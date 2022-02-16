НАТО развернет дополнительные боевые группы в Румынии

Погребинский оценил историю с возможным отказом Киева от планов членства в НАТО

«Вероятно, это было личное мнение посла. Но после того, как на него накинулись представители офиса Зеленского, ему пришлось отказаться от своих слов», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил отказ Киева от планов вступить в НАТО.

«Серьезно этот вопрос может обсуждаться украинскими элитами только в случае, если американцы дадут на это отмашку. Например, если они вызовут лидеров фракций к себе, чтоб собрать 300 голосов, пригрозят политикам типа Порошенко и Авакова санкциями – тогда Украина могла бы отказаться от членства в НАТО, внеся правки в конституцию. В ином случае это невозможно», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Я изначально засомневался в том, что посол Украины в Лондоне именно так сформулировал свой ответ. С другой стороны, я знаю этого человека и ответить именно так было объективно разумно. Думаю, что это было его личное мнение, – полагает эксперт. – Но поскольку на него сразу наехала свора украинских чиновников, он сразу же отказался от своих слов».

«А реакция Британии на это заявление свидетельствует о некотором движении к какому-то договору между Москвой и англосаксами. Вероятно, речь пойдет о каком-то компромиссе, но сейчас пока неясно, в чем именно стороны будут готовы уступить друг другу», – заключил Погребинский.

В понедельник посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью радио Би-би-си заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать войны с Россией.

«Мы могли бы, особенно когда нам угрожали, шантажировали и подталкивали к этому», – ответил Пристайко на вопрос, может ли Украина отказаться от вступления в НАТО ради мира в Европе, передает ТАСС.

На просьбу корреспондента уточнить свое замечание о НАТО, чтобы это не стало «ошибкой перевода», Пристайко подтвердил, что Киев может пересмотреть свои стремления присоединиться к блоку, но признал, что говоря это, он «немного противоречит» конституции Украины, которая с 2019 года включает положение, делающее членство в НАТО стратегической целью страны.

В офисе Зеленского тут же потребовали предоставить послу возможность объясниться, что он имел в виду. А МИД Украины выступил с противоречивыми комментариями на этот счет. С одной стороны, спикер МИД Олег Николенко назвал это заявление «вырванным из контекста». С другой стороны, он отметил, что «ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями».

В свою очередь замглавы Минобороны Британии Джеймс Хиппи заявил, что если Украина решит отказаться от членства в НАТО, Лондон поддержит такое решение. «Решение должно оставаться за украинским правительством», – добавил он.

Между тем Вадим Пристайко пояснил, что его заявление было неправильно понято. По его словам, Киев не отказывается от стремления вступить в альянс.

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