Колосков назвал решение ФИФА спортивными санкциями против России

«Это абсолютно не красит ФИФА как международную спортивную организацию, которая должна быть нейтральной ко всем своим членам», – заявил газете ВЗГЛЯД почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков, комментируя решение ФИФА запретить проводить в России международные матчи.

Бюро совета Международной федерации футбола (ФИФА) единогласно запретило проводить в России международные матчи, а также предупредила, что в соревнованиях российская сборная будет участвовать под названием «Российский футбольный союз (РФС)», не используя флаг или гимн своей страны.

«Это примерно такие же санкции, как и Евросоюз вводит, только те по экономической линии, а эти по спортивной. Причем они не основываются ни на каких спортивных правилах, ведь Российский футбольный союз как член ФИФА не нарушил ни одного из тех обязательств, которым должен следовать в соответствии с уставом, регламентом. Все, что там прописано, РФС выполнил», – говорит Колосков.

Вывод, в таком случае, по мнению собеседника напрашивается сам – все политизировано, санкции являются чисто политическими и основаны на давлении Евросоюза, стран НАТО и Федерации футбола. «Это абсолютно не красит ФИФА как международную спортивную организацию, которая должна быть нейтральной ко всем своим членам», – считает он.

В данной ситуации эксперт предлагает мыслить позитивно, напоминая, что на Олимпиаде в Пекине российским спортсменам также приходилось выступать без флага, гимна и под «Олимпийским комитетом России», однако это не помешало завоевать 32 медали, 6 из которых были золотыми.

«Если спортсмен хорошо готов, то это ему не мешает. Другое дело, что нас сейчас заставляют играть на нейтральном поле и без болельщиков, что гораздо хуже. Здесь, конечно, есть определенная проблема, потому что когда есть свои болельщики, то есть поддержка, стимул, вдохновение», – рассуждает почетный президент РФС.

Что касается отказа Польши, Чехии и Швеции играть со сборной России, то в ФИФА уже знают об этом и пытаются решить проблему, продолжает он. Сам стыковочный матч с Польшей был перенесен из России, однако пока неизвестно, когда и где он состоится.

«Президент ФИФА заявил, что изучает ситуацию, связывается с федерациями футбола этих стран. Вероятно, попытается убедить их, что нужно играть. Но, опять же, здесь два решения. Одно чисто спортивное – если Польша откажется играть, то им должны засчитать техническое поражение. А второе чисто политическое, когда сборную России вообще исключат из этих соревнований. Такое, к сожалению, тоже может быть», – заключил Колосков.

Ранее футбольные союзы Польши, Чехии и Швеции сообщили, что они в связи с осложнением военно-политической ситуации вокруг России и Украины против проведения стыковых матчей за право выхода в основную часть чемпионата мира 2022 года в России. Кроме того, сборная Чехии отказалась играть против российской команды в стыковых матчах за выход на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.