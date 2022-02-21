В Германии испугались ответа России на санкции Запада

|
21 февраля, понедельник | Последнее обновление — 06:34 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Елисейский дворец анонсировал саммит России и США по безопасности
Разделы
Главная цель демократии – уничтожение культуры, культурных кодов народа, обращение народа в население, стирание его исторической памяти. Только когда мы это поймем, только тогда мы и начнем находить союзников.
Подробности...
Почему в США, стране образцовой демократии, за всё время их существования президентом ни разу не стал простой фермер или рабочий? А вот в тоталитарном СССР генеральными секретарями и министрами становились дети рабочих и крестьян.
Подробности...
Россия вольна определять дальнейшую судьбу Минского процесса, исходя из своих национальных интересов и гуманитарных соображений. Именно поэтому Москва может признать ЛДНР сейчас или позже.
Подробности...
Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова награждены золотой и серебряной медалью соответственно по итогам личного турнира на Олимпиаде в Пекине. Торжественная церемония прошла на объекте «Медал плаза». Третья российская фигуристка, Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы в личных соревнованиях, стала четвертой
Подробности...
В бразильском городе Петрополис, расположенном в горных районах штата Рио-де-Жанейро, произошло наводнение. Официально известно о гибели шести человек, но, как считается, на самом деле погибло не менее 40 человек.
Подробности...
Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
В Германии испугались ответа России на санкции Запада
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених выразил опасения, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины Германия может столкнуться с проблемами в области газоснабжения из-за ответных мер России на санкции Запада.
«Мы столкнемся не только с относительно пустыми газохранилищами, но и, вероятно, с перебоями в поставках газа из России», – сказал Мютцених в эфире телеканала ZDF, говоря о возможных последствиях мер, которые может принять Россия. Как считает глава фракции СДПГ, в таком случае у Германии будут «альтернативы», поскольку ЕС, по его словам, гарантировал поставки энергоносителей. Однако, по словам парламентария, в Берлине стремятся «предотвратить» такой сценарий, передает РИА «Новости».
Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пригрозила России «самым мощным рычагом» воздействия из имеющихся у ЕС: экономическими и финансовыми санкциями. Между тем накануне президент Сербии Александар Вучич предупредил об угрозе полного коллапса мировой экономики в случае введения санкций против России со стороны Запада. Он акцентировал внимание на поставках газа, нефти, а также зерна из России.
В прошлый четверг глава минфина США Джанет Йеллен предсказала «глобальные последствия» санкций против Москвы в случае гипотетического «вторжения» России на Украину. К этому времени в ПХГ Европы оставалось менее 5% от закачанного летом газа.
Днем ранее президент США Джо Байден пригрозил, что в случае «агрессии» против Украины Соединенные Штаты с союзниками введут против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов, не допустят запуска «Северного потока – 2» и создадут долгосрочные последствия, которые подорвут экономическую и стратегическую конкурентоспособность РФ.
14 февраля министры финансов «Группы семи» (G7) договорились о введении санкций против России в случае «вторжения» на Украину. 12 февраля помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить России на «вторжение» Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы.
-
9 февраля Госдеп пригрозил России единым ответом Запада в случае якобы готовящегося «вторжения» на Украину. Днем ранее канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил Москве «жесткими санкциями», которые якобы приведут к серьезным политическим, экономическим и геостратегическим последствиям для России.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что страны Запада не нуждаются в реальных основаниях для введения санкций против России, достаточно информационно-политического прикрытия. Она назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Москву удивила реакция ОБСЕ на ситуацию на Украине
|
|
Постпредство России при ОБСЕ выразило удивление в связи с повторением руководством этой международной организации заявлений военного командования Украины о том, что сообщения о подготовке наступления Вооруженных сил Украины якобы является «дезинформацией».
«Удивляет реакция на происходящее на востоке Украины со стороны действующего председателя ОБСЕ Збигнева Рау, его спецпредставителя по Украине Микко Киннунена и генсекретаря ОБСЕ Хельги Шмид. Все трое ретранслируют заявления военного командования о том, что «инфо о подготовке наступления ВСУ – дезинформация», – говорится в заявлении в Twitter постпредства.
«Все это вместо призывов к Киеву строго выполнять минские соглашения и меры по усилению РПО от 22 июля 2020 года. При этом все они молчали, когда СММ ОБСЕ в октябре прошлого года рассказывала о наступательных действиях ВСУ на юге Донецкой области. Разве это беспристрастность?» – отметили в российской делегации. В постпредстве также выразили сожаление, что Рау и Киннунен «в очередной раз не вняли серьезным предупреждениям России», которые прозвучали в ходе их поездки в Москву 15 февраля.
В пятницу глава ДНР Денис Пушилин с сожалением констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе идет к войне. Он допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс. В тот же день власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тыс. рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Глава государства также поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область и заняться там созданием условий для размещения беженцев. Пресс-секретарь президента заверил, что беженцев обеспечат горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.
11 февраля Пушилин констатировал, что ситуация в Донбассе постоянно усугубляется, ухудшение может пойти по траектории, когда провозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) будет вынуждена обратиться к России за помощью. В начале декабря Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет добровольно следовать минским договоренностям.
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. После встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем Путин вновь назвал происходящее в Донбассе геноцидом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Раде призвали Зеленского уйти в отставку из-за «компромата» в Сети
|
|
Депутат Рады Ренат Кузьмин выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку, если окажется правдивой информация об отправке родителей главы государства за границу на фоне призывов к нации «не паниковать».
Парламентарий опубликовал на своей странице в соцсети Facebook видеоролик, растиражированный в украинских соцсетях.
Судя по расшифровке телефонного разговора, в нем якобы принимал участие Зеленский, который попросил помощника организовать выезд родителей «в Испанию или на Карибы».
«16 февраля не напали (Россия), но мне так будет спокойнее. <…> Сними им дом на месяц. Папа будет орать, но ничего, я его успокою, пусть уезжает», – говорит на записи человек, тембр голоса которого напоминает Зеленского.
При этом автор обращения попросил оставить на Украине «супругу Лену» из-за повышенного внимания «конченных журналистов». «Если это правда, то президент, призывавший нацию не паниковать, «єднатися» (объединяться) и петь патриотические песни, должен уйти в отставку», – считает Кузьмин.
Ранее Зеленский записал видео с женой Еленой, чтобы успокоить граждан Украины после появления в Сети сообщений об отъезде семьи политика за границу.
В пятницу глава ДНР Денис Пушилин с сожалением констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе идет к войне. Он допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс. В тот же день власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
В четверг разведка Донецкой народной республики (ДНР) получила данные о подготовке эвакуации офиса президента Украины и Верховной рады во Львов. Днем ранее США временно передислоцировали из Киева резидентуру ЦРУ. 13 февраля стало известно об эвакуации во Львов посла Соединенных Штатов и американских дипломатов. 11 февраля президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинский эксперт: В теории у Зеленского есть возможности создания ядерного оружия
|
|
«Мы помним, под каким нажимом Киев расставался с ядерным оружием – не только стратегическим, ключи от которого фактически находились в Москве, но и с тактическим ядерным оружием. Украина была вынуждена отказаться от третьего в мире ядерного потенциала, поскольку ей грозила экономическая и политическая изоляция, санкции. Полагаю, такие рестрикции ей могут грозить и сейчас», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
«Посол ФРГ на Украине Анка Фельдгузен уже заявила, что Будапештский меморандум не содержит юридических обязательств. Однако своим заявлением Зеленский подставил коллег из европейских стран и США. Понятно, что теперь, когда они будут говорить с Ираном или с Северной Кореей, все будут ссылаться на опыт Украины», – считает политолог.
По его словам, у Украины есть возможности создания ядерного оружия. «Но это в теории. На деле же у страны нет ни средств, ни достаточного научного потенциала, чтобы в относительно короткий срок создать такое оружие. Для этого нужны годы и колоссальные средства, которых тоже у Украины нет», – добавил собеседник.
Впрочем, по мнению Золотарева, уже сейчас Украина может столкнуться с некоторыми неприятностями. «Пожалуй, это одно из наиболее сильных выступлений Зеленского, и оно может принести ему некоторые политические баллы. Но если смотреть серьезно на ситуацию, в которой оказалась Украина, то президенту нужно больше думать о последствиях», – прогнозирует эксперт. Он считает, что в этой ситуации рассчитывать, что президент Зеленский будет услышан коллективным Западом, не приходится.
«Выступление Зеленского произвело впечатление, но то, на что он рассчитывает, он не получит: ни списания долгов, ни военной помощи, ни инвестиций. Очевидно, что Запад рассматривает Украину как инструмент, разменную монету или кабанчика, с помощью которого можно выманить русского медведя из берлоги, чтобы обложить», – объяснил Золотарев.
В субботу на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил министерству иностранных дел созвать саммит стран – участниц Будапештского меморандума. «Если он не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то будет признан Киевом как недействительный вместе с пунктами, подписанными в 1994 году», – заявил Зеленский.
В декабре 2021 года бывший глава СБУ Игорь Смешко заявил о необходимости тактического ядерного оружия Украине для «победы в войне» с Россией. В августе на Украине пригрозили возвращением ядерного потенциала в случае невыполнения условий Будапештского меморандума. В свою очередь экс-депутат Рады Елена Бондаренко назвала безъядерный статус гарантией существования Украины. Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия утверждал, что Украина могла бы сейчас «шантажировать весь мир», если бы не отказалась от ядерного оружия в 1990-х. В апреле украинский посол в ФРГ Андрей Мельник увязал вопрос ядерного статуса Украины с вступлением страны в НАТО.
Напомним, в 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. Москва, Вашингтон и Лондон, в свою очередь, гарантировали ей безопасность.
Сейчас на Украине работают четыре АЭС с 15 энергоблоками советского образца ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 общей мощностью более 13,8 ГВт. Также в стране есть несколько месторождений урановых руд, которые частично покрывают потребности украинских АЭС в уране.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кулеба рассмешил ведущих борьбой с камерой в прямом эфире
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба столкнулся с техническими сложностями при записи видео комментария для трансляции телеканала «Украина 24», чем рассмешил ведущих.
«Мне тут пальцем закрыли камеру», – прервал свою речь дипломат, заметив неисправность, сообщает РИА «Новости».
На протяжении минуты Кулеба пытался настроить видеозапись. Он крутил камеру в руках, менял ее положение. При этом за кадром ему подсказывали, что делать. Затем глава украинского МИД продолжил записывать выступление «вверх ногами».
Ведущие телеканала прервали его, давясь от смеха. Они пообещали, что вернутся к словам Кулебы после «борьбы с техникой».
Ранее в эфире телеканала «Украина 24» Кулеба заявил, что Киев не готовит обстрелов и провокаций против России и «хочет мира».
Песков рассказал о реакции Путина на заявления о датах «вторжения» России на Украину
|
|
Президент России Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» России на Украину, но это является элементом провокации и ведет к нагнетанию напряженности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент сам на это не обращает внимания, но в целом подобные заявления – это, конечно, такой элемент провокационного характера. Дело в том, что это непосредственно ведет к нагнетанию напряженности», – сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», сообщает РИА «Новости».
Песков добавил, что напряженность на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума, любая искра или мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям.
Он также заявил, что объявление дат о якобы вторжении России на Украину может иметь пагубные последствия. «Когда напряженность нагнетена до максимума, как сейчас, например, на линии соприкосновения, то любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям» – сказал он.
«Поэтому все это имеет, может иметь пагубные последствия – вот это ежедневное упражнение по объявлению даты вторжения России на Украину. Это очень плохая практика», – заявил Песков.
Москва призывает Запад к разуму, заявил Песков, отметив, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала.
«Призываем, призываем к разуму. Призываем задать себе вопрос: какой смысл России на кого-то нападать? Призываем вспомнить историю. Ну, скажем так, с историей все-таки у них на Западе, как мы убедились недавно, не очень хорошо. Но напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала», – сказал он.
По его словам, «Россия, которая пережила столько войн – это последняя страна в Европе, которая вообще не хочет говорить даже, произносить слово «война».
Песков отметил, что истерика, которая разворачивается в СМИ на Западе против России, контрастирует с характером переговоров Путина с лидерами западных стран.
«На самом деле, существенным образом контрастируют истерика, которая разворачивается в СМИ этих стран, и характер, характер переговоров. Да, задаются вопросы, что "по нашим данным, вот есть планы агрессивные". Но весьма и весьма дипломатично», – сказал Песков.
Он отметил, что Путин в ходе переговоров с лидерами западных стран имеет возможность доносить озабоченности России, многие с ним не соглашаются, однако констатируют наличие базы для дискуссий.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять, почему «вторжение» на Украину не состоялось.
Позже американская газета Politico назначила новые даты «вторжения» России на Украину. Теперь, как заявили аналитики издания, этого следует ждать после 20 февраля.
Британия назвала новые сроки «вторжения» России на Украину
|
|
Россия в худшем случае может напасть на Украину уже на следующей неделе, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.
«Такой наихудший сценарий может произойти уже на следующей неделе. Реальность такова, что Россия действительно хочет повернуть время вспять», – цитирует РИА «Новости» министра.
Она также добавила, что за последнюю неделю западные страны зафиксировали значительное повышение разного рода дезинформации, а также операций, которые проводятся в Донбассе под чужим флагом.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять, почему «вторжение» на Украину не состоялось.
Позже американская газета Politico назначила новые даты «вторжения» России на Украину. Теперь, как заявили аналитики издания, этого следует ждать после 20 февраля.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США выразили обеспокоенность решением Москвы и Минска продолжить учения
Решение Белоруссии и России «продолжить военные учения» на фоне резкого обострения обстановки в Донбассе и на границах Союзного государства вызывает беспокойство, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Это так», – ответил Блинкен на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Он отметил, что ситуация в Донбассе развивается именно так, как предсказывали США: якобы происходит попытка создания «ложного предлога» для эскалации.
Блинкен добавил, что США сделают все, чтобы не допустить эскалации вокруг Украины, дипломатические усилия продолжатся, «пока танки и самолеты не начнут движение». «Мы верим, что президент Путин принял решение, но до тех пор пока танки не двинутся и самолеты не полетят, мы будем использовать каждую возможность, каждую минуту, которая у нас есть, чтобы увидеть, сможет ли дипломатия разубедить президента Путина не двигаться дальше», – уточнил он.
По его словам, Россия «на грани вторжения» в Украину.
Блинкен также подчеркнул, что президент США Джо Байден готов к контактам с российским коллегой Владимиром Путиным в любое время, в любом формате, если это поможет предотвратить эскалацию вокруг Украины.
Кроме того, Блинкен заявил, что встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым пока стоит на повестке, если Россия не вторгнется в это время.
Он отметил, что в ходе встречи планируется обсудить возможные взаимные шаги в сфере безопасности. «Такую беседу я бы приветствовал, но все зависит полностью от того, вторгнется ли Россия», – резюмировал Блинкен.
Ранее президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин приняли решение продолжить проверку сил реагирования из-за военной активности у внешних границ Союзного государства и обострения ситуации в Донбассе.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» России на Украину, но это является элементом провокации и ведет к нагнетанию напряженности.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять, почему «вторжение» на Украину не состоялось.
Позже американская газета Politico назначила новые даты «вторжения» России на Украину. Теперь, как заявили аналитики издания, этого следует ждать после 20 февраля.
Москва предупредила о последствиях игнорирования Западом обстрелов Донбасса
|
|
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский выразил мнение, что политика западных стран по игнорированию обстрелов Донбасса украинскими войсками может подтолкнуть Киев к полномасштабному наступлению.
«Учитывая тот факт, что наши западные коллеги пытаются смотреть сквозь пальцы на то, что происходит на востоке [Украины], с самого начала отрицая, что Украина обстреливает эти территории, предполагая, что все, что может произойти здесь, будет результатом российской провокации, с такой поддержкой есть весьма вероятный риск, что у кого-то на Украине появится соблазн спровоцировать повстанцев, эти территории», – приводит ТАСС слова Полянского, сказанные дипломатом в эфире YouTube-канала The Mother of All Talkshows.
Российский дипломат добавил, что если Франция как участник нормандского формата «смогла бы повлиять на умы украинской правящей элиты и убедить ее, что она должна выполнять Минские соглашения и не открывать огонь по мирному населению Донбасса, то это можно было бы только приветствовать».
Накануне народная милиция провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) зафиксировала прибытие украинского спецназа к линии соприкосновения в Донбассе. В этот же день Народная милиция ЛНР заметила активизацию всех видов разведки ВС Украины.
В пятницу глава ДНР Денис Пушилин с сожалением констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе идет к войне. Он допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс. В тот же день власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
Ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. После встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в феврале Путин вновь назвал происходящее в Донбассе геноцидом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ЛНР зафиксировали прибытие украинского спецназа к линии соприкосновения
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие двух групп украинского спецназа в район подконтрольного Киеву населенного пункта Болотенное у линии соприкосновения в Донбассе, заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
«В район населенного пункта Болотенное отмечено прибытие двух групп отдельного центра сил специальных операций «Запад» в составе пятнадцати боевиков каждая. Основной задачей прибывших подразделений украинского спецназа является проведение диверсий и разведывательных действий», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины решительно опровергают все обвинения в якобы попадании украинских снарядов на территорию России, Киев подобных обстрелов не проводил и призывает провести международное расследование инцидентов.
Между тем власти ДНР задержали агента украинской разведки, причастного к подрыву машины начальника народной милиции самопровозглашенной республики Дениса Синенкова. Он рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс.
Стало известно, что в Ростовской области на границе с Украиной снаряд разрушил дом, другой снаряд взорвался в двух километрах от российско-украинской границы.
В Следственном комитете России возбудили уголовное дело после обстрела Ростовской области с территории Украины.
Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала инсценировкой сделанные в последние 24 часа заявления властей ДНР и ЛНР, а также пригрозила санкциями России.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию, на утро 19 февраля из Донецкой народной республики было эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал глава ЛНР Леонид Пасечник.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Посол в США: Россия не претендует на чужие территории
Россия не претендует на чужие территории и считает Донбасс частью Украины, заявил посол России в США Анатолий Антонов американскому телеканалу CBS.
«Мы не пытаемся захватывать никаких территорий зарубежных стран. Я бы хотел подтвердить, что Донбасс и Луганск являются частью Украины», – цитирует его РИА «Новости».
Антонов отметил, что вопрос о статусе Крыма, который в 2014 году воссоединился с Россией, с точки зрения Москвы закрыт, и «мы даже не хотим его обсуждать».
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» России на Украину, но это является элементом провокации и ведет к нагнетанию напряженности.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять, почему «вторжение» на Украину не состоялось.
Позже американская газета Politico назначила новые даты «вторжения» России на Украину. Теперь, как заявили аналитики издания, этого следует ждать после 20 февраля.
Эксперт допустил стремление Турции вмешаться в конфликт на Украине
|
|
Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов выразил мнение, что Турция может предпринять попытки вмешаться в украинский конфликт, чтобы добиться его разрешения в своих интересах.
«Теоретически мы можем видеть стремление Турции также вмешаться в украинский конфликт, чтобы добиться его разрешения в свою пользу. Турция хотя и не поддерживается всеми членами НАТО, молчаливо поддерживается Соединенными Штатами – в контексте американской политики сдерживания России», – приводит мнение эксперта ТАСС.
Эксперт обратил внимание на то, что Анкара активизировалась в последнее время и на украинском направлении, не говоря уже о том, что с самого начала Турция заявила о непризнании воссоединения Крыма с Россией. «Между Турцией и Украиной налажено также и военно-техническое сотрудничество – поставки беспилотников, военных кораблей. Есть даже сведения о том, что при помощи Турции передислоцируется ряд отрядов исламистских боевиков из подконтрольных Турции районов Сирии. Кроме того, Турция, это говорится и ее официальными представителями, в случае начала конфликта на Украине будет выполнять свои обязательства как член НАТО», – продолжил он.
Долгов указал и на то, что Турция также вовлечена и в сирийский кризис, где активно преследует собственные цели. Он указал на то, что в Сирии продолжают действовать базирующиеся в Идлибе радикальные исламистские группировки, которые Турция и Запад называют умеренными. «Турцией эти группировки поддерживаются. Есть также сообщения о том, что эти радикальные группировки продолжают действовать против сирийских сил и российских военных объектов в Сирии. Здесь, видимо, продолжение политики Турции, которая продвигает свои интересы», – пояснил аналитик.
-
Он напомнил, что армяно-азербайджанский конфликт, который был заморожен многие годы, приблизился к развязке именно после вмешательства Турции. «Это вмешательство не привело к полному разрешению военным путем, но содействовало успеху одной из конфликтующих сторон – Азербайджана», – добавил Долгов.
По мнению эксперта, Россие стоит принимать во внимание, что у Турции достаточно широкие амбиции на многих направлениях, что помимо Сирии, Ливии и Южного Кавказа, может включать в себя и украинское направление.
Ранее Анкара анонсировала телефонный разговор президента Турции Тайипа Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации на Украине. В пятницу президент Турции заявил о готовности организовать встречу между главами России и Украины.
В среду Эрдоган допустил проведение трехсторонней встречи президентов Турции, России и Украины в Анкаре или Стамбуле в случае положительного ответа от Путина. Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский позитивно относится к идее трехсторонней встречи.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ДНР абонентам разослали СМС-сообщения о всеобщей мобилизации
|
|
Оператор сотовой связи самопровозглашенной Донецкой народной республики «Феникс» рассылает своим абонентам СМС-сообщения о всеобщей мобилизации в ДНР из-за обострения ситуации на линии соприкосновения.
В сообщениях к военнообязанным гражданам ДНР обращается военный комиссариат с призывом прибыть на пункты сбора и вступить в ряды подразделений ДНР, сообщает РИА «Новости».
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины решительно опровергают все обвинения в якобы попадании украинских снарядов на территорию России, Киев подобных обстрелов не проводил и призывает провести международное расследование инцидентов.
Между тем власти ДНР задержали агента украинской разведки, причастного к подрыву машины начальника народной милиции самопровозглашенной республики Дениса Синенкова. Он рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс.
Стало известно, что в Ростовской области на границе с Украиной снаряд разрушил дом, другой снаряд взорвался в двух километрах от российско-украинской границы.
В Следственном комитете России возбудили уголовное дело после обстрела Ростовской области с территории Украины.
Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала инсценировкой сделанные в последние 24 часа заявления властей ДНР и ЛНР, а также пригрозила санкциями России.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию, на утро 19 февраля из Донецкой народной республики было эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал глава ЛНР Леонид Пасечник.
Зеленский подтвердил Макрону решимость соблюдать режим тишины на Украине
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном подтвердил свою решимость не реагировать на провокации и соблюдать режим прекращения огня на востоке Украины, сообщил Елисейский дворец.
«Обмен мнениями произошел сразу после разговора Президента (Макрона) с президентом Путиным. Президент Республики еще раз приветствовал хладнокровие собеседника и его решимость не допустить эскалации. Президент Зеленский подтвердил свою решимость не реагировать на провокации и соблюдать режим прекращения огня», – приводит сообщение РИА «Новости».
Отмечается, что европейцы и союзники по НАТО продолжают внимательно следить за развитием ситуации на Украине и координировать необходимые средства давления и сдерживания.
Ранее Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном текущую ситуацию с безопасностью на Донбассе и рассказал ему о новых провокационных обстрелах, Киев выступает за активизацию мирного процесса.
До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» России на Украину, но это является элементом провокации и ведет к нагнетанию напряженности.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять, почему «вторжение» на Украину не состоялось.
Позже американская газета Politico назначила новые даты «вторжения» России на Украину. Теперь, как заявили аналитики издания, этого следует ждать после 20 февраля.
Кулеба: Киев не готовит обстрелов и провокаций против России
|
|
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не готовит обстрелов и провокаций против России и «хочет мира».
«Украина не планирует и не проводит никаких наступательных военных операций или провокаций, диверсий, обстрелов территории России... Мы не стремимся к войне, мы стремимся к миру», – заявил Кулеба на брифинге, трансляцию которого вел телеканал «Украина 24», сообщает РИА «Новости».
Он добавил, что Киев требует международного расследования якобы попадания украинских снарядов на территорию России.
По словам Кулебы, Украина будет делать всё, чтобы сохранить мир дипломатическим путем.
«Мы будем делать всё, чтобы сохранить мир дипломатическим путем. Но мы также будем делать всё, чтобы делать Украину максимально сильной», – сказал Кулеба.
Кроме того, Кулеба заявил, что по итогам консультаций стран – гарантов Будапештского меморандума должны быть конкретные решения, Киев рассчитывает, что Россия подтвердит свое участие в переговорах.
«Мы сейчас обратимся ко всем государствам – гарантам Будапештского меморандума, чтобы провести консультации. Но не просто провести консультации, а выйти с этих консультаций с конкретными решениями о шагах, которые будут предприняты для гарантий безопасности Украины», – сказал глава украинского МИД.
В субботу на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил министерству иностранных дел созвать саммит стран – участниц Будапештского меморандума. «Если он не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то будет признан Киевом как недействительный вместе с пунктами, подписанными в 1994 году», – заявил Зеленский.
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский сказал газете ВЗГЛЯД, что «это выступление запуганного человека, в целом его можно понять». «С одной стороны, Зеленского заставляют быть авангардом борьбы и сдерживания России, а с другой стороны – защищать не собираются», – заявил эксперт.
Напомним, в 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. Москва, Вашингтон и Лондон, в свою очередь, гарантировали ей безопасность.
Столтенберг отверг нарушение НАТО договоренностей о нерасширении
Обещание не расширять НАТО в восточном направлении не было нарушено, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в эфире телеканала ARD.
«НАТО принимает решения совместно с 30 странами-участницами. И нет такого документа, который засвидетельствовал бы отказ стран НАТО от того, что написано в основополагающем соглашении НАТО, в вашингтонском [Североатлантическом] договоре», – цитирует РИА «Новости» Столтенберга.
Генсек добавил, что не существует официальных препятствий для вступления стран Восточной Европы в блок, и в качестве доказательства сослался на «международные документы, определяющие безопасность в Европе»: Хельсинкский Заключительный акт и Парижскую хартию 1990 года.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что позиция Москвы в переданном Вашингтону ответе на американские соображения по обеспечению безопасности в Европе фундаментально противоречит основным принципам Соединенных Штатов.
1 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|