Басурин: ВСУ планируют в течение двух суток подойти к границе России

План наступления киевских силовиков, попавший в распоряжение Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР), предполагает нанесение главного удара на направлении Краматорск – Дебальцево, а затем выход к границе с Россией в течение двух суток с рубежа Алчевск – Енакиево, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Направление главного удара украинской армии Краматорск – Дебальцево. Удар наносится силами 30-й механизированной, 17-й танковой и 95-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) при поддержке 26-й артиллерийской бригады. Ближайшая задача – в течение трех суток выйти на рубеж Алчевск – Енакиево. Дальнейшая задача группировки – выход в течение двух суток к границе Российской Федерацией», – передает ТАСС его слова.

По словам Басурина, замысел наступательной операции разработан Генштабом ВСУ и утвержден решением Совбеза Украины в начале февраля. По информации Народной милиции ДНР, помимо направления главного удара, украинские силы будут действовать на приазовском и луганском направлениях. «Можно утверждать, что украинская агрессия против народных республик начнется в ближайшее время», – подчеркнул он.

При этом замначальника управления добавил, что украинское командование планирует блокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск, а также уничтожить военную и гражданскую инфраструктуру в ДНР и ЛНР. «По плану украинских стратегов, в назначенный день «Д» проведением массированного огневого удара реактивной и ствольной артиллерии 26-й, 43-й и 55-й артиллерийских бригад ВСУ, нанесением поражения самолетами, вертолетами и беспилотными летательными аппаратами планируется уничтожить объекты военного и гражданского назначения на территории ДНР и ЛНР на глубину до 10-15 км», – заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти не реагируют на провокации, стремятся установить мир дипломатическим путем, силы безопасности и обороны страны полностью контролируют ситуацию.

В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию, на утро 19 февраля из Донецкой народной республики было эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей.

19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.