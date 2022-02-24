Рубль частично восстановил утренние потери при поддержке ЦБ

Курс рубля частично восстанавливает утренние потери при поддержке ЦБ России, который принял решение начать валютные интервенции после утренней распродажи на валютном рынке, следует из данных торгов.

Курс доллара расчетами «завтра» на 13.04 мск повышался на 3,07 рубля, до 84,23 рубля. Утром подскакивал до 89,6 рубля, передает РИА «Новости».

Курс евро в то же время повышался на 2,6 рубля, до 94,3 рубля. Утром курс евро подскакивал до 99,99 рубля.

Банк России для стабилизации ситуации на финансовом рынке принял решения начать валютные интервенции и провести в четверг операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору.

Тем временем индексы Мосбиржи и РТС на 12.30 мск восстанавливаются от минимумов дня примерно на 40%.

Так, индекс Мосбиржи с минимумов дня на уровне 1 681,55 пункта восстанавливается до 2 384,08 пункта, индекс РТС - с 610,33 пункта до 886,64 пункта, передает ТАСС.

Ранее торги акциями на Московской бирже и СПБ бирже приостанавливались в связи с резким обвалом на российских площадках. Российские индексы в течение дня достигали минимумов с 2016 года.

СПБ биржа возобновила торги в отношении всех видов ценных бумаг с 12:30 мск.

«Публичное акционерное общество „СПБ Биржа" сообщает, что в отношении всех видов ценных бумаг с 24 февраля 2022 года с 12:30 по московскому времени отменяется установленный ранее запрет на подачу заявок и заключение договоров на основании указанных заявок, предметом которых являются ценные бумаги, в режиме переговорных сделок с кодами расчетов T0, Т1, режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» с кодом расчетов Т0Т1 и режиме торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом» с кодом расчетов Т0Т1.», – отмечается в сообщении.

Ранее в четверг ЦБ начал интервенции на валютном рынке.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что штаб операции объединенных сил Украины в Донбассе практически уничтожен. Очевидцы показали результаты ракетных ударов по объектам на Украине. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. В Минобороны России предупредило о подготовке СБУ провокаций с имитацией массовых жертв.