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В освобожденных районах ДНР решили создать военные администрации
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В освобожденных от украинского контроля районах ДНР на первое время создадут военные администрации, сообщил советник председателя правительства республики Ян Гагин.
«В настоящий момент еще идут активные боевые действия, операция по освобождению временно оккупированной Украиной территории Донецкой народной республики. Пока, конечно, речи о назначении глав администраций населенных пунктов нет... Там сначала будут организованы военная администрация и комендатуры. И после этого уже будут назначены руководители администраций и, соответственно, выборные, будут проведены выборы», – передает РИА «Новости» слова Гагина.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Пушилин назвал причину осложнения операции в Мариуполе
Специальная операция в Мариуполе в Донецкой Народной Республике (ДНР) сильно осложняется нежеланием украинских военных выпускать из города гражданское население, которое практически удерживают в заложниках, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«В Мариуполе очень непростая будет операция, потому что, во-первых, жителей Мариуполя не выпускают из города, их, кстати, практически взяли в заложники», – сказал он в субботу в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает ТАСС.
Ранее в Минобороны России заявили о попытках националистов провоцировать ответный удар по мирным жителям. Напомним, Россияпроводит военную операцию с цельюдемилитаризации и денацификации Украины. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнемупризнает Зеленского президентом Украины. Киев «
отказался от переговоров» и предложил перенести обсуждение данной темы, сообщили в МИД России.
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Для сдавшихся украинских силовиков создали гуманитарный коридор
Народна милиция ДНР сообщила, что создала гуманитарный коридор для сложивших оружие военнослужащих ВС Украины из зоны боевых действий, им потребуется питание и медицинская помощь, сообщил заместитель главы республиканского оборонного ведомства Эдуард Басурин.
По словам Басурина, он призвал солдат сохранить свою жизнь, добровольно отказавшись от участия в боевых действиях.
«Не стоит рисковать жизнью за преступную украинскую власть и олигархов», – передает его слова ТАСС.
Утром 17 февраля в ДНР обострилась ситуация, начались обстрелы со стороны украинских силовиков.
Президент России Владимир Путин 21 февраля признал ДНР и ЛНР независимыми республиками. 24 февраля президент России сообщил, что начинает спецоперация по демилитаризации Украины. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских городов.
Разведка США заявила о возможном взятии Киева российской армией в ближайшее время
Разведка Соединенных Штатов считает, что Киев может оказаться «под контролем РФ» в течение нескольких дней, сообщают американские телеканалы.
«Представители американской разведки опасаются, что Киев может попасть под контроль России в течение нескольких дней», – цитирует CNN РИА «Новости».
По этим данным, захват города может пройти за период от одного до четырех дней.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявлял, что Россия не может допустить превращение Украины в «занесенный над ней кинжал в руках Вашингтона».
Президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Машков поддержал признание ДНР и ЛНР и выступил «Zа мир»
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Актер, режиссер и худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков заявил о поддержке признания независимости ДНР и ЛНР, а также выступил «Zа мир». Отметим, что Z – один из символов на российской бронетехнике, задействованной в операции по демилитаризации Украины.
Машков подчеркнул в Instagram, что уже «восемь лет идет открытая война, за которой наблюдает «цивилизованный» мир, но предпочитает ее не замечать». Он заявил о поддержке решения главы российского государства Владимира Путина «о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик как единственно возможного в сложившейся ситуации сейчас».
Как заявил Машков, «люди, прожившие все эти годы в войне, наконец получили надежду на мирную жизнь», и «сейчас они в безопасности». Он призвал «помочь тем, кому сейчас это действительно необходимо», а не «множить ненависть к друг другу и к своей стране».
Машков объявил, что «все сборы от спектакля «Матросская тишина», который состоится 4 марта, будут направлены на поддержку жителей ДНР и ЛНР и граждан Украины, перешедших на территорию России и нуждающихся в нашей общей поддержке».
Силы ПВО ДНР перехватили ракеты ТРК «Точка-У»
Силы ПВО ДНР перехватили в субботу утром две ракеты ТРК «Точка-У» в ДНР, они не сработали, ряд зданий получили повреждения, следует из заявления Штаба территориальной обороны ДНР.
В заявлении говорится, что утром в субботу «силы ПВО перехватили две ракеты ТРК «Точка-У» в ДНР», ракеты тактико-ракетного комплекса не сработали, «в результате повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки», множественные повреждения из-за обломков «получили прилегающие домохозяйства», передает РИА «Новости».
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что задачи по денацификации и демилитаризации Украины «будут достаточно скоро выполнены».
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Басурин: Эшелонированная оборона ВСУ практически пройдена
Эшелонированная оборона, созданная в Донбассе украинскими военными, практически пройдена, заявил в эфире телеканала «Россия-1» заместитель главы народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Эшелонированную оборону, которая была создана [ВСУ], мы практически прошли. Поэтому мы начинаем усиливать натиск и скорость передвижения», – передает ТАСС его слова.
Ранее Басурин сообщил, что ВС Украины нанесли большое число ударов по социальным объектам, без света и воды находятся множество жителей ДНР.
Напомним, украинские войска утром в пятницу начали новые обстрелы Горловки в Донецкой народной республике, на данный момент под обстрелом Зайцево и поселок шахты им. Гагарина.
Проханов: События на Украине не оставили равнодушным ни одного россиянина
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«Российские танки в Киев послал не Путин и не Шойгу, а сама русская история. Это жестокий, но закономерный процесс», – сказал газете ВЗГЛЯД писатель и философ Александр Проханов, комментируя спецоперацию российских военных, которую они проводят на Украине.
«Над великой славянской цивилизацией было совершено историческое насилие: ее разделили, как какое-то бревно. Но сущность этой цивилизации – распадаться, а потом вновь соединяться», – считает писатель, публицист и философ, председатель Изборского клуба Александр Проханов.
По мнению собеседника, насильственное разделение русской цивилизации случилось в 1991 году, когда распался СССР. «Нас утешали, что супруги-де добровольно и мирно разошлись. Однако этот развод с тех пор обернулся страшной войной в Приднестровье, двумя чеченскими войнами, резней в Киргизии, грузинской войной, Крымом, восстанием в Донбассе», – указал Проханов.
«А теперь Украина. Происходит воспроизведение утраченных цивилизационных контуров. Это историческое возмездие, – полагает эксперт. – Произошла гигантская встряска: все, что казалось неподвижным, имело стабильность, название и контур, теперь поднялось летит к небу. И оно очень скоро упадет, создастся абсолютно другой контекст, другой орнамент. Мы будем жить в другой реальности».
Проханов убежден, что после восстановления мира на Украине изменится многое. «Во-первых, будет другая экономика, иные методы управления индустрией. Во-вторых, из-за нехватки сырья, технологий и кадров возникнет мобилизационный проект, потому что появится необходимость централизованно управлять остатками ресурсов», – допустил писатель.
«В-третьих, конечно же, будет рассмотрено поведение наших либеральных слоев. Сегодня, когда идет война, они бьют в спину наших военных, в них «стреляют» кинескопы телеканалов и микрофоны радиостанций, – указал он, – В-четвертых, безусловно, будут пересмотрены элиты. Элита, которая в период боевых действий присягает противнику, хвалит его и вместе с тем оскверняет, оскорбляет, унижает русские войска, – такая элита должна быть изменена или даже сметена».
По мнению собеседника, операция по принуждению Украины к миру не оставила равнодушным ни одного россиянина. «Все потому, что в душе каждого из нас живут определенные константы и контр-константы. Наше общество поделено на богатых и бедных, русских и чеченцев, верующих и атеистов, молодых и старых. Мы отличаемся и по глубинным смыслам – кому-то ближе Пушкин, другому Чаадаев. Кто-то выберет Сталина, а кто-то – Власова. Это разделение порождает гигантский внутренний конфликт», – пояснил прозаик.
«Отсюда такая острая реакция на значимые события. У одних они вызывают восторг и восхищение, потому что им кажется, что происходит восстановление исторических форм. У представителей либеральных, деструктивных слоев социума то же самое провоцирует гнев и страдания», – заключил он.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Специальная военная операция на Украине, которую Россия начала в четверг – вынужденная мера, подчеркнул президент Владимир Путин, выступая на встрече с представителями отечественных деловых кругов. России «просто не оставили никаких шансов поступить иначе», сказал глава государства. Напомним, что в утреннем экстренном телеобращении к россиянам президент объяснил – решение о начале спецоперации было принято с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима.
«Для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ», – сказал Путин. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как пройдет демилитаризация и денацификация Украины.
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Сдавшиеся украинские военные подтвердили планы Киева по захвату Донбасса
Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), сложившие оружие, подтвердили, что Киев планировал широкомасштабное наступление, заявил замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Перешедшие на сторону республики военные Украины подтвердили, что получили команду готовиться к широкомасштабным боевым действиям, сказал Басурин в эфире «России 24», передает ТАСС.
«Спецоперация [РФ] оказалась очень вовремя, мы сработали на опережение. Если бы это не сделали, жертв среди мирного населения было бы гораздо больше», – заключил он.
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщал, что ВСУ активно применяют диверсионную тактику, минируют мосты и переправы.
В понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией. Минобороны России сообщало, что взяты под контроль Бердянск и Энергодар, установлен контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС.
Басурин сообщил о переходе под контроль ДНР двух населенных пунктов на юге Донецкой области
Два населенных пункта на юге Донецкой области перешли под контроль подразделений Донецкой народной республики (ДНР), сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Басурин сообщил, что «наши подразделения продолжают движение вглубь обороны противника, не встречая на своем пути активного сопротивления», передает РИА «Новости».
«На Мариупольском направлении подразделения Народной милиции взяли под контроль Павлополь и Пищевик, а также прилегающие к ним районы и дороги», – заявил он.
Также «военнослужащие батальона морской пехоты (...) желая сохранить свои жизни, отошли с занимаемых позиций в районе Гнутово и Талаковки».
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о 61 факте ведения огня со стороны украинских войск.
Атакам ВСУ подверглись 38 объектов гражданской инфраструктуры и 11 транспортных средств в ДНР, повреждено 51 жилое домостроение на Донецком и Горловском направлениях.
Также стало известно, что российские военные установили полный контроль над украинским Мелитополем. Группировка войск ЛНР «продвинулась на глубину до 30 километров и овладела населенными пунктами Бахмутовка и Гречишкино», а «соединения и воинские части Донецкой Народной республики, наступая в направлении Новомайское, продвинулись еще на 6 километров».
Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что задачи по денацификации и демилитаризации Украины «будут достаточно скоро выполнены».
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Взрывы прогремели в Ровеньках в ЛНР
В Ровеньках произошел взрыв на нефтебазе, начался пожар, позднее прогремел второй взрыв, сообщили представитель властей ЛНР, а также местные жители.
Представитель властей ЛНР сообщил, что причины взрыва устанавливаются, это могла быть «ракетная атака по нефтебазе», передает РИА «Новости».
Позднее местные жители сообщили о втором взрыве, передает «Луганский информационный центр».
Сообщается, что произошло возгорание 200 тонн дизельного топлива.
Напомним, в жилой дом рядом с центром Донецка попал снаряд. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам гибели учителей в Горловке и жителей в Кировске при обстреле украинскими силовиками в Донбассе.
В ДНР сообщили об ударе «Точкой-У» по Донецку
Украинские военные выстрелили управляемой ракетой «Точка-У» по Кировскому району Донецка, они пытались попасть по нефтебазе, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«ВФУ (Вооруженные формирования Украины – прим. ВЗГЛЯД) применили по Кировскому району Донецка управляемую ракету «Точка-У». Предположительно, целью удара была нефтебаза, расположенная примерно в 400 метрах от места падения ракеты», – цитирует сообщение представительства РИА «Новости».
Головная часть ракеты не сработала, указали там.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Также в представительстве сообщили, что ВСУ выпустили восемь мин запрещенным калибром 120 миллиметров в направлении Горловки.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам.
Депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что «спецоперация ВС России против украинских силовиков развивается достаточно успешно, все задачи реализуются в высоком темпе».
Пушилин определил сроки выхода ДНР и ЛНР на границы республик
Военнослужащие Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) возьмут под контроль всю свою территорию в считанные дни, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Россия-1».
«Эшелонированная оборона выстроена достаточно серьезно за эти 8 лет у противника, но, тем не менее, не называя конкретных дат, я скажу, что до выхода на административные границы как Донецкой бывшей области, так и Луганской бывшей области остались считанные дни», – цитирует ТАСС Пушилина.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что российские военные сбили пять боевых самолетов, один вертолет, пять беспилотных летательных аппаратов. Также было уничтожено 18 танков и других боевых бронированных машин, семь реактивных систем залпового огня, 41 единица специальной военной автомобильной техники и пять боевых катеров. Конашенков добавил, что в ходе спецоперации были выведены из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины.
Также в Минобороны заявили, что ПВО Украины ночью над Киевом сбила свой же истребитель.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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Пушилин: Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе остается тяжелой
Вооруженные силы Украины держат эшелонированную оборону в Донбассе, обстановка на линии соприкосновения остается тяжелой, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала РБК.
«Обстановка на линии соприкосновения остается сложной, напряженной, в виду того, что наши подразделения вынуждены, продвигаясь, в рамках контрнаступления преодолевает ту эшелонированную оборону, которая выстраивалась годами Вооруженными силами Украины, и, конечно, это не везде просто», – передает ТАСС его слова.
По словам Пушилина, «что касается продвижения, есть определенные успехи по южному направлению», а также в сторону Мариуполя.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.
Матвиенко о санкциях: Россия знает слабые места Запада
Москва подготовила ответный пакет санкций против стран Запада, которые ввели рестрикции в отношении России в связи с военной операцией на Украине, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко заявила, что санкции подготовлены, «они не будут зеркально отражать санкции против России, но мы хорошо знаем слабые места Запада», передает ТАСС.
«Мы также подготовили целый пакет, целую серию санкций, возможных для того, чтобы применить их в отношении тех государств, которые объявили санкции России (...) У Запада тоже много чувствительных мест», – добавила она.
По словам Матвиенко, Россия с учетом постоянных санкционных угроз со стороны стран Запада успела качественно подготовиться к введению санкций, правительство «предприняло все страховочные механизмы, отработало все угрозы, которые исходят от санкций, и защитные меры для страны».
Она также заявила, что Россия выполнит все взятые на себя социальные обязательства перед гражданами, несмотря на санкции, хотя какое-то время будет трудно, передает РИА «Новости».
«Поверьте, это твердое убеждение и президента, и правительства, и Федерального собрания», – подчеркнула она.
Ранее страны ЕС в ходе экстренного саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
Также президент США Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России, которые ударят по высокотехнологическому сектору.
Между тем Россия, отвечая на предпринятые против нее меры, уже закрыла небо для Британии.
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В ДНР объявили о приостановке мобилизации
В Донецкой народной республике решили приостановить мобилизацию в армию, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24».
«Что касается мобилизации, она приостанавливается, потому что уже заполнено необходимое количество тех направлений, на которые и была нацелена мобилизационная кампания», – сказал Пушилин, передает ТАСС.
Он добавил, что подразделения ВСУ в ходе отступления стараются нанести максимальный ущерб гражданскому населению.
«Причем они не считаются, какое количество гражданских вынуждено выживать практически в этих условиях», – отметил глава ДНР.
Также продолжаются обстрелы территории республики, за последние сутки погибли трое гражданских, ранены шесть человек.
«Люди сидят без света, без тепла, <...> без продуктов питания, поэтому наши военнослужащие оказывают [помощь] им по мере того, как к ним получают доступ», – сказал он.
В освобождаемых территориях фиксируется дефицит медикаментов, в ДНР недостатка в них нет.
Ранее в ДНР сообщили, что в республике утром зафиксирован массированный обстрел Горловки со стороны украинских войск, также обстреливается школа в поселке Зайцево и завод «Кераммаш». Под обстрел также попал сам глава ДНР Пушилин.