ВСУ посредством залпового огня обстреляли два населенных пункта в ЛНР

Украинские вооруженные силы обстреляли из реактивной системы залпового огня населенные пункты Старобельск и Лисичанск в Луганской народной республике, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Украинские националисты продолжают террор мирного населения. Мы постоянно получаем информацию о преступлениях киевских националистов. Сегодня, как и населенный пункт Старобельск, подвергся обстрелу из РСЗО населенный пункт Лисичанск», – передает ТАСС его слова.

На данный момент уточняется информация о жертвах среди мирного населения и повреждениях инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

Также Путин на встрече с представителями российских деловых кругов заявил, что специальная военная операция в Донбассе является вынужденной мерой, России не оставили возможности поступить иначе.