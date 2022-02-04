В ЛНР заявили о завершающей фазе подготовки ВСУ к наступлению на Донбасс

|
4 февраля, пятница | Последнее обновление — 12:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Газпром и CNPC подписали договор на крупную поставку газа в Китай
Разделы
Ученые XX века назвали допетровские русские города – живописными ландшафтными городами с пространственно-модульной планировкой. Именно к такой модели городов должно прийти человечество, если хочет выжить. Ну или хотя бы Россия.
Подробности...
Ничего удивительного в том, что Пушкин понимал историю лучше господ академиков. На то он и гений. Но то, что господа академики желают, в духе времени, поправить Пушкина – должно настораживать.
Подробности...
К глубокому сожалению Парижа, россияне обосновались в большинстве африканских стран. В Судане, Анголе, Гвинее, Мозамбике, ЮАР, Конго. Москва подписала соглашения о сотрудничестве примерно с 20 странами континента.
Подробности...
Лидерами в общекомандном зачете Олимпиады в Пекине станут Россия, Китай, а также Германия и США. Такой результат предсказали панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Теперь пандам хотят предложить назвать победителей в отдельных видах спорта
Подробности...
На 91-м году жизни скончалась актриса Моника Витти, которую называли «королевой итальянской комедии» и музой режиссера Микеланджело Антониони. Пик ее славы пришелся на 60-е годы, а прорывной стала роль в фильме Антониони «Приключение»
Подробности...
В Петербурге в возрасте 84 лет от осложнений, вызванных коронавирусом, умер сценарист, режиссер, народный артист России Виктор Мережко. Он был сооснователем киноакадемии «Ника» и ее первым президентом, вел популярные телепередачи «Кинопанорама» и «Моё кино»
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
В ЛНР заявили о завершающей фазе подготовки ВСУ к наступлению на Донбасс
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Данные разведки Луганской народной республики (ЛНР) говорят о том, что подготовка Вооруженных сил Украины (ВСУ) к наступлению в Донбассе перешла в завершающую фазу, сообщил официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«По данным нашей разведки, украинское руководство, подстрекаемое западными кураторами, ведет подготовку к развязыванию агрессии в Донбассе против народных республик. <...> Подготовка ВСУ к наступлению на Донбассе перешла в завершающую фазу», – цитирует ТАСС Филипоненко.
По его словам, представители средств массовой информации Великобритании, США и Эстонии находятся в Донбассе для подготовки постановочных сюжетов, якобы демонстрирующий «агрессию» со стороны России, Донецкой и Луганской народных республик.
«Нашей разведкой отмечается нахождение представителей СМИ из Эстонии, США и Великобритании в тыловых районах 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБР) [Вооруженных сил Украины]», - сообщил представитель народной милиции ЛНР. «Командир 95-й ОДШБР [Вячеслав] Вессер получил указания лично от командующего десантно-штурмовыми войсками [ВСУ Максима] Миргородского обеспечить безопасность и работу съемочных групп, которые должны продемонстрировать западному сообществу «агрессию» со стороны России и народных республик», – добавил Филипоненко.
Напомним, в среду в ЛНР заявили о намерениях ВСУ использовать авиацию при наступлении.
Украина обстреляла ДНР натовскими боеприпасами
|
|
Киев уже применил западное оружие на востоке Украины, обстрел подстанции в Еленовке велся натовскими боеприпасами, сообщила полпред ДНР в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, глава МИД республики Наталья Никонорова.
«Буквально недавно уже было первое проявление такой накачки со стороны НАТО. В частности, в Еленовке: электрическая подстанция была обстреляна боеприпасами калибром 60 миллиметров – это натовский стандарт. Раньше такого калибра Украина не применяла», – передает РИА «Новости» слова Никоноровой.
По ее словам, поставки вооружения Киеву приводят к новым обстрелам в Донбассе со стороны украинских силовиков. «Очевиден вывод: поставка любого вооружения (Киеву от стран Запада) приводит к новым обстрелам Донбасса», – сказала Никонорова.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина наращивает боеспособность и возможности своей армии, но получаемое оружие от Запада страна намерена использовать исключительно для обороны. Украина получила от США более 80 тонн боеприпасов. Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что формирование Сил территориальной обороны Украины идет по плану, сформировано 70% штата мирного времени.
В ДНР рассказали о готовых оказать Донбассу военно-техническую помощь странах
|
|
Замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире канала «Россия 1» рассказал, что кроме России, есть и другие страны, готовые оказать Донбассу военно-техническую помощь.
«Я сегодня уже сделал заявление, что мы будем вынуждены обратиться к нашим друзьям, которые бы нам помогли военным и военно-техническим способом остановить ту агрессию Украины по отношению к жителям Донбасса... Я думаю, самое первое, что необходимо, сказать, что она (помощь) будет. Ни что именно, а сам факт, что будет заявлено нашими друзьями, это же не только Российская Федерация. Хотел бы подчеркнуть, что есть и другие страны, которые готовы нам оказывать военно-техническую помощь», – цитирует его РИА «Новости».
Басурин не стал называть страны, которые могут оказать Донбассу военно-техническую помощь. По его словам, существует много непризнанных государств, которые «положительно относятся к тому, когда люди борются за свою независимость».
Он добавил, что провокации в Донбассе готовятся на средства США и Великобритании. Также Басурин отметил, что у Киева уже есть целенаправленный план по вторжению на территорию Донбасса.
«В жизни готовится большая война по отношению жителей Донбасса», – заключил он.
Ранее Басурин заявил, что генштаб Украины завершил разработку плана наступления в Донбассе. По его словам, на этой неделе должно состояться совещание под руководством начальника генштаба вооруженных сил Украины с участием командующего операций объединенных сил Украины и командующих оперативно-тактическими группировками «Север» и «Восток», в ходе которого будет представлен данный план.
Ранее глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику, стараясь скрыть перемещение от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
В Раде обвинили Зеленского в подготовке «кровавой провокации» в Донбассе
|
|
Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может решиться при помощи Запада на провокацию в Донбассе, которая, вероятно, станет причиной масштабной войны на территории страны.
«Для Зеленского и его труппы «95 квартала», называющей себя властью, чтобы не сесть в тюрьму и сохранить награбленное, есть два пути: первый – сложить с себя полномочия, распустить парламент и мирно уйти, постараясь выторговать за это индульгенцию. Второй – совершить кровавую провокацию на Донбассе, с помощью прибывающих на Украину иностранных спецслужб и сотрудников ЧВК», – написал Кива на своей странице в соцсети Facebook.
Парламентарий выразил мнение, что в случае агрессивных действий Киева в Донбассе на Украине разгорится масштабная война с участием России. При этом сам Зеленский при таком развитии событий сбежит в Великобританию вместе со своим окружением, где, как считает депутат, создаст «правительство в изгнании». «И по моему, Зеленский выбрал второй сценарий. <…> Как бы я хотел ошибаться… Господи, спаси Украину», – заключил Кива.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти на встречах всех уровней отвергают возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса, несмотря на то, что это предусмотрено Минскими соглашениями. Днем ранее глава МИД Украины исключил возможность предоставления особого статуса Донбассу.
-
В прошлую среду замглавы администрации президента России Дмитрий Козак подвел итоги встречи политсоветников лидеров «нормандской четверки» в Париже, констатировав, что прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой. В свою очередь полпред России в контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в саботаже Минских соглашений.
В конце января глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику. В ДНР зафиксировали, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Комбат из ДНР вызвал Владимира Кличко на бой в Донбассе
|
|
Командир отдельного разведывательного батальона самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) «Спарта» Владимир Жога, известный в Донбассе по позывному Воха, вызвал бывшего профессионального боксера Владимира Кличко на бой.
«Если Владимир это сделал всерьез (записался в бригаду территориальной обороны Киева), а не для дешевого и псевдопатриотического пиара, я, как защитник Донбасса, приглашаю его на реальный бой, на реальном фронте. В районе Донецкого аэропорта, например», – уточнил преемник основателя «Спарты» Арсения Павлова (позывной Моторола) во «ВКонтакте».
Выбор оружия он оставил за Кличко: пистолет, автомат, снайперская винтовка или любое другое средство огневого поражения.
«Так что, Владимир, если у вас хватит мужества и вы действительно собрались воевать не только на словах – милости просим. Все детали по нашему с вами бою готов обсудить абсолютно в любое время. Если же вы записались в тербат для того, чтобы набрать банальные политические очки, то остается лишь посочувствовать вашим поклонникам», – отметил Жога.
Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что его брат, боксер Владимир Кличко собрался вступить в бригаду территориальной обороны Киева.
Накануне замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что формирование Сил территориальной обороны Украины идет по плану, сформировано 70% штата мирного времени.
Напомним, 1 января 2022 года на основании закона «Об основах национального сопротивления» Силы территориальной обороны стали отдельным родом войск Вооруженных сил Украины. Командующим Силами терробороны был назначен генерал Юрий Галушкин. Формирование СТО Украины планируется завершить к 15 февраля. Закон предусматривает, что они будут действовать по территориально-зональному принципу. 14 января в Раде сообщили о решении выдать Силам территориальной обороны Украины оружие.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украина исключила возможность прямого диалога с Донбассом
|
|
Украинские власти на встречах всех уровней отвергают возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса, несмотря на то, что это предусмотрено Минскими соглашениями, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Один плюс один».
«Мы поясняем каждому гостю, каким является видение Украины имплементации Минских соглашений, потому что есть российское видение, и я вас уверяю, что Минские соглашения не могут быть выполнены на российских условиях, в основе которых прямой диалог между Украиной и ОРДЛО (отдельными районами Донецкой и Луганской областей, не подконтрольными Киеву =), который нам навязывают, и который, я могу вам подтвердить, на всех встречах, на всех уровнях очень четко отметается. В том числе это сделал [глава офиса президента Украины] Андрей Ермак на последней встрече в Париже (встреча советников лидеров нормандской «четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция))», – приводит ТАСС слова главы МИД Украины.
Кроме того, Кулеба заявил, что в ходе встреч и переговоров с западными партнерами никто не давит на Киев и не указывает, как выполнять Минские соглашения.
В эфире программы министр также указал, что Киев отправится на очередные переговоры советников с неизменной позицией, которая предусматривает отказ от прямого диалога с Донбассом. Встреча политсоветников лидеров нормандского формата ожидается на следующей неделе.
Напомним, в среду глава МИД Украины Дмитрий Кулеба исключил предоставление особого статуса Донбассу. В конце января глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику, стараясь скрыть перемещение от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Киев исключил предоставление особого статуса Донбассу
|
|
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Rzeczpospolita заявил, что Донбасс не получит особого статуса и права вето.
«Ни один регион Украины не получит право вето на какие-либо решения, касающиеся всей страны. Это написано в камне! Таким образом, не будет никакого особого статуса, как это себе представляет Россия, не будет права вето», – ответил он на вопрос, готова ли Украина предоставить особый статус Донецкой и Луганской областям с тем, чтобы они получили де-факто право вето в отношении стратегических решений украинских властей, сообщает РИА «Новости».
Кулеба добавил, что «мы проводим очень глубокую децентрализационную реформу, мы готовы работать над приведением в действие минских соглашений. Но минские договоренности начинаются с вопросов безопасности. Политическая часть там записана только на втором месте. Поэтому каждый должен сначала сосредоточиться на вопросах безопасности».
Напомним, замначальника управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что генштаб Украины завершил разработку плана наступления в Донбассе. По его словам, на этой неделе должно состояться совещание под руководством начальника генштаба вооруженных сил Украины с участием командующего операций объединенных сил Украины и командующих оперативно-тактическими группировками «Север» и «Восток», в ходе которого будет представлен данный план.
Ранее глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику, стараясь скрыть перемещение от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
В Совфеде призвали ООН отреагировать на применение Украиной натовских боеприпасов против Донбасса
|
|
«Нужно освещать факты обстрелов Киевом Донбасса на международных площадках, чтобы показать Западу ошибочность и преступность их политики в отношении Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее Киев произвел обстрел подстанции в ДНР натовскими боеприпасами.
«Вооружая Украину, Запад неминуемо подталкивает ее к конфликту на юго-востоке страны. Они также рассчитывают втянуть в этот конфликт Россию», – считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По его мнению, из стран Запада только Германия осознает риски от бесконтрольного снабжения Киева оружием. «Нынешние украинские власти уже замучили немцев своими постоянными требованиями и претензиями. Более того, постоянно обостряя обстановку в Донбассе, они не дают Берлину нормально развивать отношения с Москвой. В частности, препятствуют вводу в эксплуатацию «Северного потока – 2». Я думаю, что немцев такая политика Украины раздражает и они понимают: чем больше оружия Запад поставляет Киеву, тем выше шанс начала войны между юго-востоком Украины и центральными властями страны», – полагает сенатор.
«Вероятно, стоит рассмотреть инициативу «Единой России» об оказании военной помощи Донбассу, включая поставки боеприпасов. И нужно наконец добиться того, чтобы западные партнеры Украины убедили ее прекратить разрушать Минские соглашения», – добавил Джабаров.
«Также необходимо как можно больше освещать факты обстрелов Киевом Донбасса натовским оружием и боеприпасами на международных площадках, чтобы показать Западу ошибочность и преступность их политики в отношении Украины. В частности, нужно поставить этот вопрос на обсуждение в Совете Безопасности ООН, где Россия сейчас председательствует», – заключил собеседник.
В четверг стало известно, что Киев применил западное оружие на востоке Украины, произведя обстрел подстанции в Еленовке натовскими боеприпасами. Об этом сообщила полпред ДНР в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, глава МИД республики Наталья Никонорова.
«Буквально недавно уже было первое проявление такой накачки со стороны НАТО. В частности, в Еленовке: электрическая подстанция была обстреляна боеприпасами калибром 60 миллиметров – это натовский стандарт. Раньше такого калибра Украина не применяла», – передает РИА «Новости» слова Никоноровой.
По ее словам, поставки вооружения Киеву приводят к новым обстрелам в Донбассе со стороны украинских силовиков. «Очевиден вывод: поставка любого вооружения Киеву от стран Запада приводит к новым обстрелам Донбасса», – сказала Никонорова.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина наращивает боеспособность и возможности своей армии, но получаемое оружие от Запада страна намерена использовать исключительно для обороны. Украина получила от США более 80 тонн боеприпасов.
В середине января Британия поставила Киеву несколько тысяч противотанковых управляемых ракет, включая комплексы NLAW, предназначенные для наступления. Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что формирование Сил территориальной обороны Украины идет по плану, сформировано 70% штата мирного времени. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Запад подготовил ВСУ к масштабной провокации в Донбассе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Украине ограничили выезд людей призывного возраста
Власти Украины ограничили выезд с Украины для мужчин в возрасте от 18 до 45 лет, сообщил замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
По его данным, Киев обратился за помощью к западным партнерам с целью вернуть в страну граждан призывного возраста, передает РИА «Новости».
«2 февраля главой государственной пограничной службы Украины [Сергеем] Дейнеко отданы указания об ограничении с 20 февраля выезда из страны военнообязанных граждан мужского пола в возрасте от 18 до 45 лет. В целях исключения паники среди населения в качестве причин отказа в выезде из страны называть отсутствие в базе данных сведений о выданных визах, наличие якобы в производстве дел об административных правонарушениях, неуплату алиментов или неурегулированных имущественных споров и другие причины», – сообщил Басурин.
Одновременно с тем военкоматами Украины проводится уточнение списков граждан, подлежащих мобилизации, добавил он.
Также Басурин сообщил, что Киев просит негласно информировать иностранцев о необходимости покинуть Донбасс.
«МИД Украины просит дипломатические представительства негласно проинформировать граждан иностранных государств о необходимости в кратчайшие сроки покинуть зону проведения операции объединенных сил (силовая операция Киева) в Донбассе», – заявил он.
Представитель народной милиции ДНР уточнил, что украинские артиллеристы ведут разведку местности на линии соприкосновения в Донбассе. Он отметил, что ведомству известно о проведении 56-й отдельной мотопехотной бригадой на донецком направлении тактических учений по наступательной тематике с подразделениями 55-й артиллерийской бригады.
«Занятия проводились под руководством заместителя командующего операцией объединенных сил в Донбассе генерала Драпатого. Ранее данный генерал провел проверку готовности 53-й механизированной бригады к выполнению боевых задач», – сказал представитель ведомства.
24 января Госдеп США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит работу, несмотря на частичную эвакуацию персонала. В Госдепе также предупредили, что в случае эскалации напряженности на Украине Соединенные Штаты не смогут осуществить эвакуацию американских граждан, гражданам США следует рассмотреть возможность эвакуации своими силами, в том числе при помощи гражданских авиарейсов.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пушилин назвал визит Джонсона на Украину подталкиванием Киева к военным действиям
Визит премьера Британии Бориса Джонсона на Украину «не про мир» и «не про выполнение Минских соглашений» – это подталкивание Киева к военным действиям, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Это все не про мир. Поставки со стороны Великобритании вооружения летального – это не про мир. Отправка, а потом обучение военнослужащих украинских инструкторами британскими – это не про мир. Даже визит на Украину – это же тоже не про выполнение минских соглашений будет идти речь. А как раз укрепление или подталкивание Украины к военным действиям. По-другому мы расценить не можем», – цитирует его РИА «Новости».
Напомним, британский премьер Борис Джонсон приехал с визитом в украинскую столицу, чтобы обсудить вопросы безопасности и военно-технического сотрудничества.
В ходе встречи обсуждались планы по «сдерживанию» России. По словам главы Украины, британская сторона готова помочь Киеву в вопросе «освобождения оккупированных территорий».
В ДНР назвали численность украинской армии у линии соприкосновения в Донбассе
Украина сосредоточили две трети украинской армии у линии соприкосновения в Донбассе, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
«Сейчас они перемещают еще три бригады (в Донбасс), это еще порядка 20-25 тыс. человек. В итоге их будет до 150 тыс. Это не считая националистов. Это где-то две трети вооруженных сил Украины», – заявил Басурин в эфире канала «Россия 1».
По его словам, украинские военные размещены на участке фронта длинной в 320 км.
Ранее Басурин сообщил, что власти Украины ограничили выезд с Украины для мужчин в возрасте от 18 до 45 лет.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В здании одной из районных администраций Донецка обнаружено взрывное устройство
Взрывное устройство было обнаружено и уничтожено в здании администрации Киевского района Донецка, сообщили в официальном Telegram-канале главы Донецка Алексея Кулемзина.
«Поступила анонимная информация о минировании здания администрации Киевского района города. Спецслужбы выехали на место. В ходе проверки здания администрации Киевского района Донецка спецслужбами было обнаружено и обезврежено взрывное устройство. Пострадавших нет», – говорится в сообщении в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что украинские военные сбросили три взрывных устройства с беспилотного летательного аппарата в центре Ясиноватой Донецкой народной республики (ДНР).
В ЛНР заявили о намерениях ВСУ использовать авиацию при наступлении
Украинские силовики планируют использовать авиацию в случае наступления в Донбассе, заявил офицер пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.
По его словам, разведке стало известно о намерениях украинской армии. «С началом наступления, украинское командование планирует осуществить заброс в тыл нашей обороны тактический воздушный десант из состава 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины», – приводятся слова Филипоненко в Telegram-канале народной милиции ЛНР.
Он добавил, что на полигоне в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Новоайдар с военнослужащими указанной бригады отрабатываются действия по десантированию 1-го батальона с привлечением вертолетов Ми-8.
Также Филипоненко сообщил, что украинские силовики отрабатывают наступление в городских условиях. «Проводится боевое слаживание с подразделениями 2-го и 3-го батальонов (ВС Украины) этой бригады с отработкой наступательных действий в городских условиях в составе штурмовых групп», – сказал он.
Ранее сообщалось, что украинские силовики начали усиленные занятия по боевой подготовке с подразделениями, находящимися на подконтрольной Киеву части Донбасса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ДНР раскритиковали заявление Кулебы об особом статусе Донбасса
Необходимость согласования с Донецкой и Луганской народными республиками аспектов особого статуса и вопросов будущего Донбасса закреплена в Минских соглашениях, заявила полпред ДНР на минских переговорах, министр иностранных дел республики Наталья Никонорова, комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об особом статусе Донбасса.
«Власти Украины продолжают находиться в своей вымышленной реальности, в которой отсутствуют объективные законы и правила, зато все подчиняется принципу «как мы сказали, так и будет». Господину [министру иностранных дел Украины Дмитрию] Кулебе и его коллегам в правительстве и парламенте уже давно пора понять, что их желания или нежелания, мнения, позиции и прочие «хотелки» не имеют никакого значения, если их не обсуждать и не согласовывать со второй стороной конфликта – республиками [Донбасса]», – сказала она Донецкому агентству новостей.
По ее словам, необходимость согласования с ДНР и Луганской народной республикой (ЛНР) аспектов особого статуса, и всех без исключения вопросов будущего Донбасса закреплена в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений и в коммюнике по итогам саммита «нормандской четверки» в 2019 году.
«Именно требования этих документов «высечены в камне», а все высказывания украинских представителей, где они пытаются в собственной манере интерпретировать взятые на себя обязательства, не имеют ни малейшего смысла», – указала глава МИД ДНР.
Никонорова отметила, что любая самодеятельность Киева противоречит духу Минских соглашений и, следовательно, означает саботаж Украиной своих обязательств.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Rzeczpospolita заявил, что Донбасс не получит особого статуса и права вето.
Напомним, замначальника управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что генштаб Украины завершил разработку плана наступления в Донбассе. По его словам, на этой неделе должно состояться совещание под руководством начальника генштаба вооруженных сил Украины с участием командующего операций объединенных сил Украины и командующих оперативно-тактическими группировками «Север» и «Восток», в ходе которого будет представлен данный план.
Ранее глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику, стараясь скрыть перемещение от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинские силовики возобновили занятия по боевой подготовке в Донбассе
Украинские силовики начали усиленные занятия по боевой подготовке с подразделениями, находящимися на подконтрольной Киеву части Донбасса, заявил офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
«Нам продолжает поступать информация об активизации занятий по боевой подготовке с подразделениями, находящимися в зоне конфликта», – приводит слова Филипоненко РИА «Новости».
Так, на полигоне под подконтрольным Киеву Краматорском прошли боевые стрельбы с операторами огнеметов РПВ-16. Контролировал учения лично командующий десантно-штурмовыми войсками ВС Украины.
«Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки», – дополнил Филипоненко.
Напомним, Киев и страны Запада обвиняют Россию в планировании нападения на Украину в феврале. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Зеленский и Макрон обсудили активизацию нормандского формата
Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора обсудили активизацию мирного процесса в рамках нормандского формата (Германия, Россия, Украина и Франция), сообщил украинский лидер.
«Продолжили диалог с Эмманюэлем Макроном по противодействию вызовам безопасности и активизации мирного процесса в рамках нормандского формата. Согласовали дальнейшие совместные шаги по поддержанию устойчивости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия», – написал Зеленский на своей странице в соцсети Twitter.
Тем временем в Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон в ходе отдельных телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским затронул тему статуса Донбасса. Как сообщается, в ходе переговоров Макрон также заявил о важности достижения стратегического баланса в Европе, который позволит снизить напряженность и гарантировать безопасность на «континенте», передает ТАСС.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин в четверг обсудил с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины и с переговорами Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности.
В четверг глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти на встречах всех уровней отвергают возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса, несмотря на то, что это предусмотрено Минскими соглашениями.
В прошлую пятницу заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что «нормандский» формат является лучшим вариантом для урегулирования конфликта в Донбассе и претворения в жизнь Минских соглашений.
В прошлую среду замглавы администрации президента России Дмитрий Козак подвел итоги встречи политсоветников лидеров «нормандской четверки» в Париже, констатировав, что прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой. В свою очередь полпред России в контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в саботаже Минских соглашений.
Днем ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|