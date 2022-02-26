Лидер российских «зеленых» прокомментировал митинг Тунберг в поддержку Украины

Устроенный шведской экоактивисткой Гретой Тунберг пикет в поддержку Украины в Стокгольме прокомментировали лидер партии «Зеленого патруля» Андрей Нагибин и эколог Ольга Степченко.

По словам председателя правления «Зеленого патруля» Андрея Нагибина, сейчас нужно помнить о военных, выполняющих свой долг, речь идет как о российских, так и украинских. Также он задался вопросом, болеет ли экоактивистка Тунберг за сохранение природы или является «ангажированной за деньги политбалаболкой» из-за своей неожиданной политактивности на митинге.

«Но вот я читаю новость о том, как экоактивистка Грета Тунберг вышла на акцию протеста у российского посольства в Стокгольме, протестуя против действий России. Возникает вопрос, что может знать об истории российского и украинского народа эта девочка? При горячих дискуссиях по Климатической повестке мы узнали о Грете. Сама по себе эта тема, на которой сломали столько копий учёные всего мира, оказалась «по плечу» школьнице. Но вот уже и о страшной трагедии на Украине ей все понятно - кто прав, кто виноват. Эта девочка на экологических саммитах кроме громкого бла-бла-бла ничего не говорила», – мнение Нагибина опубликовано на сайте организации.

Эколог Ольга Степченко считает, что Грета Тунберг вышла на лицемерную акцию.

«Я редко высказываюсь, но это стало последней каплей. Уже два дня наблюдаю, как все осуждают Россию, попивая латте в модной кофейне, а теперь ещё и Грета вышла на лицемерную акцию. Конечно, мы все в 18-20 лет думаем, что познали мир. Правда потом мы становимся старше и понимаем, что все сложнее. Мир не чёрно-белый. Оттенков, комбинаций, сюжетов, интересов слишком много. Так вот. Удобно рассуждать о жизнях, когда над тобой не рвутся снаряды, а вокруг улыбаются люди. Кому-то повезло меньше. Например, детям Донбасса», – высказалась эксперт в Instagram.

Напомним, шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что вышла на митинг в поддержку Украины у российского посольства в Стокгольме. Свою публикацию в Twitter она подписала так: «Рядом с российским посольством прямо сейчас. Вместе с Украиной».