В Кремле пояснили длительность встреч Путина с Макроном и Шольцем

Разная длительность переговоров президента России с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем ни о чем не говорит, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналисты задали вопрос, почему переговоры с Макроном длились дольше, чем с Шольцем. «Это был весьма доверительный, конструктивный, рабочий разговор. Продолжительность разговора вряд ли является мерилом содержательности. И в данном случае и с президентом Макроном, и с канцлером Шольцем переговоры действительно были деловые и весьма и весьма конструктивные», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Напомним, переговоры Шольца и Путина длились более трех часов, обсуждалась ситуация на Украине и гарантии безопасности.

7 февраля состоялась встреча Путина с Макроном, которая длилась чуть более пяти часов.