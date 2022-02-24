Стало известно о планах ЕС ввести против России визовые ограничения

Новые рестрикции Европейского союза в отношении России, которые планируется утвердить лидерами стран в четверг, могут включать сектор энергетики и визовые ограничения, заявил высокопоставленный представитель ЕС.

«Предложения по санкциям, которые Еврокомиссия должна представить, включают финансовый сектор, транспорт, запрет на экспорт, энергетику и визовую политику», – цитирует представителя ЕС ТАСС.

Ранее президент США Джор Байден заявлял, что США продолжат оказывать поддержку и помощь Киеву, Вашингтон и его союзники намерены объявить о жестких санкциях против России.

До этого глава Белого дома в письменном заявлении пообещал в четверг выступить с обращением к американцам и объявить о «последствиях» для России за «ненужный акт агрессии против Украины, глобального мира и безопасности».

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

Военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем Запад отреагирует на российскую операцию по демилитаризации Украины.