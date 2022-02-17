Билл Гейтс назвал штамм «омикрон» последней острой фазой пандемии

Центр имени Гамалеи не смог найти детей без антител к COVID-19 в Москве

Центр им. Гамалеи Минздрава не смог найти в Москве детей 6-11 лет, которые ни разу не сталкивались бы с COVID-19, заявил директор центра Александр Гинцбург.

«Есть проблема. Когда мы начали первый предскрининг этой возрастной группы детей, то детей отрицательных по антителам к COVID-19 просто-таки нет в этой возрастной группе. Потому что это сейчас фон в этой популяции детишек по антителам. Невозможно найти тех, кто не сталкивался с коронавирусом», – сказал Гинцбург «Интерфаксу».

Директор центра добавил, что были идеи искать детей, у которых нет антител к инфекции, не в Москве, но, по его словам, это сложно организовать.

Он уточнил, что, в связи с этим, в настоящее время вносятся изменения в протокол исследования вакцины «Спутник М».

«Поэтому мы сейчас срочно подаем поправку к нашему протоколу, надеюсь, нам быстро дадут разрешение на то, что нижняя граница по антителам будет не ноль, а, по крайней мере, 100 международных единиц – BAU (единицы связывающих антител). Это низкий показатель, но тем не менее», – сообщил он.

При этом Гинцбург добавил, что исследование вакцины для детей должно начаться в запланированные сроки. Он пояснил, что в ближайшие 15 или даже 20 дней в центре будут проводить конкурс на CRO (контрактно-исследовательскую организацию). После этого – через три недели – начнутся испытания.

Ранее Минобороны приступило к массовой вакцинации от COVID-19 воспитанников суворовских и нахимовских училищ, а также президентских кадетских корпусов и пансионов воспитанниц. Подростков 12-17 лет прививают препаратом «Спутник М», зарегистрированным Минздравом в ноябре 2021 года.

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