Лукашенко решил посоветоваться с Путиным о сроках своего президентства

В Белоруссии пообещали отправить домой всех российских военных

Ни одного военнослужащего России и ни одной единицы военной техники России не останется в Белоруссии после окончания совместных учений, сказал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Как отметил Макей, совместные учения России и Белоруссии плановые, позволяют проверить боеготовность стран, они обоснованы на фоне деятельности НАТО у границ Белоруссии и России.

«Ни одного военнослужащего, ни одной единицы боевой техники не останется после этих учений», – цитирует РИА «Новости» Макея.

По его словам, количество задействованных военных и техники не превышают параметры венского документа 2011 года, а также не нарушают его положения.

Макей сообщил также, что Минск заверил Киев: никто не собирается нападать, белорусско-российские учения не означают агрессивных действий.

В понедельник министр обороны Белоруссии Виктор Хренин обсудил по телефону с украинским коллегой Алексеем Резниковым шаги по укреплению атмосферы доверия в регионе. Как заявили в Минске, украинская сторона высказалась за активизацию сотрудничества по вопросам безопасности и взаимного доверия, были намечены конкретные шаги по повышению доверия. По данным украинского оборонного ведомства, Резников и Хренин договорились о визитах военных атташе на украинские учения «Метель – 2022» и белорусско-российские учения «Союзная решимость – 2022».

«Вопросы обсуждались в положительном ключе, многое удалось прояснить для обеих сторон. С нашей стороны четко прозвучало заявление, что никто не собирается нападать и то, что происходит сейчас на белорусско-украинской границе, я имею в виду учения войск Союзного государства, – это не означает, что кто-то собирается совершать акт агрессии против соседнего государства», – сказал Макей.

По его мнению, этот телефонный разговор между главами минобороны Белоруссии и Украины позволил снизить градус напряженности на границе.

«То, что состоялся контакт между министерствами обороны, мы рассматриваем как положительный факт. Мы предлагали заключить между министерствами обороны программы сотрудничества, которые существовали у нас раньше», – добавил Макей.

По его словам, ни Москве, ни Минску, ни Киеву не выгодны военные действия в регионе, истерия нагнетается из-за океана.

«Не думаю, что любые действия, которые привели бы к горячей фазе войны, кому–то выгодны. Убежден, что ни Москве, ни Минску, ни Киеву это не выгодно», – сказал Макей.

Он предположил, что, «возможно, это выгодно тому, кто страшно далеко отсюда». В этой связи министр отметил, что, возможно, отсюда и возникает нагнетание ситуации, которое идет со стороны Запада, из-за океана.

Макей заверил, что в регионе не хотят ни холодной, ни горячей, ни санкционной войны, «здесь это никому не выгодно». Он добавил, что руководство Белоруссии неоднократно отмечало, что Минск против действий, которые бы приводили к напряжению в отношениях с соседними странами. «Мы не хотим воевать, а хотим торговать со всеми», – подчеркнул министр.

Ранее президент республики Александр Лукашенко на встрече с украинским политическим деятелем Александром Морозом заявил, что политика, которую Киев проводит в отношении Белоруссии, закрывая воздушное пространство, является безмозглой.