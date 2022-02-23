Турчак анонсировал встречу глав МИД России и республик Донбасса

Встреча министров иностранных дел России и ЛНР и ДНР состоится в скором времени, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе пресс-конференции с главой ДНР Денисом Пушилиным.

«Идут консультации, в ближайшее время должна состояться встреча министра иностранных дел РФ и, соответственно, Донецкой и Луганской республик. Уже в ходе рабочего общения обсудят все детали по размещению дипломатических учреждений на территории как Российской Федерации, так и Донецкой и Луганской народных республик», – цитирует Турчака ТАСС.

Он добавил, что сейчас рассматриваются варианты зданий в республиках под российские посольства.

Также Турчак высказался на тему возможных договоренностей с действующими киевскими властями.

«Я сомневаюсь в возможности диалога, потому что мы на принципиально разных «полушариях» существуем. Для них Донбасс – это территория, а для нас Донбасс – это люди. И мы никогда здесь не сойдемся. С этим правительством (Украины) вряд ли возможно о чем-то договориться», – приводит слова Турчака РИА «Новости».

Напомним, глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что российские войска могут находиться в Донецкой республике по договору о союзничестве.

Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.

В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.