия под круглосуточную охрану в связи с угрозой терактов. По данным сирийских органов безопасности, теракты в портах Тартус и Латакия планируют совершить диверсионно-террористические группы радикальных бандформирований из идлибской зоны деэскалации.