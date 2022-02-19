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В европейских ПХГ осталось менее 5% от закачанного летом газа
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Европейские подземные хранилища газа (ПХГ) по состоянию на 17 февраля 2022 года опустели на 95,3% от общего объема закачанного туда летом газа, в ПХГ Европы остается менее 5% запасов, подсчитали в «Газпроме», опираясь на данные Gas Infrastructure Europe.
Объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 21%, или на 8,3 млрд куб. м, меньше прошлогоднего уровня, подчеркивают в российском холдинге. При этом отобрано 95,3% или 44,8 млрд куб. м от объема газа, закачанного в летний сезон, передает ТАСС.
Так, заполненность украинских ПХГ также находится на минимальных уровнях. На 17 февраля она сократилась до 10,6 млрд куб. м. Это на 45% (или на 8,7 млрд куб. м) ниже, чем в прошлом году, и на 4,7 млрд куб. м меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года, сообщили в «Газпроме».
В конце января Газпром заявил, что в подземных хранилищах газа (ПХГ) стран Евросоюза осталось менее 20% закачанного предыдущим летом газа, а совокупная наполненность ПХГ Европы составляет 39%.
В середине февраля Газпром заявил, что в подземных хранилищах газа (ПХГ) стран Евросоюза осталось менее 10% закачанного предыдущим летом газа.
Лавров обратился к США «по понятиям»
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Россия будет добиваться от США и НАТО честного подхода к диалогу по гарантиям безопасности, как говорят у нас, «пацан сказал, пацан сделал», заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Мы заинтересованы в том, чтобы подробнейшим образом объяснить американским коллегам и всем их союзникам по НАТО, что не можем удовлетвориться обещаниями. Тем более что письменные обязательства глав государств и правительств, требующие от натовцев учитывать наши интересы в полной мере (не говоря про устные гарантии, о которых президент России Путин не раз упоминал), оказывается, ничего не стоят. Так дело не пойдет», – передает его слова RT.
«Будем добиваться, чтобы все было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие: «пацан сказал – пацан сделал». По крайней мере, «понятия» должны соблюдаться и на международном уровне», – отметил Лавров.
Министр добавил, что обсуждал с госсекретарем США Энтони Блинкеном возможность встречи.
«Мы договаривались с госсекретарем Энтони Блинкеном, что когда Россия направит свой документ и они ознакомятся с нашим видением ситуации, он был бы готов встретиться. Мы оба в этом заинтересованы. Это отвечает нашим интересам и планам», – сказал он.
Ранее Швейцария заявила о готовности принять встречу Лаврова и Блинкена.
Блинкен заявил, что «направил письмо российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову с предложением встретиться на следующей неделе в Европе в развитие наших переговоров в последние недели для обсуждения шагов, которые мы могли бы предпринять для разрешения этого кризиса без конфликта».
СМИ обнаружили гарантирующий нерасширение НАТО на Восток документ
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В Британском национальном архиве обнаружен документ, который подкрепляет версию российских властей о том, что при объединении Германии Советскому Союзу было обещано, что НАТО не будет расширяться на восток, сообщило Der Spiegel.
Немецкое издание Der Spiegel сообщило об обнаружении архивного документа, который, как сказано в статье, подкрепляет версию российских властей о том, что при объединении Германии Советскому Союзу было обещано: НАТО не будет расширяться на восток.
Документ был обнаружен в Британском национальном архиве американским политологом, профессором Бостонского университета Джошуа Шифринсоном. Ранее на нем стоял гриф «Секретно», но затем был рассекречен, пишет издание, передает «Коммерсант».
Речь идет о протоколе встречи политических директоров министерств иностранных дел США, Великобритании, Франции и Германии, состоявшейся в Бонне 6 марта 1991 года. Темой была безопасность в Центральной и Восточной Европе.
Как отмечает Der Spiegel, из документа четко следует, что британцы, американцы, немцы и французы согласились с тем, что членство в НАТО восточновропейцев было «неприемлемым».
«Мы ясно дали понять на переговорах 2 плюс 4 (об объединении Германии, с участием ФРГ и ГДР, а также США, СССР, Великобритании и Франции – прим. ВЗГЛЯД), что мы не расширяем НАТО за пределы Эльбы (в тексте далее уточняется, что речь идет не об Эльбе, а о реке Одер – прим.ВЗГЛЯД). Поэтому мы не можем предложить Польше и остальным членство в НАТО», – приводятся в документе аргументы политдиректора МИД ФРГ Юргена Хробога.
По словам Хробога, эта позиция была согласована с федеральным канцлером Гельмутом Колем и министром иностранных дел Хансом-Дитрихом Геншером.
Представитель США Раймонд Зайц, как сказано в документе, согласился: «Мы дали понять Советскому Союзу – на переговорах 2 плюс 4, а также на других переговорах,– что мы не намерены извлекать выгоду от вывода советских войск из Восточной Европы... НАТО не должно расширяться на восток ни формально, ни неофициально».
Укреплять стабильность и безопасность Центральной и Восточной Европы участники встречи условились при помощи двусторонних соглашений со странами региона и в рамках Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ).
Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран блока заявил, что Североатлантический альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
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Генерал МВД прокомментировал нападение на полицейских в метро Москвы
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При сопротивлении полиции в США сотрудник сразу же достает оружие, в то время как в России общество оказывает на правоохранителей такое психологическое давление, что они даже не применяют дубинки, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов, комментируя нападение на полицейских в Московском метрополитене.
Глава пресс-службы Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова рассказала, что правоохранителям удалось задержать второго участника драки с полицейскими, которая произошла на станции метро «Тульская». Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти), молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы.
«Факты сопротивления полиции, к сожалению, имеют место и в Российской Федерации, и в других странах мира. Поэтому характер реагирования полиции на факторы сопротивления и неподчинения законным требованиям имеют во всех странах разные традиции», – говорит Ворожцов.
Он приводит в пример Соединенные Штаты Америки, где даже за попытку сопротивления или угрозу сразу же применяется в отношении гражданина оружие. Поэтому в среднем за год в США полицейские убивают от 1000 до 1200 человек, многие из которых даже не пытались на самом деле оказать сопротивление.
«В Российской Федерации сложилась своя традиция, согласно которой полиция с помощью физической силы, наручников и так далее задерживает граждан. В данной ситуации еще важно психологическое воздействие на полицейских. Дело в том, что у сотрудников всегда в качестве комплектования имеется такое изделие, как ПР (палка резиновая или дубинка). Однако применять ее в тех или иных ситуациях не спешат», – рассказывает собеседник.
Он объясняет, что полицейские пренебрегают ПР по причине того, что общественность достаточно остро реагирует на использование этого предмета, считает такой способ задержания чрезмерно жестоким, несмотря на факты ее законного применения сотрудниками. Кроме того, действия с использованием ПР сразу же оказываются в центре внимания активистов, блогеров и распространяются в социальных сетях с негативным подтекстом – воспринимаются как насилие.
«В силу сложившейся практики полицейские достаточно редко используют данное изделие. Помимо прочего, произошедшее в метро потребует и определенные вопросы к уровню подготовки полицейских, а также к технологии проведения ими задержания», – уверен Ворожцов.
Что касается ответственности, которая предусмотрена за нападение на сотрудника полиции, продолжает генерал МВД, то здесь необходимо проанализировать существующую судебную практику, после чего сделать соответствующие выводы.
«Я считаю, что комитет по безопасности Государственной думы должен будет с органами внутренних дел и другими правоохранительными органами провести соответствующий анализ и по его итогам сделать соответствующие правовые заключения. Потому что пока непонятно, в какой мере даже данная статья оказывает соответствующее профилактическое и иное воздействие», – рассуждает специалист.
Он поясняет, что важно посмотреть, какие по подобным делам выносились приговоры и кто какой срок получил. «Если вдруг окажется, что в среднем по этой статье дают год-два условно и фактов вынесения приговоров по верхней границе этой статьи фактически нет, то нет никакого смысла ее увеличивать, ведь имеющиеся возможности не используются», – заключил Ворожцов.
Ранее стало известно, что два пассажира Московского метрополитена на станции «Тульская» избили двух полицейских в ответ на требование пройти в комнату полиции для установления личности. Один из участников драки был задержан на месте, второму удалось скрыться, он был задержан позднее.
На коллегии МВД 17 февраля президент Владимир Путин заявил, что в стране необходимо выработать «самые жесткие меры» против нелегальных мигрантов и преступных группировок, строящих на нелегальной миграции свой бизнес. Кроме того, следует быстро принимать и исполнять решение о депортации мигранта в случае любых проявлений экстремизма, нарушения правопорядка, незаконной трудовой деятельности. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, кто из мигрантов заслуживает депортации.
В ЛНР и ДНР объявлена эвакуация мирного населения в Россию
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
«С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей республики, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации», – сообщает Луганский информационный центр.
Глава республики заверил, что «Российская Федерация готова обеспечить организованный прием и размещение на своей территории жителей Луганской народной республики».
Также Пасечник поручил главам территорий, правоохранительным органам, чрезвычайным службам обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке к пограничным пунктам пропуска. Кроме того, он призвал мужчин, готовых взять оружие, защищать республику.
Глава ДНР Денис Пушилин также заявил, что власти начали эвакуацию мирных жителей республики на территорию России, передает Донецкое агентство новостей.
«С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста», – отметил он.
По словам Пушилина, по договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан.
«Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия. Убедительная просьба: прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким», – подчеркнул он.
Глава ДНР заявил, что уже сообщил руководителям предприятий и учреждений, что необходимо организовать выезд семей сотрудников. «Штабам территориальной обороны – обеспечить транспорт для эвакуации мирного населения. Уважаемые земляки, прошу вас сохранять выдержку и спокойствие. Все вместе мы выстоим и победим», – заявил Пушилин.
Известно, что после объявления о массовой эвакуации в Донецке включили сирену гражданской обороны.
Ранее президент России Владимир Путин призвал Киев сесть за стол переговоров с представителями Донбасса, и чем раньше, тем лучше.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что они никогда не обсуждали какого-либо «нападения» на Украину.
Фигуристка Трусова сняла медаль сразу после награждения на Олимпиаде
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Российская фигуристка Александра Трусова после церемонии награждения на Олимпийских играх в Пекине сняла медаль и вышла в микст-зону к журналистам без награды.
«Сняла. Награждение закончилось», – цитирует РИА «Новости» Трусову.
В пятницу в Пекине состоялась церемония награждения, в ходе которой российские фигуристки получили медали Олимпийских игр. Анна Щербакова получила золото, а Александра Трусова стала серебряным призером Олимпиады в женском одиночном катании.
После соревнований у Трусовой случился эмоциональный срыв, она устроила истерику и кричала, что «никогда больше не выйдет на лед», «ненавидит спорт» и «не пойдет на награждение».
Александре Трусовой 17 лет, она бронзовый призер чемпионата мира, также на ее счету две бронзовые медали чемпионатов Европы. Фигуристка стала первой в истории Олимпиады, кто выполнил пять четверных прыжков во время произвольной программы.
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Глава МИД Германии не исключила возможности госпереворота в Киеве
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В отношении Украины есть угроза «операции под ложным флагом» или госпереворота, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.
Как заявила Бербок на Мюнхенской конференции по безопасности, она не слышала, чтобы кто-то из немецкого правительства «говорил, что нет угрозы операции под ложным флагом». Сама Бербок считает, что «сценарий полномасштабной операции возможен», однако «более вероятен сценарий операции под ложным флагом или переворот», передает РИА «Новости».
Бербок и глава МИД Франции Жан-Ив Де Дриан в совместном заявлении сообщили, что «приняли к сведению объявление лидеров самопровозглашенных «народных республик» Донецка и Луганска эвакуировать в Россию жителей региона в качестве меры предосторожности в ожидании возможного украинского нападения». Берлин и Париж «не видят никаких оснований для таких обвинений». Они призвали Москву «использовать свое влияние» на ДНР и ЛНР, чтобы «призвать к сдержанности и внести вклад в деэскалацию». Германия и Франция «опасаются, что инсценированные инциденты могут быть использованы для эскалации».
Напомним, МИД Соединенного Королевства выступил с утверждением, что руководство России рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства, которое якобы может возглавить экс-депутат Рады Евгений Мураев. При этом Мураев с 25 декабря 2018 года находится под российскими санкциями. Сам Мураев назвал «чушью» и «глупостью» версию МИД Британии о том, что Москва якобы рассматривает его в качестве потенциального главы пророссийского правительства Украины.
В Донецке раскрыли детали эвакуации мирных жителей в Россию
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«Сейчас мы ожидаем массированное наступление, подобное тому, что было против нас в 2014 году», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее власти Донецкой и Луганской народных республик объявили эвакуацию мирного населения в РФ.
«Вывоз жителей в Россию стал возможен благодаря слаженной работе всех ведомств республики. В 2014–2015 годах обстановка здесь была гораздо более опасной, шли ожесточенные бои, но тогда мы не могли проводить массовой эвакуации. У нас тогда не было ни сил, ни ресурсов, ни нормального государственного аппарата», – пояснил депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский (позывной «Бриг»).
Депутат уточнил, что в первую очередь власти ДНР эвакуируют детей, в том числе из детских домов. «Также первоочередной эвакуации подлежат люди, которые сами сейчас приходят на пункты сбора по разным районам Донецка и дргуим городам. Сбор назначен на 20.00 московского времени», – отметил собеседник.
«Пока что у меня нет информации, куда конкретно их увозят, но это точно Ростовская область. Мы довозим людей до села Успенка, которое находится у самой границы. Там уже их должны встретить российские коллеги, оттуда забирают и везут вглубь Ростовской области», – заключил депутат.
В пятницу вечером власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России. После объявления о массовой эвакуации в Донецке включили сирену гражданской обороны. В ЛНР уже приостановлено обучение в школах, колледжах и вузах. Минздрав республики развернул пункты оказания медицинской помощи на пунктах пропуска на границе с Россией.
Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тыс. рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Путин также поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область и заняться там созданием условий для размещения беженцев. По словам Пескова, беженцев обеспечат горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, по договоренности с руководством России в Ростовской области готовы места приема и размещения людей. «Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия. Убедительная просьба: прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким», – подчеркнул Пушилин.
Как заявил в интервью ТАСС первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, Ростовская область располагает необходимым опытом и ресурсами, чтобы принять беженцев. По его словам, свободных мест в здешних гостиницах достаточно.
Факт начала эвакуации из ДНР подтвердил «Интерфакс» со ссылкой на своего корреспондента места событий. Первыми эвакуируют 225 детей-сирот из школы-интерната № 1 в Донецке.
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СМИ: В Донецке прогремел мощный взрыв
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Мощный взрыв прогремел в центре Донецка, сообщили информационные агентства.
По данным корреспондента РИА «Новости», взрыв прогремел в нескольких десятках метров от здания правительства ДНР.
На месте взрыва горит огонь, информации о повреждении зданий, жертвах или раненых пока нет.
Народная милиция ДНР позже пояснила, что на парковке напротив дома правительства был взорван автомобиль.
Начальник народной милиции ДНР Денис Синенков сообщил, что в Донецке у здания правительства взорвалась его машина, сам он не пострадал, передает «Интерфакс». Автомобиль, по его словам, стоял на парковке.
«Около 19.00 взорвана машина на парковке возле здания Дома Правительства. Взрывную волну слышал весь город. МЧС выехало на место взрыва. Просим сохранять спокойствие, быть бдительными, а также исключить по максимуму передвижение по городу», – говорится в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В пятницу глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
По данным Пушилина президент Украины Владимир Зеленский якобы в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР.
Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Киева. Данных о погибших нет.
В Берлине назвали «перешедшим границы» посла Украины в ФРГ
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Глава фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Рольф Мютцених подверг критике украинского посла Андрея Мельника, а тот в ответ велел Мютцениху прекратить «учить посла суверенного государства».
Перед визитом канцлера Олафа Шольца в Москву Мельник призвал Берлин к «ультиматуму» в отношении Москвы. Мютцених в интервью изданиям медиагруппы Funke сказал, что Киев знает о желании Берлина найти дипломатическое решение конфликта в Донбассе в рамках «нормандского формата» и минских соглашений. По его словам, «поведение посла Украины в Германии при этом далеко не полезно». Мютцених считает, что Мельник «своим требованием» ультиматума «перешел границы», передает РИА «Новости».
Bild пишет, что Мельник в ответ призвал Мютцениха прекратить «учить посла суверенного государства, заставлять его замолчать и даже запугивать его». Указывается, что Мютцених призывал учитывать интересы России в сфере безопасности. Мельник в ответ раскритиковал «политику умиротворения» Москвы, пригрозив «апокалиптическими» последствиями, пишет газета.
Напомним, Мельник известен своими скандальными заявлениями. В частности, он утверждает, что Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль. Он назвал Германию полигоном для испытаний по продвижению интересов Украины. Мельник требовал, чтобы немцы профинансировали покупку шедевров для украинских музеев и вернули Киеву прежний подарок – ноты Баха. Также посол потребовал от немцев выплатить репарации за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны. Он заявлял, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО.
Россия вышла в финал хоккейного турнира на Олимпиаде
Российская мужская сборная по хоккею на Олимпийских играх в Китае победила шведскую команду в полуфинале, матч был выигран по буллитам.
Основное время и овертайм закончились со счетом 1:1, на 21-й минуте шайбу в шведские ворота забил Антон Слепышев, передает РИА «Новости».
Ему ассистировали Павел Карнаухов и Егор Яковлев.
Шведская команда уравняла счет на 47-й минуте, шайбу в российские ворота забил Антон Ландер. Решающий буллит забил 20-летний нападающий Арсений Грицюк.
Решающий матч пройдет 20 февраля, соперником будет команда Финляндии, ранее обыгравшая словаков со счетом 2:0.
Актер Борис Невзоров умер на 73-м году жизни
Скончался советский и российский актер, народный артист России Борис Невзоров, ему было 72 года, сообщил директор Малого театра Тамара Михайлова.
«Сегодня [он] умер, ковид», – сказала собеседница ТАСС.
Борис Невзоров родился 18 января 1950 года в Краснодарском крае, детство провел в Астрахани. В 1968 году поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина, где отучился два курса. В 1975 году окончил Школу-студию МХАТ.
С 1975 по 1982 год работал в труппе Московского Нового драматического театра.
В кино снимался с 1975 года, играл в двухсерийном телефильме «Главный конструктор» в главной роли, в 90-е и 2000-е снимался в сериалах «Марш Турецкого» и «Марш Турецкого – 2», «Каменская», «Россия молодая» и других.
В 2021 году был награжден Орденом Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры.
Путин распорядился о строительстве порта для перевалки белорусских грузов
Президент России Владимир Путин в ответ на просьбу президента Белоруссии Александра Лукашенко отдал распоряжение о строительстве порта в Ленинградской области для перевалки белорусских удобрений, сообщил Лукашенко.
«Я попросил, чтобы помогли нам россияне – не было волокиты бюрократии, дело не в деньгах, деньги на это есть, чтобы мы на родину под Питером могли построить свой порт и переваливать миллионы тонн груза там. При мне были отданы распоряжения, чтобы немедленно это строительство началось», – передает ТАСС его слова.
Ранее стало известно, что белорусские товарные потоки будут полностью перенаправлены из литовской Клайпеды в другие порты. При этом отмечалось, что ущерба для экономики Белоруссии от запрета Литвой транзита белорусских удобрений не будет.
Лукашенко также заявлял, что страна может закрыть Литве транзит грузов через свою территорию, если продолжится конфронтация.
Напомним, правительство Литвы приняло решение аннулировать с 1 февраля соглашение о железнодорожном транзите через страну в Клайпедский порт калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий».
Снаряд разорвался в километре от госграницы с Украиной под Ростовом
Снаряд, предположительно, разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от госграницы России с Украиной, сообщил источник в правоохранительных органах.
Источник сообщил, что «взрыв произошел в 4.00 в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской», передает РИА «Новости».
На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств. Пострадавших и разрушений нет.
Ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
18 февраля жителей республик призвали выехать в Россию, на утро 19 февраля из ДНР было эвакуировано 6,6 тыс. человек.
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Путин: Санкции против России введут в любом случае
Западные страны введут санкции против России и Белоруссии в любом случае, повод для этого будет найден, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«Санкции будут вводить в любом случае. Есть какой-то повод сегодня, допустим, связанный с событиями на Украине, или нет такого повода – он будет найден, потому что цель в другом, цель – затормозить развитие, в данном случае – России и Белоруссии», – цитирует Путина ТАСС.
По его словам, санкционное давление «является абсолютно нелегитимным». «Это грубое нарушение международного права, о котором те, кто сейчас говорит об этом (о возможных новых санкциях – прим. ВЗГЛЯД), заботятся только тогда, когда им это выгодно. А когда не выгодно, они с удовольствием забывают про все нормы международного публичного права», – уточнил Путин.
Он пояснил, что политика санкций не нравится многим странам, «даже союзникам Соединенных Штатов», но они это терпят. «Просто рот закрывают, молчат, терпят. Но <…> никому это не нравится: и вторичные санкции не нравятся, и прямое санкционное давление не нравится», – отметил Путин.
«Рано или поздно этот нарыв, конечно, прорвется. Но для нас сегодня важно поднимать уровень своего экономического суверенитета и быть более дееспособными, современными, придавать новые импульсы развития современных направлений экономики», – резюмировал российский лидер.
Напомним, что переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершились в Москве, они продлились около 2,5 часов. Путин во время переговоров также добавил, что санкции ряда государств против России и Белоруссии нацелены на то, чтобы осложнить ситуацию в обеих странах.
Ранее сенат США принял резолюцию, в которой заявляет, что поддержит санкции против России в случае эскалации вокруг Украины.
В среду в Кремле заявили о надоевших угрозах США в адрес России.
Вместе с тем в Совбезе назвали ежегодные траты США на «сдерживание России»: Пентагон с 2014 года ежегодно тратит 4 или 5 млрд долларов на антироссийскую программу.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину.
Глава СНБО: Украина не отдавала приказов на наступление в Донбассе
Секретарь Собвеза Украины Алексей Данилов заявил, что на Украине нет приказов на «освобождение» Донбасса.
«Якобы наши военные собираются нападать на Донецк и Луганск якобы для того, чтобы освободить наши территории. Я могу вам заявить, что все это абсолютно не отвечает действительности, никаких приказов об освобождении силовым путем наших территорий нет. Более того, мы осознаем, что в случае, если будет принято решение освобождать эти территории, будут большие жертвы среди гражданского населения, такого приказа в нашей стране быть не может», – сказал Данилов на брифинге в пятницу, передает РИА «Новости».
Также он заявил, что Киев пытаются провоцировать в Донбассе, но огонь будет открыт только в случае, если есть угроза жизни военным.
В субботу в регион направятся представители правительства и парламента Украины.
Подчеркивается, что Украина готова выполнить минские соглашения, но «не в логике России».