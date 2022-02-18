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18 февраля, пятница | Последнее обновление — 10:10 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Задержан второй участник нападения на полицейских в метро Москвы
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Из Крыма в ходе учений перебазировали десять бомбардировщиков Су-24
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Десять самолетов морской авиации Черноморского флота Су-24 в ходе учений передислоцировались с крымских аэродромов на запасные, расположенные в других регионах России, сообщает сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ России.
«В ходе учения десять Су-24 провели перебазирование с аэродромов, дислоцированных в Крыму, на запасные, расположенные на территории других субъектов Российской Федерации», – передает РИА «Новости» сообщение флота.
Как отмечают на флоте, в ходе учений отрабатывался вывод сил из-под удара условного противника. Экипажи самолетов проявили нестандартные подходы в рамках решения поставленной задачи и осуществили перебазирование на запасные аэродромы значительно быстрее нормативов.
В соответствии с планом подготовки ВС России на 2022 год, в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.
Всего к участию в них планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.
Параллельно проходили и масштабные учения сухопутных и авиационных частей.
Напомним, ранее в пятницу газета Washington Post сообщила, что США получили некие разведданные, якобы свидетельствующие, что объявленный Россией отвод войск от границы Украины был преднамеренной уловкой, чтобы ввести в заблуждение Вашингтон.
The Sun изменила статью о времени «вторжения» России на Украину
Британское издание The Sun отредактировало статью о «вторжении» России на Украину, якобы запланированном на утро 16 февраля.
Отмечается, что ночь на 16 февраля «прошла без происшествий», передает RT.
«Холодное ясное небо над Киевом, где люди приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным», – говорится в статье.
Ранее британские The Sun и The Mirror со ссылкой на данные американской разведки написали, что «вторжение на Украину» якобы запланировано на 03.00 по местному времени 16 февраля.
На минувшей неделе помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине.
В тот же день президент США Джо Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля.
В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».
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В Сети появилось фото Ту-22М3 с новой крылатой ракетой Х-32
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Минобороны опубликовало в Сети первое изображение дальнего ракетоносца Ту-22М3 с новой крылатой ракетой Х-32 на внешней подвеске.
Самолет появился в сюжете, посвященном инспекции главой Минобороны Сергеем Шойгу авиабазы Хмеймим в Сирии, передает «Российская газета».
Это первые достоверные фотографии Х-32, отмечает Центр анализа стратегий и технологий (Центр АСТ) в Telegram.
Отмечается, что Х-32 создана на замену советской дальней крылатой ракете Х-22 и является ее глубокой модернизацией.
Несмотря на то, что новая ракета выполнена в прежнем корпусе, отличия от Х-22 существенны: например, у Х-32 новый, более мощный двигатель, также за счет меньшей по объему боевой части увеличен запас топлива; кроме того, установлена новая помехозащищенная система наведения – инерциальная и радиолокационная, с радиокоррекцией и привязкой к рельефу местности.
Х-32 обладает сильными возможностями прорыва ПРО – в частности, американской системы Aegis. Она летит к цели на высоте 40 километров со скоростью до 4,4 Маха, что превышает возможности ракеты-перехватчика SM-6 по обоим параметрам.
Многочастотный радар в головке самонаведения ракеты устойчив к помехам систем РЭБ. На цель Х-32 пикирует вертикально, попадая в «мертвую зону» радаров. Дальность пуска ракеты – 1 тыс. километров.
Ранее сообщалось, что российские Ту-22 и МиГ-31 с ракетами «Кинжал» прибыли в Сирию.
Эшелон военной техники ЮВО пересек Крымский мост
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Эшелон с военной техникой подразделений Южного военного округа пересек Крымский мост на пути следования в пункт постоянной дислокации после плановых учений в Крыму, сообщает Минобороны.
«Эшелон с военной техникой подразделений Южного военного округа пересек Крымский мост на пути следования в ППД после завершения плановых учений», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.
«Подразделения Южного военного округа (ЮВО), завершившие участие в тактических учениях на полигонах Крымского полуострова, совершают марши в пункты постоянной дислокации железнодорожным транспортом. Личный состав подразделения осуществил погрузку бронетехники на гусеничном ходу – танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок – на железнодорожные платформы на станциях погрузки», – говорится в сообщении.
Отмечается, что воинскими эшелонами боевую технику и военнослужащих доставят в пункты постоянной дислокации воинских частей. По прибытии в воинские части боевая техника будет обслужена и подготовлена к проведению очередного этапа боевой учебы.
Напомним, во вторник российские военные начали возвращаться в пункты постоянной дислокации после учений в Крыму.
Российские войска после учений начали возвращаться в места постоянной дислокации
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Южный и Западный военные округа России начали возвращение войск в места дислокации после учений, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн», – цитирует РИА «Новости» Конашенкова.
По его словам, российские войска вернутся в пункты постоянной дислокации после окончания учений, как и всегда.
Отмечается, что Вооруженные силы России продолжают масштабные мероприятия боевой подготовки, в них принимают участие почти все военные округа, флоты и ВДВ.
Напомним, президент Владимир Путин во время встречи попросил главу Минобороны Сергея Шойгу доложить о ходе различных учений Вооруженных сил России. По словам Шойгу, войска практически всех военных округов принимают участие в учениях «Союзная решимость».
Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.
Фрегаты НАТО попытались вести разведку во время российских учений
Фрегаты НАТО попытались вести радиоэлектронную разведку кораблей России во время учений в Средиземном море, сообщил источник.
«Фрегаты НАТО пытались вести радиоэлектронную и радиотехническую разведку российских кораблей во время проведения во вторник группировкой российского ВМФ эпизода плановых учений в восточной части Средиземного моря», – сообщил источник РИА «Новости».
В результате экипажи российских ракетных крейсеров зафиксировали излучения РЛС кораблей Североатлантического альянса, определили параметры их движения и взяли на сопровождение, пояснил собеседник.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Сирию, где проинспектировал ход учений ВМФ в Средиземном море.
Стало известно о применении Россией дрона-камикадзе в Сирии
В Сирии российские военные использовали глубоко модернизированную версию дрона-камикадзе «Ланцет-3» против террористов, сообщил военно-дипломатический источник.
Источник РИА «Новости» сообщил, что в ходе испытаний «новая версия барражирующего боеприпаса «Ланцет-3» была несколько раз применена подразделениями российских военных по позициям террористов». В Сирии использовался вариант «Ланцета» с обновленной аэродинамикой – у БПЛА «одно большое X-образное крыло и X-образное оперение в хвосте, а не два симметричных X-образных крыла, как раньше», сказал источник. По его словам, беспилотник «получил увеличенные продолжительность и дальность полета и способен нести боевую часть повышенного могущества».
Напомним, в августе российское Минобороны утвердило техническое задание на барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе) «Ланцет». В 2019 году сообщалось, что концерн «Калашников» создал первый в России барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет», который включает разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударный элементы.
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Минобороны показало возвращение гусеничной техники с учений
Минобороны продемонстрировало запись погрузки на железнодорожные платформы военной гусеничной техники с масштабных учений.
На видео запечатлено, как движутся колонны танков и другие виды гусеничной военной техники, они подъезжают к железнодорожным платформам и грузятся на них, передает РИА «Новости».
Ранее во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что Южный и Западный военные округа России начали возвращение войск в места дислокации после учений.
Лавров об ответе по гарантиям безопасности: Нам стесняться нечего
Реакция Москвы на ответы США и НАТО на предложения России по безопасности будет опубликована, России «стесняться нечего», заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил на пресс-конференции в Москве после встречи со своим посольским коллегой Збигневом Рау, что «там сейчас должны быть какие протокольно-технические вещи соблюдены, скоро будет опубликовано», Россия опубликует этот документ, «нам стесняться нечего», передает РИА «Новости».
«Означает ли это конец истории? Нет, это не конец истории. Я вчера докладывал президенту (России Владимиру) Путину и подчеркнул, что наши предложения, которые он в принципе одобрил и которые будут сейчас окончательно доработаны и в ближайшее время переданы американским и натовским партнерам, они исходят из сохранения целостности российской позиции», – добавил министр.
При этом Лавров указал, что страны Запада в итоге позитивно ответили на те российские инициативы по безопасности, которые долго отвергал, поняв, что Москва всерьез ведет разговор «о необходимости радикальных перемен в сфере европейской безопасности».
Он добавил, что российские предложения по снижению военных рисков и о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе игнорировали многие годы, но «теперь же, когда мы получили ответ и НАТО, и США, практически все эти идеи уже воспроизведены как инициативы наших партнеров».
Ранее Лавров заявил, что венский диалог по безопасности на площадке ОБСЕ рискует «растечься на маленькие ручейки».
До этого в МИД заявили о почти полной готовности ответа США и НАТО по безопасности.
Главу британской разведки высмеяли после слов о российских войсках на границе
Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал, посвященный высказыванию главы британской военной разведки генерала Джима Хокенхалла о якобы наращивании российского военного присутствия на границе с Украиной. При этом в своих заявлениях генерал не приводит никаких доказательств, из-за чего его высмеяли читатели.
«Хорошая попытка (вновь), но мы знаем, что все это ложь, Джим! Мы вам не верим и ясно видим, что вы подталкиваете к войне», – заявил в комментариях пользователь Stop This Madness, передает РИА «Новости».
«Ваш заголовок четыре дня назад был «война через четыре дня!» Прекратите разжигать войну», – призвал Micky MOJO.
«Думал, что они собираются атаковать в среду – в каком году, кстати?», – иронизирует davef.
«Разведка «начала» войну с января, им пора заткнуться и бросить промывать мозги Западу по поводу России», – добавил Justanumberhudd.
Ранее высокопоставленный представитель американской администрации выступил с утверждением, что Россия за последние несколько дней якобы увеличила военное присутствие на границе с Украиной на 7 тыс. человек. До этого Госдепартамент США также обвинил Россию в наращивании группировки войск на границе с Украиной.
На минувшей неделе омощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. В тот же день, как сообщало американское издание Politico, президент США Джо Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени.
Позже западным СМИ пришлось объяснять читателям, почему «вторжение» не состоялось.
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Президент Чехии счел утверждения о «вторжении» России на Украину конфузом спецслужб США
Утверждения о начале 16 февраля российского вторжения на Украину стали очередным конфузом американских спецслужб, никакой войны не будет, так как «россияне не сумасшедшие», считает президент Чехии Милош Земан.
Земан заявил в интервью, опубликованном газетой Mlada fronta DNES, что утверждения о «вторжении» на Украину схожи с распространявшимися в прошлом американской стороной заявлениями об угрозах в Ираке и Афганистане, которые также не подтвердились, передает ТАСС.
«Мой взгляд (на ситуацию вокруг Украины таков), что никакой войны не будет, так как россияне не сумасшедшие, чтобы пускаться в операцию, которая принесет им больше ущерба, чем выгод», – указал политик.
Президент Чехии также заявил, что информация о начале военных действий 16 февраля стала уже третьим конфузом американских спецслужб: «Первым была война в Ираке, где никакого оружия массового поражения не было найдено. Вторым стал Афганистан, когда (спецслужбы США) утверждали, что «Талибан*» (организация, запрещенная ООН) никогда не захватит Кабул. Ну а сейчас – третий (конфуз)».
Напомним, западным СМИ пришлось объяснять читателям, почему «вторжение» России на Украину не состоялось.
До этого помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. В тот же день президент США Джо Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды даже назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени.
Однако Госдепартамент США вновь обвинил Россию в наращивании группировки войск на границе с Украиной. В США также заявили о прибытии новых российских войск к границе с Украиной.
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В России решили обновить систему предупреждения о ракетном нападении
Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) российских Вооруженных сил к 2030 году полностью перейдет на радиолокационные станции высокой заводской готовности «Воронеж», заявил начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск Воздушно-космических сил России полковник Сергей Сучков.
«В перспективе до 2030 года развитие СПРН предусматривает... ввод в состав СПРН этих станций обеспечит завершение перевооружения СПРН на РЛС нового поколения», – передает РИА «Новости» слова Сучкова.
Он пояснил, что к этому времени должны модернизировать ряд радиолокационных станций высокой заводской готовности, несущих боевое дежурство в Краснодарском крае и Иркутской области. Кроме того, в Ленинградской области создадут новые средства с улучшенными тактико-техническими характеристиками и усиленной защитой от воздействия помех.
Ранее гендиректор концерна «РТИ системы» Юрий Аношко сообщил, что радиолокационные станции «Воронеж» российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) планируется модернизировать до уровня новейшей станции «Яхрома». По его словам, станции «Яхрома» «будут обладать большей помехоустойчивостью и пропускной способностью», а боевой расчет «Яхромы» будет меньше, чем на «Воронежах». Как сообщалось, РЛС «Яхрома» будет работать в четырех диапазонах с обзором в 270 градусов.
Напомним, в феврале 2021 года в Крыму начали подготовку к установке новейшей РЛС «Яхрома». В декабре 2020 года министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что строительство новейшей радиолокационной станции «Яхрома» в Севастополе начнется в 2021 году. Станция войдет в Систему предупреждения о ракетном нападении.
На сегодня российская СПРН состоит из двух эшелонов: космического, включающего на данный момент четыре спутника «Тундра», и наземного, состоящего из сети станций типа «Воронеж», охватывающих своим радиолокационным полем все ракетоопасные направления. Основное назначение системы – в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории России и союзников.
В США назвали уловкой отвод российских войск от границ Украины
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Как утверждает Washington Post, США получили некие разведданные, якобы свидетельствующие, что объявленный Россией отвод войск от границы Украины был преднамеренной уловкой, чтобы ввести в заблуждение Вашингтон.
«Вашингтон получил достоверную информацию о том, что заявления России (об отводе войск) могут быть частью кампании дезинформации, призванной ввести в заблуждение», – передает РИА «Новости» слова неназванного американского чиновника. Газета утверждает, что еще два американских и один европейский источник независимо друг от друга подтвердили, что знакомы с этой информацией.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. После того, как «вторжение» на Украину не состоялось, американские СМИ «перенесли» его срок. Теперь, по их версии, «вторжения» России на Украину следует ждать после 20 февраля. Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» России на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск.
Напомним, из Крыма после учений выполнили марши около десяти военных колонн с крупногабаритными, тяжеловесными и опасными грузами. В среду Минобороны России объявило, что подразделения Южного военного округа (ЮВО) начали возвращаться в пункты дислокации из Крыма, где также проходил эпизоды масштабных учений всех ВС России.
Военных атташе пригласили на завершение учений «Союзная решимость – 2022»
Военные атташе и представители СМИ приглашены на заключительный этап масштабных учений «Союзная решимость – 2022» армий России и Белоруссии, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Учения «Союзная решимость – 2022» должны завершиться 20 февраля. Активная фаза учений уже началась.
«На розыгрыш практических действий в качестве наблюдателей приглашены военные атташе по вопросам обороны при посольствах иностранных государств в Республике Беларусь и представители СМИ», – передает РИА «Новости» слова Конашенкова.
По его словам, на полигоне Обуз-Лесновский 19 февраля предусмотрен этап боевой стрельбы, передает ТАСС.
«Войска Восточного военного округа и ВДВ, участвующие в данном учении («Союзная решимость – 2022»), во взаимодействии с белорусскими вооруженными силами отрабатывают вопросы отражения агрессии против Союзного государства в ходе оборонительной операции», – сказал Конашенков.
С 10 по 20 февраля проходят совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость – 2022», в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.
Напомним, президент Владимир Путин во время встречи попросил главу Минобороны Сергея Шойгу доложить о ходе различных учений Вооруженных сил России. По словам Шойгу, войска практически всех военных округов принимают участие в учениях «Союзная решимость».
Кремль заявил о праве России на проведении учений на своей территории
Россия и дальше будет проводить военные учения на своей территории, это право не подлежит обсуждению ни с кем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Россия проводила и будет дальше проводить учения на всей территории Российской Федерации», – передает ТАСС слова Пескова.
Он отметил, что это постоянный процесс, как и во всех странах мира. «Это наше право – проводить учения там у себя на территории, где мы посчитаем целесообразным, – не подлежит обсуждению ни с кем», – указал Песков.
Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что Южный и Западный военные округа России начали возвращение войск в места дислокации после учений.
Северный флот начал учения в Баренцевом море с участием около 20 кораблей
Северный флот начал учения в Баренцевом море с участием около 20 кораблей, включая ракетный крейсер «Петр Великий» и фрегат «Адмирал Горшков», которые отработают поиск иностранных подлодок, сообщили в пресс-службе флота.
«В Баренцевом море разнородные силы Северного флота приступили к проведению планового учения под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева, которое проходит в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации на 2022 год», – передает РИА «Новости» сообщение флота.
Там уточнили, что «всего в учении в Баренцевом море задействовано до 20 кораблей и судов обеспечения Северного флота, также к учению привлекается более 10 летательных аппаратов армии ВВС и ПВО Северного флота».
Как отметили в пресс-службе, в рамках учения планируется отработать «мероприятия по проверке отсутствия слежения и поиску иностранных подводных лодок, установлению контроля за судоходством в акватории Баренцева моря и пролету летательных аппаратов над ней».
В Баренцевом море, в частности, действуют тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», фрегат «Адмирал Горшков», другие боевые корабли, атомные и дизельные подлодки и суда обеспечения.
Общая цель морских маневров – отработка действий сил Северного флота по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам с морских и океанских направлений.
Также предусматривается отработка совместных учебно-боевых упражнений кораблями и самолетами Северного флота по поражению корабельных группировок условного противника. «Кораблями будут выполняться стрельбы по морским и воздушным целям с применением артиллерийского, противолодочного оружия и средств радиоэлектронной борьбы», – сказали на флоте.
Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что Южный и Западный военные округа России начали возвращение войск в места дислокации после учений.
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