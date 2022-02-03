Стала известна причина отказа во въезде в Грузию Дмитрию Гудкову

Причиной отказа во въезде в Грузию бывшему российскому депутату Дмитрию Гудкову стало его пребывание в Абхазии в 2007 году и призывы к отделению Абхазии от Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

По данным imedinews.ge, в 2007 году Гудков, тогда председатель Молодежной палаты РФ, посетил Абхазию, поддержав ее стремление к независимости.

По законам Грузии, посещение Абхазии и Южной Осетии возможно только с разрешения Тбилиси.

31 января бывший депутат российской Госдумы Дмитрий Гудков заявил, что по прибытию в аэропорт Тбилиси его отказались впускать в Грузию: «В общем, прилетел я из Киева в Тбилиси на встречу с активистами. У меня есть приглашение. И на границе мне сказали, что меня депортируют назад, в Киев».

Он добавил, что «государство приняло решение» не пускать его в страну, хотя там у него и запланировано много встреч, оплачена гостиница, перелет.

«Это уже не первый случай, насколько я понимаю, депортировали недавно отсюда Любу Соболь. Тоже не пустили. Удивительные вещи происходят в Грузии», – заключил Гудков.

Как заявил грузинский эксперт Амиран Салуквадзе, посещение Грузией Гудкова было спланировано саакашвилевским «Единым национальным движением». Он призвал власти Грузии «до конца жизни не впускать в страну Гудкова и внести его в черный список, пока тот не извинится и не отзовет свои слова».