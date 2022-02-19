Столтенберг отказался отвечать на вопрос о возможном вступлении Украины в ЕС

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности отказался отвечать на вопрос, может ли он поддержать вступление Украины в Евросоюз, напомнив, что он не смог убедить в этом даже свою страну – Норвегию.

«Это не мне решать. Я на самом деле пытался убедить вступить в ЕС Норвегию (правительство которой он возглавлял в 2000-2001 годах), но мне это не удалось. Поэтому я должен быть очень осторожен, когда даю советы другим», – передает ТАСС его слова.

Как отметил Столтенберг, «только сама страна должна принимать решение о своем желании вступить в ЕС и НАТО и только члены этих организаций могут решать, хотят ли они ее принять».

Ранее Столтенберг заявил, что важным шагом в решении украинского кризиса станет отвод российских войск от границ Украины.

Также сообщалось, что 18 февраля очередная автомобильная колонна подразделений Западного военного округа (ЗВО) возвращается в пункт постоянной дислокации после завершения плановых учений, рассказали в Минобороны.