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19 февраля, суббота | Последнее обновление — 08:26 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: НАТО решило повысить готовность тысяч солдат из-за России
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Посол в США предложил авторам дезинформации о ЛНР и ДНР самим посетить Донбасс
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Тем, кто утверждает, что у мирных жителей ЛНР и ДНР нет оснований опасаться за свою жизнь из-за действий украинских силовиков, следует лично посетить Донбасс и ознакомиться с трагическими последствиями «военной помощи», оказываемой Украине, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Антонов, слова которого приводятся на странице посольства в Facebook, сказал, что США «упорно продолжают внушать общественности откровенную ложь». При этом «особое недоумение вызывает новый «вброс» со стороны американских официальных представителей относительно эвакуации граждан с территории ЛНР и ДНР». Антонов осудил попытки Вашингтона представить готовность России «принять мирных жителей Донбасса, опасающихся за свою жизнь», как «элемент пропаганды, направленной на оправдание «неминуемого вторжения» на Украину».
«Подобные заявления – очередной виток американской дезинформационной кампании против России. Авторам этих утверждений следовало бы лично посетить Донбасс и ознакомиться с трагическими последствиями «военной помощи», оказываемой Украине Соединенными Штатами и их союзниками», – заявил он.
Антонов отметил, что в «письменной реакции» Москвы «на ответ американской стороне по гарантиям безопасности» было «недвусмысленно сказано», что «никакого «российского вторжения» на Украину, о чем с осени прошлого года заявляют на официальном уровне США и их союзники, нет и не планируется». «Утверждения об ответственности России за эскалацию нельзя расценить иначе как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности», – сказал он.
Напомним, главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, покинуть территорию республик и выехать в Россию.
Президент США Джо Байден утверждает, что доказательств того, что Киев готовит атаку на Донбасс, нет. Сообщения о готовящейся атаке со стороны Киева на Донбасс он назвал «дезинформацией». Президент США обвинил ЛНР и ДНР в нарушении режима прекращения огня.
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СМИ: В Донецке прогремел мощный взрыв
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Мощный взрыв прогремел в центре Донецка, сообщили информационные агентства.
По данным корреспондента РИА «Новости», взрыв прогремел в нескольких десятках метров от здания правительства ДНР.
На месте взрыва горит огонь, информации о повреждении зданий, жертвах или раненых пока нет.
Народная милиция ДНР позже пояснила, что на парковке напротив дома правительства был взорван автомобиль.
Начальник народной милиции ДНР Денис Синенков сообщил, что в Донецке у здания правительства взорвалась его машина, сам он не пострадал, передает «Интерфакс». Автомобиль, по его словам, стоял на парковке.
«Около 19.00 взорвана машина на парковке возле здания Дома Правительства. Взрывную волну слышал весь город. МЧС выехало на место взрыва. Просим сохранять спокойствие, быть бдительными, а также исключить по максимуму передвижение по городу», – говорится в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В пятницу глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
По данным Пушилина президент Украины Владимир Зеленский якобы в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР.
Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Киева. Данных о погибших нет.
В Донецке раскрыли детали эвакуации мирных жителей в Россию
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«Сейчас мы ожидаем массированное наступление, подобное тому, что было против нас в 2014 году», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее власти Донецкой и Луганской народных республик объявили эвакуацию мирного населения в РФ.
«Вывоз жителей в Россию стал возможен благодаря слаженной работе всех ведомств республики. В 2014–2015 годах обстановка здесь была гораздо более опасной, шли ожесточенные бои, но тогда мы не могли проводить массовой эвакуации. У нас тогда не было ни сил, ни ресурсов, ни нормального государственного аппарата», – пояснил депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский (позывной «Бриг»).
Депутат уточнил, что в первую очередь власти ДНР эвакуируют детей, в том числе из детских домов. «Также первоочередной эвакуации подлежат люди, которые сами сейчас приходят на пункты сбора по разным районам Донецка и дргуим городам. Сбор назначен на 20.00 московского времени», – отметил собеседник.
«Пока что у меня нет информации, куда конкретно их увозят, но это точно Ростовская область. Мы довозим людей до села Успенка, которое находится у самой границы. Там уже их должны встретить российские коллеги, оттуда забирают и везут вглубь Ростовской области», – заключил депутат.
В пятницу вечером власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России. После объявления о массовой эвакуации в Донецке включили сирену гражданской обороны. В ЛНР уже приостановлено обучение в школах, колледжах и вузах. Минздрав республики развернул пункты оказания медицинской помощи на пунктах пропуска на границе с Россией.
Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тыс. рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Путин также поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область и заняться там созданием условий для размещения беженцев. По словам Пескова, беженцев обеспечат горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, по договоренности с руководством России в Ростовской области готовы места приема и размещения людей. «Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия. Убедительная просьба: прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким», – подчеркнул Пушилин.
Как заявил в интервью ТАСС первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, Ростовская область располагает необходимым опытом и ресурсами, чтобы принять беженцев. По его словам, свободных мест в здешних гостиницах достаточно.
Факт начала эвакуации из ДНР подтвердил «Интерфакс» со ссылкой на своего корреспондента места событий. Первыми эвакуируют 225 детей-сирот из школы-интерната № 1 в Донецке.
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ЛНР: Боевых действий подобных масштабов при Зеленском еще не было
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«Обстрелы идут вдоль всей линии соприкосновения, однако в республике никто не паникует и не эвакуируется. Но это, наверное, самое серьезное обострение ситуации за время правления Зеленского», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник. Ранее в ЛНР сообщили о новых обстрелах со стороны ВСУ.
«Сейчас обстановка в самом Луганске стабильная. Все предприятия, школы и университеты работают. Все идет по плану. Эвакуации на данный момент нет, хотя есть, конечно, некоторое переживание. Люди не могут не переживать, когда грохочет на окраинах городах. Однако каких-либо панических настроений нет. Как говорится, не дождетесь», – отметил Мирошник.
Он добавил, что со стороны ведутся очень массированные обстрелы республики. «По данным СЦКК, за минувшие сутки со стороны Украины было выпущено более 300 снарядов. Причем зафиксированы прилеты снарядов из ствольной артиллерии – гаубиц, тяжелых минометов, и это не считая использования украинскими силовиками стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, – пояснил Мирошник. – Обстрелы идут вдоль всей линии соприкосновения».
«Буквально несколько часов назад были нанесены удары по пригороду Луганска. Вчера ВСУ обстреляли из гаубиц поселок Николаевка. В том числе стреляли по жилым домам и производственным помещениям», – уточнил собеседник.
«Ничего подобного за последнее время не было. Наверное, это самое серьезное обострение обстановки в регионе за время пребывания у власти на Украине Зеленского», – заключил Мирошник.
В пятницу в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили о новых обстрелах со стороны ВСУ. Отмечается, что украинские силовики открыли огонь по району Зеленая Роща в пригороде Луганска и по другим районам.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не пойдет на прямые переговоры с Донецком и Луганском. В ходе общения с журналистами Зеленский также заявил, что Минские соглашения, касающиеся урегулирования конфликта в Донбассе, с самого начала были составлены бездарно и поставили Киев в проигрышную ситуацию.
В четверг утром власти ЛНР сообщили, что украинские военные четыре раза обстреляли территорию республики. Представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник подтвердил газете ВЗГЛЯД факт обстрелов и назвал возможные причины открытого нарушения Киевом «Минска-2».
Сообщалось, что подразделения вооруженных сил Украины за минувшие сутки 29 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности народной милиции Луганской народной республики. В результате обстрелов населенных пунктов Ольховое и Николаевка получили множественные повреждения остекления многоквартирных домов.
Вскоре о резком обострении ситуации на линии соприкосновения заявили и в Донецкой народной республике. Для защиты населения подразделения народной милиции ДНР открыли ответный огонь по огневым точкам украинских силовиков, обстреливавших территорию республики.
В Киеве, однако, открестились от обвинений в нарушении Минских соглашений. «Ситуация в районе операции объединенных сил стабильная, без существенных изменений», – указано в сообщении штаба объединенных сил Украины по операции в Донбассе на его странице Facebook. Более того, ВСУ заявили, что сами подверглись обстрелу со стороны Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинская сторона не видит «полномасштабной» российской военной операции. Он утверждает, что в Донбассе якобы происходят «провокации» со стороны России.
По версии Данилова, «провокации» предпринимаются, чтобы Украина «начала мощно отвечать» и дала повод «обвинить» ее в том, чего она «делать не собирается». Данилов призвал Киев быть сдержанным, чтобы не поддаваться провокациям, и заявил, что украинская армия к этой ситуации «абсолютно готова», передает ТАСС со ссылкой на канал «1+1».
Между тем депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Украина готовится к штурму Донбасса.
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Глава СНБО: Украина не отдавала приказов на наступление в Донбассе
Секретарь Собвеза Украины Алексей Данилов заявил, что на Украине нет приказов на «освобождение» Донбасса.
«Якобы наши военные собираются нападать на Донецк и Луганск якобы для того, чтобы освободить наши территории. Я могу вам заявить, что все это абсолютно не отвечает действительности, никаких приказов об освобождении силовым путем наших территорий нет. Более того, мы осознаем, что в случае, если будет принято решение освобождать эти территории, будут большие жертвы среди гражданского населения, такого приказа в нашей стране быть не может», – сказал Данилов на брифинге в пятницу, передает РИА «Новости».
Также он заявил, что Киев пытаются провоцировать в Донбассе, но огонь будет открыт только в случае, если есть угроза жизни военным.
В субботу в регион направятся представители правительства и парламента Украины.
Подчеркивается, что Украина готова выполнить минские соглашения, но «не в логике России».
Взрывы прогремели в Луганске
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В Луганске прогремел мощный взрыв, через некоторое время произошел второй взрыв, сообщают информационные агентства.
Горит газопровод «Дружба». На месте работают МЧС и полиция, огонь почти потушен, передает РИА «Новости».
Как передает «Луганский информационный центр», «жители северо-востока Луганска наблюдают зарево в районе завода «Горизонт» в северо-восточной части города». По словам очевидцев, «очаг возгорания находится в районе завода «Горизонт». По некоторым данным, «произошла авария на газораспределительном узле».
Аварийные бригады государственного унитарного предприятия ЛНР «Луганскгаз» выехали на место возгорания газопровода, сообщила пресс-служба предприятия. В сообщении говорится, что «в 00.10 19 февраля начали поступать звонки о крупном возгорании на газопроводе в районе Малой Вергунки».
Позднее очевидцы сообщили о взрыве на автозаправочной станции в Каменнобродском районе.
Напомним, в нескольких десятках метров от здания правительства ДНР прогремел мощный взрыв. Народная милиция ДНР позже пояснила, что на парковке напротив дома правительства был взорван автомобиль. Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что была взорвана машина начальника управления Народной милиции ДНР Дениса Синенкова.
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Украинские СМИ назвали три возможные причины эвакуации жителей ДНР и ЛНР
Украинские СМИ отреагировали на сообщения об эвакуации населения из Донецкой и Луганской народных республик в Ростовскую область рядом догадок.
В Telegram-канале «Политика Страны» назвали три предположения, почему власти пошли на этот шаг.
Первый вариант. Вооруженные силы Украины действительно готовят наступление, что ранее не раз украинская сторона опровергала.
Второй вариант. Наступление или серьезное обострение военного конфликта готовит сама ДНР. По данным автора поста, это маловероятно, так как военных сил у региона мало, а передвижений российских сил на Донбассе не фиксирует даже западная разведка.
Третий вариант. Это попытка заставить президента Украины Владимира Зеленского выполнить минские соглашения, показав западным странам серьезность положения.
«Может быть. Но эффект вряд ли будет. Зеленский и все прочие ещё раз заявят, что Украина не собирается наступать на Донбассе. А Запад обвинит Россию и «ДНР» в эскалации ситуации», - говорится в публикации.
Напомним, ранее глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
Пушилин: Зеленский готов начать наступление на Донбасс
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Президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«В любой момент может просто начаться полномасштабное наступление. К этому абсолютно все (готово)», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
По словам главы республики, не исключено, что из ДНР будет эвакуировано несколько сотен тысяч человек, чтобы обезопасить гражданское население по максимуму, передает РИА «Новости».
В интервью «Донецкому агентству новостей» Пушилин подчеркнул, что вооруженные силы ДНР, «имея опыт ведения военных действий, находятся в постоянной боевой готовности, полностью способны защитить гражданское население и инфраструктуру».
Покидают регион в основном женщины и дети, а мужчины остаются в ДНР, добавил он.
Ранее сообщалось, что главы ДНР и ЛНР призвали местных жителей выехать в Россию. Принимающей стороной стала Ростовская область. Беженцам президент России Владимир Путин распорядился выделить по 10 тыс. рублей, обеспечить горячим питанием и медицинской помощью.
Из ДНР намерены эвакуировать в Россию около 700 тыс. человек
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Из Донецкой народной республики (ДНР) планируется вывезти около 700 тыс. жителей, сообщило МЧС республики.
«Первые автобусы с эвакуируемыми жителями Донецкой Народной Республики выехали сегодня в 20:00... Планируется эвакуировать около 700 тыс. жителей ДНР. В первую очередь это дети, женщины и пожилые люди», – передает РИА «Новости» сообщение МЧС.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс.
Напомним, мощный взрыв прогремел сегодня в центре Донецка.
Позже стало известно, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что военно-политическое руководство Украины не планирует наступательных операции в Донбассе.
В пятницу глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
Кроме того, президент России Владимир Путин призвал Киев сесть за стол переговоров с представителями Донбасса, и чем раньше, тем лучше.
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Путин распорядился выдавать по 10 тыс. рублей беженцам из Донбасса
Президент России Владимир Путин дал поручение срочно обеспечить выплату в размере 10 тыс. рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Также президент РФ поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу в 10 тысяч рублей», – передает слова Пескова РИА «Новости».
Ранее главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, покинуть территорию республик и выехать в Россию.
В Кремле похвалили работу российских спецслужб
Спецслужбы России, несмотря на то, что их не так много, как в США, действуют очень эффективно, президенту Владимиру Путину представляется реальная картина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков сказал в ответ на вопрос о том, насколько информирован президент и из каких источников он черпает информацию о происходящем в Донбассе, что у США действительно «очень много различных разведслужб», но и в России «у президента с этим все хорошо, у нас их не так много, но действуют они не менее эффективно», передает РИА «Новости».
«У нас нет каналов, чтобы лучше это видеть, но, разумеется, у президента России есть множество источников, которые позволяют ему составлять реальную картину положения дел. Из соответствующих служб получает соответствующие доклады», – ответил представитель Кремля на вопрос о дополнительных каналах связи.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провалом спецслужб США постоянно поступающие «разведданные» о вторжении России на Украину и задалась вопросом об источниках этой информации.
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Эвакуируемые жители Донбасса прибыли в Ростовскую область
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Первые автобусы с эвакуируемыми жителями ДНР прибыли в Ростовскую область, сообщают информационные агентства.
Автобусы въехали в Россию через пункт пропуска Матвеев Курган, передает ТАСС.
Сотрудник администрации приграничного Неклиновского района Ростовской области сообщил, что три детских лагеря («Звезда», «Спутник», «Котлостроитель») примут до 1,5 тыс. эвакуированных из Донбасса, передает РИА «Новости».
В лагере «Звезда» сообщили, что первые беженцы из Донбасса уже прибыли к ним – «чуть больше 50 человек». Всего в лагере ожидается 400 человек, «к их размещению все готово».
Представитель экстренных служб сообщил, что эвакуируемых из Донбасса планируют принять в пунктах временного размещения в восьми районах и одном городском округе Ростовской области, общая численность готовящихся для приема людей ПВР – более 700 тыс. человек.
Режим повышенной готовности вводится с пятницы на территории области для работы по приему беженцев из Донбасса, сообщил представитель правительства региона.
В пятницу глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России. Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс.
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Взрывы на газопроводе в Луганске стали результатом диверсии
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Характер повреждений в результате двух взрывов на газопроводе в Луганске говорит о том, что причиной обоих взрывов стала диверсия, сообщила гендиректор государственного унитарного предприятия ЛНР «Луганскгаз» Татьяна Богородько.
Тем временем МЧС ЛНР ликвидировало возгорание на месте первого взрыва. Работы на месте второго взрыва продолжаются, передает «Луганский информационный центр».
После взрыва 95 абонентов отключены от системы газоснабжения, передает РИА «Новости».
Источник ТАСС в силовых структурах ЛНР сообщил, что «было не менее трех взрывов» – в районе Малая Вергунка газопровод был подорван в двух местах, также произошел взрыв в Каменнобродском районе.
Напомним, в ночь на 19 февраля в Луганске произошли два взрыва на газопроводе. Взрывы привели к сильным возгораниям. Первый взрыв произошел около 00.10, второй – в 00.40.
В пятницу в Донецке в нескольких десятках метров от здания правительства ДНР прогремел мощный взрыв – была взорвана машина начальника управления Народной милиции ДНР Дениса Синенкова.
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Стало известно о прибытии в ЛНР добровольцев из стран СНГ
Свыше 350 добровольцев обратились в военкоматы Луганской народной республики (ЛНР), также прибывают добровольцы из стран СНГ, Ближнего Востока и даже ряда европейских стран, сообщил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в эфире телеканала «Россия-24».
«В военкоматы уже обратились более 350 добровольцев из числа граждан ЛНР. Нами отмечается прибытие добровольцев из стран всего СНГ и бывшего СССР, стран Ближнего Востока и даже ряда европейских стран», – цитирует ТАСС Филипоненко.
Ранее глава ДНР заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс.
В пятницу вечером власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России. После объявления о массовой эвакуации в Донецке включили сирену гражданской обороны. В ЛНР уже приостановлено обучение в школах, колледжах и вузах. Минздрав республики развернул пункты оказания медицинской помощи на пунктах пропуска на границе с Россией.
Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тыс. рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Путин также поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область и заняться там созданием условий для размещения беженцев. По словам Пескова, беженцев обеспечат горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.
Позже сообщалось, что мощный взрыв прогремел в центре Донецка.
Между тем, главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что военно-политическое руководство Украины не планирует наступательных операции в Донбассе.
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В ДНР рассказали подробности очередной атаки ВСУ
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«Украинские военные усиливают обстрелы Донбасса, атаки идут вторые сутки, и сегодня, судя по всему, продолжатся», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее ЛНР и ДНР сообщили об эскалации ситуации в Донбассе со стороны ВСУ.
«Украинские силовики обстреливали территории ДНР и ЛНР с помощью техники, размещенной по всей линии фронта. Причем удары наносились из всех орудий, имеющихся в распоряжении ВСУ, кроме, разве что, реактивных систем залпового огня», – сказал депутат Народного совета Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.
По его словам, атаки проводились в том числе и с применением запрещенных Минскими соглашениями 122-мм артиллерийских орудий и мин разного калибра. «Но, по предварительным данным, вооружение стран НАТО в этот раз ВСУ не использовали», – добавил собеседник.
Сразу после начала атак, например, в школах поселка Красный партизан детей эвакуировали в подвалы и бомбоубежища, сказал представитель ДНР. «Обстрелы частично нарушили подачу воды и электричества в Горловке. Также несколько снарядов упало в пригороде Донецка около аэропорта. Но эта улица не жилая, поэтому там пострадало только несколько строений», – отметил Бердичевский.
«В целом у нас есть приказ отвечать ВСУ также по всей линии фронта. В общем, ситуация накаляется. Думаю, сегодня после обеда украинские силовики возобновят обстрелы», – заявил собеседник.
Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские силовики обстреляли территорию самопровозглашенной республики, в том числе – район Зеленая Роща в пригороде Луганска, а также населенные пункты Молочный и Веселенькое.
В свою очередь агентство «Ридус» со ссылкой на своего корреспондента в зоне конфликта Анну Долгареву сообщало, что под обстрел попали юг ДНР, Горловка, Петровское, запад Донецка (Трудовские, Александровка) и аэропорт. В ЛНР были атакованы поселок Донецкий, Сокольники, Золотое-5, Бахмутская трасса, Станично-Луганский район, по которому стреляют из подконтрольной ВСУ станицы Луганской.
Вместе с тем, жители Донбасса подставили под сомнение распространившиеся в Сети сообщения об «обстреле» детского сада в Новой Кондрашовке. Люди указали, что село находится под контролем Киева, а не ЛНР, к тому же, некоторые стекла подозрительно целые.
Пользователи Telegram отметили, что повреждения не могли быть нанесены зданию тем путем, который описан в СМИ, и что к фейку могла быть причастна служба информационно-психологических операций украинской армии.
Накануне власти ЛНР сообщили, что украинские военные четыре раза обстреляли территорию республики. Представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник подтвердил факт обстрелов и назвал возможные причины открытого нарушения Киевом «Минска-2».
Стоит отметить, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не пойдет на прямые переговоры с Донецком и Луганском.
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Пушилин: Ситуация в Донбассе идет к войне
Ситуация на линии соприкосновения, к сожалению, идет к войне, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
«К сожалению, да», – ответил Пушилин на вопрос, идет ли ситуация в Донбассе к полномасштабной войне, передает РИА «Новости».
Ранее Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс.
Напомним, мощный взрыв прогремел сегодня в центре Донецка.
Позже стало известно, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что военно-политическое руководство Украины не планирует наступательных операции в Донбассе.
В пятницу глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
Кроме того, президент России Владимир Путин призвал Киев сесть за стол переговоров с представителями Донбасса, и чем раньше, тем лучше.
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