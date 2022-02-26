ДНР сообщила о гибели 12 мирных жителей за десять дней обстрелов

В результате обстрелов, которые десять дней вели украинские силовики, погибли 12 мирных жителей, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Было зафиксировано 611 фактов ведения огня. Больше всего обстрелов было на мариупольском направлении (236), также обстрелы велись на донецком (196) и горловском (179) направлениях. В 489 случаях использовалось тяжелое вооружение. Указывается, что используемые украинской стороной вооружения включают тактические ракетные комплексы «Точка-У».

Более 30 человек получили ранения. В частности, при обстреле Донецка пострадала 14-летняя девочка, она получила «минно-взрывную травму, скальпированную рану затылочной области», передает РИА «Новости».

Кроме того, повреждено 195 жилых домов, 110 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе пять медицинских учреждений, 10 образовательных учреждений, семь объектов критической инфраструктуры, объекты электро-, водо- и газоснабжения.