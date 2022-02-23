Путин отметил превосходство российского оружия

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23 февраля, среда | Последнее обновление — 00:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Байден увидел «начало вторжения России на Украину»
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Появилась информация, что в Донбасс заходят российские войска. Страх внутри почти пропал, появилась мысль, может, это всё – конец войне? Конец страданиям людей?
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Восстановление экономики и улучшение качества жизни людей на отторгнутых от Украины кусках земли – лучший и безотказный способ бескровного завоевания доверия людей на прилегающих территориях и, в конечном счете, объединения русского народа Украины.
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Чтобы посольство официально, под собственным логотипом, распространяло паникерские слухи – это явление нечастое. Может быть, даже беспрецедентное. Что ж, США всегда отличались духом новаторства.
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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По данным на 21 февраля, границу с Россией пересекли более 60 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки. Только Ростовская область приняла 6,7 тыс. беженцев, из них почти 3 тыс. – дети. Сегодня запланировано отправление еще 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области. В общей сложности 43 региона готовы принять беженцев на своей территории
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Путин отметил превосходство российского оружия
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Президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества, отметив, что новому российскому оружию нет равного в мире.
Путин заявил, что в этом празднике, который «по праву отмечается всенародно», воплощены уважение российских граждан к своим защитникам и гордость за них. Президент указал, что «в основе ратной истории» России «всегда были патриотизм и единство народа». Он выразил гордость за все поколения защитников, «кто по заветам предков Отчизну мужеством прославил». Путин заверил, что в России «всегда будут помнить», что ветераны Великой Отечественной войны, «доблестное поколение победителей, сокрушили нацизм».
Как заявил глава российского государства, Вооруженные силы России – надежная гарантия ее национальной безопасности и стабильного развития. Он поблагодарил «за верную и честную службу» офицеров, передает «Звезда».
Путин уверен в солдатах и офицерах России, в их высоком профессионализм, в мужестве, в надежности. Он обещал совершенствовать армию и флот, а также добивиться, чтобы повышалась их эффективность, и они были оснащены по последнему слову техники.
Как заявил президент, новому оружию, поставленному на боевое дежурство в России, нет равного в мире, передает ТАСС.
По его словам, внезапные проверки и регулярные масштабные учения показали, что подготовка и слаженность частей и соединений российской армии серьезно выросли, передает РИА «Новости».
«Мы видим, как непросто складывается международная обстановка, какие опасности таят существующие вызовы, такие как расшатывание системы контроля над вооружениями или военная активность блока НАТО», – сказал президент России. Призывы России к выстраиванию системы равной и неделимой безопасности остаются без ответа, но Москва открыта для прямого и честного диалога в решении сложных проблем, заявил он.
Напомним, Путин указывал, что в международных документах прямо зафиксирован принцип равной и неделимой безопасности, который включает в себя обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств. Как заявил президент, «выбор способа обеспечения безопасности не должен создавать угрозу для других государств, а вступление Украины в НАТО – это прямая угроза безопасности России». По словам Путина, Россию «раз за разом пытаются убедить в том, что НАТО – это миролюбивый и оборонительный союз, мол, никаких угроз для России нет». При этом «опять предлагают поверить на слово». «Реальную цену таким словам мы хорошо знаем», – сказал он.
В Вашингтоне отказались считать ввод российских войск в Донбасс «новым шагом»
Представитель Белого дома заявил, что для Вашингтона «вход российских войск в Донбасс сам по себе не будет новым шагом», так как, по версии США, «у России есть силы в Донбассе последние восемь лет».
При этом в американской администрации пока не могут подтвердить сообщения СМИ о вводе российских войск в Донбасс, передает РИА «Новости».
В администрации США заявили, что не готовы обещать, что встреча президента страны Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным состоится. Белый дом также отказался сообщить, остаются ли в силе планы госсекретаря США Энтони Блинкена провести на неделе встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Напомним, после решения России признать ДНР и ЛНР, появились сообщения о прибытии российских войск в Донбасс. Вооруженным силам России поручено обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР.
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Россия собралась договориться с ЛНР и ДНР о военных базах
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Договоры России с ЛНР и ДНР дают право сторонам на использование вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз друг друга, соответствующий законопроект направлен председателю Госдумы России Вячеславу Володину.
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками, спикер Госдумы Вячеслав Володин направил документы в профильные комитеты палаты, передает РИА «Новости».
Как следует из текста документа, договоры России с ДНР и ЛНР о взаимопомощи будут заключены сроком на десять лет. При этом их «действие будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из договаривающихся сторон не заявит путем письменного уведомления о своем желании прекратить» соглашение «не позднее чем за шесть месяцев до истечения очередного периода». Проекты договоров предусматривают признание документов, выданных государственными органами друг друга.
Согласно проектам договоров, каждая из сторон будет предоставлять другой право строительства и использования ее вооруженными силами военных баз и объектов на своей территории, передает ТАСС.
При этом охрана госграниц ДНР и ЛНР «будет осуществляться совместными усилиями» сторон, «исходя из интересов их собственной безопасности, а также мира и стабильности». Для этого заключат «отдельное соглашение». Проекты договоров с ДНР и ЛНР предусматривают, что стороны подтверждают и уважают целостность и нерушимость границ друг друга. Кроме того, Россия будет принимать эффективные меры для поддержания и функционирования финансовой и банковской системы республик.
Договоры предусматривают, что Россия и республики Донбасса будут тесно взаимодействовать в деле защиты суверенитета и безопасности друг друга, «безотлагательно консультироваться между собой каждый раз, когда, по мнению одной» из сторон «возникнет угроза нападения на нее». Стороны будут совместно принимать все доступные меры для устранения угрозы миру и противодействия актам агрессии против них.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин в рамках своего обращения к россиянам в понедельник вечером объявил, что Россия признает независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. «А от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима», – предупредил президент России.
Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. Минобороны России поручено «обеспечить осуществление Вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира» в ЛНР и ДНР, а МИДу – провести переговоры с республиками Донбасса об установлении дипломатических отношений.
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Путин: Минских соглашений больше не существует
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Президент России Владимир Путин заявил, что Минских соглашений больше не существует, «мы признали независимость ДНР и ЛНР».
По словам главы государства, усилиями нынешних киевских властей Минские договоренности были сведены к нулю, они были убиты задолго до признания Россией ДНР и ЛНР, сообщает РИА «Новости».
«Все остальные годы <...> усилиями нынешних киевских властей все было сведено к нулю. Минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего признания народных республик Донбасса. И не нами, не представителями этих республик, а действующими киевскими властями», – сказал российский лидер.
Он отметил, что Россия занималась почти восемь лет Минскими договоренностями, была заинтересована в реализации, это был результат компромисса. Путин подчеркнул, что непросто было добиться компромисса по Минским соглашениям, но он был найден, это было реальным движением к урегулированию мирными средствами.
Глава государства считает, что Европа не смогла заставить Киев выполнять «Минск – 2», поэтому иного выхода, кроме признания ДНР и ЛНР, не было.
Путин добавил, что Россия предлагала решить проблему Донбасса путем мирных переговоров и реализации Минских соглашений, но этот пункт утратил свою актуальность.
«Теперь Минские соглашения – их больше не существует. Что же их выполнять, если мы признали независимость этих образований», – завил Путин.
Напомним, ситуация на Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Главы ДНР и ЛНР призвали жителей эвакуироваться в Ростовскую область. На следующий день было объявлено о всеобщей мобилизации. Затем поступило обращение в адрес российских властей с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля после заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Происходящее сейчас в Донецке он ранее назвал геноцидом.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией, призвав ввести санкции против проекта «Северный поток – 2».
В ЛНР рассказали о ситуации в республике после признания Россией
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«С помощью России мы надеемся угомонить сорвавшийся с цепи украинский режим и прекратить войну в Донбассе», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, комментируя решение Владимира Путина признать независимость ЛНР и ДНР.
«После выступления российского лидера в ЛНР и ДНР стало тише, но обстрелы не прекратились. С 3-4 утра по двум республикам зафиксировали более 150 прилетов снарядов. Сказать, что ситуация кардинально изменилась или украинский режим стал как-то иначе себя вести в отношении наших республик, пока нельзя», – рассказал представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник.
По его словам, «Владимир Зеленский существует в одной реальности, в которой продолжает рассказывать, что никаких обстрелов нет, а Украина намерена идти политико-дипломатическим путем», в то время как «в другой реальности идут обстрелы Донбасса». «Все это называется «не верь глазам своим» – на Украине продолжают играть роль марионеточного правительства, которое никоим образом не соотносит свои действия с реальной ситуацией», – уточнил собеседник.
«Конечно, подавляющее большинство жителей ЛНР рады признанию Россией независимости республики. Теперь появилось новое направление для развития, новые перспективы, потому что прошлое состояние – это тупик и бесперспективность решений, которые не могли гарантировать безопасность людей, соблюдение их политических и гражданских прав, – пояснил Мирошник. – А сейчас мы вышли на новый трек, на котором люди в первую очередь надеются на прекращение войны».
Советник главы ЛНР выразил общую надежду жителей республики на то, что при поддержке и помощи России Донбассу удастся угомонить сорвавшийся с поводка украинский режим. «При этом понятно, что управление Украиной продолжается извне, поэтому разговаривать с руководством этой страны практически нет смысла», – считает он.
По словам Мирошника, военные в ЛНР с нетерпением ожидают российские войска. «Они уже все глаза проглядели, – добавил он. – Сегодня должна пройти ратификация соглашений о признании республик, а также договоров о дружбе и взаимопомощи. После этого действия России не заставят себя долго ждать. При этом самая главная цель сейчас – добиться прекращения огня и установления режима тишины. Если угроза опасности для незащищенных категорий граждан уйдет, можно будет говорить о возвращении беженцев домой», – заключил собеседник.
Профильные комитеты Госдумы – по международным делам, а также по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками – во вторник утром единогласно рекомендовали нижней палате ратифицировать соглашения с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сообщил, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что признание независимости Донецкой и Луганской народных республик и ратификация договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи должны остановить бойню, гибель наших граждан и соотечественников, там проживающих.
В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и соотечественникам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства.
Президент России подписал соответствующие документы и встретился с лидерами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, заключив с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля. Путин также поручил МИДу установить дипломатические отношения с республиками, а Минобороны – обеспечить поддержание мира на их территориях.
Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. В первые три часа после объявления решения о признании независимости ЛНР и ДНР более 12,6 тыс. российских пользователей соцсетей высказались на эту тему.
Тем временем в Сети публикуют сообщения о том, что российские войска начали прибывать в Донбасс. Опубликованы видео, на которых, как заявляется, российские силы входят в Донецк. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев, «две колонны бронетехники находятся на территории ДНР и следуют на север и запад республики». В парламенте разъяснили юридические тонкости использования российских военных в Донбассе.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к нации заявил, что Украина никому и ничего не должна, никому и ничего не отдаст. «Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего никому не должны. И мы ничего и никому не отдадим. И мы в этом уверены. Потому что сейчас не февраль 2014 года, а февраль 2022 года. Другая страна, другая армия. Одна цель – мир в Украине», – сказал Зеленский.
По словам Зеленского, Киев «однозначно квалифицирует последние действия России как нарушение суверенитета и территориальной целостности» Украины. Он сказал, что «вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на политическое руководство России». «За мной Украина в ее международно-признанных границах, и они останутся такими, несмотря на какие-либо заявления и действия России», – приводит его слова РИА «Новости». Позже Украина потребовала от России отменить решение о признании ДНР и ЛНР.
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Путин: Я не объявлял, что войска прямо сейчас пойдут в Донбасс
Россия будет оказывать Донецкой и Луганской народным республикам военную помощь, но о том, что войска прямо сейчас пойдут в Донбасс, сказано не было, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.
«Я не сказал, что войска вот сейчас прямо туда пойдут после нашей с вами встречи здесь. Во-вторых, предсказывать какую-то конкретную канву военных действий вообще невозможно. Это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте. На земле, что называется», – ответил Путин на вопрос, как далеко могут зайти российские военные в Донбассе, передает ТАСС.
«По поводу использования вооруженных сил за рубежом. Ну, а как же, конечно, мы же подписали вчера договоры, и в этих договорах и с Донецкой Народной Республикой, и с Луганской Народной Республикой есть соответствующие пункты, которые говорят о том, что мы будем оказывать этим республикам соответствующую, в том числе и военную помощь», –заявил Путин.
Он добавил, что поскольку в Донбассе идет конфликт, Россия этим решением «ясно дает понять, что в случае необходимости намерена исполнять взятые на себя обязательства».
«Что касается вопроса, можно и нужно ли все вопросы решать с помощью силы и оставаться на стороне добра. А почему вы думаете, что добро должны быть бессильным всегда? Я так не считаю. Я думаю, что как раз добро предполагает возможность себя защищать. Из этого и будем исходить», – приводит РИА «Новости» слова президента.
Ранее Совфед разрешил использование армии России за рубежом в связи с ситуацией в Донбассе, сенаторы исходят из того, что это будут миротворческие силы. Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактическиустановлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР
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Путин: Россия признает ЛНР и ДНР в границах, указанных в их конституциях
Российская Федерация признала республики Донбасса в тех границах, которые указаны в их конституциях, заявил российский президент Владимир Путин.
«В каких границах мы будем признавать эти республики? Но мы же их признали, а это значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и конституцию. А в конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины», – цитирует Путина ТАСС.
Он добавил, что все спорные вопросы должны быть разрешены в ходе переговоров с действующими киевскими властями и руководством ЛНР и ДНР.
В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
Напомним, Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. В первые три часа после объявления решения о признании независимости ЛНР и ДНР более 12,6 тыс. российских пользователей соцсетей высказались на эту тему.
Путин: Россия выступает за демилитаризацию сегодняшней Украины
Россия выступает за демилитаризацию Украины, отказ от ее вступления в НАТО было бы лучшим решением, заявил президент России Владимир Путин.
«Все, о чем было сказано выше, можно в одну секунду перевернуть, если наши так называемые партнеры будут накачивать сегодняшние киевские власти современными видами оружия. Поэтому самый главный пункт – это известная степень демилитаризации сегодняшней Украины, поскольку это единственный объективно контролируемый фактор, который можно наблюдать и на который можно реагировать», – ответил он на вопрос о том, что способствовало бы разрядке в отношениях с Западом и Украиной, сообщает ТАСС.
Также Путин отметил, что Россия против вступления Украины в НАТО, объявление Украины о нейтралитете было бы лучшим решением.
«Мы говорим об этом публично и уже много-много раз об этом говорили, это является предметом нашего острого спора с Вашингтоном и НАТО. Мы категорически против приема Украины в НАТО, потому что это представляет для нас угрозу и есть аргументация. Мы исходим из того, о чем многие говорят, в том числе в западных столицах, что самым лучшим решением этого вопроса было бы, чтобы наши коллеги не теряли лица, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО. По сути реализовали бы идею нейтралитета», – сказала он.
Также он указал, что для нормализации отношений с Украиной необходимо признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и Крыму, а также решить проблемы Донбасса путем переговоров (что уже потеряло актуальность, отметил президент).
Напомним, ситуация на Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Главы ДНР и ЛНР призвали жителей эвакуироваться в Ростовскую область. На следующий день было объявлено о всеобщей мобилизации. Затем поступило обращение в адрес российских властей с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля после заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Происходящее сейчас в Донецке он ранее назвал геноцидом.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией, призвав ввести санкции против проекта «Северный поток – 2».
СМИ: Вашингтон не спешит называть признание ДНР и ЛНР «вторжением»
Чиновники из США пока отказываются называть признание Россией ДНР и ЛНР «вторжением», что свидетельствует о нежелании США вводить жесткие санкции против Москвы, отметил представитель американского СМИ.
Отмечается, что решение о санкциях может ударить по доверию к Байдену. Кроме того, Белому дому предстоит большое решение – встречаться или не встречаться с Владимиром Путиным, передает CNN.
Байден ранее подписал указ, запрещающий деловые связи с ДНР и ЛНР. Считая, что такой шаг «помешает России воспользоваться плодами ее вопиющего нарушения международного законодательства».
На вопрос о дальнейших шагах США после признания ЛДНР ответил корреспондент CNN в Белом доме Джон Харвуд.
«Сегодня вечером администрация Байдена и чиновники в сфере национальной безопасности в ходе конференц-звонка с репортерами отказались говорить, что введение войск в эти два отколовшихся региона – это точно вторжение. Это говорит о возможном нежелании вводить самые жесткие санкции, о которых предупреждала администрация Байдена и НАТО. И это может несколько пошатнуть доверие к администрации, так как президент Байден ранее заявил, что если границу пересекут танки и войска, то такой шаг спровоцирует полномасштабное введение санкций», – приводит цитату журналиста RT.
Он уточнил, что в случае санкций речь идет о об отключении России от мировой финансовой системы, персональных санкциях против олигархов и даже, возможно, против самого Путина, отключении «Северного потока – 2».
Подчеркивается, такие меры ударят не только по экономике России, но и по Европе и США. Но если западные страны смогут уйти от вопроса санкций, то это покажет их слабые места.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела острый характер, поэтому он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства.
Байден увидел «начало вторжения России на Украину»
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Признание Россией ДНР и ЛНР стало «началом вторжения России на Украину», заявил глава американского государства Джо Байден.
Как отметил Байден, президент России Владимир Путин «дал распоряжение, чтобы российские силы были развернуты» в ДНР и ЛНР. «Сегодня он утверждал, что эти регионы на самом деле имеют более широкие границы, чем те районы, который он признал», – приводит слова Байдена ТАСС.
Президент США считает, что Путин «создал обоснование для того, чтобы занять еще больше территории силой». По словам Байдена, «это начало вторжения России на Украину». Как заявил хозяин Белого дома, «если говорить простым языком, Россия только что объявила, что отрезает от Украины большой кусок».
Он заявил, что предупреждал Путина о последствиях шагов «против Украины». В ответ на признание Россией ДНР и ЛНР Байден объявил о «первом транше санкций в отношении России в ответ на ее действия», который принимается «в координации с союзниками и партнерами». Санкции ужесточат, «если Россия пойдет на эскалацию», добавил он. Байден признал, что санкции против России ударят по США, но пообещал защищать американскую экономику.
В частности, США попытаются не допустить в стране роста цен на топливо из-за санкций. США намерены внимательно отслеживать ситуацию на рынках энергоносителей в связи с введением санкций против России и готовы принимать необходимые меры. Как заявил Байден, и для США тоже «защита свободы будет иметь цену», передает РИА «Новости».
США продолжат оказывать помощь Украине в сфере обороны. Кроме того, США усилят свое военное присутствие в странах Балтии. «Выражусь ясно – это всецело оборонительные шаги с нашей стороны, у нас нет намерения воевать с Россией», – сказал Байден.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
«Президент Путин запросил у российского парламента санкцию на использование вооруженных сил за пределами России. Это готовит почву для дальнейших... провокаций, с помощью которых Россия попытается оправдать дальнейшие военные действия, – сказал Байден. – Никто из нас не будет одурачен. Оправданий нет. Дальнейшее российское вторжение на Украину остается острой угрозой в предстоящие дни».
Байден заявил, что не услышал во вчерашней речи своего российского коллеги ни намека на заинтересованность в реальном диалоге о европейской безопасности.
Напомним, Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация на Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
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В МИД России заявили, что вопрос о границах ДНР и ЛНР будет еще решаться
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вопрос установления границ ДНР и ЛНР будет в ближайшее время решаться.
«Здесь необходимо было остановить развитие событий, связанное с человеческими жертвами, и поэтому была признана та реальность, которая сформировалась. Все остальное – и развитие государственности, установление дипломатических отношений – дело будущего. <...> Поэтому ничего тут такого удивительного, что бывают суверенные страны, государства, у которых не решен или просто не зафиксированы границы – сплошь и рядом. В том числе речь идет о крупнейших странах. Поэтому это все вопрос будущего, который будет решаться», – сказала она в эфире телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом – прим. ВЗГЛЯД), передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что после признания российским главой Владимиром Путиным независимыми государствами ДНР и ЛНР в Совфеде пояснили, что Россия признает республики в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Послы ЕС согласовали санкции против России из-за ДНР
Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал первый блок персональных санкций против России после признания ДНР и ЛНР, его утвердят в течение дня главы МИД стран, говорится в заявлении постоянного представительства Франции при ЕС.
Франция до конца июня выполняет функции председателя Совета ЕС.
«Подтверждена решимость ввести персональные санкции против вовлеченных [в принятие решений о признании независимости ЛНР и ДНР] лиц в тесном взаимодействии с нашими партнерами и союзниками», – передает ТАСС со ссылкой на заявление.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель объявил о созыве в Париже неформальной встречи глав МИД для принятия решения по санкциям.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин в рамках своего обращения к россиянам в понедельник вечером объявил, что Россия признает независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.
Договор с Донецкой и Луганской народными республиками заключается на десять лет.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, какие последствия признания ДНР и ЛНР ждут Россию в будущем.
В России приостановили работы по созданию Ил-112В
В России приостановлены работы по созданию легкого военно-транспортного самолета Ил-112В до завершения расследования катастрофы с первым опытным образцом воздушного судна, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Принято решение с 9 февраля приостановить работы по госконтракту, предусматривающему создание перспективного легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Работы по самолету приостановлены до завершения работы комиссии по расследованию причин катастрофы первого опытного образца воздушного судна, которая произошла летом прошлого года в Кубинке», – сообщил источник РИА «Новости».
Источник уточнил, что также приостановлены работы по сборке на ВАСО второго и третьего летных образцов Ил-112В. Он добавил, что «решение о продолжении работ будет приниматься госзаказчиком по итогам расследования».
Как отметил другой источник в оборонном комплексе, приближается очередной этап опытно-конструкторских работ по самолету Ил-112 (заказчик – Минобороны), однако по итогам расследования аварии могут потребоваться дополнительные работы как по двигателю, так и по планеру.
«Чтобы не делать двойную работу, не расходовать лишних средств и не создавать предпосылки для срыва сроков контрактных обязательств, ход реализации проекта поставили на паузу до выводов комиссии, оформив это документально», – пояснил он.
Собеседник добавил, что это также позволит избежать взаимных юридических и финансовых претензий внутри кооперации из-за изменения сроков.
«После завершения работы комиссии, с учетом выводов, работа будет продолжена», – сообщил источник.
17 августа опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. Самолет летел из аэродрома в Кубинке в Раменское и рухнул в районе населенного пункта Никольское. В качестве основных версий крушения правоохранители рассматривают техническую неисправность и ошибку пилотирования.
Командиром экипажа Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. На борту также находились летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Герой России Куимов участвовал в испытаниях свыше 35 типов самолетов. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении экипажа потерпевшего крушение 17 августа самолета Ил-112В орденами Мужества посмертно.
Напомним, в ноябре замглавы Минпромторга, председатель комиссии по расследованию происшествия Олег Бочаров сообщил, что выяснение причин катастрофы опытного образца нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В, потерпевшего крушение в августе в подмосковной Кубинке, еще продолжается, подобные работы могут занимать годы.
В ЛНР объяснили определение границ республики
В конституции Луганской народной республики указано, что ее границы определены по границам Луганской области, заявила депутат народного совета ЛНР Анна Мосина.
«Конституция ЛНР определяет границы всей ЛНР по конституции и ЛНР по нашей конституции. Поэтому границы уже определены. Из этого будем исходить», – передает ее слова РИА «Новости».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube канала «Соловьев Live» заявила, что вопрос границ ЛНР и ДНР будет решаться после ратификации договора о дружбе.
«Давайте все-таки дадим сегодня нашим законодателям сыграть свою роль и дадим правовому процессу (ратификация договора) свершиться», – сказала она.
Президент Владимир Путин вечером в понедельник выступил с телеобращением к россиянам и соотечественникам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства.
Кроме того, Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Договоры России с ЛНР и ДНР дают право сторонам на использование вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз друг друга, соответствующий законопроект был направлен председателю Госдумы Вячеславу Володину.
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил Донбасс с решением России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. «Это намного больше, чем помощь и поддержка, это принятие краеугольных решений, которые дают уверенность в мирном будущем сильного Русского Донбасса», – сказал он.
В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что Киев никому ничего не отдаст. «Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего никому не должны. И мы ничего и никому не отдадим. И мы в этом уверены. Потому что сейчас не февраль 2014 года, а февраль 2022 года. Другая страна, другая армия. Одна цель – мир в Украине», – сказал президент Украины в видеообращении к нации.
Также госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудили по телефону принимаемые США меры в ответ на признание Россией ДНР и ЛНР. В частности, Блинкен в ходе разговора «подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны США».
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Пушилин поздравил «Русский Донбасс» с признанием ДНР и ЛНР
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил Донбасс с решением России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.
«Это намного больше, чем помощь и поддержка, это принятие краеугольных решений, которые дают уверенность в мирном будущем сильного Русского Донбасса», – приводит его слова ТАСС.
Пушилин сказал, что впереди много трудной работы, но народ Донбасса привык трудиться, чтобы обеспечить не только себя, но и другие регионы. Он заявил, что ДНР есть что предложить России. Теперь ДНР, по его словам, сможет развивать свои предприятия, сотрудничать на равных условиях и вносить свой вклад в укрепление русского мира, передает РИА «Новости».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин в рамках своего обращения к россиянам в понедельник вечером объявил, что Россия признает независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены.
Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. Минобороны России поручено «обеспечить осуществление Вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира» в ЛНР и ДНР, а МИДу – провести переговоры с республиками Донбасса об установлении дипломатических отношений.
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Песков назвал автора обращения Путина по Донбассу
Костяк своего обращения по Донбассу президент Владимир Путин практически полностью готовил сам, он является его непосредственным автором, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Костяк этого обращения фактически целиком готовил сам президент. Собственно, он и является непосредственным автором. Какой-то специальной публикации не предусматривается, хотя оно уже опубликовано. В том числе опубликовано на сайте, оно широко доступно, опять же, в первую очередь для наших граждан», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ДНР. Народный совет Луганской народной республики единогласно принял аналогичный закон.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о главных последствиях признания независимости ДНР и ЛНР.
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