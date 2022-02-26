Басурин: Эшелонированная оборона ВСУ практически пройдена

Римас Туминас прокомментировал увольнение из театра в Вильнюсе

Театр во мне может уничтожить только смерть, а не министр культуры Литвы и не политики, заявил худрук театра им. Вахтангова Римас Туминас, комментируя требование литовских властей уволить его из Вильнюсского малого театра на фоне событий на Украине.

Ранее министр культуры Литвы Симонас Кайрис потребовал увольнения Туминаса из театра на фоне событий на Украине.

«Что касается Вильнюса и его реакции… Я был символически художественным руководителем театра и, хотя и обещал, не ставил там ни одного спектакля. Как создателя театра они меня оставили – как отца, как патриарха, как художественного руководителя, советника. Театр во мне, театр со мной – вот я. Так что ничто не может у меня его отобрать или уничтожить. Только смерть. Это смерть решает – не министр культуры, не политические деятели, никто – только смерть. Госпожа смерть, которая решит, как поступить», – говорится в сообщении Туманиса на сайте театра им. Вахтангова.

Он отметил, что «прекрасно понимает» и не осуждает министра культуры Литвы.

«Он иначе не мог рассуждать – он представитель власти, представитель Литвы, а Литва – страна Евросоюза. И я, как по Островскому, «без вины виноватый», – заявил режиссер.

Кроме того, Туминас заявил, что принял решение передать административные обязанности директору Театра Вахтангова Кириллу Кроку из-за возраста и проблем со здоровьем.

«Я принял решение еще в прошлом году, в согласии с Кириллом Кроком, и это потом вылилось в моем заявлении 9 февраля. Министерством культуры мое заявление о передаче административных обязанностей директору театра было удовлетворено. Директор перезаключил со мной договор как с художественным руководителем и режиссером Вахтанговского театра. К этому решению и размышлению меня подтолкнул и возраст, и преследуемые меня болячки», – говорится в комментарии Туминаса.

Ранее актера Марата Башарова уволили из театра «Школа современной пьесы». Башаров опубликовал в соцсетях совместную с Путиным фотографию и подписал ее «Спасибо». После этого художественный руководитель театра и уроженец Одессы Иосиф Райхельгауз увидел в этом поддержку российской военной операции на Украине.