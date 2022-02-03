В Тбилиси припомнили Гудкову дружбу с называвшим грузин «грызунами» Навальным

Глава комитета по внешним связям грузинского парламента Николоз Самхарадзе заявил, что ажиотаж по поводу отказа во въезде в страну экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова «безоснователен», и напомнил о том, как российский блогер Алексей Навальный оскорблял Грузию. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По словам Самхарадзе, ранее Гудков был депутатом Госдумы, которая признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузинский депутат напомнил, что в 2008 году блогер Навальный, сторонником которого является Гудков, оскорблял Грузию.

«У медали две стороны, поэтому призываю всех учитывать в первую очередь национальные интересы Грузии. Посмотрите, что (Гудков) говорил о Грузии, в том числе об оккупированных Абхазии и Цхинвальском регионе», – заявил Самхарадзе.

Во время войны 2008 года Навальный предлагал выдворять из России грузин, при этом называл грузин «грызунами». Он также отмечал, что следует «запулить ракетой» по штабу «грызунов».

Ранее стало известно, что причиной отказа во въезде в Грузию бывшему российскому депутату Дмитрию Гудкову стало его пребывание в Абхазии в 2007 году и призывы к отделению Абхазии от Грузии. По данным imedinews.ge, в 2007 году Гудков, занимавший тогда пост председателя Молодежной палаты России, посетил Абхазию, поддержав ее стремление к независимости. По законам Грузии, посещение Абхазии и Южной Осетии возможно только с разрешения Тбилиси.

31 января бывший депутат российской Госдумы Дмитрий Гудков заявил, что по прибытию в аэропорт Тбилиси его отказались впускать в Грузию. Он добавил, что «государство приняло решение» не пускать его в страну, хотя там у него и запланировано много встреч, оплачена гостиница, перелет. «Это уже не первый случай, насколько я понимаю, депортировали недавно отсюда Любу Соболь. Тоже не пустили. Удивительные вещи происходят в Грузии», – заключил Гудков.

Как заявил грузинский эксперт Амиран Салуквадзе, посещение Грузией Гудкова было спланировано саакашвилевским «Единым национальным движением». Он призвал власти Грузии «до конца жизни не впускать в страну Гудкова и внести его в черный список, пока тот не извинится и не отзовет свои слова».