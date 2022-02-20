Американские солдаты в Польше начали учения вблизи украинской границы

Москву удивила реакция ОБСЕ на ситуацию на Украине

Постпредство России при ОБСЕ выразило удивление в связи с повторением руководством этой международной организации заявлений военного командования Украины о том, что сообщения о подготовке наступления Вооруженных сил Украины якобы является «дезинформацией».

«Удивляет реакция на происходящее на востоке Украины со стороны действующего председателя ОБСЕ Збигнева Рау, его спецпредставителя по Украине Микко Киннунена и генсекретаря ОБСЕ Хельги Шмид. Все трое ретранслируют заявления военного командования о том, что «инфо о подготовке наступления ВСУ – дезинформация», – говорится в заявлении в Twitter постпредства.

«Все это вместо призывов к Киеву строго выполнять минские соглашения и меры по усилению РПО от 22 июля 2020 года. При этом все они молчали, когда СММ ОБСЕ в октябре прошлого года рассказывала о наступательных действиях ВСУ на юге Донецкой области. Разве это беспристрастность?» – отметили в российской делегации. В постпредстве также выразили сожаление, что Рау и Киннунен «в очередной раз не вняли серьезным предупреждениям России», которые прозвучали в ходе их поездки в Москву 15 февраля.

В пятницу глава ДНР Денис Пушилин с сожалением констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе идет к войне. Он допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс. В тот же день власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.

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Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тыс. рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Глава государства также поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область и заняться там созданием условий для размещения беженцев. Пресс-секретарь президента заверил, что беженцев обеспечат горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.

11 февраля Пушилин констатировал, что ситуация в Донбассе постоянно усугубляется, ухудшение может пойти по траектории, когда провозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) будет вынуждена обратиться к России за помощью. В начале декабря Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет добровольно следовать минским договоренностям.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. После встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем Путин вновь назвал происходящее в Донбассе геноцидом.

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