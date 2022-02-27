Благотворительные организации Москвы присоединились к сбору помощи для беженцев из Донбасса

Более трех тонн гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР жители Москвы передали в благотворительные организации, заявила президент общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева.

Она пояснила, что сегодня «Дом милосердия» стал пунктом приема помощи для беженцев, которую оказывают жители Москвы и представители благотворительных организаций. Например, они везут продукты питания, средства перевязки, гигиены, костыли, коляски, памперсы, одежду, обувь, средства первой необходимости, соски, бутылки и прокладки для кормящих матерей, передает РЕН ТВ.

По ее словам, вот уже восемь лет организация помогает детям, пострадавшим в Донбассе. И они нуждаются в высокотехнологичном лечении.

«За прошлый год 824 обращения от родителей тяжелобольных детей с территории Донбасса смогла выполнить наша благотворительная организация. Но мы всего лишь благотворительная организация. Почему весь мир восемь лет не видел того, что происходит на Донбассе?»,– добавила Демичева.

Она подчеркнула, что когда началась война в Донбассе, Елизавета Петровна Глинка была одной из первых, кто поехал спасать детей. Она процитировала слова Глинки: «Война – это ад на земле».

«Она знала, о чем говорит, она ездила туда. Фактически из-под обстрела она вывозила тяжелобольных детей, которым не могли оказать необходимую медицинскую помощь на территории военного Донбасса. Вывозила детей с минно-взрывными травмами», – поделилась президент.

Она отметила, что после смерти Елизаветы Глинки в 2016 году организация продолжила работать. И одно из направлений работы – это помощь тяжелобольным и раненым детям из зон военных действий и гуманитарных катастроф, в том числе и из Донбасса. Демичева подчеркнула, что организация готова помогать детям из любой точки мира, где происходят гуманитарные катастрофы.

«Там, где дети оказываются на территории военных действий, всегда чудовищно. Это страшно. Так не должно быть. Дети не должны оказываться там по вине взрослых, которые решают свои вопросы. Дети не должны оказываться в зоне военных действий, прятаться в подвал, прятаться в метро, получать военные травмы», – добавила она.

Демичева, которая также является врачом-эндокринологом, сама часто ездит в Донбасс. По ее словам, там живут очень хорошие, добрые, воспитанные и замечательные дети, которые не хуже других. И они с 2014 года находятся вне внимания правозащитников и всего мира.

«Я поздно ночью сегодня прочитала обращение донецкой девочки Ангелины Чепиковой. Я знаю эту девочку. Я, когда ей было 15 лет, привезла ее из отделения гемодиализа города Донецка в Москву на лечение. Здесь ей спасли жизнь. Она, несмотря на тяжелую болезнь, в этом учебном году окончила школу с золотой медалью здесь, в Москве. Поступила на бюджет на факультет русского языка и русской литературы. Сегодня ночью она написала обращение… Это крик души. Я хочу, чтобы это услышали, чтобы задумались. Потому что, если мы говорим о правах детей, нуждающихся в защите, не бывает тех, кто имеет право и не имеет. Это должны быть равные права», – рассказала врач.

Женщина прочитала обращение девочки. В своем письме она выражает сочувствие мирным жителям Украины и напоминает, что ВСУ уже восемь лет обстреливают Донбасс. Она задает вопросы, почему тогда весь мир это не волновало.

«Я очень хочу, чтобы наступил мир. Я очень хочу, чтобы у любого жителя Земли в равной степени болела душа за каждого мирного пострадавшего от войны», – поделилась Демичева.

Ранее сообщалось, что в Воронеже и Ростове школьники из ДНР и ЛНР возобновили учебу с 24-го февраля, а с 28-го начнут обучение и в других регионах.

Напомним, что более 5 тыс. волонтеров Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ помогают людям, эвакуированным в Россию из Донецкой и Луганской народных республик: трудятся в пунктах временного размещения, организовывают мероприятия для детей, распределяют гуманитарную помощь.