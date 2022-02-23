Британия собралась «причинять боль» России

Глава МИД Британии Лиз Трасс сообщила, что правительство страны объявило о новом экономическом пакете для поддержки стабильности на Украине.

«Великобритания гарантирует кредиты на сумму до 500 млн долларов, чтобы помочь Украине противостоять экономическим последствиям действий России. Мы используем наш экономический вес, чтобы причинить боль России и поддержать украинский народ», – написала Трасс в Twitter.

Ранее Трасс заявила, что Британия намерена остановить продажу суверенных долговых обязательств России в Лондоне из-за возможного введения российских войск в республики Донбасса.

На ваш взгляд В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР? В фактических границах

В границах областей на 2014 год

Внутри границ Украины

Внутри границ России



Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс о санкциях против России и экономической помощи Украине. Захарова задалась вопросом: «То есть российскому народу причиняют боль, а украинский народ загоняют в долговую яму?»

Британия во вторник объявила о санкциях в отношении пяти российских банков: банк «Россия», Промсвязьбанк, акционерное общество «Коммерческий банк «Индустриальный сберегательный банк», Генбанк и Черноморский банк развития.

Также в Британии заявили, что Лондон может ввести санкции против российского суверенного долга, если «Россия не пойдет на деэскалацию».

Евросоюз намерен ввести санкции против 351 депутата Госдумы России, 27 физических и юридических лиц. Как заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, они не смогут больше ездить на шопинг в Милане и устраивать вечеринки в Сен-Тропе.

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон «вводит всесторонние санкции против российского суверенного долга», «отрезая российское правительство от западного финансирования». США также вводят блокирующие санкции против «двух крупных финансовых институтов России – ВЭБ и военного банка». Глава Белого дома не уточнил, о каком «военном банке» может идти речь.