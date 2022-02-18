Из Крыма в ходе учений перебазировали десять бомбардировщиков Су-24

Десять самолетов морской авиации Черноморского флота Су-24 в ходе учений передислоцировались с крымских аэродромов на запасные, расположенные в других регионах России, сообщает сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ России.

«В ходе учения десять Су-24 провели перебазирование с аэродромов, дислоцированных в Крыму, на запасные, расположенные на территории других субъектов Российской Федерации», – передает РИА «Новости» сообщение флота.

Как отмечают на флоте, в ходе учений отрабатывался вывод сил из-под удара условного противника. Экипажи самолетов проявили нестандартные подходы в рамках решения поставленной задачи и осуществили перебазирование на запасные аэродромы значительно быстрее нормативов.

В соответствии с планом подготовки ВС России на 2022 год, в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.

Всего к участию в них планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

Параллельно проходили и масштабные учения сухопутных и авиационных частей.

Напомним, ранее в пятницу газета Washington Post сообщила, что США получили некие разведданные, якобы свидетельствующие, что объявленный Россией отвод войск от границы Украины был преднамеренной уловкой, чтобы ввести в заблуждение Вашингтон.