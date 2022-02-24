Матвиенко призвала критикующих операцию на Украине думать о безопасности страны

Россияне, которые выступают против спецоперации на Украине, в том числе деятели культуры, думают только о своих сиюминутных проблемах, а не о безопасности страны, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

«Конечно, можно думать о каких-то своих сиюминутных проблемах, которые возникнут, о каких-то трудностях. Но не думать о безопасности такой большой страны, такой важной на мировой арене, не думать о том, что в один прекрасный день кто-то может покуситься на суверенитет нашей страны, на ее месторождения нефти и газа и много другое - о чем мы неоднократно слышали - и главное, что могут произойти события, которые нарушат нашу мирную жизнь, - вот этого нельзя допустить», – прокомментировала она заявления в российском обществе против операции, передает РИА «Новости».

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Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина разрывает дипломатические отношения с Россией.