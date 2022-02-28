Британия решила запретить российским судам заходить в свои порты

Правительство Великобритании рассматривает возможность запрета на вход российских кораблей в британские порты в рамках очередных санкций против России, сообщила The Guardian со ссылкой на представителя кабмина королевства.

«Мы осведомлены о наличии обеспокоенности тем, что связанные с Россией суда могут заходить в доки в Великобритании. Мы в ускоренном порядке работаем над созданием списка мер по ограничению для них доступа», – передает ТАСС слова представителя британского правительства.

Издание подчеркнуло, что в течение ближайших дней несколько российских кораблей планировали зайти в британские порты, в частности танкер NS Champion, принадлежащий «Совкомфлоту», который должен прибыть 1 марта в терминал Флотта на Оркнейских островах в Шотландии для загрузки нефти. В субботу ряд местных активистов потребовали муниципальные власти запретить судну заходить в доки.

Ранее Британия ввела санкции в отношении главы российского государства Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Премьер-министр Борис Джонсон Британии заявил, что руководство королевства замораживает активы ВТБ в стране, а также запрещает деятельность «Аэрофлота» на территории государства.