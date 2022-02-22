Семья из Донбасса рассказала о переезде в Подмосковье

В Московскую область приехала девочка из Донбасса, которой 22 февраля исполняется 15 лет, она планировала отмечать эту дату дома, но ей пришлось уехать вместе с мамой из-за сложной ситуации в регионе.

«Так получилось, что пришлось уезжать, с этими всеми обстановками, с этой войной. Хотелось бы, конечно, в семье быть, всем вместе», – сказала мама девочки телеканалу 360.

Пока семья не решила, будут ли они отмечать день рождения ребенка. Мать девочки пояснила, что дома остались муж, брат и сестра. Решение о выезде было принято для того, чтобы «поберечь здоровье дочки, ее психику».

Она добавила, что раньше не решалась уехать из Донбасса, но теперь «терпения нет».

Сама же девочка призналась, что расстроилась, когда узнала, что они покинут дом.

«Хотелось дома остаться с родителями», - сказала девочка.

Между тем губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что регион принял более 900 жителей Донбасса, первый поезд пришел еще 22 января. В регионе готовы разместить и больше людей.

Глава Подмосковья пояснил, что режим ЧС вводить пока не планируется, поскольку в этом нет необходимости.

Всех прибывших, по словам Воробьева, вносят в электронную базу. Им при необходимости помогут с трудоустройством, а детей после каникул будут отправлять в школы.

«Первое – это связь просят люди. Второе – это учеба детей. Их большинство. И некоторые даже спрашивают, возможно ли трудоустроиться. Все эти вопросы мы прорабатываем. У нас каникулы с 21-го числа. И со следующей недели в школах. Поэтому у нас есть время подумать, как уделить максимальное внимание», – заявил Воробьев в эфире канала «Россия 1».

Он отметил, что в числе приезжих – 30 граждан Российской Федерации. «Мы сделаем все, чтобы было комфортно и удобно», – пообещал губернатор.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.

Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. В первые три часа после объявления решения о признании независимости ЛНР и ДНР более 12,6 тыс. российских пользователей соцсетей высказались на эту тему.

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