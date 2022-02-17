Силы НАТО прибыли в Литву из Германии

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17 февраля, четверг | Последнее обновление — 22:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Блинкен назвал контакты США и России «прелюдией» к саммиту лидеров двух стран
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Алина Паш оказалась рецидивисткой – она побывала не только в Крыму, но и в Москве, где неосмотрительно сфотографировалась на Красной площади. Отыскали еще один снимок, где Алина позирует в бело-сине-красной куртке, а сочетание этих цветов для украинских националистов – харам.
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Вступление Москвы в Североатлантический альянс решило бы ряд текущих российских и западных проблем. Но при этом создало бы гораздо больше новых.
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Энергетическая порка Украины, вероятно, будет происходить так долго, как долго Киев будет тянуть с имплементацией Минских соглашений. У президента Зеленского просто не останется аргументов и красивых роликов для внутренней аудитории, которая потребует топлива и тепла, а не зрелищ.
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В бразильском городе Петрополис, расположенном в горных районах штата Рио-де-Жанейро, произошло наводнение. Официально известно о гибели шести человек, но, как считается, на самом деле погибло не менее 40 человек.
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Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
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Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Силы НАТО прибыли в Литву из Германии
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В Литву из Германии прибыли подкрепления контингента НАТО, находящегося в Рукле, сообщил бундесвер. Тем временем Великобритания собралась перебросить войска и технику в Эстонию.
В сообщении говорится, что «первая крупная маршевая группа сил подкрепления бундесвера достигла боевой группы EFP (расширенное передовое присутствие, программа НАТО) в Литве». СМИ сообщают, что в четверг в Литву из ФРГ прибыли 130 военных и 60 транспортных средств.
Минобороны Литвы сообщало, что прибытие сил из Германии – это якобы ответ на «все более агрессивные в последнее время военные действия России у границ Украины и ухудшающуюся ситуацию с безопасностью в странах Балтии», передает РИА «Новости».
Кроме того, британское минобороны сообщило, что Великобритания «удваивает численность личного состава в Эстонии и направляет дополнительное оборудование, включая танки и боевые бронированные машины». Переброску начнут в четверг. В Эстонию британских военных перебросят из Германии и Великобритании. Их прибытие в Эстонию ожидается на следующей неделе. Как указало военное ведомство Великобритании, большинство из 350 королевских морских пехотинцев из 45-го батальона специального назначения уже прибыли в Польшу.
Вертолеты Apache скоро отправятся на учения с союзниками в Восточной Европе, четыре дополнительных британских самолета Typhoon начнут патрулировать небо в Восточной Европе, сообщил Лондон. Также сообщается, что британский военный корабль HMS Trent патрулирует Средиземное море вместе с союзниками по НАТО, а HMS Diamond готовится отправиться в регион.
Напомним, глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что требования России по гарантиям безопасности представляют собой «новую нормальность», и у «НАТО нет другого выбора, кроме как приспособиться альянс изучает возможности корректировки присутствия своих войск в Восточной Европе. Перед этим он сообщил, что НАТО развернет дополнительные боевые группы в Румынии. В Польше заявили о размещении дополнительных войск США возле Украины. Всего в Польшу отправились 1,7 тыс. солдат и офицеров бригадной боевой группы 82-й воздушно-десантной дивизии США.
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Путин: Мы с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной блоком НАТО
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Россия не желает войны, поэтому и предложила провести переговоры по обеспечению равной безопасности в Европе, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
«Хотим мы этого или нет? Конечно, нет. Именно поэтому мы и выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну», – передает ТАСС его слова.
Путин добавил, что, к сожалению, Москва не получила предметного, конструктивного ответа на свои предложения.
Кроме того, президент России напомнил, что НАТО уже развязывало войну в Европе против Югославии. «Что касается войны в Европе: господин федеральный канцлер (Олаф Шольц) только что сказал, что люди его поколения, я отношусь к этому поколению, с трудом себе представляют какую-то войну в Европе. Сказано это применительно к ситуации вокруг Украины. Но ведь мы с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной как раз блоком НАТО против Югославии. Крупная военная операция с нанесением военно-бомбовых ударов по одной из европейских столиц – по Белграду. Это же было. Без санкции СБ ООН. Это очень плохой пример, но он был», – заметил Путин.
Встреча с канцлером Германии Шольцом состоялась во вторник и длилась более трех часов. В ходе встречи обсуждались инициативы России по гарантиям безопасности, а также ситуация вокруг Украины.
Российский лидер рассказал, что переговоры прошли в деловой атмосфере, предметно и обстоятельно обсудили все вопросы, сообщает РИА «Новости».
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Украина обратилась к НАТО с запросом о международной помощи
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Украина направила НАТО запрос о международной помощи на случай возможных крупномасштабных чрезвычайных ситуаций «разного характера», которые могут затронуть гражданское население, сообщила пресс-служба альянса.
«Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины готовится к крупномасштабным чрезвычайным ситуациям различного характера, которые могут затронуть гражданское население. В соответствии с необходимыми процедурами, Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC) получил 15 февраля запрос международной помощи со стороны Украины», – приводит сообщение пресс-службы НАТО ТАСС.
Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы – это основной механизм НАТО по реагированию на гражданские чрезвычайные ситуации в евроатлантическом регионе. Его задача – координировать поступающие запросы и предложения о помощи в случае природных и техногенных катастроф. Пострадавшее государство обычно информирует эту структуру о конкретных потребностях для противодействия экстренной ситуации, после чего страны НАТО и государства – партнеры выделяют ей соответствующие объемы помощи.
Во вторник президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе для Москвы ничего не меняет. Днем ранее канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что сейчас вопрос вступления Украины в НАТО «практически не стоит на повестке дня».
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
В прошлый вторник после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном президент Путин предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
Между тем в начале февраля глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
1 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
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Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Путин: Отсрочка решения вопроса по вступлению Украины в НАТО ничего не меняет
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Вопрос о вступлении Украины в НАТО надо решать сейчас в ходе переговорного процесса, поскольку отсрочка ничего не меняет, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцом.
«Обсуждается вопрос о вступлении Украины в НАТО. Говорят, как вы сказали, это не будет завтра. А когда? Послезавтра? А что это для нас меняет? В исторической перспективе. Ровным счетом ничего. Мы слышим, что Украина не готова сегодня вступить в НАТО. Узнаем этот тезис. И тоже говорят, что ее завтра не примут. А примут тогда, когда ее подготовят к этому? Но для нас это может быть уже поздно. Поэтому мы хотим решить этот вопрос сейчас. Вот прямо сейчас, в ближайшее время в ходе переговорного процесса мирными средствами. Вот мы из этого исходим и очень надеемся на то, что наши озабоченности будут нашими партерами услышаны и приняты всерьез», – передает слова главы государства РИА «Новости».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Киева от членства в НАТО позволил бы многим европейским странам вздохнуть с облегчением.
Глава МИД Франции заявил о крахе норм безопасности в Европе
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Норм, регулирующих безопасность и стабильность в Европе, «больше нет», заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
По мнению главы МИД Франции, слова которого приводит Financial Times, такая ситуация сложилась потому, что соглашения о контроле над вооружениями «почти устарели или не имеют значения».
«В то время, как Россия требует стабильности, гарантий, с нашей стороны тоже исходит требование стабильности и гарантий. Европе нужны гарантии безопасности и стабильности. Мы готовы обсуждать это, обсуждать все», – передает РИА «Новости» слова Ле Дриана.
Комментируя сведения об отводе российских войск, Ле Дриан призвал посмотреть, как закончатся «маневры» в Белоруссии, в Черном море и у границы Украины.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. Днем ранее Шольц после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что сейчас вопрос вступления Украины в НАТО «практически не стоит на повестке дня».
В прошлый вторник после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном президент Путин предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
Между тем в начале февраля глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
1 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
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26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Россия пообещала настаивать на публичном отказе НАТО от принятия Украины
Россия будет настаивать на том, чтобы в НАТО публично отказались от принятия в состав организации Украины, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«Киев, в свою очередь, должен провозгласить свой нейтральный, внеблоковый статус, как это предусматривалось в Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года», – приводит слова Гаврилова РИА «Новости».
Ранее британский политик Найджел Фараж, возглавлявший Партию независимости Соединенного Королевства и Партию Brexit, призвал НАТО отказаться принимать Украину в состав альянса. По его словам, вхождение Украины в состав НАТО не несет никаких преимуществ.
Россия настаивает на выводе сил США из Восточной Европы и Прибалтики
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Россия настаивает на выводе всех американских сил и вооружений из Центральной, Восточной Европы и Прибалтики, говорится в опубликованной реакции Москвы на ответ в адрес США по гарантиям безопасности.
«Настаиваем на выводе всех вооруженных сил и вооружений США, размещенных в ЦВЕ, ЮВЕ и Прибалтике. Убеждены, что национальных потенциалов в этих зонах вполне достаточно. Готовы к обсуждению этой темы на основе статей 4 и 5 российского проекта договора», – говорится в тексте сообщения, передает РИА «Новости».
Отмечается, что вступление Украины в НАТО приведет к попытке Киева вернуть Крым, втянув США и союзников в прямой вооруженный конфликта с Россией, говорится в сообщении МИД.
«В случае принятия Украины в НАТО возникнет реальная угроза того, что режим в Киеве попытается силой «вернуть» Крым, втянув США и их союзников, в соответствии со ст.5 Вашингтонского договора, в прямой вооруженный конфликт с Россией со всеми вытекающими последствиями», – говорится в документе.
Также обвинения американской стороны в адрес России в том, что она якобы «оккупировала Крым», не выдерживают критики.
В МИД России еще раз напомнили, что в 2014 году в Киеве произошел переворот, инициаторы которого при поддержке США и их союзников взяли курс на создание националистического государства. Ущемлялись права русскоязычного населения.
Подчеркивается, что Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации путем свободного волеизъявления граждан, проживающих на этих территориях. Сил и угроз никто не применял, а вопрос Крыма теперь закрыт, заключили в МИД России.
В НАТО назвали новой реальностью в Европе угрозу применения силы Россией
НАТО полагает, что Россия способна и готова применять силу или угрозы использования силы для достижения своих целей. Альянс намерен готовится к такой реальности, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, открывая заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны с участием глав военных ведомств Украины и Грузии.
«Россия в очередной раз продемонстрировала свою способность и готовность использовать силу и угрозы применения силы для достижения своих целей. К сожалению, я боюсь, что это новая реальность, к которой мы должны быть готовы», – передает его слова ТАСС.
Столтенберг добавил, что НАТО будет и дальше оказывать активную политическую и практическую помощь Украине и Грузии. «Активная политическая и практическая поддержка НАТО обоих этих государств – Грузии и Украины – продолжится», – сказал он.
Ранее Норм, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что норм, регулирующих безопасность и стабильность в Европе, «больше нет».
В начале февраля глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
1 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
МИД призвал власти Британии извиниться за ложь о «вторжении» России
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Высокопоставленным лицам Британии пора извиниться за всю ту ложь, которую они наговорили о «вторжении России на Украину», выразила мнение официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Боже, храни их всех вместе с королевой. И понадежнее. Мы к британским границам, например, и не подводили войска, а «напасть», по мнению предыдущего поколения лондонской политической мысли, на Британию сумели в районе солсберецких шпилей. Британской стороне пора извиниться за всю ту ложь, которую наговорили ее официальные лица своим подданным и мировому сообществу», – написала она в своем Telegram-канале.
Ранее представитель российского МИД заявила, что 15 февраля, которое западные СМИ назвали «датой вторжения» России на Украину, войдет в историю как день провала западной военной пропаганды.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский попросил предоставить доказательства о якобы планируемом на 15-16 февраля «вторжении» России на Украину, если они имеются.
В МИД России подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
Страны Запада и Киев обвиняют Россию в планировании нападения на Украину в феврале 2022 года. В Кремле эти обвинения не раз отвергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Подчеркивалось, что страна не собирается ни на кого нападать.
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Лавров об ответе по гарантиям безопасности: Нам стесняться нечего
Реакция Москвы на ответы США и НАТО на предложения России по безопасности будет опубликована, России «стесняться нечего», заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил на пресс-конференции в Москве после встречи со своим посольским коллегой Збигневом Рау, что «там сейчас должны быть какие протокольно-технические вещи соблюдены, скоро будет опубликовано», Россия опубликует этот документ, «нам стесняться нечего», передает РИА «Новости».
«Означает ли это конец истории? Нет, это не конец истории. Я вчера докладывал президенту (России Владимиру) Путину и подчеркнул, что наши предложения, которые он в принципе одобрил и которые будут сейчас окончательно доработаны и в ближайшее время переданы американским и натовским партнерам, они исходят из сохранения целостности российской позиции», – добавил министр.
При этом Лавров указал, что страны Запада в итоге позитивно ответили на те российские инициативы по безопасности, которые долго отвергал, поняв, что Москва всерьез ведет разговор «о необходимости радикальных перемен в сфере европейской безопасности».
Он добавил, что российские предложения по снижению военных рисков и о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе игнорировали многие годы, но «теперь же, когда мы получили ответ и НАТО, и США, практически все эти идеи уже воспроизведены как инициативы наших партнеров».
Ранее Лавров заявил, что венский диалог по безопасности на площадке ОБСЕ рискует «растечься на маленькие ручейки».
До этого в МИД заявили о почти полной готовности ответа США и НАТО по безопасности.
В НАТО пообещали продолжать пропаганду о подготовке Россией «агрессии» против Украины
Североатлантический альянс и дальше будет вести пропаганду о подготовке агрессии России против Украины, фактически с таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны альянса.
«НАТО продолжит обличать агрессивные планы России, чтобы осложнить возможную агрессию против Украины. Пока мы не видим никаких признаков военной деэскалации на месте, но мы продолжаем надеяться на движение по дипломатическому пути», – передает его слова ТАСС.
При этом, заявил Столтенберг, НАТО не может точно оценить количество российских сил у границы Украины.
«Нельзя сказать точно. Я лишь говорил ранее, что там значительно больше 100 тыс. военных, но их число росло все последние недели», – заявил он.
НАТО ожидает также ответа России на свои предложения по безопасности и выражает готовность продолжать диалог, передает РИА «Новости».
«Мы слышим вызывающие определенный оптимизм сигналы из Москвы о готовности к продолжению дипломатических усилий. Это то, к чему постоянно призывает и НАТО. Мы готовы к диалогу. Мы направили России наши предложения по безопасности, и мы ждем ответ на них и выражаем готовность и открытость к диалогу», – сказал генсек альянса.
Президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
Байден отказался отправлять американские войска воевать на Украину
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что не намерен отправлять американские войска воевать на Украину, но подчеркнул готовность США «защищать каждый сантиметр территории НАТО».
«Хотя я не буду отправлять американских военных воевать на Украину, мы поставили украинским военным технику, чтобы помочь им защитить себя. С той же целью мы обучаем их, консультируем, предоставляем данные разведки. И не сомневайтесь: США будут защищать каждый сантиметр территории НАТО <…>. Нападение на одну из стран НАТО – это нападение на всех [членов альянса]», – приводит слова Байдена ТАСС.
Американский лидер напомнил, что ранее в этом месяце он распорядился перебросить несколько тысяч американских военных в Европу для «укрепления восточного фланга НАТО». «Мы также продолжим проводить военные учения с нашими союзниками и партнерами в целях повышения обороноспособности. И, если РФ вторгнется, мы предпримем дальнейшие шаги для укрепления нашего присутствия в НАТО, поддержки наших союзников и сдерживания дальнейшей агрессии», – утверждал глава американской администрации.
Ранее Байден заявил, что Соединенные Штаты «готовы решительно ответить, если Россия нападет на Украину» или «если Россия будет целиться в американцев на Украине».
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Как сообщало американское издание Politico, в прошлую пятницу Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Политолог: Лаврову удалось снизить нагнетаемую Вашингтоном напряженность вокруг диалога по безопасности
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«Заявления Лаврова о диалоге по безопасности показывают смысловое единство российской позиции, контрастирующее с невнятными тезисами Запада», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее глава МИД РФ заявил о возможности договориться с США и НАТО по вопросу гарантий безопасности.
«В заявлениях Лаврова очень важен момент, когда они были сделаны – после сообщений о том, что Москва завершает подготовку ответа США и НАТО по дискурсу о гарантиях безопасности и примерно за сутки до «нападения» России на Украину», – заметил политолог Марат Баширов.
По его словам, российские власти превзошли Запад в «тайминге» своих действий и заявлений, чем снизили нагнетаемую Вашингтоном напряженность вокруг диалога по безопасности. «Заметьте, даже рубль отреагировал резким ростом по отношению к доллару после заявлений главы российского внешнеполитического ведомства. Это сигнализирует об улучшении общего фона диалога с Западом», – отметил эксперт.
Аналитик добавил, что намеченная на вторник встреча президента России Путина и канцлера ФРГ Шольца станет одним из маркеров того, насколько Запад воспринял слова Лаврова о том, что возможности договориться друг с другом по-прежнему существуют, что они «далеко не исчерпаны», и что Москва готова и хочет продолжать и наращивать эти возможности.
Собеседник также указал на фундаментальность и неразрывность принципа неделимости безопасности и права другого государства выбирать союзы, о чем говорил глава МИД России.
«Приближение НАТО к российским границам посредством реализации права суверенных государств выбирать членство в различных союзах как раз и показывает недопустимость повышения альянсом своей безопасности за счет снижения безопасности других стран, в данном случае – России», – констатировал Баширов.
Шансы договориться с Западом по вопросу гарантий безопасности есть всегда, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой государства Владимиром Путиным.
«Мы уже не раз сказали – и вы говорили, и другие представители РФ, – что мы предупреждаем о недопустимости бесконечного ведения разговоров по вопросам, которые требуют решения сегодня. Сегодня все-таки, будучи главой МИДа, должен сказать, что шанс есть всегда», – передает его слова РИА «Новости».
Путин уточнил, готов ли проект ответа России на предложения Вашингтона и Брюсселя. «Проект сформулирован на десяти страницах», – приводит заявление Лаврова ТАСС. Дипломат также отметил, что принцип неделимой безопасности отличается от того, что пытается представить Запад.
«Я направил специальное послание всем нашим западным коллегам, привлекая их внимание к тому, что обязательства по неделимости безопасности гораздо сложнее и комплекснее, нежели они пытаются это представить, оправдывая вступление Украины в НАТО, правда, заверяя, в скобках, что пока до этого дело не дошло, это еще не скоро состоится, но мы все знаем, как такие заверения работают», – сказал министр.
Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин концептуально одобрил проект МИДа по ответу Москвы по гарантиям безопасности. «Сейчас дипломаты работают над финализацией текста, который будет впоследствии отправлен адресатам», – сказал Песков.
Российский ответ США и НАТО по гарантиям безопасности практически готов, подготовка документа находится на завершающем этапе, подтвердила в эфире «Соловьев Live» официальный представитель МИД Мария Захарова.
В субботу в Кремле с сожалением констатировали, что высказанные Байденом в разговоре с Путиным идеи по гарантиям безопасности не учитывают ключевые озабоченности Москвы.
В свою очередь Лавров указал госсекретарю США Энтони Блинкену, что ответ Соединенных Штатов и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения. Кроме того, на Смоленской площади обвинили Запад в попытке дискредитации справедливых требований России по безопасности.
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Генсек НАТО заявил о готовности обсуждать с Россией безопасность в Европе и Украину
НАТО готова обсудить с Россией Украину, отношения, риски, прозрачность и контроль над вооружением, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед встречей глав минобороны НАТО 16 и 17 февраля.
«Союзники по НАТО остаются готовыми вести диалог с Россией... слушать озабоченности России, поделиться своими собственными... Мы готовы обсуждать отношения НАТО-Россия, безопасность в Европе, включая Украину, снижение рисков, прозрачность, контроль над вооружениями», – приводит его слова РИА «Новости».
Также отмечается, что НАТО не может пойти на компромисс по главным принципам. Речь идет о решении саммита НАТО в Бухаресте о возможности для вступления Киева в альянс. Подобное должно «остаться в силе», заявил Столтенберг.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Киева от членства в НАТО позволил бы многим европейским странам вздохнуть с облегчением.
В МИД заявили о почти полной готовности ответа США и НАТО по безопасности
Российский ответ США и НАТО по гарантиям безопасности практически готов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова сказала в эфире «Соловьев Live», что ответ Москвы «практически готов», накануне «оба ведомства – внешнеполитическое и оборонное – доложили президенту (России Владимиру Путину), что (подготовка ответа) находится на завершающем этапе».
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
Ранее главы Пентагона и НАТО обсудили дипломатические взаимодействия с Москвой.
Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин концептуально одобрил проект МИДа по ответу Москвы по гарантиям безопасности, дипломаты работают над финальным документом.
Проект президенту представил глава МИД Сергей Лавров.
Путин решил не делать ответного обращения после выступления Байдена
Президент России Владимир Путин не будет делать ответного обращения после обращения американского лидера Джо Байдена к россиянам, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков, отвечая на соответствующий вопрос, в шутку уточнил, не имеется ли в виду «призыв не нападать на Канаду», передает ТАСС.
«Нет, (обращение Путина) не планируется (...) Потому что, во-первых, президент постоянно разъясняет всему миру – за последнюю неделю несколько раз уже были пресс-конференции президента, где, отвечая на вопрос, он весьма исчерпывающе излагал позицию России», – пояснил представитель Кремля, перейдя на серьезный тон.
По его мнению, «объяснять всему миру, почему Россия не делает то, что от нее фактически информационно чуть ли не требуют Соединенные Штаты Америки и европейские столицы, наверное, было бы неразумно».
Напомним, в ходе выступления в Белом доме президент США Джо Байден обратился к гражданам России, призвав их не считать США и НАТО врагами. Он также заявил, что Соединенные Штаты не стремятся дестабилизировать Россию.
При этом он заявил, что Соединенные Штаты не поступятся «своими основными принципами», включая право стран на суверенитет и территориальную целостность, право на выбор курса и альянса.
Вместе с тем в НАТО пообещали продолжать пропаганду о подготовке Россией «агрессии» против Украины. В Кремле заявили о надоевших угрозах США в адрес России.
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